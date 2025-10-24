केवल 14 हजार रुपये में 55 इंच Xiaomi Smart TV, मिल रही लिमिटेड टाइम डील

संक्षेप: धांसू छूट पर 55 इंच स्क्रीन साइज वाला Xiaomi Smart TV ग्राहकों को केवल 14 हजार रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है। इसे Flipkart पर लिमिटेड टाइम के लिए सस्ते में लिस्ट किया गया है।

ग्राहकों को खास डिस्काउंट के चलते पहली बार Xiaomi का 55 इंच स्क्रीन साइज वाला Smart TV केवल 14 हजार रुपये कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इतनी कीमत पर कई ब्रैंड्स के प्रीमियम 32 इंच टीवी भी नहीं मिलते लेकिन Xiaomi by AI ब्रैंड का भरोसा खास छूट के चलते मिल रहा है। यह लिमिटेड टाइम डील है और स्टॉक खत्म होने तक ही ऑफर प्राइस मिलेगा।

Xiaomi by Mi 4X Smart TV में यूजर्स को Android TV Google Assistant सपोर्ट मिलता है और इसे वॉइस कमांड्स दिए जा सकते हैं। इसमें 20W क्षमता वाले Dolby+ DTS-HD सपोर्ट के साथ मिलता है। इस स्मार्ट टीवी में खास Data Saver भी दिया गया है, जिससे यह स्ट्रीमिंग के लिए ढेर सारा डाटा ना यूज करे। बेहद पतले बेजल्स वाले टीवी में कई पोर्ट्स दिए गए हैं।

इन ऑफर्स के साथ खरीदें Smart TV XIAOMI by Mi 4X Smart TV (L55M5-5XIN) को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर 14,033 रुपये के स्पेशल प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने की स्थिति में अतिरिक्त छूट का फायदा भी मिल रहा है और इसकी कीमत और भी कम हो सकती है।

पुराना डिवाइस एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को 5,400 रुपये तक की छूट का फायदा मिल सकता है और इसकी वैल्यू पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी। इस प्रोडक्ट पर एक साल और पैनल पर 2 साल की वारंटी दी जा रही है।