वॉशिंग मशीन खरीदते वक्त न करें ये गलती, बचेंगे मोटे पैसे

9 किग्रा. वाली वॉशिंग मशीन को खरीदने का शानदार मौका है। यह वॉशिंग मशीन हाई कैपेसिटी टब के साथ आती है। आइए देखते हैं कुछ बेस्ट डील..

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 07:45 AM
वॉशिंग मशीन खरीदते वक्त, अक्सर लोग गलती करते हैं, जिसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। दरअसल ऐसी आम धारणा है कि छोटे परिवार के लिए छोटे साइज की वॉशिंग मशीन को खरीदना चाहिए। लेकिन यह धारणा गलत हैं, क्योंकि छोटे साइज की वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धुलने के लिए कई बार मशीन को चलाना होता है। इससे ज्यादा बिजली की खपत होती है। साथ ही कपड़े धुलने में आपका समय भी बर्बाद होता है। ऐसे में हम आपके लिए 9 किग्रा. वाली बेस्ट वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं, जिससे आप पूरे हफ्ते के कपड़े एक बारे में वीकेंड पर धो सकते हैं। इससे न सिर्फ आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी, बल्कि आपके समय और पानी की भी बचत होगी, तो चलिए देखते हैं वॉशिंग मशीन के ऐसे ही कुछ बेस्ट ऑप्शन...

वॉशिंग मशीन खरीदते वक्त न करें ये गलती, बचेंगे मोटे पैसे
यह एक 5 स्टार एनर्जी रेटिंग, इन-बिल्ट हीटर, AI एक्टिव वॉटर+, एंटी स्टेन और आयरन स्टीम असिस्ट जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस वॉशिंग होगी। इसमें आपके कपड़ों की बेहतर देखभाल होती है। साथ ही बिजली और पानी की भी बचत करती है। यह बड़ी फैमिली के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इसमें 14 वॉश प्रोग्राम्स मिलते हैं, जिससे आपको हर कपड़े के लिए परफेक्ट क्लीनिंग मिलती है।

Specifications

टाइप
फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड
क्षमता
9 किलोग्राम
मोटर
ब्रशलेस, एनर्जी एफिशिएंट
वॉश प्रोग्राम्स
14
कंट्रोल्स
टच पैनल

क्यों खरीदें

हतर धुलाई और पानी की बचत

कम बिजली की खपत

1200 RPM स्पिन स्पीड

कपड़ों को कम सिलवटों के साथ तैयार करना, आयरनिंग आसान

बैक्टीरिया और एलर्जी से बचाव

14 वॉश प्रोग्राम्स

क्यों खोजें विकल्प

भारी है, मूव करना मुश्किल

स्मार्टफोन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता

कीमत थोड़ी ज्यादा लग सकती है

यह मशीन डायरेक्ट ड्राइव मोटर, प्योर स्ट्रीम टेक्नोलॉजी, और 1400 RPM स्पिन स्पीड जैसी शानदार खूबियों से लैस है, जो आपके कपड़ों को सिर्फ साफ नहीं बल्कि केयर के साथ वॉश करती है। बड़ी फैमिली के लिए उपयुक्त इस मशीन में 15 अलग-अलग वॉश प्रोग्राम्स और स्टाइलिश ब्लैक फिनिश के साथ एक प्रीमियम अपील भी है।

Specifications

टाइप
फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड
क्षमता
9 किलोग्राम
स्पिन स्पीड
1400 RPM
ड्रम टाइप
525mm स्टेनलेस स्टील सुपर ड्रम

क्यों खरीदें

बेल्टलेस मोटर, कम वाइब्रेशन और लो नॉइज

स्टीम के साथ डीप क्लीनिंग

बैक्टीरिया और एलर्जी से सुरक्षा

कम समय में वॉश एंड ड्राय

बेहतर क्लीनिंग और कम फोल्डिंग

क्यों खोजें विकल्प

स्मार्टफोन कनेक्टिविटी नहीं

वाई-फाई या ऐप सपोर्ट नहीं मिलता

कुछ इंस्टॉलेशन एक्सेसरीज़ का अलग से खर्च

यह वॉशिंग मशीन LG की AI Direct Drive तकनीक के साथ आती हैं। यह वाई-फाई स्मार्ट कनेक्टिविटी, 6 मोशन डीडी और हाइजीन स्टीम जैसे एडवांस्ड फीचर्स के साथ आती है, जिससे वॉशिंग क्वालिटी के साथ-साथ कपड़ों की देखभाल भी बेहतर होती है।

Specifications

टाइप
फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड
क्षमता
9 किलोग्राम
स्पिन स्पीड
1200 RPM
मोटर
AI Direct Drive
वॉश प्रोग्राम्स
14

