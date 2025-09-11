दिवाली सेल में ₹3000 सस्ता हुआ 9340mAh बैटरी, 11 इंच Eye Care डिस्प्ले वाला Oppo Pad, अब खरीदें ₹10,999 में Buy 9340mAh battery 11 inch display 16GB RAM Oppo Pad SE at 3000 rupees discount in diwali sale get it just 10999 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Buy 9340mAh battery 11 inch display 16GB RAM Oppo Pad SE at 3000 rupees discount in diwali sale get it just 10999 rupees

दिवाली सेल में ₹3000 सस्ता हुआ 9340mAh बैटरी, 11 इंच Eye Care डिस्प्ले वाला Oppo Pad, अब खरीदें ₹10,999 में

फेस्टिव सेल में ओप्पो का लेटेस्ट पैड OPPO Pad SE, 3000 रुपये सस्ता हो गया है। यह पैड 11-इंच Eye-Care डिस्प्ले, 9340mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग जैसे दमदार फीचर्स से लैस है। जानें अब कितने में खरीदें:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 01:31 PM
भारत में टैबलेट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। खासकर ऑनलाइन क्लास, वर्क फ्रॉम होम और OTT कंटेंट देखने वाले यूजर्स के बीच टैबलेट अब एक जरूरी डिवाइस बन चुका है। OPPO फेस्टिवल सेल में अपने नए टैबलेट OPPO Pad SE को भारतीय बाजार में 3000 रुपये सस्ते में बेचा जा रहा है। OPPO Pad SE की सबसे बड़ी खासियत इसका 11-इंच Eye-Care डिस्प्ले है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी आंखों को थकान से बचाता है। साथ ही इसमें दी गई 9340mAh की बड़ी बैटरी पूरे दिन का बैकअप देती है और 33W फास्ट चार्जिंग की वजह से जल्दी चार्ज होकर तैयार हो जाती है।

OPPO Pad SE पर धमाकेदार ऑफर्स

OPPO Pad SE का बेस वेरिएंट 13,999 रुपये में लॉन्च हुआ था। लेकिन अब यह टैब 3000 रुपये के डिस्काउंट के बाद 10,999 रुपये में बेचा जा रहा है। इसके साथ ही टैब पर 1000 रुपये तक की बैंक छूट और एक्सचेंज ऑफर्स का फायदा भी मिल जाएगा।

OPPO Pad SE के डिस्काउंट ऑफर्स

OPPO Pad SE के फीचर्स और खासियत

OPPO Pad SE में 11-इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जो Full HD+ रेज़ोल्यूशन और Eye-Care टेक्नोलॉजी से लैस है। इसका मतलब है कि लंबे समय तक पढ़ाई करने, वेब ब्राउज़िंग करने या OTT कंटेंट देखने पर आंखों में थकान कम होगी। डिस्प्ले के पतले बेज़ल्स इसे और प्रीमियम लुक देते हैं। इस टैबलेट में 9340mAh की विशाल बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी एक बार चार्ज करने पर घंटों तक वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन क्लास या गेमिंग का अनुभव देती है। साथ ही, 33W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग इसे जल्दी चार्ज कर देती है, जिससे यूजर को बार-बार चार्जिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती।

OPPO Pad SE का डिज़ाइन पतला और हल्का है, जिससे इसे आसानी से कैरी किया जा सकता है। मेटल फिनिश बॉडी इसे प्रीमियम टच देती है। यह टैबलेट स्टूडेंट्स के लिए क्लास नोट्स, ऑफिस यूजर्स के लिए मीटिंग्स और ट्रैवलर्स के लिए एंटरटेनमेंट का परफेक्ट साथी साबित हो सकता है। OPPO Pad SE में पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग को स्मूथ बनाता है। इसमें लेटेस्ट ColorOS for Pad इंटरफेस मिलता है, जो बेहतर यूजर एक्सपीरियंस और स्मार्ट फीचर्स से लैस है। इसके साथ ही मल्टी-विंडो सपोर्ट, स्प्लिट स्क्रीन और पेन इनपुट जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। इसमें हाई-क्वालिटी स्पीकर्स दिए गए हैं जो Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आते हैं। इसका ऑडियो आउटपुट मूवी देखने और म्यूजिक सुनने का मजा दोगुना कर देता है। साथ ही, टैबलेट में लेटेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन्स भी दिए गए हैं, जिससे इंटरनेट और ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करना बेहद आसान हो जाता है।

