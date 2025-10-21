₹6500 से कम में 5000mAh बैटरी वाला 5G फोन, Amazon पर मिल रही है खास डील

संक्षेप: लावा का 5G कनेक्टिविटी वाला धांसू स्मार्टफोन ग्राहकों को Amazon से बड़े डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। यह डील Lava Bold N1 5G पर ऑफर की गई है।

अगर आपको लगता है कि कम कीमत पर 5G फोन नहीं खरीदा जा सकता है तो आप गलत हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Lava का 5G फोन अब तक की सबसे कम कीमत पर लिस्ट किया गया है। खास डील Lava Bold N1 5G पर दी गई है और इस फोन में 5000mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी दी गई है। आइए आपको इसपर मिल रही डील के बारे में बताते हैं।

Lava Bold N1 5G के 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरियंट को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर 6,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। यह फोन इससे पहले 7,499 रुपये कीमत पर पेश किया गया था। बैंक ऑफर्स के तौर पर ग्राहकों को HDFC बैंक कार्ड की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है।

बैंक ऑफर के बाद फोन का इफेक्टिव प्राइस 6,299 रुपये रह जाएगा। साथ ही अगर पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं, तो उसके मॉडल और कंडीशन के हिसाब से 6,600 रुपये तक की अधिकतम छूट मिल सकती है।

ऐसे हैं Lava Bold N1 5G के स्पेसिफिकेशंस लावा स्मार्टफोन में 6.75 इंच का बड़ा डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट और 20:9 के आस्पेक्ट रेशियो के साथ दिया गया है। इस फोन में ऑक्टा कोर Unisoc T765 प्रोसेसर मिलता है। इसमें Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। Lava Bold N1 5G में 128GB तक इनबिल्ट स्टोरेज दिया गया है और इसका स्टोरेज 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। धूल और नमी से बचाने के लिए इसमें IP54 रेटिंग मिलती है।