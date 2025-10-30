गजब! 7300mAh बैटरी वाला फोन ₹20 हजार से कम में, बंपर Amazon डिस्काउंट

संक्षेप: ग्राहकों को 7300mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी का फोन 20 हजार रुपये से कम में खरीदने का मौका मिल रहा है। खास डील iQOO Z10 5G पर दी गई है और Amazon से इसका फायदा लिया जा सकता है।

मिडरेंज सेगमेंट में धाकड़ बैटरी वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर पूरी 7300mAh क्षमता वाली बैटरी के साथ iQOO Z10 5G सस्ते में खरीदा जा सकता है। यह फोन 20 हजार रुपये से भी कम में आपका हो सकता है और इसपर खास डिस्काउंट का फायदा दिया जा रहा है। आइए आपको इस डील के बारे में विस्तार से बताते हैं।

खास बात यह है कि सबसे बड़ी बैटरी iQOO Z10 5G में मिलने के बावजूद यह बेहद स्लिम फॉर्म फैक्टर के साथ आता है। इस फोन की मोटाई केवल 0.78cm है और इसकी बड़ी बैटरी को 90W फ्लैशचार्ज का सपोर्ट भी दिया गया है। इस तरह इसे चार्ज होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता और फोन फटाफट चार्ज हो सकता है। इस फोन में मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी मिलती है और इसमें खास AI फीचर्स दिए गए हैं।

खास डिस्काउंट पर खरीदें iQOO Z10 5G ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर डिवाइस के 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वेरियंट को 20,998 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इस डिस्काउंटेड प्राइस के अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने वाले ग्राहकों को 1,049 रुपये तक छूट मिल रही है और फोन की कीमत 20 हजार रुपये से कम रह जाएगी। ग्राहक कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI जैसे बेनिफिट्स भी ले सकते हैं।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में 19,900 रुपये तक की अधिकतम छूट मिल सकती है और इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। iQOO Z10 5G दो कलर ऑप्शंस- ग्लेशियल सिल्वर और स्टेलर ब्लैक में उपलब्ध है।