घर के हर कोने की होगी सफाई, सस्ते में अमेजन से खरीदें ये वैक्यूम क्लीनर
अमेजन ने वैक्यूम क्लीनर की खरीद पर तगड़ा डिस्काउंट ऑफर निकाला है, जिससे उन्हें सस्ते में खरीदा जा सकता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
वैक्यूम क्लीनर की इन दिनों काफी डिमांड रहती है, क्योंकि मार्केट में मॉपिंग और क्लीनिंग वाले वैक्यूम क्लीयर आ चुके हैं। इन वैक्यूम क्लीनर की खरीद पर अमेजन बंपर डिस्काउंट ऑफर लेकर आया है, जिससे आप सस्ते में वैक्यूम क्लीनर को खरीद सकते हैं। यह वैक्यूम क्लीनर कॉम्पैक्ट साइज में आते हैं। साथ ही चलने पर कम शोर करते हैं और बिजली की खपत भी कम होती है, तो चलिए देखते हैं ऐसे कुछ बेस्ट क्लास वैक्यूम क्लीनर की..
1. BISSELL CrossWave HF2 | Wet & Dry Hard Floor Cleaner | Vacuums & Mops in One Step | Dual-Tank System | Self-Cleaning Cycle | 2-Year Warranty
यह एक प्रीमियम हार्ड फ्लोर क्लीनर है। यह 2-इन-1 स्मार्ट क्लीनिंग के साथ आती है, जो एक ही समय में वैक्यूम और मॉप करता है। इसका डुअल-टैंक सिस्टम हर बार साफ पानी से सफाई करता है, और इसका सेल्फ क्लीनिंग साइकिल मशीन को खुद ही अंदर से साफ रखता है। कॉर्डेड ऑपरेशन इसे लगातार पावर और सक्शन देता है, और इसका लाइटवेट डिजाइन यूज को आसान और एर्गोनॉमिक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वैक्यूम और मॉप एक साथ
मशीन की ऑटोमैटिक सफाई
टाइल, वुड, लैमिनेट, और विनाइल पर परफेक्ट
लगातार सक्शन, बिना चार्जिंग के
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ हार्ड फ्लोर के लिए
वायर मैनेजमेंट ज़रूरी
2. Foster WD-12 Wet and Dry Vacuum Cleaner with Blower Function 17kPa Suction Power 12L Tank HEPA Filter 1400 Watts for Home Carpet Sofa Upholstery Car Cleaning (Pack of 1, White & Green)
यह एक पावरफुल और मल्टी-सर्फेस वेट एंड ड्राय वैक्यूम क्लीनर है। यह एक 1400W मोटर और 17kPa सक्शन पावर के साथ आता है जो इसे घर, ऑफिस, कार और वर्कशॉप जैसी जगहों के लिए परफेक्ट बनाता है। इसका 12L टैंक और HEPA फ़िल्टर इसे लंबे समय तक चलने वाला, हेल्दी और सुविधाजनक क्लीनिंग टूल बनाते हैं। इसमें वेट & ड्राय क्लीनिंग के साथ-साथ ब्लोअर फंक्शन भी है, जो हर कोने तक पहुंचने और डस्ट हटाने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
डीप क्लीनिंग के लिए पावरफुल परफॉर्मेंस
लिक्विड स्पिल्स और ड्राय डस्ट दोनों के लिए
ड्राईंग और कोनों की सफाई में सहायक
माइक्रो डस्ट, एलर्जन और पोलन को फ़िल्टर करता है
4.7 किग्रा में पोर्टेबल और कैरी करना आसान
क्यों खोजें विकल्प
वायर ऑटो-रिट्रैक्ट फीचर नहीं
वजन थोड़ा ज़्यादा
कोई स्पेशल डस्ट इंडिकेटर नहीं
3. Bissell Portable Wet & Dry Vacuum Cleaner|Heatwave Technology removes Curry & Tough Stains|Deep Cleans Carpet, Sofa, Curtains, Mattress, Refreshes Garments|2 Yrs Warranty|Cleaning Formula incl
यह एक पोर्टेबल वेट और ड्राय डीप क्लीनिंग मशीन है। इस वैक्यूम क्लीनर खासतौर पर गहरे दाग, करी के निशान, पेट स्टेन, और मेट्रेस सोफा, कारपेट की डीप क्लीनिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें हीट वेव टेक्नोलॉजी दी गई है, जो पानी के तापमान को क्लीनिंग के दौरान बनाए रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतर क्लीनिंग के लिए
जिद्दी दाग हटाने में एक्सपर्ट
3+ स्पेशल क्लीनिंग टूल्स
सॉफ्ट फर्नीचर के लिए परफेक्ट
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
Dry vacuuming नहीं करता
क्लीनिंग सोल्यूशन सपोर्टेड
बड़े फ्लोर एरिया के लिए उपयुक्त नहीं
4. amazon basics Plastic 18kPa Bagless Cyclonic Cylinder Vacuum Cleaner | Power Suction | Low Noise | HEPA Filter | 1.5L Capacity | Accessories Included|Black
