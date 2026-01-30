Hindustan Hindi News
Buy 50MP camera DSLR like AI camera 6000mAh battery OnePlus 13R at Biggest discount price drops by 4000 rupees
गजब! लॉन्च प्राइस से ₹4000 सस्ता मिल रहा OnePlus का DSLR जैसा कैमरा, 6000mAh बैटरी, AI फीचर फोन

गजब! लॉन्च प्राइस से ₹4000 सस्ता मिल रहा OnePlus का DSLR जैसा कैमरा, 6000mAh बैटरी, AI फीचर फोन

संक्षेप:

OnePlus के फ्लैगशिप फीचर्स वाले फोन पर बंपर छूट मिल रही है। 120Hz OLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 6000mAh की बड़ी बैटरी के साथ है। अमेजन सेल में OnePlus 13R को 4000 रुपए की छूट पर बेचा जा रहा है। चलिए जानते हैं इस डील की डिटेल्स।

Jan 30, 2026 02:23 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
OnePlus 13R at Massive Price Cut: वनप्लस का फ्लैगशिप फोन अमेजन की लिमिटेड टाइम सेल में बम्पर डिस्काउंट पर मिल रहा है। इस साल लॉन्च हुआ यह प्रीमियम फोन अब पहले के मुकाबले 4,000 रुपए से ज्यादा सस्ता मिल रहा है। आइये डिटेल में आपको बताते हैं कि DSLR जैसी कैमरा क्वालिटी और 80W की फास्ट चार्जिंग वाले वनप्लस फोन पर धाकड़ डील मिल रही है।

OnePlus 13R पर धमाकेदार ऑफर्स

सबसे पहले आपको बता दें कि OnePlus 13R को कंपनी ने 42,999 रुपए की कीमत पर लॉन्च किया था। लेकिन अमेजन की लिमिटेड सेल के दौरान यह फोन अब 38,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है।

ये भी पढ़ें:Fake Challan Scam: एक क्लिक और उड़ गए ₹2.3 लाख! फर्जी लिंक ने किया कंगाल

OnePlus 13R फोन पर अमेजन एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है। अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन बदलते हैं, तो मॉडल के आधार पर 15,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। हालांकि, एक्सचेंज का फायदा पुराने फोन की कंडीशन पर निर्भर है।

OnePlus 13R की खासियतें

OnePlus 13R में Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो तेज स्पीड और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। फोन में 256GB और 512GB UFS स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है, जिससे ऐप्स और डेटा स्टोर करने में कोई परेशानी नहीं होती। OnePlus 13R में 6.78 इंच का ProXDR AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव काफी स्मूथ हो जाता है। स्क्रीन HDR सपोर्ट के साथ आती है, जिससे धूप में भी कंटेंट साफ दिखाई देता है। इसके अलावा फोन में AI फीचर्स, Glove Mode और Aqua Touch 2.0 जैसे एडवांस फीचर्स भी शामिल हैं, जो अलग-अलग हालात में फोन के इस्तेमाल को आसान बनाते हैं।

OnePlus 13R में दमदार कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 50MP Sony LYT-700 प्राइमरी कैमरा मिलता है, जो अच्छी डिटेल और नेचुरल कलर कैप्चर करता है। इसके साथ 50MP का टेलीफोटो लेंस और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी दिया गया है। यह कैमरा सेटअप 3x ऑप्टिकल जूम, OIS और AI कैमरा फीचर्स को सपोर्ट करता है, जिससे फोटो और वीडियो दोनों बेहतर बनते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP का फ्रंट कैमरा है। OnePlus 13R में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। फोन को 55W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है।

ये भी पढ़ें:अब फोन नंबर बताने का झंझट खत्म, नए Aadhaar App से QR दिखाओ और नाम-नंबर सेव होगा
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
