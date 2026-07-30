दीवाली का इंतज़ार पड़ेगा भारी! अभी खरीदें ये Air Purifier, वरना जेब पर पड़ेगा दोगुना बोझ
दीवाली के करीब आते ही प्रदूषण और भारी मांग के कारण एयर प्यूरीफायर की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं और टॉप मॉडल्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। ऐसे में समय से पहले खरीदारी करके आप न केवल भारी डिस्काउंट पा सकते हैं, बल्कि अपने परिवार को जहरीली हवा से भी बचा सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
हर साल दीवाली के आसपास उत्तर भारत समेत देश के कई बड़े शहरों की हवा खतरनाक स्तर तक जहरीली हो जाती है। जैसे-जैसे स्मॉग (Smog) बढ़ता है, एयर प्यूरीफायर्स की मांग में अचानक भारी उछाल आता है। लेकिन ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं—वे दीवाली के पीक सीजन का इंतजार करते हैं।
नतीजा यह होता है कि मांग बढ़ते ही कंपनियां और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स डिस्काउंट खत्म कर देते हैं, कीमतें आसमान छूने लगती हैं और बेहतरीन HEPA फिल्टर वाले मॉडल्स पलक झपकते ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं।
अगर आप अपने परिवार को सांस की बीमारियों, धूल और जहरीले कणों (PM 2.5) से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ऐन मौके का इंतजार करना आपके बजट और सेहत दोनों पर भारी पड़ सकता है। सीजन शुरू होने से पहले ही Amazon और Flipkart पर कई टॉप-रेटेड एयर प्यूरीफायर्स तगड़े ऑफर्स और भारी छूट के साथ मिल रहे हैं। आइए जानते हैं कि दीवाली से पहले एयर प्यूरीफायर खरीदना क्यों सबसे समझदारी भरा फैसला है और इस समय कौन से मॉडल्स आपके लिए बेस्ट विकल्प हैं।
1. Qubo Smart Air Purifier R700 for Home by Hero Group | 700 Sq Ft | 99.99% Allergen Removal | HEPA H13 | 9000 Hrs Filter Life | App & Voice Control | Energy Saving | Ultra-Quiet BLDC Motor
Hero Group का Qubo Smart Air Purifier R700 बड़े कमरों (700 Sq Ft तक) के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रीमियम और शक्तिशाली एयर प्यूरीफायर है। इसमें HEPA H13 फिल्ट्रेशन System, Nano-Silver Coating और QSensAI टेक्नोलॉजी दी गई है, जो हवा से 99.99% तक हानिकारक धुएं, धूल और PM2.5 कणों को साफ करती है। 48% डिस्काउंट, 9000 घंटे की लंबी फ़िल्टर लाइफ, और App व Alexa/Google Voice Control के साथ आने वाला यह प्यूरीफायर दीवाली के प्रदूषण से पहले घर के बड़े लिविंग रूम्स के लिए एक परफेक्ट और स्मार्ट विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल कवरेज एरिया (700 Sq Ft)
9000 घंटे की लंबी फ़िल्टर लाइफ
HEPA H13 + Nano-Silver प्रोटेक्शन
QSensAI & Voice Control
साइलेंट और एनर्जी एफिशिएंट
क्यों खोजें विकल्प
700 Sq Ft कैपेसिटी
प्राइमरी सेगमेंट से अधिक कीमत
2. Qubo Smart Air Purifier R700 for Home by Hero Group | 700 Sq Ft | 99.99% Allergen Removal | HEPA H13 | 9000 Hrs Filter Life | App & Voice Control | Energy Saving | Ultra-Quiet BLDC Motor
