Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़buy 200MP camera smartphone under 25000 rupees on flipkart Here is the Redmi Note deal
₹25 हजार से कम में 200MP कैमरा वाला फोन, Flipkart पर मिल रही है बेस्ट डील

₹25 हजार से कम में 200MP कैमरा वाला फोन, Flipkart पर मिल रही है बेस्ट डील

संक्षेप: शाओमी का 200MP कैमरा फोन ग्राहकों को 25 हजार रुपये से भी कम में खरीदने का मौका मिल रहा है। Flipkart पर ग्राहक Redmi Note 13 Pro 5G सबसे सस्ते में खरीद सकते हैं। 

Sun, 2 Nov 2025 04:19 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दमदार कैमरा वाला फोन खास डिस्काउंट पर खरीदने का मौका ग्राहकों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर मिल रहा है। वे 200MP कैमरा सेटअप वाला डिवाइस खास डिस्काउंट के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। यह Redmi Note 13 Pro 5G डील ग्राहकों को खूब पसंद आएगी और यह सबसे दमदार मिडरेंज फोन्स में से एक है। कैमरा के अलावा बैटरी और परफॉर्मेंस के मामले में भी फोन बढ़िया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Redmi Note 13 Pro 5G का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका कैमरा सेटअप है और इसके बैक पैनल पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) सपोर्ट वाला 200MP कैमरा मिलता है। इस फोन में 16MP सेल्फी कैमरा मिलता है। बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए इस डिवाइस में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 मोबाइल प्लेटफॉर्म दिया गया है। आइए आपको इस फोन पर मिल रही डील के बारे में विस्तार से बताते हैं।

ये भी पढ़ें:आपका घर बन जाएगा सिनेमा हॉल! ये रहीं 65 इंच स्क्रीन वाली टॉप Smart TV डील्स

इन ऑफर्स के साथ सस्ते में खरीदें फोन

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर Redmi Note 13 Pro 5G को 24,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। यह फोन के 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वाले वेरियंट की कीमत है। ग्राहकों को चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में 5 प्रतिशत कैशबैक दिया जा रहा है। पुराना फोन एक्सचेंज करते हुए एक्सट्रा एक्सचेंज डिस्काउंट लिए जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:केवल 8999 रुपये में Samsung का 5G फोन, Amazon पर सबसे तगड़ी बजट डील

ऐसे हैं Note 13 Pro 5G के स्पेसिफिकेशंस

शाओमी डिवाइस में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है और यह 120Hz रिफ्रेश रेट के अलावा 1800nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इस डिवाइस में Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर मिल रहा है। इसके बैक पैनल पर 200MP मेन, 8MP अल्ट्रावाइड और 2MP मैक्रो सेंसर वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। इस फोन में 16MP फ्रंट कैमरा दिया गया है और इसकी 5100mAh बैटरी को 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली बैटरी दी गई है। ऑथेंटिकेशन के लिए इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Flipkart Flipkart Sale Redmi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।