₹10 हजार की छूट पर 50MP सेल्फी कैमरा और कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन, धाकड़ डील

पावरफुल 50MP सेल्फी कैमरा फोन ग्राहकों को 10 हजार रुपये की बड़ी छूट पर खरीदने का मौका दिया गया है। यह डील फ्लिपकार्ट सेल के दौरान Vivo V50e 5G पर ऑफर की जा रही है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 09:55 PM
₹10 हजार की छूट पर 50MP सेल्फी कैमरा और कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन, धाकड़ डील

कम कीमत पर पावरफुल सेल्फी कैमरा फोन की तलाश आजकल ज्यादातर यूजर्स कर रहे हैं क्योंकि सेल्फी फोटोज के अलावा वीडियोज और व्लॉगिंग का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में बेहतरीन डील का फायदा Vivo V50e 5G पर Flipkart सेल के दौरान दिया गया है। इस फोन को लॉन्च प्राइस के मुकाबले करीब 10 हजार रुपये सस्ते में ऑर्डर किया जा सकता है।

चाइनीज स्मार्टफोन मेकर Vivo अपने Vivo V50e 5G का सक्सेसर Vivo V60e 5G अगले कुछ दिनों में लॉन्च करने जा रहा है। यही वजह है कि पिछले डिवाइस पर अब जबरदस्त डिस्काउंट दिया जा रहा है और इसकी कीमत लॉन्च प्राइस के मुकाबले बेहद कम हो गई है। यह डिवाइस कर्व्ड डिस्प्ले और लग्जरी डिजाइन के साथ 25 हजार रुपये से कम में अच्छी वैल्यू ऑफर कर रहा है।

अलग से मिल रहा बैंक ऑफर्स का फायदा

ग्राहक Vivo V50e 5G को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर अब तक की सबसे कम कीमत पर 23,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। इसके लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में ग्राहकों को 5 प्रतिशत का अतिरिक्त कैशबैक दिया जा रहा है। इसके बाद इफेक्टिव प्राइस 22,800 रुपये रह जाता है।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को 21,810 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज डिस्काउंट मिल सकता है। इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। यह फोन पर्ल वाइट और सैफायर ब्लू कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

ऐसे हैं Vivo V50e 5G के स्पेसिफिकेशंस

वीवो डिवाइस में 6.77 इंच का 120Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले दिया जा रहा है और HDR10+ सपोर्ट मिलता है। इसमें MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर दिया गया है और Android 15 पर बेस्ड FunTouchOS 15 मिलता है। इसके बैक पैनल पर 50MP मेन और 8MP सेकेंडरी सेंसर वाला डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। 5600mAh बैटरी वाले इस फोन में 90W फास्ट चार्जिंग दी गई है।

