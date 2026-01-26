₹30 हजार से कम में होम थिएटर का मजा, मिल रही हैं ये 55 इंच Smart TV डील्स

संक्षेप: केवल 30,000 रुपये से कम बजट में 55 इंच का स्मार्ट टीवी खरीदकर आप अपने घर में ही सिनेमाघर जैसा अनुभव पा सकते हैं। हम आपके लिए टॉप-3 डील्स लेकर आए हैं।

अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स पर मूवीज, वेब सीरीज या लाइव क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, तो आपको महंगे टीवी खरीदने की जरूरत नहीं है। इन दिनों Amazon पर चल रही सेल के दौरान 55 इंच के स्मार्ट टीवी 30,000 रुपये से भी कम कीमत में उपलब्ध हैं। ये टीवी ना सिर्फ बड़ी स्क्रीन के साथ आते हैं, बल्कि 4K रिजॉल्यूशन, स्मार्ट फीचर्स और पावरफुल साउंड के साथ आते हैं। हम आपको टॉप-3 डील्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

Xiaomi 55inch FX Ultra HD 4K Smart LED Fire TV L55MB-FIN Xiaomi का 55 इंच FX Ultra HD 4K स्मार्ट LED Fire TV इस समय 29,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। बैंक कार्ड ऑफर के जरिए इस पर अतिरिक्त छूट भी मिल रही है। इस टीवी में 4K डिस्प्ले दिया गया है, जो शार्प और क्लियर पिक्चर क्वॉलिटी देता है। ऑडियो के लिए इसमें 30W का साउंड आउटपुट मौजूद है, जिससे अलग से स्पीकर की जरूरत नहीं महसूस होती है। Fire TV इंटरफेस की वजह से Prime Video, Netflix, Disney+ Hotstar और YouTube जैसे ऐप्स सीधे टीवी पर मिल जाते हैं।

VW 55 inches Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1 VW का 55 इंच Pro Series QLED स्मार्ट टीवी इस लिस्ट में सबसे अफॉर्डेबल ऑप्शंस में से एक है। इसे Amazon पर 24,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टीवी में भी 4K Ultra HD डिस्प्ले दिया गया है और QLED पैनल की वजह से कलर्स ज्यादा ब्राइट नजर आते हैं। इसमें 2GB RAM और 16GB स्टोरेज मिलता है, साथ ही Google TV प्लेटफॉर्म पर Netflix, Prime Video, YouTube और Disney+ Hotstar जैसे ऐप्स का सपोर्ट मौजूद है। 30W का साउंड आउटपुट इसे ऑडियो के मामले में भी दमदार बनाता है।