यह कॉम्पैक्ट, पावरफुल और बजट-फ्रेंडली है। इसकी 18kPa की सक्शन पावर, HEPA-12 फिल्टर और 1.5L डस्ट कप इसे धूल, पालतू जानवरों के बाल और एलर्जेन हटाने में सक्षम बनाते हैं। हल्के वजन और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की वजह से इसे आसानी से इधर-उधर ले जाया जा सकता है और छोटे घरों व अपार्टमेंट्स के लिए यह बेहतरीन चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती प्राइस
3-मीटर केबल और 1.25-मीटर होज़ के साथ लंबी सफाई रेंज
हार्ड फ्लोर और कार्पेट दोनों के लिए परफेक्ट
लगभग 1.8kg वज़न
बच्चों और पालतू जानवरों वाले घरों के लिए उपयुक्त
धूल, मिट्टी, पालतू बाल और मलबा आसानी से साफ करता है
क्यों खोजें विकल्प
वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं
बड़े घरों या लगातार सफाई के लिए थोड़ा छोटा हो सकता है
धातु बॉडी की तुलना में टिकाऊपन कम
5. Eureka Forbes SuperVac 1600 Watts Powerful Suction,bagless Vacuum Cleaner with cyclonic Technology,7 Accessories,1 Year Warranty,Compact,Lightweight & Easy to use (Red) 1 Liter HEPA Filter 1 Piece
यह एक पावरफुल और एडवांस्ड क्लीनिंग सॉल्यूशन है, जिसमें 21kPa सक्शन पावर, साइक्लोन टेक्नोलॉजी और HEPA फिल्टर दिया गया है। यह धूल, मिट्टी और एलर्जन को हटाने में सक्षम है और 7 अलग-अलग अटैचमेंट्स के साथ पूरे घर की सफाई आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हवा और धूल को अलग करके लगातार सक्शन बनाए रखता है
1600W मोटर +
फर्श, फर्नीचर, कोनों और परदे तक आसानी से सफाई
लो, मीडियम और हाई मोड में सक्शन एडजस्ट करने की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
1600W मोटर की वजह से आवाज़ ज्यादा
वजन 5 Kg
वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं
6. DREAME R20 Cordless Vacuum Cleaner with Dual Brush Head, Smart Stick Handheld Vacuum，Powerful Rechargeable Vacuum Cleaner, 90 Mins Max Runtime, Perfect for Hard Floor Carpet Pet Hair
यह एक हाई-एंड, स्मार्ट और पावरफुल क्लीनिंग डिवाइस है जो हार्ड फ्लोर, कार्पेट और पालतू जानवरों के बाल साफ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 27,000Pa सक्शन पावर, 190AW मोटर, डुअल ब्रश हेड और 90 मिनट तक का रनटाइम मिलता है। स्मार्ट डर्ट डिटेक्शन और LED डस्ट लाइट्स इसे प्रीमियम वैक्यूम क्लीनर्स में शामिल करती हैं।
क्यों खरीदें
190AW मोटर + 27,000Pa सक्शन पावर
90 मिनट बैटरी रनटाइम
कार्पेट और हार्ड फ्लोर दोनों पर असरदार
बेंडेबल ब्रश और टूल्स से टाइट स्पेस और कॉर्नर तक सफाई
क्यों खोजें विकल्प
बजट-फ्रेंडली ऑप्शन्स से महंगा
बार-बार फुल चार्ज करना पड़ेगा
4.5kg वजन
7. ATVEL F35 TotalClean | 5-in-1 Cordless Handheld & Stick Wet Dry Vacuum | Self-Cleaning | HEPA H12 Filter | Lightweight for Hard Floors, Mattresses, Upholstery, Cars & Curtains
यह एक ऑल-इन-वन प्रीमियम वैक्यूम क्लीनर है, जो घर, कार, मैट्रेस, सोफा और पर्दों तक आसानी से साफ कर सकता है। यह सिर्फ वैक्यूम नहीं बल्कि एक फुल क्लीनिंग सॉल्यूशन है – जो मॉपिंग, वैक्यूमिंग, सेल्फ-क्लीनिंग और HEPA फिल्टर प्रोटेक्शन सब एक साथ देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5-in-1 क्लीनिंग सिस्टम
कहीं भी ले जाने और इस्तेमाल करने में आसान
ब्रश और ट्यूब खुद-ब-खुद साफ, बिना गंदे हाथों के
बैलेंस्ड और कॉम्पैक्ट डिजाइन
बैलेंस्ड और कॉम्पैक्ट डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
520ml टैंक
3 घंटे चार्जिंग टाइम
कीमत थोड़ी ज्यादा है
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।