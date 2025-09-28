200MP कैमरा और कर्व्ड डिस्प्ले वाला 5G फोन ₹30 हजार से कम में, धाकड़ डील

रियलमी का पावरफुल 200MP कैमरा सेटअप वाला स्मार्टफोन Realme 11 Pro+ 5G ग्राहकों को बंपर छूट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इस डिवाइस में कर्व्ड डिस्प्ले और 100W चार्जिंग मिलती है।

Sun, 28 Sep 2025 01:48 PM

चाइनीज टेक ब्रैंड Realme के पावरफुल कैमरा वाले डिवाइस Realme 11 Pro+ 5G को ग्राहक खास डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। यह मौका Amazon पर चल रही Great Indian Festival Sale के दौरान दिया जा रहा है। इस फोन में बड़ा कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली बड़ी बैटरी भी मिलती है। परफॉर्मेंस के मामले में यह बेहतरीन है और शानदार गेमिंग एक्सपीरियंस भी ऑफर करता है।

Realme 11 Pro+ 5G की कीमत की बात करें तो यह फोन Amazon पर 29,999 रुपये कीमत पर लिस्टेड है। वहीं, कंपनी वेबसाइट पर इस डिवाइस को 27,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। Great Indian Festival Sale के दौरान अलग से चुनिंदा बैंक ऑफर्स का फायदा मिल रहा है और 1,250 रुपये तक की छूट मिल सकती है। इसी तरह 1,499 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है।

पुराना फोन एक्सचेंज करने वाले ग्राहकों को 28,300 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज डिस्काउंट मिल सकता है। इस डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी। फोन सनराइज बीज, ओएसिस ग्रीन और एस्ट्रल ब्लैक कलर ऑप्शंस में उपलब्ध होगा।

ऐसे हैं Realme 11 Pro+ 5G के स्पेसिफिकेशंस रियलमी स्मार्टफोन में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट और 950nits की पीक ब्राइटनेस के साथ दिया गया है। इसमें MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर मिलता है और 12GB तक रैम के साथ 256GB तक स्टोरेज ऑफर किया जा रहा है। तगड़ी परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में MediaTek Dimensity 7050 5G प्रोसेसर दिया गया है और यह वीगन लेदर डिजाइन के साथ आता है।