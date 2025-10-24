Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़buy 55 inch Xiaomi Smart TV in just 14000 rupees on Flipkart with special offers
केवल 14 हजार रुपये में 55 इंच Xiaomi Smart TV, मिल रही लिमिटेड टाइम डील

केवल 14 हजार रुपये में 55 इंच Xiaomi Smart TV, मिल रही लिमिटेड टाइम डील

संक्षेप: धांसू छूट पर 55 इंच स्क्रीन साइज वाला Xiaomi Smart TV ग्राहकों को केवल 14 हजार रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है। इसे Flipkart पर लिमिटेड टाइम के लिए सस्ते में लिस्ट किया गया है। 

Fri, 24 Oct 2025 08:56 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ग्राहकों को खास डिस्काउंट के चलते पहली बार Xiaomi का 55 इंच स्क्रीन साइज वाला Smart TV केवल 14 हजार रुपये कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इतनी कीमत पर कई ब्रैंड्स के प्रीमियम 32 इंच टीवी भी नहीं मिलते लेकिन Xiaomi by AI ब्रैंड का भरोसा खास छूट के चलते मिल रहा है। यह लिमिटेड टाइम डील है और स्टॉक खत्म होने तक ही ऑफर प्राइस मिलेगा।

Xiaomi by Mi 4X Smart TV में यूजर्स को Android TV Google Assistant सपोर्ट मिलता है और इसे वॉइस कमांड्स दिए जा सकते हैं। इसमें 20W क्षमता वाले Dolby+ DTS-HD सपोर्ट के साथ मिलता है। इस स्मार्ट टीवी में खास Data Saver भी दिया गया है, जिससे यह स्ट्रीमिंग के लिए ढेर सारा डाटा ना यूज करे। बेहद पतले बेजल्स वाले टीवी में कई पोर्ट्स दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:Vivo और iQOO यूजर्स के लिए खुशखबरी! जानें आपके फोन में कब आएगा OriginOS 6?

इन ऑफर्स के साथ खरीदें Smart TV

XIAOMI by Mi 4X Smart TV (L55M5-5XIN) को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर 14,033 रुपये के स्पेशल प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने की स्थिति में अतिरिक्त छूट का फायदा भी मिल रहा है और इसकी कीमत और भी कम हो सकती है।

पुराना डिवाइस एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को 5,400 रुपये तक की छूट का फायदा मिल सकता है और इसकी वैल्यू पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी। इस प्रोडक्ट पर एक साल और पैनल पर 2 साल की वारंटी दी जा रही है।

ये भी पढ़ें:50 इंच साइज वाले स्मार्ट टीवी ₹30 हजार से कम में, ये रही टॉप मॉडल्स की लिस्ट

ऐसे हैं Xiaomi by Mi के स्पेसिफिकेशंस

शाओमी का स्मार्ट टीवी बड़े 55 इंच डिस्प्ले के साथ आता है और 4K रेजॉल्यूशन ऑफर करता है। यह Android Based ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के साथ आता है और इसमें 20W क्षमता वाले डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं। यह टीवी Netflix, JioHotstar, Prime Video और YouTube जैसे OTT ऐप्स का सपोर्ट ऑफर करता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Smart TV Flipkart अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।