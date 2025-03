तीन 50MP कैमरे, 16GB रैम वाला Nothing फोन हुआ ₹5069 सस्ता, Phone 3a के लॉन्च पहले आया ऑफर

Nothing Phone 2a Plus Discount: नथिंग ने आज अपनी नई नथिंग फोन 3a सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इन फोन्स के आते ही नथिंग फोन 2a सीरीज के फोन ई-कॉमर्स साइटस पर सस्ते मिलने लगे हैं। नए फोन्स की कीमत 25,000 रुपये से ऊपर है। ऐसे में अगर आप मिड-बजट में बढ़िया कैमरा, प्रोसेसर और नए डिज़ाइन वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो आपको बताते हैं कि अमेजन पर Nothing Phone 2a Plus इस समय 5,069 रुपये के डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं Phone 2a Plus के बारे में: