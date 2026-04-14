कम जगह में ज्यादा ठंडक! Amazon पर मिल रहे हैं ये सबसे सस्ते Window Coolers, बिजली बिल की भी नो टेंशन
आज हम आपको Amazon पर उपलब्ध उन आधुनिक विंडो एयर कूलर्स के बारे में बताएंगे जो बिना किसी तोड़-फोड़ के आपकी खिड़की में आसानी से फिट हो जाते हैं। ये कॉम्पैक्ट कूलर्स कम बिजली की खपत में कमरे को तुरंत ठंडा करते है.
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज हम आपको Amazon पर उपलब्ध उन आधुनिक विंडो एयर कूलर्स के बारे में बताएंगे जो बिना किसी तोड़-फोड़ के आपकी खिड़की में आसानी से फिट हो जाते हैं और कमरे को तुरंत ठंडा कर देते हैं। ये कूलर्स न केवल जगह बचाते हैं, बल्कि कम बिजली की खपत में चिलचिलाती गर्मी और उमस से राहत दिलाने का सबसे किफायती और स्मार्ट समाधान हैं।
इन विंडो कूलर्स की सबसे बड़ी खासियत इनका कॉम्पैक्ट और स्लिम डिजाइन है, जो इन्हें छोटे और मध्यम आकार के कमरों के लिए एकदम सही बनाता है। अक्सर लोग कूलर लगाने के लिए खिड़की की ग्रिल या फ्रेम में बदलाव करने से कतराते हैं, लेकिन ये नए मॉडल इस समस्या को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इन्हें इंस्टॉल करना इतना आसान है कि आप खुद भी इसे सेट कर सकते हैं।
टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो इनमें आधुनिक हनीकॉम्ब पैड्स का इस्तेमाल किया गया है, जो पानी को लंबे समय तक रोक कर रखते हैं और अधिक ठंडी हवा प्रदान करते हैं। साथ ही, इनका पावरफुल फैन बिना ज्यादा शोर किए लंबी दूरी तक हवा फेंकता है। ये कूलर बिजली की भारी बचत करते हैं, जिससे महीने के अंत में बिजली बिल की टेंशन कम रहती है। अगर आप कम बजट में एयर कंडीशनर जैसी ठंडक का अनुभव करना चाहते हैं, तो Amazon पर उपलब्ध इन विंडो एयर कूलर्स को चुनना एक समझदारी भरा फैसला होगा।
1. Livpure GoodAir Window 52L Air Cooler | 188 Sq. Ft. Area Coverage| 190 Watt Motor with Overload Protection |Inverter Compatible|Woodwool Cooling Pads |2 Yrs Motor Warranty & 1 Yr Comprehensive (White)
Livpure GoodAir Window कूलर को खास तौर पर उन घरों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ खिड़की पर फिट होने वाले कॉम्पैक्ट कूलिंग समाधान की जरूरत होती है। 52 लीटर की बड़ी टैंक क्षमता और 188 Sq. Ft. एरिया कवरेज के साथ, यह कूलर मध्यम आकार के कमरों के लिए एकदम सही है। इसमें 190 वॉट की शक्तिशाली मोटर दी गई है जो ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ आती है, जिससे मोटर के जलने का खतरा कम रहता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह इन्वर्टर पर भी आसानी से चल सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार कूलिंग
इन्वर्टर कंपैटिबल
मोटर सुरक्षा
कॉम्पैक्ट और लाइटवेट
क्यों खोजें विकल्प
वुडवूल पैड्स
रिमोट कंट्रोल की सुविधा नहीं
2. Symphony Sumo 60 Window Air Cooler | 3-Side Cooling | i-Pure + Tech | CFD Technology | 60L Tank | 205W | Powerful Blower | Free Trolley | Easy-Fill | Ideal for Window Cooling | 1 Year Warranty
Symphony Sumo 60 एक प्रीमियम विंडो एयर कूलर है जो अपनी शक्तिशाली कूलिंग और आधुनिक तकनीक के लिए जाना जाता है। 60 लीटर की बड़ी टैंक क्षमता के साथ आने वाला यह कूलर मध्यम और बड़े आकार के कमरों (लगभग 225 Sq. Ft.) के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें सिंफनी की खास i-Pure+ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो हवा को फिल्टर करके धूल और प्रदूषकों से मुक्त रखती है। इसके साथ आने वाली फ्री ट्रॉली इसे और भी खास बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
i-Pure+ टेक्नोलॉजी
CFD तकनीक
बड़ी टैंक क्षमता
कम शोर
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
प्लास्टिक बॉडी
3. Kenstar Auster 60 Window Air Cooler for Home - Inverter Compatible, Wood Wool Cooling Pads, Collapsible Louvers (60L, 210 Watts)
Kenstar Auster 60 एक शक्तिशाली विंडो कूलर है जिसे मध्यम से बड़े आकार के कमरों को ठंडा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 60 लीटर की बड़ी टैंक क्षमता और 210 वॉट की मोटर के साथ यह कूलर चिलचिलाती गर्मी में भी राहत प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके कोलैप्सिबल लूवर्स हैं, जो इस्तेमाल न होने पर बंद किए जा सकते हैं ताकि धूल और मच्छर अंदर न जा सकें। यह इन्वर्टर के साथ भी पूरी तरह कंपैटिबल है।
Specifications
क्यों खरीदें
इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी
बड़ी क्षमता
बेहतर एयर थ्रो
मजबूत बनावट
क्यों खोजें विकल्प
वुड वूल पैड्स
थोड़ा शोर
अकेले इंस्टॉल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण
