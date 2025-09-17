डील! 55 इंच का Smart TV केवल 25 हजार रुपये में, Amazon पर सबसे तगड़ा ऑफर
ग्राहकों को 55 इंच स्क्रीन साइज वाला Smart TV बेहद सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। खास छूट Foxsky के फ्रेमलेस सीरीज मॉडल पर मिल रही है और यह खास फीचर्स ऑफर करता है।
कम कीमत पर बड़े डिस्प्ले वाला Smart TV खरीदने का बेहतरीन मौका ग्राहकों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर मिल रहा है। अगर बजट कम है तो उन्हें ब्रैंड या फिर स्क्रीन साइज से समझौता करने की जरूरत नहीं है। पूरे 55 इंच का स्मार्ट टीवी खास डिस्काउंट के बाद 25 हजार रुपये में खरीदा जा सकता है। यह डील Foxsky 139 cm (55 inch) Frameless Series पर मिल रही है।
Foxsky के बड़ी स्क्रीन वाले टीवी के साथ आप अपने लिविंग रूम को सिनेमाहॉल में बदल सकते हैं और इसमें पावरफुल स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं। यह टीवी मैजिक रिमोट के अलावा 5-स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग के साथ आता है और बहुत कम बिजली यूज करता है। यह 4K रेजॉल्यूशन ऑफर करता है और सालभर की वारंटी भी ऑफर कर रहा है। इस डिवाइस के लिए कैशबैक ऑफर्स का फायदा अलग से लिया जा सकता है।
सम्बंधित सुझाव
74% OFF
Foxsky 139 cm (55 inch) Frameless Series 4K Ultra HD LED Smart TV FS55GATV (Black)
- Foxsky 139 cm (55 inch) Frameless Series 4K Ultra HD LED Smart TV FS55GATV (Black)
₹25374₹98990
खरीदिये
74% OFF
Foxsky 127 cm (50 inch) Frameless Series 4K UHD QLED WebOS/Google Smart TV FS50GATV (Black)
- Foxsky 127 cm (50 inch) Frameless Series 4K UHD QLED WebOS/Google Smart TV FS50GATV (Black)
₹22749₹85990
खरीदिये
35% OFF
ONIDA 139 cm (55 inch) Nexg Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV 55UIG (Black)
- ONIDA 139 cm (55 inch) Nexg Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV 55UIG (Black)
₹29990₹45990
खरीदिये
55% OFF
TCL 139 cm (55 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 55V6C (Black)
- TCL 139 cm (55 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 55V6C (Black)
₹34990₹77990
खरीदिये
59% OFF
BLACK+DECKER 139 cm (55 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU55UD2875ATIN (Black)
- BLACK+DECKER 139 cm (55 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU55UD2875ATIN (Black)
₹30999₹74999
खरीदिये
55% OFF
acer 139 cm (55 inches) G Plus Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV AR55UDGGR2851AD
- acer 139 cm (55 inches) G Plus Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV AR55UDGGR2851AD
₹32999₹73999
खरीदिये
36% OFF
Xiaomi 138 cm (55 inch) FX Ultra HD 4K Smart LED Fire TV L55MB-FIN
- Xiaomi 138 cm (55 inch) FX Ultra HD 4K Smart LED Fire TV L55MB-FIN
₹34999₹54999
खरीदिये
54% OFF
Skywall 139.7 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 55SW-VS (Black)
- Skywall 139.7 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 55SW-VS (Black)
₹26561₹57800
खरीदिये
40% OFF
Redmi Xiaomi 138 cm (55 inch) F Series UHD 4K Smart LED Fire TV L55MA-FVIN (Black)
- Redmi Xiaomi 138 cm (55 inch) F Series UHD 4K Smart LED Fire TV L55MA-FVIN (Black)
₹32999₹54999
खरीदिये
इन ऑफर्स के साथ खरीदें Smart TV
ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Foxsky 139 cm (55 inch) Frameless Series स्मार्ट टीवी को Great Indian Festival Sale के प्राइस पर अभी से लिस्ट कर दिया गया है। इसकी कीमत छूट के बाद केवल 25,374 रुपये रह गई है। इसके अलावा ग्राहकों को कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI का फायदा दिया जा रहा है। 70 प्रतिशत से ज्यादा डिस्काउंट के चलते यह टीवी बेहतरीन वैल्यू ऑफर कर रहा है।
ऐसे हैं Foxsky स्मार्ट टीवी के फीचर्स
टीवी 4K Ultra HD QLED पिक्चर क्वॉलिटी और प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है। 60 हर्टज रिफ्रेश रेट और HDR 10 सपोर्ट के साथ यह टीवी विजुअल्स को और भी स्मूद और रियलिस्टिक बनाता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 2 HDMI और 2 USB पोर्ट दिए गए हैं, जिससे आप सेट-टॉप बॉक्स, गेमिंग कंसोल या हार्ड ड्राइव आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। 30W का पावरफुल साउंड और इन-बिल्ट Google TV फीचर इसे एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इसमें Netflix, Prime Video, YouTube, Zee5 जैसे ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।