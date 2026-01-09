Hindustan Hindi News
Buy 200MP camera 7000mAh battery Realme 16 Pro Series at 4000 rupees discount in first sale pro-level photo video
आज पहली बार ₹4000 सस्ता मिलेगा Realme का 200MP कैमरा, 7000mAh बैटरी फोन; प्रो-लेवल फोटो-वीडियो का मजा

आज पहली बार ₹4000 सस्ता मिलेगा Realme का 200MP कैमरा, 7000mAh बैटरी फोन; प्रो-लेवल फोटो-वीडियो का मजा

संक्षेप:

200MP कैमरा, 7,000mAh की टाइटन बैटरी वाली Realme 16 Pro सीरीज की पहली सेल आज से शुरू हो गई है। जानें फर्स्ट सेल में मिलने वाले ऑफर्स और फीचर्स:

Jan 09, 2026 11:00 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

Realme 16 Pro की सीरीज के दोनों फोन्स आज से पहली बार सेल के लिए उपलब्ध होने वाले हैं। यह सेल फ्लिपकार्ट पर आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इस सेल में Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G को बम्पर बैंक छूट के साथ बेचा जाएगा। Realme 16 Pro Series के दोनों मॉडल में हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरा, बड़े बैटरी और तेज डिस्प्ले जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। खासतौर पर 200MP का मुख्य कैमरा और 7000mAh की टाइटन बैटरी इन फोन को लंबे उपयोग और बढ़िया फोटोग्राफी के लिए अच्छा ऑप्शन हैं। सेल के अवसर पर Realme और Flipkart दोनों ही बैंक डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज बोनस जैसे ऑफर्स भी दे रहे हैं, जिससे खरीदारी और भी किफ़ायती हो सकती है।

discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

Realme 16 Pro 5G के बैंक डिस्काउंट और प्राइस की डिटेल्स

फर्स्ट सेल में Flipkart पर चल रहे ऑफर्स:

Realme 16 Pro 5G की कीमत और ऑफर्स

- 31,999 रुपए में 8GB + 128GB

- 33,999 रुपए में 8GB + 256GB

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
flipkart-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

- 36,999 रुपए में 12GB + 256GB

इंस्टेंट 3,000 रुपए बैंक डिस्काउंट चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:₹75 में बनवाएं ATM जैसा मजबूत Aadhaar कार्ड, टूटेगा-फटेगा नहीं, ऐसे करें ऑर्डर

Realme 16 Pro+ 5G की कीमत और ऑफर्स

- 39,999 रुपए में 8GB + 128GB

- 41,999 रुपए में 8GB + 256GB

- 44,999 रुपए में 12GB + 256GB

इस मॉडल पर भी 4,000 रुपए तक बैंक डिस्काउंट उपलब्ध हो सकता है।

इसके साथ ही नो-कॉस्ट EMI का फायदा दिया जा रहा है। Flipkart पर एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध है, जिसमें पुराने फोन के बदले अतिरिक्त छूट मिल सकती है, जिससे कुल कीमत और कम हो जाती है।

Realme 16 Pro 5G के फीचर्स

Realme 16 Pro 5G में 6.67-इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz के हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 200MP का पावरफुल प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड और 2MP का मैक्रो सेंसर मौजूद है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जो क्लियर और शार्प आउटपुट देता है। परफॉर्मेंस के मामले में यह फोन MediaTek Dimensity 7300 Max 5G प्रोसेसर के साथ आता है। फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक बैकअप देती है और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ जल्दी चार्ज हो जाती है।

ये भी पढ़ें:UPI नियम बदला: एक छोटी गलती आपके अकाउंट को ब्लॉक करवा सकती है, जानें कैसे बचें

Realme 16 Pro+ 5G के फीचर्स

Realme 16 Pro+ 5G में 6.78-इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और HDR सपोर्ट के साथ आता है। कैमरा सेगमेंट में यह फोन काफी दमदार है, क्योंकि इसमें 200MP का मुख्य कैमरा दिया गया है, जिसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड और 50MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है, जिससे प्रो-लेवल फोटोग्राफी और बेहतर ज़ूम एक्सपीरियंस मिलता है। सेल्फी के लिए इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है, जो हाई-क्वालिटी फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो Realme 16 Pro+ 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में भी 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।

ये भी पढ़ें:नए Galaxy A07 के लॉन्च से पहले सस्ता हुआ Samsung का बेस्ट-सेलिंग 50MP कैमरा फोन
