केवल 9,899 रुपये में 108MP कैमरा वाला 5G फोन, 256GB स्टोरेज और 16GB रैम भी
buy 108MP AI camera phone in just 9899 rupees check tecno pova 6 neo 5G amazon deal

ग्राहकों को 10 हजार रुपये से भी कम कीमत पर 108MP AI कैमरा वाला फोन खरीदने का मौका Amazon पर मिल रहा है। यह डील Tecno Pova 6 Neo 5G पर दी गई है, जो 256GB स्टोरेज ऑफर करता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 12:19 PM
भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में कंपनियों के बीच कॉम्पिटीशन बढ़ता जा रहा है और कम से कम कीमत पर एक से एक दमदार फीचर्स वाले फोन ग्राहक खरीद सकते हैं। ऐसे में अगर किसी 108MP कैमरा फोन पर एक्सट्रा डिस्काउंट और ऑफर्स मिल रहे हों तो और भी अच्छी वैल्यू मिल सकती है। ऐसा ही मौका Tecno Pova 6 Neo 5G पर मिल रहा है, जिसे आप 10 हजार रुपये से कम कीमत पर खरीद सकते हैं।

Tecno Pova 6 Neo 5G में 108MP क्षमता वाला प्राइमरी AI कैमरा दिया गया है और इस फोन में 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट सभी कंपनियों के नेटवर्क्स के लिए मिल जाता है। इसमें 8GB वर्चुअल रैम सपोर्ट की मदद से कुल 16GB रैम क्षमता का फायदा दिया जा रहा है। इसके अलावा फोन 256GB स्टोरेज के साथ ढेर सारे ऐप्स सेव और यूज किए जा सकते हैं। आइए इसपर मिल रहे ऑफर्स की जानकारी दें।

मिल रहा है खास डिस्काउंट ऑफर्स का फायदा

लोकप्रिय ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Tecno Pova 6 Neo 5G को 11,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इस फोन पर 1000 रुपये का फ्लैट कूपन डिस्काउंट मिल रहा है और चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 10 प्रतिशत की सीधी छूट मिल रही है। इसके बाद इफेक्टिव प्राइस 9,899 रुपये रह जाता है।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को 11,350 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज डिस्काउंट मिल सकता है। इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। आप बैंक या एक्सचेंज ऑफर में से किसी एक का ही फायदा ले सकते हैं। यह ऑरोरा क्लाउड और मिडनाइट शैडो कलर्स में खरीदा जा सकता है।

ऐसे हैं Tecno Pova 6 Neo 5G के स्पेसिफिकेशंस

टेक्नो स्मार्टफोन में 6.7 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले पैनल दिया गया है और यह 120Hz रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। इसमें पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर दिया गया है। इसके बैक पैनल पर 108MP कैमरा सेटअप मिलता है और सामने 8MP सेल्फी कैमरा इसका हिस्सा है। खास एडवांस्ड AI फीचर्स वाले इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। इसकी 5000mAh क्षमता वाली बैटरी को 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।

