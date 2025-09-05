वॉशिंग मशीन खरीदते वक्त न करें ये गलती, बचेंगे मोटे पैसे
9 किग्रा. वाली वॉशिंग मशीन को खरीदने का शानदार मौका है। यह वॉशिंग मशीन हाई कैपेसिटी टब के साथ आती है। आइए देखते हैं कुछ बेस्ट डील..
वॉशिंग मशीन खरीदते वक्त, अक्सर लोग गलती करते हैं, जिसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। दरअसल ऐसी आम धारणा है कि छोटे परिवार के लिए छोटे साइज की वॉशिंग मशीन को खरीदना चाहिए। लेकिन यह धारणा गलत हैं, क्योंकि छोटे साइज की वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धुलने के लिए कई बार मशीन को चलाना होता है। इससे ज्यादा बिजली की खपत होती है। साथ ही कपड़े धुलने में आपका समय भी बर्बाद होता है। ऐसे में हम आपके लिए 9 किग्रा. वाली बेस्ट वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं, जिससे आप पूरे हफ्ते के कपड़े एक बारे में वीकेंड पर धो सकते हैं। इससे न सिर्फ आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी, बल्कि आपके समय और पानी की भी बचत होगी, तो चलिए देखते हैं वॉशिंग मशीन के ऐसे ही कुछ बेस्ट ऑप्शन...
यह एक 5 स्टार एनर्जी रेटिंग, इन-बिल्ट हीटर, AI एक्टिव वॉटर+, एंटी स्टेन और आयरन स्टीम असिस्ट जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस वॉशिंग होगी। इसमें आपके कपड़ों की बेहतर देखभाल होती है। साथ ही बिजली और पानी की भी बचत करती है। यह बड़ी फैमिली के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इसमें 14 वॉश प्रोग्राम्स मिलते हैं, जिससे आपको हर कपड़े के लिए परफेक्ट क्लीनिंग मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
हतर धुलाई और पानी की बचत
कम बिजली की खपत
1200 RPM स्पिन स्पीड
कपड़ों को कम सिलवटों के साथ तैयार करना, आयरनिंग आसान
बैक्टीरिया और एलर्जी से बचाव
14 वॉश प्रोग्राम्स
क्यों खोजें विकल्प
भारी है, मूव करना मुश्किल
स्मार्टफोन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता
कीमत थोड़ी ज्यादा लग सकती है
यह मशीन डायरेक्ट ड्राइव मोटर, प्योर स्ट्रीम टेक्नोलॉजी, और 1400 RPM स्पिन स्पीड जैसी शानदार खूबियों से लैस है, जो आपके कपड़ों को सिर्फ साफ नहीं बल्कि केयर के साथ वॉश करती है। बड़ी फैमिली के लिए उपयुक्त इस मशीन में 15 अलग-अलग वॉश प्रोग्राम्स और स्टाइलिश ब्लैक फिनिश के साथ एक प्रीमियम अपील भी है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेल्टलेस मोटर, कम वाइब्रेशन और लो नॉइज
स्टीम के साथ डीप क्लीनिंग
बैक्टीरिया और एलर्जी से सुरक्षा
कम समय में वॉश एंड ड्राय
बेहतर क्लीनिंग और कम फोल्डिंग
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्टफोन कनेक्टिविटी नहीं
वाई-फाई या ऐप सपोर्ट नहीं मिलता
कुछ इंस्टॉलेशन एक्सेसरीज़ का अलग से खर्च
यह वॉशिंग मशीन LG की AI Direct Drive तकनीक के साथ आती हैं। यह वाई-फाई स्मार्ट कनेक्टिविटी, 6 मोशन डीडी और हाइजीन स्टीम जैसे एडवांस्ड फीचर्स के साथ आती है, जिससे वॉशिंग क्वालिटी के साथ-साथ कपड़ों की देखभाल भी बेहतर होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
6 Motion DD टेक्नोलॉजी
Wi-Fi स्मार्ट कनेक्टिविटी
LG ThinQ ऐप से कंट्रोल और मॉनिटरिंग
1200 RPM स्पिन स्पीड
14 वॉश प्रोग्राम्स
बिजली और पानी की बचत
क्यों खोजें विकल्प
सभी फंक्शन मोबाइल ऐप से एक्सेस नहीं
डेप्थ सिर्फ 47.5 सेमी
यह एक हाई-कैपेसिटी और इजी टू यिज करने वाली सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन है। यह डबल वॉटरफॉल टेक्नोलॉजी, हाई स्पिन स्पीड और 5-स्टार एनर्जी एफिशिएंसी जैसे उपयोगी फीचर्स से लैस है।
Specifications
क्यों खरीदें
डबल वॉटरफॉल टेक्नोलॉजी
बेहतर डिटर्जेंट मिक्सिंग और वॉश क्वालिटी
बिजली और पानी की बचत
कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
वॉश और ड्राय के लिए मैनुअल इंटरवेंशन
गहराई से क्लीनिंग नहीं होती
यह वॉशिंग मशीन LG की एआई डायरेक्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इस वॉशिंग मशीन में हाइजीन स्टीम, 6 मोशन डीडी और Wi-Fi की सुविधा मिलती है। साथ ही कई अन्य स्मार्ट कनेक्टिविटी और लेटेस्ट फीचर्स दिए गए हैं, जो कपड़ों को अच्छे से सफाई करते हैं। साथ ही बिजली की बचत होती है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन चलने पर कम पानी खर्च होता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Direct Drive टेक्नोलॉजी
स्क्रबिंग, टम्बलिंग, रोटेशन जैसे फीचर्स
SmartThinQ Wi-Fi कनेक्टिविटी
14 वॉश प्रोग्राम्स
1200 RPM हाई स्पिन स्पीड
क्यों खोजें विकल्प
सीमित ऐप कनेक्टिविटी
ड्रम की डेप्थ कम लग सकती है।
यह वॉशिंग मशीन 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है। मतलब एसी चलने पर कम बिजली खर्च आता है। इसमें 1400 RPM हाई स्पिन मोटर दी गई है, जो वर्लपूज टर्बो ड्राइ टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो बड़े-बड़े कपड़े भी मिनटों में सुखा सकती है। साथ ही, यह बड़ी फैमिली साइज के लिए एकदम परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
सिर्फ 10 मिनट में फास्ट ड्राइंग
हाई स्पिन स्पीड से तेजी से वॉटर एक्सट्रैक्शन
मिड से बड़े साइज फैमिली के लिए उपयुक्त
बिना झुके हाथ से स्क्रबिंग की सुविधा
हार्ड वाटर में भी बेहतर डिटर्जेंट एक्शन
क्यों खोजें विकल्प
मैन्युअल इंटरवेंशन
कोई डिजिटल डिस्प्ले नहीं
यह वॉशिंग मशीन एआई इकोब्लू, हाईजीन स्टीम, वाई-फाई कनेक्टिविटी और सुपर स्पीड जैसे एडवांस्ड फीचर्स के साथ आती है, जो आपको सिर्फ क्वालिटी वॉश ही नहीं, बल्कि बिजली की बचत और स्मार्ट यूज एक्सपीरिएंस भी देती है। इसमें कपड़े जल्दी से सूखते हैं। साथ ही डीप क्लीनिंग की सुविधा मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
70% तक बिजली की बचत
20 साल की मोटर वारंटी
हाई-टेम्परेचर स्टीम वॉश
स्मार्टफोन से वॉश साइकिल्स कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
प्राइस पॉइंट थोड़ा ज्यादा
Wi-Fi जरूरी है
