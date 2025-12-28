Hindustan Hindi News
₹6500 में 6GB रैम वाला फोन, इसमें iPhone जैसा डायनामिक नॉच, खत्म होने वाला है ऑफर

संक्षेप:

नए साल में में स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है लेकिन बजट टाइट है, तो Tecno Spark Go 1 आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। Flipkart पर चल रही ईयर-एंड सेल में यह 6500 रुपये में मिल रहा है।

Dec 28, 2025 08:07 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
नए साल में में स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है लेकिन बजट टाइट है, तो फ्लिपकार्ट पर आपके लिए एक धांसू डील है। दरअसल, फ्लिपकार्ट पर ईयर एंड सेल चल रही है, जिसमें ढेर सारे स्मार्टफोन सस्ते मिल रहे हैं। यहां हम आपको एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बता रहे हैं जो सेल में केवल 6,899 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसे लगभग 6500 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस कीमत में फोन का 6GB तक रैम वाला मॉडल मिल रहा है। फोन में Apple iPhone की तरह डायनामिक नॉच भी है।

6,500 रुपये में मिल रहा स्मार्टफोन

दरअसल, Flipkart पर फोन का 3GB रैम वाला मॉडल 6,899 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर का लाभ लेकर इसे 6,554 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। फोन का 4GB रैम वाला मॉडल 7,299 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है।

Tecno Spark Go 1 के स्पेसिफिकेशन्स

टेक्नो स्पार्क गो 1 एंड्रॉयड 14 गो एडिशन पर चलता है और इसमें 6.67-इंच का एचडी प्लस (720x1,600 पिक्सेल) 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। डिस्प्ले में सेल्फी कैमरे के लिए होल पंच कटआउट है। फोन में डायनामिक पोर्ट फीचर भी है, जो फ्रंट कैमरा कटआउट के चारों ओर नोटिफिकेशन दिखाता है। यह यूनिसॉक T615 चिपसेट पर चलता है। हम जिस वेरिएंट की बात कर रहे हैं उसमें 3GB रैम और 128GB तक स्टोरेज है। मेमोरी फ्यूजन टेक्नोलॉजी के जरिए, रैम 6GB तक बढ़ जाती है।

फोटोग्राफी की बात करें तो, Tecno Spark Go 1 में डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें डुअल फ्लैश के साथ 13-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए, सामने की तरफ डुअल फ्लैश के साथ 8-मेगापिक्सेल का कैमरा है।

टेक्नो स्पार्क गो 1 में DTS साउंड के साथ डुअल स्पीकर हैं। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP54 रेटेड बिल्ड के साथ आता है। इसमें IR (इंफ्रारेड सेंसर) भी है, जिससे फोन को रिमोट कंट्रोल की तरह यूज करके घर के अन्य स्मार्ट डिवाइस को कंट्रोल किया जा सकता है। इस फोन में ऑथेंटिकेशन के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसमें 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी है। कहा जाता है कि यह बैटरी एक बार चार्ज करने पर 60 दिनों तक का स्टैंडबाय टाइम और 31 घंटे तक का कॉलिंग टाइम देती है। इसके अलावा, दावा किया गया है कि यह 4G फोन चार साल तक बिना किसी लैग के शानदार परफॉर्मेंस देगा।