Qubo Smart Air Purifier R700 बड़े कमरों और हॉल के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रीमियम प्यूरीफायर है। इसमें 4-लेयर फिल्ट्रेशन (Pre-Filter, HEPA H13, Activated Carbon, Nano-Silver) और ऊर्जा की बचत करने वाली Ultra-Quiet BLDC मोटर दी गई है। यह हवा में मौजूद PM2.5 कणों, एलर्जेंस, धुएं और बदबू को 99.99% तक साफ कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
700 Sq Ft का विशाल कवरेज
9000 घंटे की फ़िल्टर लाइफ
QSensAI व वॉइस कंट्रोल
1 साल की ब्रांड वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
छोटे बेडरूम के लिए थोड़ा ज्यादा स्थान घेरता है।
कीमत थोड़ी ज्यादा
3. Coway Airmega 150 (Ap-1019C) Air Purifier For Home,Longest Filter Life 8500Hrs (Approx. 1.5-2 Yrs),Anti-Virus True Hepa Filter (H13),Kills Allergies,Virus,Germs & Pm 0.01 With 99.999% Efficiency,White
Coway Airmega 150 (AP-1019C) 355 वर्ग फुट तक के मध्यम और बड़े कमरों के लिए एक विश्वस्तरीय साउथ कोरियन एयर प्यूरीफायर है। इसमें 3-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम (प्री-फ़िल्टर, कार्बन फ़िल्टर और 25mm मोटा एंटी-वायरस ग्रीन True HEPA फ़िल्टर) दिया गया है। इसका वन-टच कार्ट्रिज फ़िल्टर डिज़ाइन बिना हाथ गंदे किए आसानी से साफ़ करने और बदलने की सुविधा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
8,500 घंटे की लंबी फ़िल्टर लाइफ
7 साल की रिकॉर्ड वारंटी
वन-टच कार्ट्रिज डिज़ाइन
अल्ट्रा-इफिशिएंट HEPA H13
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट ऐप / वॉइस कंट्रोल नहीं
कवरेज एरिया: 355 Sq Ft
4. Xiaomi 4 Lite Smart Air Purifier for Home, AQI Display, HEPA & Carbon Filter, trap 99.99% Virus Dust & Odor, Large coverage area up to 462 Sq ft, App Control, RoHS & Allergy Care Certified, Alexa & GA
शाओमी 4 लाइट स्मार्ट एयर प्यूरीफायर 462 Sq Ft कवरेज, 360m³/h CADR और ट्रिपल-लेयर HEPA फिल्ट्रेशन के साथ 99.99% हानिकारक कणों को साफ करता है। अमेज़न पर ₹11,699 की कीमत में ऐप कंट्रोल और एलेक्सा/गूगल असिस्टेंट सपोर्ट के साथ यह बेडरूम और मीडियम रूम्स के लिए बेस्ट-इन-क्लास स्मार्ट प्यूरीफायर है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार ऐप और वॉइस कंट्रोल
TÜV Allergy Care सर्टिफिकेशन
रियल-टाइम LED डिस्प्ले
वैल्यू फॉर मनी
क्यों खोजें विकल्प
ड़े लिविंग हॉल के लिए पर्याप्त नहीं है।
462 Sq Ft तक के बेडरूम के लिए सीमित
5. Philips AC0920 Smart Air Purifier for Home| Real Time AQI Display | Covers upto 300 sqft|Removes 99.97% of Viruses,Allergens,Dust and PM2.5 |HEPA Filter|Filter Life Upto 9000 Hrs | Ideal for Bedrooms
फिलिप्स AC0920 स्मार्ट एयर प्यूरीफायर 300-380 Sq Ft कवरेज, 250 m³/h CADR और NanoProtect HEPA टेक्नोलॉजी के साथ महज 12 मिनट में कमरे की हवा को 99.97% तक शुद्ध कर देता है। अमेज़न पर ₹8,499 की किफायती कीमत और 2 साल की वारंटी के साथ यह छोटे व मध्यम कमरों के लिए एक बेस्ट-इन-क्लास प्यूरीफायर है।
Specifications
क्यों खरीदें
ब्रांड ट्रस्ट और 2 साल की वारंटी
अल्ट्रा-साइलेंट व एनर्जी एफिशिएंट
NanoProtect HEPA फिल्ट्रेशन
बजट-फ्रेंडली कीमत
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट ऐप / Wi-Fi सपोर्ट नहीं
