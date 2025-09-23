फोन खरीदने पर Mahindra BE 6 कार जीतने का मौका, ये कंपनी लाई खास ऑफर्स

TECNO ने दिवाली 2025 के लिए 100 करोड़ रुपये के ऑफर्स और लकी ड्रॉ में Mahindra BE 6 कार जीतने का मौका दिया है। POVA Slim 5G, POVA Curve 5G और POVA 7 5G सीरीज के साथ कंपनी ने इस फेस्टिव सीजन को और धमाकेदार बना दिया है।

दिवाली पर स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे ग्राहकों के लिए टेक ब्रैंड TECNO Mobile बड़ा सरप्राइज लेकर आया है। कंपनी ने अपने POVA सीरीज स्मार्टफोन्स पर पूरे 100 करोड़ रुपये के ऑफर्स का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इस दौरान खरीदारों को 2025 Mahindra BE 6 कार जीतने का मौका भी मिलेगा।

तीन नए स्मार्टफोन्स में से चुन सकते हैं ग्राहक TECNO POVA Slim 5G डिवाइस सिर्फ 5.95mm अल्ट्रा-स्लिम बॉडी के साथ आता है और दुनिया का सबसे पतला 3D कर्व्ड डिस्प्ले फोन है। इसमें 5160mAh बैटरी, 144Hz 1.5K AMOLED डिस्प्ले के साथ दी गई है। इसमें IP64 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस मिलता है और Ella AI के साथ भारतीय भाषाओं का सपोर्ट दिया गया है। इसे 19,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है।

TECNO POVA Curve 5G डिवाइस 6.78 इंच 144Hz कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है और इसमें MediaTek Dimensity 7300 Ultimate प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 64MP Sony IMX682 कैमरा मिलता है और 5500mAh बैटरी में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ऑफर किया जा रहा है। यह 15,999 रुपये कीमत पर मिल रहा है।

TECNO POVA 7 5G Series ग्राहकों को Multi-Functional Delta Light Interface इस यूनीक फोन में मिलता है, जो म्यूजिक और नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करता है। इस फोन की 6000mAh बैटरी को 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा Intelligent Signal Hub System से बेहतर कनेक्टिविटी का फायदा भी मिलता है। फोन 14,099 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है।