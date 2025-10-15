₹10,999 में खरीदें 108MP प्रो ग्रेड कैमरा, 3 साल बिना हैंग हुए चलने वाला 5G फोन, हुआ ₹4500 सस्ता

संक्षेप: रेडमी का यह 108MP कैमरा वाला शानदार स्मार्टफोन इस समय अमेजन की ग्रेट इंडियन दिवाली सेल में जबरदस्त डिस्काउंट पर उपलब्ध है। फोन पर पूरे 4,500 रुपए की भारी छूट मिल रही है। यानी आप प्रीमियम कैमरा और दमदार परफॉर्मेंस वाला फोन बेहद किफायती दाम में खरीद सकते हैं।

108MP Pro Grade Camera Phone at Biggest Discount: अगर आप इस दिवाली सेल में एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जिसमें दमदार कैमरा और पावरफुल परफॉर्मेंस दोनों मिले, तो Redmi 13 5G का प्राइम एडिशन आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में यह फोन 4500 रुपए की भारी छूट पर मिल रहा है।

Redmi का यह स्मार्टफोन 108MP Pro Grade कैमरे के साथ आता है, जो शानदार फोटोग्राफी एक्सपीरियंस देता है। कंपनी का दावा है कि यह फोन 36 महीनों तक लैग-फ्री परफॉर्मेंस देगा। इतना ही नहीं, बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस के साथ ग्राहक इसे और भी सस्ते में खरीद सकते हैं। यानी इस सेल में अगर आप एक स्टाइलिश और पावरफुल कैमरा फोन लेना चाहते हैं, तो Redmi 13 5G आपके लिए एक बेहतरीन डील साबित हो सकती है।

Redmi 13 5G पर शानदार ऑफर Redmi 13 5G का 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 15,499 रुपए में लॉन्च हुआ है, लेकिन अभी Amazon की इस सेल में यह फोन 10,999 रुपए में मिल रहा है। वहीं, अगर आप एक्सचेंज ऑफर या बैंक डिस्काउंट का इस्तेमाल करते हैं, तो कीमत और भी कम हो सकती है।

अगर आपके पास पुराना फोन है, तो एक्सचेंज ऑफर के तहत आपको ₹5,000 तक का अतिरिक्त फायदा भी मिल सकता है। इसके अलावा कुछ बैंक कार्ड्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट भी उपलब्ध है।

यह फोन तीन कलर वेरिएंट्स Arctic White, Stealth Black और Prism Gold में उपलब्ध है। डिस्काउंट सीमित समय के लिए है, इसलिए अगर आप अपग्रेड की सोच रहे हैं तो यह मौका हाथ से न जाने दें।

Redmi Note 13 5G के 5 खास फीचर्स 1. Redmi Note 13 5G अपने सेगमेंट में प्रीमियम डिजाइन और पावरफुल फीचर्स के लिए जाना जाता है। इसमें 6.67 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 1000 निट्स तक जाती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन एकदम क्लियर दिखती है।

2. परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 6100+ प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के कामों और गेमिंग के लिए काफी तेज़ है। फोन में Android 14 आधारित MIUI इंटरफेस मिलता है, जो स्मूद और आसान यूज़र एक्सपीरियंस देता है।

3. कैमरा की बात करें तो इसमें 108MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है, जो शानदार फोटो क्वालिटी प्रदान करता है। इसके साथ 2MP का डेप्थ लेंस और फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा है। इसके कैमरा में नाइट मोड, पोट्रेट मोड और AI ब्यूटी फीचर्स जैसे एडवांस्ड ऑप्शन दिए गए हैं।

4. Redmi Note 13 5G में 5030mAh की बैटरी मिलती है जो 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि यह फोन सिर्फ 30 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाता है।