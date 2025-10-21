Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़buy 5G Phone with 5000mah battery under 6500 rupees on Amazon check Lava Bold N1 5G deal
₹6500 से कम में 5000mAh बैटरी वाला 5G फोन, Amazon पर मिल रही है खास डील

संक्षेप: लावा का 5G कनेक्टिविटी वाला धांसू स्मार्टफोन ग्राहकों को Amazon से बड़े डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। यह डील Lava Bold N1 5G पर ऑफर की गई है। 

Tue, 21 Oct 2025 02:01 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
अगर आपको लगता है कि कम कीमत पर 5G फोन नहीं खरीदा जा सकता है तो आप गलत हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Lava का 5G फोन अब तक की सबसे कम कीमत पर लिस्ट किया गया है। खास डील Lava Bold N1 5G पर दी गई है और इस फोन में 5000mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी दी गई है। आइए आपको इसपर मिल रही डील के बारे में बताते हैं।

Lava Bold N1 5G के 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरियंट को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर 6,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। यह फोन इससे पहले 7,499 रुपये कीमत पर पेश किया गया था। बैंक ऑफर्स के तौर पर ग्राहकों को HDFC बैंक कार्ड की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है।

बैंक ऑफर के बाद फोन का इफेक्टिव प्राइस 6,299 रुपये रह जाएगा। साथ ही अगर पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं, तो उसके मॉडल और कंडीशन के हिसाब से 6,600 रुपये तक की अधिकतम छूट मिल सकती है।

ऐसे हैं Lava Bold N1 5G के स्पेसिफिकेशंस

लावा स्मार्टफोन में 6.75 इंच का बड़ा डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट और 20:9 के आस्पेक्ट रेशियो के साथ दिया गया है। इस फोन में ऑक्टा कोर Unisoc T765 प्रोसेसर मिलता है। इसमें Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। Lava Bold N1 5G में 128GB तक इनबिल्ट स्टोरेज दिया गया है और इसका स्टोरेज 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। धूल और नमी से बचाने के लिए इसमें IP54 रेटिंग मिलती है।

बात कैमरा की करें तो Bold N1 5G में 13MP AI कैमरा सेटअप दिया गया है और इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5MP फ्रंट कैमरा मिलता है। इस फोन में 18W फास्ट चार्जिंग वाली 5000mAh क्षमता की बैटरी दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G के अलावा WiFi, ब्लूटूथ 4.2, OTG और USB टाइप-C पोर्ट्स मिल रहे हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
