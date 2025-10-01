घर के हर कोने की होगी सफाई, सस्ते में अमेजन से खरीदें ये वैक्यूम क्लीनर budget vacuum cleaner mopping and cleaner combo, Gadgets Hindi News - Hindustan
घर के हर कोने की होगी सफाई, सस्ते में अमेजन से खरीदें ये वैक्यूम क्लीनर

अमेजन ने वैक्यूम क्लीनर की खरीद पर तगड़ा डिस्काउंट ऑफर निकाला है, जिससे उन्हें सस्ते में खरीदा जा सकता है।

वैक्यूम क्लीनर की इन दिनों काफी डिमांड रहती है, क्योंकि मार्केट में मॉपिंग और क्लीनिंग वाले वैक्यूम क्लीयर आ चुके हैं। इन वैक्यूम क्लीनर की खरीद पर अमेजन बंपर डिस्काउंट ऑफर लेकर आया है, जिससे आप सस्ते में वैक्यूम क्लीनर को खरीद सकते हैं। यह वैक्यूम क्लीनर कॉम्पैक्ट साइज में आते हैं। साथ ही चलने पर कम शोर करते हैं और बिजली की खपत भी कम होती है, तो चलिए देखते हैं ऐसे कुछ बेस्ट क्लास वैक्यूम क्लीनर की..

घर के हर कोने की होगी सफाई, सस्ते में अमेजन से खरीदें ये वैक्यूम क्लीनर

यह एक प्रीमियम हार्ड फ्लोर क्लीनर है। यह 2-इन-1 स्मार्ट क्लीनिंग के साथ आती है, जो एक ही समय में वैक्यूम और मॉप करता है। इसका डुअल-टैंक सिस्टम हर बार साफ पानी से सफाई करता है, और इसका सेल्फ क्लीनिंग साइकिल मशीन को खुद ही अंदर से साफ रखता है। कॉर्डेड ऑपरेशन इसे लगातार पावर और सक्शन देता है, और इसका लाइटवेट डिजाइन यूज को आसान और एर्गोनॉमिक बनाता है।

Specifications

क्लीनिंग टाइप
Wet & Dry
टैंक सिस्टम
Dual
वजन
4 किलोग्राम
फिल्टर
Pre-motor pleated

क्यों खरीदें

...

वैक्यूम और मॉप एक साथ

...

मशीन की ऑटोमैटिक सफाई

...

टाइल, वुड, लैमिनेट, और विनाइल पर परफेक्ट

...

लगातार सक्शन, बिना चार्जिंग के

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ हार्ड फ्लोर के लिए

...

वायर मैनेजमेंट ज़रूरी

यह एक पावरफुल और मल्टी-सर्फेस वेट एंड ड्राय वैक्यूम क्लीनर है। यह एक 1400W मोटर और 17kPa सक्शन पावर के साथ आता है जो इसे घर, ऑफिस, कार और वर्कशॉप जैसी जगहों के लिए परफेक्ट बनाता है। इसका 12L टैंक और HEPA फ़िल्टर इसे लंबे समय तक चलने वाला, हेल्दी और सुविधाजनक क्लीनिंग टूल बनाते हैं। इसमें वेट & ड्राय क्लीनिंग के साथ-साथ ब्लोअर फंक्शन भी है, जो हर कोने तक पहुंचने और डस्ट हटाने में मदद करता है।

Specifications

क्लीनिंग टाइप
Wet & Dry + Blower
मोटर पावर
1400 Watts
सक्शन पावर
17kPa
डस्ट कंटेनर
12 लीटर
वजन
4.7 किलोग्राम

क्यों खरीदें

...

डीप क्लीनिंग के लिए पावरफुल परफॉर्मेंस

...

लिक्विड स्पिल्स और ड्राय डस्ट दोनों के लिए

...

ड्राईंग और कोनों की सफाई में सहायक

...

माइक्रो डस्ट, एलर्जन और पोलन को फ़िल्टर करता है

...

4.7 किग्रा में पोर्टेबल और कैरी करना आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

वायर ऑटो-रिट्रैक्ट फीचर नहीं

...

वजन थोड़ा ज़्यादा

...

