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स्मार्ट टीवी क्यों खरीदना? Amazon से इतने में लाएं 4K Smart Projector और उठाएं थिएटर का मजा

By Saurabh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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स्मार्ट टीवी खरीदने के बजाय अब आप Amazon से बजट-फ्रेंडली 4K स्मार्ट प्रोजेक्टर्स लाकर अपने घर पर ही 200 से 300 इंच का बड़ा स्क्रीन पा सकते हैं। ऑटो-फोकस, बिल्ट-इन ऐप्स और पोर्टेबल डिजाइन के साथ ये प्रोजेक्टर्स आपके बेडरूम को कम कीमत में असली थिएटर बना देते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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अब महंगे स्मार्ट टीवी पर ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। Amazon पर किफायती दामों में 4K सपोर्ट वाले स्मार्ट प्रोजेक्टर्स उपलब्ध हैं, जो आपके घर की सामान्य दीवार को 200 से 300 इंच के बड़े सिनेमा स्क्रीन में बदल देते हैं।

स्मार्ट टीवी क्यों खरीदना? Amazon से इतने में लाएं 4K Smart Projector और उठाएं थिएटर का मजा
smart projector

घर पर मिलेगा थियेटर जैसा अनुभव

इन स्मार्ट प्रोजेक्टर्स में इन-बिल्ट Android OS और Google TV का सपोर्ट मिलता है। इसकी मदद से आप बिना किसी बाहरी डिवाइस के Netflix, Amazon Prime और YouTube जैसी ऐप्स का मजा सीधे बड़े स्क्रीन पर ले सकते हैं। इनमें दमदार ऑडियो के लिए Hi-Fi स्पीकर्स भी मिलते हैं।

ऑटो-फोकस और पोर्टेबल डिजाइन

एडवांस्ड ऑटो-फोकस और ऑटो-कीस्टोन टेक्नोलॉजी के कारण इन्हें सेट करना बेहद आसान है। 180 से 270-डिग्री तक घूमने वाले रोटेटेबल डिजाइन की वजह से आप बेडरूम की छत या दीवार पर भी आसानी से मूवी स्ट्रीम कर सकते हैं।

कम बजट में बंपर बचत

₹2000 तक की शुरुआती कीमत में मिलने वाले ये पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स कम रोशनी और अंधेरे कमरे में शानदार पिक्चर क्वालिटी देते हैं। अगर आप कम बजट में होम थिएटर सेटअप बनाना चाहते हैं, तो यह Amazon डील आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है।

अगर आप कम बजट में घर पर या आउटडोर ट्रिप के दौरान बड़े स्क्रीन पर मूवीज़ और वीडियो का मज़ा लेना चाहते हैं, तो यह Smart Portable LED Mini Projector आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। यह कॉम्पैक्ट और लाइटवेट डिजाइन के साथ आता है, जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें 24 से 60 इंच तक की स्क्रीन साइज, LED लाइट सोर्स और USB कनेक्टिविटी जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं, जो बेडरूम, कैंपिंग और होम एंटरटेनमेंट के लिए काफी उपयोगी हैं।

Specifications

डिस्प्ले रेजोल्यूशन
1280 x 720 Pixels (HD)
कनेक्टिविटी
Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB, AV
उपयोग
होम सिनेमा, कैंपिंग, बैकयार्ड मूवी नाइट, प्रेजेंटेशन

क्यों खरीदें

...

बजट फ्रेंडली

...

मल्टीपल कनेक्टिविटी

...

पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट

...

फ्लेक्सिबल डिस्प्ले

क्यों खोजें विकल्प

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कम स्क्रीन साइज

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डेलाइट में कम ब्राइटनेस

अगर आप अपने बेडरूम या लिविंग रूम को कम बजट में मिनी होम थिएटर में बदलना चाहते हैं, तो E GATE Atom 3X Smart Projector एक जबरदस्त विकल्प है। Amazon Great Indian Festival सेल के दौरान यह प्रोजेक्ट 64% की भारी छूट के साथ सिर्फ ₹7,990 में मिल रहा है। यह 1080p Native Resolution (4K Support), 180° Rotatable Design, लेटेस्ट Android OS और Wi-Fi 6 कनेक्टिविटी के साथ आता है। 210 इंच की विशाल स्क्रीन और इन-बिल्ट OTT ऐप्स (Netflix, Prime Video, YouTube) के कारण आपको अलग से Fire TV Stick की जरूरत भी नहीं पड़ती।

Specifications

मेमोरी
1 GB RAM / 8 GB ROM
कीस्टोन कलेक्शन
Auto Keystone + 4D/4P Digital Keystone
वायरलेस कनेक्टिविटी
Dual Band Wi-Fi 6 (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0
वायरलेस कनेक्टिविटी
Dual Band Wi-Fi 6 (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0
ऑडियो
5W Built-in Speaker

क्यों खरीदें

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शानदार डिस्प्ले

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180° रोटेटेबल डिजाइन

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स्मार्ट ऑटो फीचर्स

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पावरफुल प्रोसेसर

क्यों खोजें विकल्प

...

