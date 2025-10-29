₹10,000 से कम में 5 सुपर हिट Smart TVs; धमाकेदार साउंड और HD पिक्चर के साथ, सबसे सस्ता ₹6,899 का

संक्षेप: 10,000 रुपए से कम कीमत में Smart TV खरीदने का बढ़िया मौका। फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद भी ये 5 जबरदस्त Smart TVs बेहद सस्ते में मिल रहे हैं। ये टीवी बड़ी स्क्रीन, DJ जैसे साउंड और स्मार्ट फीचर्स के साथ। जानिए किस पर कितने की छूट।

Best Smart TVs Under Rs 10,000: अगर आप भी अपने घर के पुराने टीवी को बदलकर एक नया Smart TV लेने की सोच रहे हैं, तो ये मौका बिल्कुल मिस न करें। Amazon और Flipkart पर शानदार डील्स की बरसात है। यहां से आप 10,000 रुपए से भी कम कीमत में बड़ी स्क्रीन, HD पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड वाला Smart TV घर ला सकते हैं। कई यूज़र्स को लगता है कि इतने कम दाम में सिर्फ बेसिक टीवी ही मिलते हैं, लेकिन अब मार्केट में ऐसे कई ब्रांड्स आ गए हैं जो बजट में भी फीचर्स से भरपूर Smart TV दे रहे हैं। इन्हीं में से हमने आपके लिए चुने हैं 5 बेस्ट Smart TV, जो कीमत में कम लेकिन क्वालिटी में शानदार हैं।

इन स्‍मार्ट टीवी में आपको एचडी पिक्चर क्वालिटी के साथ दमदार साउंड भी मिलेगा। स्‍लिम डिजाइन वाले यह स्मार्ट टीवी मल्टीपल कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। इन सभी टीवी में आप अपने पसंदीदा ओटीपी शो और फिल्मों को भी घर बैठे देख सकते हैं। आइए डिटेल में आपको बताते हैं इन टीवी पर मिलने वाली डील के बारे में:

5 Best Smart TV List 1. VW 32 Inches Frameless HD Ready Android Smart TV अगर आप कम बजट में एक स्टाइलिश और परफॉर्मेंस वाला टीवी लेना चाहते हैं तो VW 32 इंच Frameless Smart TV एक शानदार विकल्प है। यह टीवी अमेजन सेल में सिर्फ 6,899 रुपए में उपलब्ध है और इसके साथ 1 साल की वारंटी भी मिलती है। इसमें HD Ready (1366x768) रेजॉल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है, जो शार्प और ब्राइट विजुअल देता है।

कनेक्टिविटी के लिए टीवी में 1 HDMI और 2 USB पोर्ट दिए गए हैं। साउंड के लिए इसमें 20W का पावरफुल ऑडियो सिस्टम मिलता है, जो छोटे कमरे के लिए परफेक्ट है। स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो इसमें बिल्ट-इन Wi-Fi, स्क्रीन मिररिंग, PC कनेक्टिविटी, और वायरलेस हेडफोन कंट्रोल जैसे मॉडर्न ऑप्शंस दिए गए हैं।

2. Infinix Y1 Plus 32 Inch HD Ready Smart TV Infinix Y1 Plus भी बजट रेंज में एक बढ़िया स्मार्ट टीवी है। यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 7,999 रुपए में उपलब्ध है। इसमें 32 इंच की HD LED स्क्रीन दी गई है, जो साफ और ब्राइट पिक्चर क्वालिटी देती है। टीवी Android ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जिससे आप आसानी से OTT ऐप्स जैसे YouTube, Netflix, और Prime Video का मज़ा ले सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें HDMI और USB पोर्ट्स दिए गए हैं। साथ ही, इसमें 16W स्पीकर आउटपुट मिलता है जो साफ और बैलेंस्ड साउंड प्रदान करता है।

3. Daiwa 32 Inch HD Ready Smart TV कम दाम में शानदार फीचर्स देने वाला Daiwa 32 Inch Smart TV (2024 Edition) इस लिस्ट का सबसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 7,262 रुपए में उपलब्ध है और इसमें HD Ready LED डिस्प्ले दिया गया है। यह Linux ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और इसमें सभी जरूरी स्मार्ट टीवी फीचर्स जैसे Wi-Fi, HDMI और USB पोर्ट्स मौजूद हैं।

साउंड के लिए इसमें 20W स्पीकर आउटपुट मिलता है, साथ ही इसमें Eye-Care Mode भी दिया गया है, जो लंबी देखने के दौरान आंखों की थकान को कम करता है।

4. KODAK 32 Inch HD Ready LED Smart TV अगर आप किसी भरोसेमंद ब्रांड की तलाश में हैं, तो Kodak का 32 इंच Smart TV बढ़िया विकल्प है। यह टीवी अमेजन पर 8,999 रुपए में लिस्टेड है और इसमें HD Ready डिस्प्ले के साथ Android ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। टीवी में YouTube, Netflix, Prime Video जैसे OTT ऐप्स का सपोर्ट है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें HDMI और USB पोर्ट्स भी दिए गए हैं, जिससे आप इसे आसानी से अन्य डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं।

5. Acer 32 Inch J Series HD Ready Smart Google TV अगर आप थोड़ा अपग्रेडेड ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो Acer 32 Inch J Series Smart Google TV आपके लिए सही रहेगा। यह टीवी 1366x768 रेजॉल्यूशन के साथ आता है और इसका फ्रेमलेस डिजाइन इसे प्रीमियम लुक देता है।