₹7000 से कम में 32 इंच का बड़ा Smart TV, दिवाली पर धमाका Flipkart डील

संक्षेप: ग्राहकों को 32 इंच का Smart TV सबसे सस्ते में खरीदने का मौका Flipkart पर मिल रहा है। इस टीवी की कीमत 7000 रुपये से कम रह गई है और एक्सट्रा डिस्काउंट अलग से लिया जा सकता है।

कम कीमत पर बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो आपको खास डिस्काउंट का फायदा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart की ओर से दिया जा रहा है। ग्राहक Coocaa S4U Plus मॉडल को लॉन्च प्राइस के मुकाबले आधी कीमत पर ऑर्डर कर सकते हैं और यह 7000 रुपये से कम के स्पेशल प्राइस पर मिल रहा है।

Coocaa S4U Plus को इसी साल लॉन्च किया गया है और इसमें खास eye Care मोड दिया गया है। 60Hz डिस्प्ले के अलावा इसमें Dolby Audio सपोर्ट मिल रहा है और 178 डिग्री व्यूइंग एंगल मिलता है। ग्राहकों को चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में अतिरिक्त छूट का फायदा अलग से दिया जा रहा है। आइए इन ऑफर्स के बारे में विस्तार से बताते हैं।

खास डिस्काउंट पर Coocaa SmartTV फ्लिपकार्ट पर Coocaa S4U Plus Smart TV को सेल के दौरान 6,999 रुपये के स्पेशल प्राइस पर लिस्ट किया गया है और चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 5 प्रतिशत एक्सट्रा कैशबैक दिया गया है। पुराना डिवाइस एक्सचेंज करने की स्थिति में 2,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल सकती है, जिसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।