बेसिक इन-बिल्ट स्पीकर

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अंधेरे कमरे की जरूरत

यदि आप मनोरंजन के साथ-साथ कराओके और पार्टी के शौकीन हैं, तो Lifelong Electronics ROAR Projector आपके लिए एक यूनिक और शानदार विकल्प है। Amazon Great Indian Festival में यह 72% के भारी डिस्काउंट पर ₹8,490 में मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत इसके साथ मिलने वाले 2 वायरलेस माइक (8 Voice Effects के साथ) और दमदार 20W का इन-बिल्ट स्पीकर है, जो इसे भारत का पहला कराओके प्रोजेक्ट बनाता है। इसमें 150-इंच स्क्रीन साइज, Android OS और 4K Ultra HD सपोर्ट मिलता है, जो होम थिएटर और दोस्तों के साथ पार्टी दोनों के लिए परफेक्ट है।

Specifications

स्पेशल एक्सेसरीज
2 Wireless Mics
प्रोजेक्शन स्क्रीन साइज
Up to 150 Inches
ऑपरेटिंग सिस्टम
Android OS (Pre-installed OTT Apps)

क्यों खरीदें

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कराओके और 2 वायरलेस माइक्स

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दमदार 20W इन-बिल्ट स्पीकर

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बिल्ट-इन Android OS और OTT ऐप्स

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ऑटो कीस्टोन करेक्शन

क्यों खोजें विकल्प

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नेगेटिव रेजोल्यूशन 720p

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स्क्रीन साइज लिमिट

अगर आप बिना किसी लैग या ऐप बैन की चिंता के प्रीमियम होम सिनेमा का अनुभव चाहते हैं, तो Crossbeats Lumex Flix Smart Projector एक बेस्ट-इन-क्लास ऑप्शन है। Amazon Great Indian Festival सेल में यह 58% के बंपर डिस्काउंट के बाद ₹15,499 में मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी इसका Official Netflix License है, जिससे Netflix, Prime Video और YouTube जैसे OTT ऐप्स बिल्कुल स्मूथ और फुल HD क्वालिटी में चलते हैं। यह 1080p Native रेजोल्यूशन (4K सपोर्ट), 16,000 Lumens ब्राइटनेस, Android 13 OS और विशाल 300-इंच डिस्प्ले के साथ आता है।

Specifications

ब्राइटनेस और कंट्रास्ट
16,000 Lumens / 20,000:1 Contrast Ratio
ऑपरेटिंग सिस्टम (OS)
Android 13
स्मार्ट फीचर्स
Electric Focus, Auto Keystone, Obstacle Avoidance
इन-बिल्ट स्पीकर
10W Cinema-Quality Speaker
वायरलेस कनेक्टिविटी
Wi-Fi, Bluetooth

क्यों खरीदें

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Official Netflix License

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सुपर ब्राइट 16,000 Lumens

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विशाल 300-इंच स्क्रीन

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लेटेस्ट Android 13 OS

क्यों खोजें विकल्प

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लिमिटेड रैम और इंटरनल स्टोरेज

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बजट श्रेणी से थोड़ा महंगा

अगर आप प्रीमियम फीचर्स, स्मार्ट इंटरफेस और बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी वाला होम थिएट प्रोजेक्ट ढूँढ रहे हैं, तो WZATCO Yuva Go Ultra Official Netflix & Google TV Projector एक बेस्ट-इन-क्लास विकल्प है। Amazon Great Indian Festival सेल में यह 60% की भारी छूट के साथ ₹15,990 में मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात इसमें मिलने वाली Official Google TV Integration (Widevine L1) और Sealed Optical Engine है, जो लंबे समय तक धूल से बचाकर क्रिस्टल-क्लियर पिक्चर देता है। यह Native 1080p Full HD (4K Support), 13,000 Lumens ब्राइटनेस, Auto Focus, Wi-Fi 6 और इन-बिल्ट Rotatable Stand के साथ आता है।

Specifications

ब्राइटनेस
13,000 Lumens
स्मार्ट फीचर्स
Auto Focus, Auto Keystone, 100% to 50% Zoom
वायरलेस कनेक्टिविटी
Dual Band Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, Google Cast
इन-बिल्ट ऐप्स
Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar, YouTube, Zee5
वारंटी
1 Year Nationwide Brand Warranty

क्यों खरीदें

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Official Google TV & Licensed Netflix

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स्मार्ट ऑटो सेटअप

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Short Throw (1.2:1 Ratio) & Rotatable Design

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लेटेस्ट कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