बड़े कमरे के लिए पर्याप्त नहीं
6. Sharp Air Purifier for Homes / Offices Dual Purification , Plasmacluster Technology,(True HEPA+Carbon+Pre-Filter) Captures 99.97% of Impurities FP-F40E-T Brown 7 Years Warranty
शार्प FP-F40E-T एयर प्यूरीफायर पेटेंटेड प्लाज्माक्लस्टर टेक्नोलॉजी और ट्रिपल फ़िल्टर प्रोटेक्शन (HEPA + कार्बन + प्री-फ़िल्टर) के साथ हवा में मौजूद 0.3 माइक्रोन तक के कणों को 99.97% साफ करता है। अमेज़न पर ₹12,449 की डिस्काउंटेड कीमत और 7 साल की मोटर वारंटी के साथ यह घर और ऑफिस के लिए एक टॉप-नॉच प्यूरीफायर है।
Specifications
क्यों खरीदें
ग्लोबली सर्टिफाइड प्लाज्माक्लस्टर टेक
7 साल की लंबी मोटर वारंटी
स्पेशल Haze Mode
2 साल की फ़िल्टर लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट ऐप सपोर्ट नहीं
घर में जगह ज्यादा घेरता है
7. Eureka Forbes Air Purifier 355 |Covers upto 480 Sq. Ft. | True Hepa H13 Filter & Surround 360° Air Technology|Removes 99.97% Dust & Particulate Matter|4-Stage Purification In 10 Mins|Convenient,White
यूरेका फोर्ब्स 355 एयर प्यूरीफायर 480 Sq Ft कवरेज, 360° सक्शन और 4-स्टेज फिल्ट्रेशन (प्लाज्मा + HEPA H13) के साथ सिर्फ 10 मिनट में हवा को 99.97% तक शुद्ध कर देता है। अमेज़न पर ₹12,999 की कीमत में डिजिटल PM2.5 डिस्प्ले और नो-कॉस्ट EMI के साथ यह मीडियम व बड़े कमरों के लिए एक बेहतरीन स्मार्ट विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्लाज्मा टेक्नोलॉजी + HEPA H13
360° सक्शन डिज़ाइन
सटीक PM 2.5 डिस्प्ले
फास्ट प्यूरीफिकेशन
क्यों खोजें विकल्प
ऐप / वाई-फाई कंट्रोल नहीं
कीमत थोड़ी ज्यादा
1. मेरे कमरे के हिसाब से कौन सा एयर प्यूरीफायर सही रहेगा?
एयर प्यूरीफायर का चुनाव हमेशा अपने कमरे के क्षेत्रफल (Square Feet) के आधार पर करें।
छोटा बेडरूम (200 - 350 Sq Ft): Philips AC0920 या Xiaomi 4 Lite जैसे मॉडल्स काफी हैं।
बड़ा रूम या हॉल (400 - 700 Sq Ft): Eureka Forbes AP 355 या Qubo R700 जैसे हाई-कवरेज वाले मॉडल चुनें।
टिप: हमेशा अपने कमरे के वास्तविक साइज़ से 20-30% ज्यादा क्षमता (Coverage Area / CADR) वाला प्यूरीफायर चुनें, ताकि वह तेज़ी से हवा साफ कर सके।
2. एयर प्यूरीफायर में कौन सा फ़िल्टर होना सबसे ज़रूरी है?
एयर प्यूरीफायर में True HEPA Filter (H13 Grade) का होना सबसे ज़रूरी है।
HEPA Filter: यह हवा में मौजूद 99.97% हानिकारक धूल, पीएम 2.5 (PM 2.5), परागकण और बारीक प्रदूषण कणों को रोक लेता है।
Activated Carbon Filter: धुएं, बदबू और हानिकारक गैसों (VOCs) को सोखने के लिए कार्बन फ़िल्टर भी साथ में होना चाहिए।
3. एयर प्यूरीफायर खरीदने के बाद कितना मेंटेनेंस या फ़िल्टर का खर्चा आएगा?
एयर प्यूरीफायर का फ़िल्टर हर 12 से 24 महीने (प्रयोग और प्रदूषण के स्तर पर निर्भर) में बदलना पड़ता है।
खरीदने से पहले यह जांच लें कि नए फ़िल्टर की कीमत कितनी है (आम तौर पर ₹1,500 से ₹3,500 के बीच होती है)।
Coway या Sharp जैसे ब्रांड्स 8,500 घंटे या 2 साल तक चलने वाले लॉन्ग-लाइफ फ़िल्टर्स देते हैं, जिससे बार-बार बदलने का खर्च बच जाता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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