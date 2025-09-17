डील! 55 इंच का Smart TV केवल 25 हजार रुपये में, Amazon पर सबसे तगड़ा ऑफर

ग्राहकों को 55 इंच स्क्रीन साइज वाला Smart TV बेहद सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। खास छूट Foxsky के फ्रेमलेस सीरीज मॉडल पर मिल रही है और यह खास फीचर्स ऑफर करता है।

Wed, 17 Sep 2025 07:45 PM

कम कीमत पर बड़े डिस्प्ले वाला Smart TV खरीदने का बेहतरीन मौका ग्राहकों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर मिल रहा है। अगर बजट कम है तो उन्हें ब्रैंड या फिर स्क्रीन साइज से समझौता करने की जरूरत नहीं है। पूरे 55 इंच का स्मार्ट टीवी खास डिस्काउंट के बाद 25 हजार रुपये में खरीदा जा सकता है। यह डील Foxsky 139 cm (55 inch) Frameless Series पर मिल रही है।

Foxsky के बड़ी स्क्रीन वाले टीवी के साथ आप अपने लिविंग रूम को सिनेमाहॉल में बदल सकते हैं और इसमें पावरफुल स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं। यह टीवी मैजिक रिमोट के अलावा 5-स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग के साथ आता है और बहुत कम बिजली यूज करता है। यह 4K रेजॉल्यूशन ऑफर करता है और सालभर की वारंटी भी ऑफर कर रहा है। इस डिवाइस के लिए कैशबैक ऑफर्स का फायदा अलग से लिया जा सकता है।

इन ऑफर्स के साथ खरीदें Smart TV ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Foxsky 139 cm (55 inch) Frameless Series स्मार्ट टीवी को Great Indian Festival Sale के प्राइस पर अभी से लिस्ट कर दिया गया है। इसकी कीमत छूट के बाद केवल 25,374 रुपये रह गई है। इसके अलावा ग्राहकों को कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI का फायदा दिया जा रहा है। 70 प्रतिशत से ज्यादा डिस्काउंट के चलते यह टीवी बेहतरीन वैल्यू ऑफर कर रहा है।