वॉशिंग मशीन खरीदते वक्त न करें ये गलती, बचेंगे मोटे पैसे

9 किग्रा. वाली वॉशिंग मशीन को खरीदने का शानदार मौका है। यह वॉशिंग मशीन हाई कैपेसिटी टब के साथ आती है। आइए देखते हैं कुछ बेस्ट डील..

Fri, 5 Sep 2025 07:45 AM

वॉशिंग मशीन खरीदते वक्त, अक्सर लोग गलती करते हैं, जिसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। दरअसल ऐसी आम धारणा है कि छोटे परिवार के लिए छोटे साइज की वॉशिंग मशीन को खरीदना चाहिए। लेकिन यह धारणा गलत हैं, क्योंकि छोटे साइज की वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धुलने के लिए कई बार मशीन को चलाना होता है। इससे ज्यादा बिजली की खपत होती है। साथ ही कपड़े धुलने में आपका समय भी बर्बाद होता है। ऐसे में हम आपके लिए 9 किग्रा. वाली बेस्ट वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं, जिससे आप पूरे हफ्ते के कपड़े एक बारे में वीकेंड पर धो सकते हैं। इससे न सिर्फ आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी, बल्कि आपके समय और पानी की भी बचत होगी, तो चलिए देखते हैं वॉशिंग मशीन के ऐसे ही कुछ बेस्ट ऑप्शन...

यह एक 5 स्टार एनर्जी रेटिंग, इन-बिल्ट हीटर, AI एक्टिव वॉटर+, एंटी स्टेन और आयरन स्टीम असिस्ट जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस वॉशिंग होगी। इसमें आपके कपड़ों की बेहतर देखभाल होती है। साथ ही बिजली और पानी की भी बचत करती है। यह बड़ी फैमिली के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इसमें 14 वॉश प्रोग्राम्स मिलते हैं, जिससे आपको हर कपड़े के लिए परफेक्ट क्लीनिंग मिलती है।

यह मशीन डायरेक्ट ड्राइव मोटर, प्योर स्ट्रीम टेक्नोलॉजी, और 1400 RPM स्पिन स्पीड जैसी शानदार खूबियों से लैस है, जो आपके कपड़ों को सिर्फ साफ नहीं बल्कि केयर के साथ वॉश करती है। बड़ी फैमिली के लिए उपयुक्त इस मशीन में 15 अलग-अलग वॉश प्रोग्राम्स और स्टाइलिश ब्लैक फिनिश के साथ एक प्रीमियम अपील भी है।

यह वॉशिंग मशीन LG की AI Direct Drive तकनीक के साथ आती हैं। यह वाई-फाई स्मार्ट कनेक्टिविटी, 6 मोशन डीडी और हाइजीन स्टीम जैसे एडवांस्ड फीचर्स के साथ आती है, जिससे वॉशिंग क्वालिटी के साथ-साथ कपड़ों की देखभाल भी बेहतर होती है।

यह एक हाई-कैपेसिटी और इजी टू यिज करने वाली सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन है। यह डबल वॉटरफॉल टेक्नोलॉजी, हाई स्पिन स्पीड और 5-स्टार एनर्जी एफिशिएंसी जैसे उपयोगी फीचर्स से लैस है।

यह वॉशिंग मशीन LG की एआई डायरेक्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इस वॉशिंग मशीन में हाइजीन स्टीम, 6 मोशन डीडी और Wi-Fi की सुविधा मिलती है। साथ ही कई अन्य स्मार्ट कनेक्टिविटी और लेटेस्ट फीचर्स दिए गए हैं, जो कपड़ों को अच्छे से सफाई करते हैं। साथ ही बिजली की बचत होती है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन चलने पर कम पानी खर्च होता है।

यह वॉशिंग मशीन 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है। मतलब एसी चलने पर कम बिजली खर्च आता है। इसमें 1400 RPM हाई स्पिन मोटर दी गई है, जो वर्लपूज टर्बो ड्राइ टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो बड़े-बड़े कपड़े भी मिनटों में सुखा सकती है। साथ ही, यह बड़ी फैमिली साइज के लिए एकदम परफेक्ट है।

यह वॉशिंग मशीन एआई इकोब्लू, हाईजीन स्टीम, वाई-फाई कनेक्टिविटी और सुपर स्पीड जैसे एडवांस्ड फीचर्स के साथ आती है, जो आपको सिर्फ क्वालिटी वॉश ही नहीं, बल्कि बिजली की बचत और स्मार्ट यूज एक्सपीरिएंस भी देती है। इसमें कपड़े जल्दी से सूखते हैं। साथ ही डीप क्लीनिंग की सुविधा मिलती है।

