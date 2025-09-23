Amazon दिवाली सेल में बम्पर छूट पर खरीदें 108MP AI कैमरा, 6600mAh बैटरी वाले रफ एंड टफ फोन्स Buy 108MP camera 6600mAh battery waterproof honor phones at huge discounts during Amazon great indian festival sale, Gadgets Hindi News - Hindustan
Amazon दिवाली सेल में बम्पर छूट पर खरीदें 108MP AI कैमरा, 6600mAh बैटरी वाले रफ एंड टफ फोन्स

Amazon Great Indian Festival सेल आज से शुरू हो गई है, इस सेल में HONOR के दो शानदार फोन्स Honor X7c 5G और HONOR X9c 5G दमदार डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। जानें कीमत और ऑफर्स। 

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 02:44 PM
Honor Smartphones Sale: त्योहारों का मौसम भारत में शॉपिंग और टेक्नोलॉजी अपग्रेड दोनों का ही बेहतरीन समय होता है। इसी मौके को ध्यान में रखते हुए HONOR ने Amazon Great Indian Festival 2025 के लिए अपने लोकप्रिय स्मार्टफोन्स HONOR X7c 5G और HONOR X9c 5G पर शानदार ऑफ़र पेश किए हैं। ये फोन 108MP कैमरा और 6600mAh बैटरी जैसी खूबियों के साथ आते हैं। इस सेल के दौरान HONOR X7c 5G की कीमत ₹15,999 से घटाकर ₹13,999 कर दी गई है, जबकि HONOR X9c 5G, जिसकी सामान्य कीमत ₹22,999 है, अब ₹19,999 में उपलब्ध होगा। इसके साथ ही कंपनी ने No Cost EMI विकल्प भी दिया है। जानें किस फोन पर कितने की छूट है:

HONOR X9c 5G पर इतने की छूट

HONOR X9c 5G मिड-प्रीमियम सेगमेंट का बेस्टसेलर है, जो अपने India’s first SGS-certified Ultra-Bounce AMOLED curved display के कारण सबसे अलग है। फोन में 108MP OIS मेन कैमरा दिया गया है। बैटरी में 6600mAh बैटरी है, जो 66W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है और लंबे समय तक चलता है।

रेगुलर प्राइस: 22,999 रुपए

फेस्टिव प्राइस: 19,999 रुपए

ऑफ़र: 9 महीने No Cost EMI + एक्स्ट्रा फेस्टिव डिस्काउंट

HONOR X7c 5G पर तगड़ी छूट

HONOR X7c 5G में Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट दिया गया है। फोन की सबसे खास बात इसका SGS 5-स्टार सर्टिफाइड ड्रॉप और क्रश रेसिस्टेंस है, साथ ही IP64 प्रोटेक्शन है। इसमें 5200mAh अल्ट्रा-लार्ज बैटरी है। कैमरा सेटअप में 50MP AI Motion Sensing Camera शामिल है।

रेगुलर प्राइस: 15,999 रुपए

फेस्टिव प्राइस: 13,999 रुपए

ऑफर: 6 महीने No Cost EMI सभी बैंकों पर