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कीमत थोड़ी ज्यादा

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इन-बिल्ट स्पीकर साउंड

अगर आप एक प्रीमियम ब्रांडेड, पोर्टेबल और बिना केबल झंझट वाला ऑल-इन-वन स्मार्ट प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं, तो XGIMI Vibe One (Battery Powered) एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Great Indian Festival सेल में यह 60% के डिस्काउंट के बाद ₹19,999 में उपलब्ध है। दुनिया भर में प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर XGIMI ब्रांड का यह मॉडल इन-बिल्ट रीचार्जएबल बैटरी (1.2 घंटे वीडियो / 4 घंटे म्यूजिक), JBL के 2x3W डुअल स्पीकर्स, Licensed Netflix के साथ Google TV, और 160° रोटेटेबल स्टैंड सह हैंडल के साथ आता है।

Specifications

बैटरी बैकअप
Up to 1.2 Hrs Video Playtime / 4 Hrs Music
ऑडियो
2×3W Speakers
स्मार्ट फीचर्स
Auto Focus, Auto Keystone Correction, Ambient Light Mode
वायरलेस कनेक्टिविटी
Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth

क्यों खरीदें

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इन-बिल्ट बैटरी

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Official Licensed Netflix & Google TV

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JBL tuned sound + Ambient Light Mode

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160° बिल्ट-इन स्टैंड & हैंडल

क्यों खोजें विकल्प

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लिमिटेड बैटरी लाइफ

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सीधी धूप या तेज लाइट में कम असरदार

अगर आप ऑफिस प्रेजेंटेशन, क्लासरूम या किसी कमर्शियल सेटअप के लिए एक हाई-परफॉर्मिंग और टिकाऊ प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं, तो BenQ MX560C XGA Projector एक प्रीमियम और भरोसेमंद विकल्प है। Amazon पर यह 39% के डिस्काउंट के बाद ₹30,490 में उपलब्ध है। ग्लोबल ब्रांड BenQ का यह DLP प्रोजेक्ट 4,000 ANSI Lumens की सुपर ब्राइटनेस के साथ आता है, जिससे इसे तेज रोशनी वाले कमरों या कॉन्फ्रेंस हॉल में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 20,000:1 का कंट्रास्ट रेशियो, 15,000 घंटे की लॉन्ग-लाइफ लैम्प और डेटा/टेक्स्ट को क्लियर दिखाने के लिए स्पेशल इन्फोग्राफिक व स्प्रेडशीट मोड दिए गए हैं।

Specifications

कंट्रास्ट रेशियो
20,000:1
स्क्रीन साइज
Up to 150 Inches
वारंटी
2 Years on Projector (1 Year / 1000 Hrs on Lamp)
लैम्प लाइफ
Up to 15,000 Hours (SmartEco Mode)

क्यों खरीदें

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4,000 ANSI Lumens ब्राइटनेस

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क्रिस्टल-क्लियर टेक्स्ट और स्प्रेडशीट मोड

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लंबी लैम्प लाइफ (15,000 घंटे)

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3D कैपेबल और 10W स्पीकर

क्यों खोजें विकल्प

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स्मार्ट features की कमी

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होम सिनेमा मूवी देखने वालों के लिए आदर्श नहीं

Q1. क्या 4K स्मार्ट प्रोजेक्ट वाकई में स्मार्ट टीवी की जगह ले सकता है?

उत्तर: हाँ, बिल्कुल! आज के 4K स्मार्ट प्रोजेक्टर्स में इन-बिल्ट Android OS या Google TV का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप बिना किसी टीवी स्टिक के सीधे Netflix, YouTube और Prime Video चला सकते हैं। इसके अलावा, ₹15,000 से ₹20,000 के बजट में प्रोजेक्ट आपको 200 से 300 इंच का विशाल डिस्प्ले देता है, जो किसी भी स्मार्ट टीवी के मुकाबले बहुत सस्ता और थिएटर जैसा अनुभव प्रदान करता है।

Q2. क्या प्रोजेक्टर्स को दिन के समय या लाइट जलने पर इस्तेमाल किया जा सकता है?

उत्तर: अगर आपके प्रोजेक्ट में 10,000 से 16,000 Lumens (या 250+ ANSI/ISO Lumens) की हाई ब्राइटनेस है, तो आप इसे हल्की रोशनी या कमरों की लाइट में आसानी से देख सकते हैं। हालांकि, सिनेमा हॉल जैसा बेहतरीन कंट्रास्ट और ब्राइट कलर्स पाने के लिए कमरे में अंधेरा या पर्दे लगाना सबसे सही रहता है।

Q3. Amazon से स्मार्ट प्रोजेक्ट खरीदते समय किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए?

उत्तर: प्रोजेक्ट खरीदते समय इन 4 मुख्य बातों का ध्यान रखें:

Resolution: कम से कम Native 1080p (Full HD) या 4K सपोर्ट होना चाहिए।

OTT License: Official Netflix और Google TV लाइसेंस वाले मॉडल्स चुनें ताकि ऐप्स बिना किसी रुकावट के चलें।

Auto Adjustment: Auto Focus और Auto Keystone Correction फीचर होना जरूरी है ताकि पिक्चर खुद-ब-खुद सीधी और शार्प सेट हो जाए।

Brightness & Sound: हाई लुमेन्स और कम से कम 10W से 20W तक का इन-बिल्ट स्पीकर होना चाहिए।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

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Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

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