₹20 हजार से कम में 108MP AI कैमरा वाला फोन! कर्व्ड डिस्प्ले और 256GB स्टोरेज

संक्षेप: ग्राहकों को 108MP AI कैमरा वाला फोन 20 हजार रुपये से कम में खरीदने का मौका मिल रहा है। यह डील Amazon पर Honor X9c 5G पर दी जा रही है और फोन बेहतरीन बिल्ड-क्वॉलिटी के साथ आता है।

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Honor के पास तगड़े स्मार्टफोन का बड़ा पोर्टफोलियो है और कंपनी का 108MP कैमरा वाला धांसू स्मार्टफोन ग्राहकों को 20 हजार रुपये से कम में खरीदने का मौका मिल रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Honor X9c 5G को खास डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया गया है। इसके अलावा अन्य ऑफर्स का फायदा अलग से मिल सकता है और फोन सस्ते में आपका हो जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Honor X9c 5G की खासियत यह है कि यह सबसे मजबूत कर्व्ड डिस्प्ले फोन्स में से एक है। इस फोन में एडवांस्ड Honor अल्ट्रा बाउंस टेक्नोलॉजी के अलावा SGS के 2-मीटर ड्रॉप टेस्ट किए गए हैं। इसमें ड्रॉप-रेसिस्टेंस के अलावा हीट रेसिस्टेंस और वाटर रेसिस्टेंस मिल रहे हैं। इस फोन में आई-कंफर्ट डिस्प्ले दिया गया है और यह अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन के साथ आता है।

इन ऑफर्स के साथ सस्ते में Honor X9c 5G ऑनर के बजट फोन को 20,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इसमें 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज मिल रहा है। इस डिवाइस के साथ कैशबैक और पार्टरन ऑफर्स दिए जा रहे हैं। ग्राहकों को पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में 19,350 रुपये तक की अधिकतम छूट मिल सकती है।

ध्यान रहे, एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। ग्राहक यह फोन दो कलर ऑप्शंस- जेड स्यान और टाइटेनियम ब्लैक में ऑर्डर कर सकते हैं।

ऐसे हैं Honor X9c 5G के स्पेसिफिकेशंस