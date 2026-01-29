छूट के बाद आधी हो गई कीमत! 108MP कैमरा वाला फोन अब केवल ₹10 हजार में
शाओमी का 108MP कैमरा वाला फोन Redmi Note 11S ग्राहकों को केवल 10 हजार रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है। इसपर फ्लैट डिस्काउंट के अलावा बैंक ऑफर्स का फायदा दिया जा रहा है।
अगर आपको लगता है कि पावरफुल कैमरा वाला फोन खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च करनी होगी, तो आप गलत हैं। खास ऑफर्स और डिस्काउंट के साथ Redmi Note 11S को करीब 10 हजार रुपये कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है। इस डिवाइस में बैक पैनल पर 108MP कैमरा सेटअप दिया गया है और सामने पंच-होल सेल्फी कैमरा मिल रहा है। साथ ही इसमें 5000mAh क्षमता वाली बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिल रही है।
बजट प्राइस पर ग्राहकों को Redmi Note 11S अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीदने का मौका ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर दिया जा रहा है। इस फोन के बेस मॉडल को ओरिजनल लॉन्च प्राइस के मुकाबले करीब 10 हजार रुपये सस्ते में लिस्ट किया गया है और अलग से बैंक ऑफर्स का फायदा लिया जा सकता है। बंपर छूट के बाद इसका इफेक्टिव प्राइस 10 हजार रुपये के करीब रह जाता है। आइए आपको इस डील के बारे में बताते हैं।
इन ऑफर्स के साथ खरीदें Redmi Note 11S
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर Redmi Note 11S के 6GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज वाले बेस वेरियंट को 10,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसपर 45 प्रतिशत का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है और इसका ओरिजनल प्राइस 19,999 रुपये है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में 5 प्रतिशत डिस्काउंट मिल रहा है और इसके बाद इफेक्टिव प्राइस 10 हजार रुपये के करीब रह जाएगा।
डिवाइस को स्पेस ब्लैक और पोलार वाइट कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकता है।
ऐसे हैं Redmi Note 11S के स्पेसिफिकेशंस
रेडमी फोन में 6.43 इंच का डिस्प्ले दिया गया है और इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 1000nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसमें MediaTek Helio G96 प्रोसेसर दिया गया है और इसके बैक पैनल पर 108MP मेन लेंस के साथ 8MP अल्ट्रावाइड और 2MP मैक्रो सेंसर वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 16MP सेल्फी कैमरा वाले डिवाइस में 5000mAh क्षमता वाली बैटरी 33W फास्ट चार्जिंग के साथ दी गई है।
