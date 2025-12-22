Hindustan Hindi News
₹8999 में खरीदें 12GB रैम, 50MP कैमरा, सबसे बड़ी Eye-Care डिस्प्ले वाला जबरदस्त 5G फोन

₹8999 में खरीदें 12GB रैम, 50MP कैमरा, सबसे बड़ी Eye-Care डिस्प्ले वाला जबरदस्त 5G फोन

संक्षेप:

9000 रुपये से कम में खरीदें दमदार Snapdragon 4 Gen 2 फोन। फोन में 12GB रैम के साथ बड़ा डिस्प्ले, 5160mAh बैटरी और 50MP कैमरा है। जानें पूरी डील की डिटेल्स:

Dec 22, 2025 06:36 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Poco M7 5G Price Cut: अगर आप 10,000 रुपये से कम बजट में ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें ज्यादा रैम, बड़ा डिस्प्ले, दमदार बैटरी और भरोसेमंद कैमरा मिले, तो Poco M7 5G आपके लिए एक मजबूत ऑप्शन है। यह फोन इस वक़्त अमेजन पर बेहद सस्ता मिल रहा है। इसके साथ ही फोन को बैंक और एक्सचेंज डिस्काउंट के साथ और सस्ते में ख़रीदा जा सकता है। कंपनी का दावा है कि Poco M7 5G अपने सेगमेंट का पहला फोन है जिसमें Snapdragon प्रोसेसर के साथ 12GB तक रैम सपोर्ट, सबसे बड़ा डिस्प्ले और तेज परफॉर्मेंस मिलती है। फोन में Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट, IP52 रेटिंग, 5160mAh की बड़ी बैटरी और 50MP का कैमरा दिया गया है, जो इसे बजट सेगमेंट में काफी मजबूत बनाता है।

Poco M7 5G मिलेगा इतना सस्ता

Poco M7 5G को कंपनी ने दो वेरिएंट्स में उतारा है। इसका 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 9,999 रुपए लॉन्च हुआ था लेकिन 1000 रुपए के डिस्काउंट के बाद यह फोन अमेजन पर 8,999 रुपए में मिल रहा है। कलर ऑप्शन्स की बात करें तो यह स्मार्टफोन Mint Green, Ocean Blue और Satin Black रंगों में खरीदा जा सकेगा।

ये भी पढ़ें:मोबाइल पर आया ट्रैफिक चालान असली है या नकली? ऐसे करें पहचान, वरना….

फोन को बैंक छूट के साथ 100 रुपए सस्ते में ख़रीदा जा सकता है। वहीं पुराने फोन्स को एक्सचेंज करने पर आपको 6000 रुपए तक की छूट मिल जाएगी।

Poco M7 5G की 5 बड़ी खासियतें

1. Poco M7 5G में 6.88-इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसे कंपनी अपने सेगमेंट का सबसे बड़ा डिस्प्ले बता रही है। स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सैंपलिंग रेट और 600 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है। आंखों की सुरक्षा के लिए इसमें TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free और Circadian सर्टिफिकेशन भी दिया गया है।

2. परफॉर्मेंस के लिए फोन में ऑक्टा-कोर Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है, जिसे 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा फोन में 6GB Turbo RAM सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे मल्टीटास्किंग और स्मूद हो जाती है। यह स्मार्टफोन Android 14 आधारित HyperOS पर काम करता है।

3. फोटोग्राफी के लिए Poco M7 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50MP का Sony IMX852 प्राइमरी सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। फ्रंट और रियर दोनों कैमरे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग (30fps) को सपोर्ट करते हैं।

4. बैटरी की बात करें तो फोन में 5160mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 18W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है। हालांकि, अच्छी बात यह है कि कंपनी फोन बॉक्स में 33W का फास्ट चार्जर भी दे रही है।

5. कनेक्टिविटी के लिए Poco M7 5G में 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, Glonass, 3.5mm हेडफोन जैक और USB Type-C पोर्ट दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। फोन को धूल और पानी के छींटों से बचाने के लिए IP52 रेटिंग भी दी गई है।

ये भी पढ़ें:FREE में गैस सिलेंडर चाहिए? तो घर बैठे कर लें Aadhaar से जुड़ा ये काम, वरना…