4. Bhaburly Chill 55L Window Air Cooler for Home | Powerful Air Throw | Dual Side Water Inlet | Wood Wool | 1350 RPM | 200 W | 1 Year Warranty | 8" Blower| 3200 cmh | Inverter Compatible
Bhaburly Chill 55L एक पावरफुल विंडो एयर कूलर है जो 235 Sq. Ft. तक के एरिया को ठंडा करने की क्षमता रखता है। इसमें 1350 RPM की हाई-स्पीड मोटर दी गई है, जो 3200 CMH का एयर डिलीवरी प्रदान करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 60 फीट तक का एयर थ्रो है, जो कमरे के हर कोने तक ठंडी हवा पहुँचाता है। यह इन्वर्टर के साथ भी पूरी तरह कंपैटिबल है, जिससे बिजली जाने पर भी आपकी ठंडक बनी रहती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली एयर थ्रो
डुअल-साइड वाटर इनलेट
एनर्जी एफिशिएंट
मजबूत बनावट
क्यों खोजें विकल्प
वुड वूल पैड्स
ब्रैंड की पहुंच
तेज हवा के साथ थोड़ा शोर महसूस
5. Crompton Zelus WAC Window Air Cooler- 54L; with 4-Way Air Deflection, Woodwool Cooling Pads and Motor with Overload Protection; Grey, (ACGC-ZELUSWAC54)
Crompton Zelus WAC54 एक प्रीमियम विंडो एयर कूलर है जो 200 Sq. Ft. तक के मध्यम आकार के कमरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। 54 लीटर की टैंक क्षमता वाला यह कूलर 1700 m3/hr की एयर डिलीवरी के साथ आता है, जो कमरे के हर कोने में हवा पहुँचाने में सक्षम है। इसमें सुरक्षा के लिए मोटर ओवरलोड प्रोटेक्टर दिया गया है और यह इन्वर्टर पर भी चलने के लिए पूरी तरह अनुकूल है।
Specifications
क्यों खरीदें
4-वे एयर डिफ्लेक्शन
आइस चैंबर
मोटर सुरक्षा
इन्वर्टर फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
रिमोट कंट्रोल नहीं
ट्रॉली की अनुपस्थिति
6. HINDWARE SMART APPLIANCES SLUSH 52L Window Air Cooler, White
Hindware Slush 52L एक स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन किया गया विंडो कूलर है जो आधुनिक घरों की जरूरतों को पूरा करता है। 52 लीटर की टैंक क्षमता और 1710 m³/hr की हाई एयर डिलीवरी के साथ यह कूलर मध्यम आकार के कमरों में प्रभावी कूलिंग प्रदान करता है। इसकी प्लास्टिक बॉडी इसे जंग मुक्त और लंबे समय तक चलने वाला बनाती है। इसमें दिया गया वॉटर लेवल इंडिकेटर और इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी इसे भारतीय गर्मियों के लिए एक आदर्श चुनाव बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
मोटराइज्ड वर्टिकल लूवर्स
वॉटर लेवल इंडिकेटर
टिकाऊ और जंग-मुक्त
इन्वर्टर सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
हाई एयर डिलीवरी के कारण तेज पंखे की आवाज
मैनुअल कंट्रोल
7. V-GUARD AIROTRON Window Air Cooler-50 L with High Air Throw 15.2Mtrs||Overload Protection ||Inverter Compatibility ||7mm flute Honeycomb Cooling Pads ||2 Yrs Warranty on Motor With FREE Trolley. GREY
V-Guard Airotron एक प्रीमियम 50 लीटर का विंडो एयर कूलर है, जो आधुनिक फीचर्स जैसे 7mm हनीकॉम्ब पैड्स और हाई एयर थ्रो के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Wide Voltage Working Range (160V ~ 270V) है, जो वोल्टेज के उतार-चढ़ाव वाले इलाकों के लिए इसे सबसे सुरक्षित विकल्प बनाती है। यह इन्वर्टर के साथ पूरी तरह कंपैटिबल है और इसके साथ एक फ्री ट्रॉली भी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन हनीकॉम्ब कूलिंग
वोल्टेज फ्लक्चुएशन से सुरक्षा
शक्तिशाली एयर थ्रो
फ्री ट्रॉली
2 साल की मोटर वॉरंटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
बेसिक मॉडल्स की तुलना में थोड़ी ज्यादा बिजली
1. विंडो एयर कूलर क्या है?
विंडो एयर कूलर एक ऐसा उपकरण है जिसे विशेष रूप से खिड़की पर फिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह बाहर की ताजी हवा को खींचकर उसे ठंडा करता है और कमरे के अंदर भेजता है। चूंकि यह खिड़की पर लगा होता है, इसलिए यह कमरे के अंदर फर्श की जगह नहीं घेरता और बेहतर क्रॉस-वेंटिलेशन प्रदान करता है।
2. विंडो एयर कूलर कैसे काम करते हैं?
विंडो एयर कूलर वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। इसकी प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है,
हवा खींचना: कूलर के पीछे लगा पंखा बाहर की गर्म हवा को अंदर खींचता है।
गीले पैड्स: कूलर के अंदर लगे कूलिंग पैड्स (हनीकॉम्ब या लकड़ी की घास) पर पंप के जरिए पानी गिरता रहता है, जिससे वे गीले हो जाते हैं।
वाष्पीकरण: जब गर्म हवा इन गीले पैड्स से होकर गुजरती है, तो पानी गर्मी को सोख लेता है और भाप बनकर हवा को ठंडा कर देता है।
ठंडी हवा: अंत में, ठंडी और ताजी हवा आपके कमरे में फैल जाती है।
3. क्या एयर कूलर एक एसी है?
नहीं, एयर कूलर और एसी दो बिल्कुल अलग चीजें हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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