दिवाली सेल में ₹3000 सस्ता हुआ 9340mAh बैटरी, 11 इंच Eye Care डिस्प्ले वाला Oppo Pad, अब खरीदें ₹10,999 में

फेस्टिव सेल में ओप्पो का लेटेस्ट पैड OPPO Pad SE, 3000 रुपये सस्ता हो गया है। यह पैड 11-इंच Eye-Care डिस्प्ले, 9340mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग जैसे दमदार फीचर्स से लैस है। जानें अब कितने में खरीदें:

भारत में टैबलेट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। खासकर ऑनलाइन क्लास, वर्क फ्रॉम होम और OTT कंटेंट देखने वाले यूजर्स के बीच टैबलेट अब एक जरूरी डिवाइस बन चुका है। OPPO फेस्टिवल सेल में अपने नए टैबलेट OPPO Pad SE को भारतीय बाजार में 3000 रुपये सस्ते में बेचा जा रहा है। OPPO Pad SE की सबसे बड़ी खासियत इसका 11-इंच Eye-Care डिस्प्ले है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी आंखों को थकान से बचाता है। साथ ही इसमें दी गई 9340mAh की बड़ी बैटरी पूरे दिन का बैकअप देती है और 33W फास्ट चार्जिंग की वजह से जल्दी चार्ज होकर तैयार हो जाती है।

OPPO Pad SE पर धमाकेदार ऑफर्स OPPO Pad SE का बेस वेरिएंट 13,999 रुपये में लॉन्च हुआ था। लेकिन अब यह टैब 3000 रुपये के डिस्काउंट के बाद 10,999 रुपये में बेचा जा रहा है। इसके साथ ही टैब पर 1000 रुपये तक की बैंक छूट और एक्सचेंज ऑफर्स का फायदा भी मिल जाएगा।

OPPO Pad SE के फीचर्स और खासियत OPPO Pad SE में 11-इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जो Full HD+ रेज़ोल्यूशन और Eye-Care टेक्नोलॉजी से लैस है। इसका मतलब है कि लंबे समय तक पढ़ाई करने, वेब ब्राउज़िंग करने या OTT कंटेंट देखने पर आंखों में थकान कम होगी। डिस्प्ले के पतले बेज़ल्स इसे और प्रीमियम लुक देते हैं। इस टैबलेट में 9340mAh की विशाल बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी एक बार चार्ज करने पर घंटों तक वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन क्लास या गेमिंग का अनुभव देती है। साथ ही, 33W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग इसे जल्दी चार्ज कर देती है, जिससे यूजर को बार-बार चार्जिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती।