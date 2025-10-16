Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़buy 43 inch smart TV in just 7725 rupees here are the festive deals from flipkart

वाह! केवल 7725 रुपये में 43 इंच का Smart TV, ये रहीं सबसे धमाकेदार डील्स

संक्षेप: ग्राहको को 43 इंच स्क्रीन साइज वाले Smart TV सस्ते में खरीदने का मौका Fliojart पर मिल रहा है। वे केवल 7,725 रुपये की शुरुआती कीमत पर ब्रैंडेड मॉडल्स खरीद सकते हैं। 

Thu, 16 Oct 2025 05:20 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
दिवाली और धनतेरस के मौके पर अपने लिए बड़ा स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो बड़ी रकम क्यों खर्च करना। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर कुछ ऐसी डील्स मिल रही हैं, जिनका फायदा लेकर कम से कम कीमत पर आप बड़ी 43 इंच स्क्रीन साइज वाला टीवी खरीद सकते हैं। हम आपके लिए टॉप डील्स की लिस्ट एकसाथ लेकर आए हैं, जिससे बेस्ट का चुनाव करना आसान हो जाए।

NU Ultra HD LED Smart TV

ग्राहक फ्लिपकार्ट से यह टीवी केवल 7,725 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं और इसपर बैंक ऑफर्स का फायदा अलग से मिल रहा है। यह टीवी WebOS TV पर चलता है और इसमें 4K रेजॉल्यूशन के अलावा क्वॉड-कोर प्रोसेसर दिया गया है।

Compaq HUEQ G43B Smart TV

स्मार्ट टीवी में Mimi Sound Personalosation सपोर्ट के अलावा गूगल असिस्टेंट मिलता है और इसे बोलकर कंट्रोल किया जा सकता है। इस टीवी में 2GB रैम दी गई है और यह केवल 8,293 रुपये कीमत पर ऑर्डर करने का विकल्प दिया गया है।

Thomson Phoenix Smart TV

थॉमसन के इस बजट टीवी में 40W क्षमता वाले स्पीकर्स और Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट दिया गया है। इस टीवी में 1 अरब से ज्यादा लाइव कलर्स देखे जा सकते हैं और यह छूट के बाद अब केवल 14,999 रुपये में मिल रहा है।

iMEE Smart Linux TV

टीवी में Ultra HD (4K) रेजॉल्यूशन वाला 43 इंच डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है और 20W क्षमता वाले स्पीकर्स इसका हिस्सा हैं। इस टीवी में Netflix, JioHotstar, Prime Video और Youtube जैसे ऐप्स का सपोर्ट मिलता है और यह 15,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है।

Infinix QLED 4K Smart TV

धांसू ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए इस टीवी में 40W क्षमता वाले स्पीकर्स Dolby Audio सपोर्ट के साथ दिए गए हैं। यह 4K रेजॉल्यूशन के साथ आता है और Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस टीवी को 16,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है।

Elista Smart TV with Frameless Design

फ्रेमलेस डिजाइन वाले प्रीमियम स्मार्ट टीवी को सेल के दौरान 22,999 रुपये के प्रीमियम प्राइस पर खरीदा जा सकता है। इस टीवी में HDR 10 सपोर्ट के अलावा Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट मिलता है। Dolby Audio सपोर्ट वाले इस टीवी में स्मार्ट रिमोट Google Assistant के साथ दिया गया है।

