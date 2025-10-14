मौका! 144Hz डिस्प्ले और 7000mAh बैटरी वाला फोन ₹15 हजार से कम में, तगड़ी डील

संक्षेप: रियलमी का बड़े 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले वाला फोन Realme P4 5G ग्राहकों को सस्ते में खरीदने का मौका Flipkart पर दिया जा रहा है। इसे 15 हजार रुपये से कम में ऑर्डर किया जा सकता है।

कम कीमत में धाकड़ स्मार्टफोन खरीदने का बढ़िया मौका ग्राहकों को Realme की ओर से दिया जा रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर कई डिवाइसेज अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहे हैं और Realme P4 5G भी इनमें से एक है। इस डिवाइस में 80W फास्ट चार्जिंग वाली 7000mAh बैटरी दी गई है। इसपर कई अन्य ऑफर्स का फायदा भी अलग से दिया जा रहा है।

Realme फोन में MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर के अलावा Hyper Vision AI चिप दिया गया है और यह डुअल चिपसेट वाला सेगमेंट का इकलौता फोन है। यह बजट प्राइस पर मिल रहा बेहद पतला और लाइटवेट फोन है। इसकी मोटाई केवल 7.58mm है। इसके अलावा Realme P4 5G में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले भी दिया गया है और यह 4500nits की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है।

इन ऑफर्स के साथ सस्ते में Realme P4 5G रियलमी डिवाइस में 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज दिया गया है और यह वेरियंट केवल 16,999 रुपये कीमत पर लिस्ट की गई है। इसके लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 5 प्रतिशत अतिरिक्त डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। डिवाइस का इफेक्टिव प्राइस ऑफर्स के बाद 14,999 रुपये दिखाया गया है।

पुराना फोन एक्सचेंज करने वालों 12,950 रुपये तक की अधिकतम छूट मिल सकती है। यह फोन इंजन ब्लू, फोर्ज रेड और स्टील ग्रे कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।