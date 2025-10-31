सिर्फ ₹6798 में खरीदें 18GB तक रैम, 6300mAh बैटरी, Eye-Comfort डिस्प्ले, मिलिट्री ग्रेड अल्ट्रा-स्लिम फोन
संक्षेप: Realme NARZO 80 Lite 4G पर मिल रहा है जबरदस्त ऑफर अब सिर्फ 6,798 रुपए में खरीदें 6300mAh बैटरी और मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन वाला दमदार स्मार्टफोन। जानिए डिस्काउंट ऑफर की डिटेल्स।
Realme NARZO 80 Lite at massive Discount: अगर आप 7000 रुपए से कम में एक ऐसा स्मार्टफोन खोज रहे हैं जिसमें लंबी बैटरी लाइफ, स्मूद डिस्प्ले और भरोसेमंद स्पेसिफिकेशन मिले, तो realme ने आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन पेश किया है Realme NARZO 80 Lite 4G आपके लिए है। इस फोन की खास बाते इसमें मिलने वाली 6300mAh की बैटरी और मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन के साथ आता है। डिटेल में जानिए फोन की खासियत और फीचर्स के बारे में:
Realme NARZO 80 Lite पर जबरदस्त डिस्काउंट
सबसे पहले आपको बता दें कि NARZO 80 Lite को 9,999 रुपए में लॉन्च किया गया है। लेकिन अभी यह फोन अमेजन पर 3,201 रुपए के डिस्काउंट के बाद 6,798 रुपए में बेचा जा रहा है।
इसके साथ अमेजन पे से फोन को खरीदने पर 200 रुपए का कैशबेक मिल जायेगा। वहीं पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर यह 4000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा।
Realme NARZO 80 Lite की खासियत
इस फोन की सबसे बड़ी हाइलाइट है इसकी 6300mAh की बड़ी बैटरी, जो 15W वायर्ड चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग समर्थन के साथ आती है। इसमें 6.74-इंच HD+ (720×1600) LCD स्क्रीन दी गई है, 90Hz रिफ्रेश रेट और 180Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ, जिसका मतलब स्क्रॉलिंग और इंटरफेस उपयोग स्मूद होगा।
यह फोन Unisoc T7250 (12nm प्रोसेस) चिपसेट पर चलता है, जिसे Mali G57 MP1 GPU के साथ जोड़ा गया है। फोन में 18GB तक की वर्चुअल रैम और 128GB स्टोरेज है, जिसे माइक्रोSD से बढ़ाया जा सकता है। कैमरा की बात करें तो बैक में 13MP का प्राइमरी सेंसर है और फ्रंट में 5MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन IP54 डस्ट व वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है, साथ में मिलिटरी-ग्रेड ArmorShell प्रोटेक्शन भी मौजूद है।