क्यों खरीदें

6 Motion DD टेक्नोलॉजी

Wi-Fi स्मार्ट कनेक्टिविटी

LG ThinQ ऐप से कंट्रोल और मॉनिटरिंग

1200 RPM स्पिन स्पीड

14 वॉश प्रोग्राम्स

बिजली और पानी की बचत

क्यों खोजें विकल्प

सभी फंक्शन मोबाइल ऐप से एक्सेस नहीं

डेप्थ सिर्फ 47.5 सेमी

यह एक हाई-कैपेसिटी और इजी टू यिज करने वाली सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन है। यह डबल वॉटरफॉल टेक्नोलॉजी, हाई स्पिन स्पीड और 5-स्टार एनर्जी एफिशिएंसी जैसे उपयोगी फीचर्स से लैस है।

Specifications

टाइप
सेमी-ऑटोमैटिक टॉप लोड
क्षमता
9 किलोग्राम
स्पिन स्पीड
1350 RPM

क्यों खरीदें

डबल वॉटरफॉल टेक्नोलॉजी

बेहतर डिटर्जेंट मिक्सिंग और वॉश क्वालिटी

बेहतर डिटर्जेंट मिक्सिंग और वॉश क्वालिटी

बिजली और पानी की बचत

कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

वॉश और ड्राय के लिए मैनुअल इंटरवेंशन

गहराई से क्लीनिंग नहीं होती

यह वॉशिंग मशीन LG की एआई डायरेक्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इस वॉशिंग मशीन में हाइजीन स्टीम, 6 मोशन डीडी और Wi-Fi की सुविधा मिलती है। साथ ही कई अन्य स्मार्ट कनेक्टिविटी और लेटेस्ट फीचर्स दिए गए हैं, जो कपड़ों को अच्छे से सफाई करते हैं। साथ ही बिजली की बचत होती है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन चलने पर कम पानी खर्च होता है।

Specifications

टाइप
फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड
क्षमता
9 किलोग्राम
स्पिन स्पीड
1200 RPM
वॉश प्रोग्राम्स
14
बॉडी मटेरियल
स्टील
ड्रम टाइप
स्टेनलेस स्टील ड्रम और लिफ्टर्स

क्यों खरीदें

AI Direct Drive टेक्नोलॉजी

स्क्रबिंग, टम्बलिंग, रोटेशन जैसे फीचर्स

SmartThinQ Wi-Fi कनेक्टिविटी

14 वॉश प्रोग्राम्स

1200 RPM हाई स्पिन स्पीड

क्यों खोजें विकल्प

सीमित ऐप कनेक्टिविटी

ड्रम की डेप्थ कम लग सकती है।

यह वॉशिंग मशीन 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है। मतलब एसी चलने पर कम बिजली खर्च आता है। इसमें 1400 RPM हाई स्पिन मोटर दी गई है, जो वर्लपूज टर्बो ड्राइ टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो बड़े-बड़े कपड़े भी मिनटों में सुखा सकती है। साथ ही, यह बड़ी फैमिली साइज के लिए एकदम परफेक्ट है।

Specifications

टाइप
सेमी-ऑटोमैटिक टॉप लोड
क्षमता
9 किलोग्राम
स्पिन स्पीड
1400 RPM
वॉश प्रोग्राम्स
5
ड्रम टाइप
प्लास्टिक

क्यों खरीदें

सिर्फ 10 मिनट में फास्ट ड्राइंग

हाई स्पिन स्पीड से तेजी से वॉटर एक्सट्रैक्शन

मिड से बड़े साइज फैमिली के लिए उपयुक्त

बिना झुके हाथ से स्क्रबिंग की सुविधा

हार्ड वाटर में भी बेहतर डिटर्जेंट एक्शन

क्यों खोजें विकल्प

मैन्युअल इंटरवेंशन

कोई डिजिटल डिस्प्ले नहीं

कोई डिजिटल डिस्प्ले नहीं

यह वॉशिंग मशीन एआई इकोब्लू, हाईजीन स्टीम, वाई-फाई कनेक्टिविटी और सुपर स्पीड जैसे एडवांस्ड फीचर्स के साथ आती है, जो आपको सिर्फ क्वालिटी वॉश ही नहीं, बल्कि बिजली की बचत और स्मार्ट यूज एक्सपीरिएंस भी देती है। इसमें कपड़े जल्दी से सूखते हैं। साथ ही डीप क्लीनिंग की सुविधा मिलती है।

Specifications

क्षमता
9 किलोग्राम
स्पिन स्पीड
1400 RPM
ड्राई टेक्नोलॉजी
Super Speed
कनेक्टिविटी
Wi-Fi

क्यों खरीदें

70% तक बिजली की बचत

20 साल की मोटर वारंटी

हाई-टेम्परेचर स्टीम वॉश

स्मार्टफोन से वॉश साइकिल्स कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

प्राइस पॉइंट थोड़ा ज्यादा

Wi-Fi जरूरी है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

