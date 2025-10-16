Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़buy 32 inch smart TV under 7000 rupees on flipkart Here is the deal

₹7000 से कम में 32 इंच का बड़ा Smart TV, दिवाली पर धमाका Flipkart डील

संक्षेप: ग्राहकों को 32 इंच का Smart TV सबसे सस्ते में खरीदने का मौका Flipkart पर मिल रहा है। इस टीवी की कीमत 7000 रुपये से कम रह गई है और एक्सट्रा डिस्काउंट अलग से लिया जा सकता है। 

Thu, 16 Oct 2025 11:07 AMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
कम कीमत पर बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो आपको खास डिस्काउंट का फायदा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart की ओर से दिया जा रहा है। ग्राहक Coocaa S4U Plus मॉडल को लॉन्च प्राइस के मुकाबले आधी कीमत पर ऑर्डर कर सकते हैं और यह 7000 रुपये से कम के स्पेशल प्राइस पर मिल रहा है।

Coocaa S4U Plus को इसी साल लॉन्च किया गया है और इसमें खास eye Care मोड दिया गया है। 60Hz डिस्प्ले के अलावा इसमें Dolby Audio सपोर्ट मिल रहा है और 178 डिग्री व्यूइंग एंगल मिलता है। ग्राहकों को चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में अतिरिक्त छूट का फायदा अलग से दिया जा रहा है। आइए इन ऑफर्स के बारे में विस्तार से बताते हैं।

खास डिस्काउंट पर Coocaa SmartTV

फ्लिपकार्ट पर Coocaa S4U Plus Smart TV को सेल के दौरान 6,999 रुपये के स्पेशल प्राइस पर लिस्ट किया गया है और चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 5 प्रतिशत एक्सट्रा कैशबैक दिया गया है। पुराना डिवाइस एक्सचेंज करने की स्थिति में 2,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल सकती है, जिसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।

ऐसे हैं Coocaa S4U Plus के फीचर्स

स्मार्ट टीवी के फीचर्स की बात करें तो इसमें 32 इंच स्क्रीन साइज वाला HD डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है। इसे 178 डिग्री व्यूइंग एंगल दिया गया है और खास आई-केयर फीचर मिलता है। इस टीवी में ढेरों OTT ऐप्स का सपोर्ट दिया गया है और 30W क्षमता वाले स्पीकर्स Dolby Atmos सपोर्ट के साथ मिल रहे हैं। इसमें Coolita 3.0 सॉफ्टवेयर दिया गया है और 300+ फ्री चैनल्स मिलते हैं। टीवी की खासियत यह है कि आप मोबाइल डिवाइसेज का कंटेंट भी इसपर मिरर कर सकते हैं और बड़ी स्क्रीन पर मल्टीमीडिया फाइल्स भी देख सकते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Smart TV Flipkart Flipkart Sale

