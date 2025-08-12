11999 रुपये में मिल रहा 40 इंच का टीवी, 32 इंच वाले की कीमत मात्र 7999, मची लूट

कम बजट में 40 इंच का टीवी तलाश रहे हैं, तो हम आपको तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। 40 इंच वाले टीवी की कीमत 11,999 रुपये है। वहीं, 32 इंच वाले एक टीवी को आप मात्र 7999 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर कई ऑफर भी दिए जा रहे हैं।

कम बजट में 40 इंच का टीवी तलाश रहे हैं, तो हम आपको तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये टीवी 32 इंच और 40 इंच के हैं। 40 इंच वाले टीवी की कीमत 11,999 रुपये है। वहीं, 32 इंच वाले एक टीवी को आप मात्र 7999 रुपये में खरीद सकते हैं। खास बात है कि इन टीवी पर कई आकर्षक ऑफर भी दिए जा रहे हैं। आप इन टीवी की कीमत को एक्सचेंज ऑफर में और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

Kodak 80 cm (32 inches) Special Edition Series HD Ready Smart LED TV 32SE5001BL (Black) कोडैक के इस टीवी की कीमत अमेजन इंडिया पर 7999 रुपये है। टीवी पर कंपनी 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा आप इस टीवी को 399 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी 2670 रुपये तक सस्ता हो सकता है। कोडैक के इस टीवी में आपको एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। टीवी में दमदार साउंड के लिए सराउंड साउंड के साथ 30 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है। यह टीवी 512एमबी रैम और 4जीबी के स्टोरेज से लैस है।

Redmi Xiaomi 80 cm (32 inches) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MA-FVIN (Black) इस टीवी की कीमत 10,499 रुपये है। टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। टीवी पर 524 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आपको 2670 रुपये तक का फायदा हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। टीवी 1जीबी रैम और 8जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। टीवी में आपको डॉल्बी साउंड के साथ 20 वॉट का साउंड आउटपुट मिलेगा।

VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black) 40 इंच वाले इस एलईडी टीवी की कीमत 11999 रुपये है। टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 599 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में आपको 2670 रुपये तक का फायदा हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ फुल एचडी QLED डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में कंपनी 24 वॉट का साउंड आउटपुट दे रही है।