कोई स्पेशल डस्ट इंडिकेटर नहीं

यह एक पोर्टेबल वेट और ड्राय डीप क्लीनिंग मशीन है। इस वैक्यूम क्लीनर खासतौर पर गहरे दाग, करी के निशान, पेट स्टेन, और मेट्रेस सोफा, कारपेट की डीप क्लीनिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें हीट वेव टेक्नोलॉजी दी गई है, जो पानी के तापमान को क्लीनिंग के दौरान बनाए रखती है।

Specifications

क्लीनिंग टाइप
Wet Spot Cleaning
मोटर पावर
2.3 Amps
फॉर्मूला
BISSELL PRO OXY
वजन
6.18 किग्रा

क्यों खरीदें

...

बेहतर क्लीनिंग के लिए

...

जिद्दी दाग हटाने में एक्सपर्ट

...

3+ स्पेशल क्लीनिंग टूल्स

...

सॉफ्ट फर्नीचर के लिए परफेक्ट

...

हल्का और पोर्टेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

Dry vacuuming नहीं करता

...

क्लीनिंग सोल्यूशन सपोर्टेड

...

बड़े फ्लोर एरिया के लिए उपयुक्त नहीं

यह कॉम्पैक्ट, पावरफुल और बजट-फ्रेंडली है। इसकी 18kPa की सक्शन पावर, HEPA-12 फिल्टर और 1.5L डस्ट कप इसे धूल, पालतू जानवरों के बाल और एलर्जेन हटाने में सक्षम बनाते हैं। हल्के वजन और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की वजह से इसे आसानी से इधर-उधर ले जाया जा सकता है और छोटे घरों व अपार्टमेंट्स के लिए यह बेहतरीन चॉइस है।

Specifications

मॉडल
700 Watt Cylinder Vacuum Cleaner
सक्शन पावर
18kPa
फ़िल्टर
HEPA-12
टैंक कैपेसिटी
1.5 लीटर
नॉइज़ लेवल
78 dB
वॉटेज
700W
होज लेंथ
1.25 मीटर

क्यों खरीदें

...

किफायती प्राइस

...

3-मीटर केबल और 1.25-मीटर होज़ के साथ लंबी सफाई रेंज

...

हार्ड फ्लोर और कार्पेट दोनों के लिए परफेक्ट

...

लगभग 1.8kg वज़न

...

बच्चों और पालतू जानवरों वाले घरों के लिए उपयुक्त

...

धूल, मिट्टी, पालतू बाल और मलबा आसानी से साफ करता है

क्यों खोजें विकल्प

...

वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं

...

बड़े घरों या लगातार सफाई के लिए थोड़ा छोटा हो सकता है

...

धातु बॉडी की तुलना में टिकाऊपन कम

यह एक पावरफुल और एडवांस्ड क्लीनिंग सॉल्यूशन है, जिसमें 21kPa सक्शन पावर, साइक्लोन टेक्नोलॉजी और HEPA फिल्टर दिया गया है। यह धूल, मिट्टी और एलर्जन को हटाने में सक्षम है और 7 अलग-अलग अटैचमेंट्स के साथ पूरे घर की सफाई आसान बनाता है।

Specifications

पावर
1600 Watts
सक्शन पावर
21kPa
कैपेसिटी
2 लीटर
केबल लेंथ
5 मीटर
वजन
5 किग्रा

क्यों खरीदें

...

हवा और धूल को अलग करके लगातार सक्शन बनाए रखता है

...

1600W मोटर +

...

फर्श, फर्नीचर, कोनों और परदे तक आसानी से सफाई

...

लो, मीडियम और हाई मोड में सक्शन एडजस्ट करने की सुविधा

क्यों खोजें विकल्प

...

1600W मोटर की वजह से आवाज़ ज्यादा

...

वजन 5 Kg

...

वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं

यह एक हाई-एंड, स्मार्ट और पावरफुल क्लीनिंग डिवाइस है जो हार्ड फ्लोर, कार्पेट और पालतू जानवरों के बाल साफ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 27,000Pa सक्शन पावर, 190AW मोटर, डुअल ब्रश हेड और 90 मिनट तक का रनटाइम मिलता है। स्मार्ट डर्ट डिटेक्शन और LED डस्ट लाइट्स इसे प्रीमियम वैक्यूम क्लीनर्स में शामिल करती हैं।

क्यों खरीदें

...

190AW मोटर + 27,000Pa सक्शन पावर

...

90 मिनट बैटरी रनटाइम

...

कार्पेट और हार्ड फ्लोर दोनों पर असरदार

...

बेंडेबल ब्रश और टूल्स से टाइट स्पेस और कॉर्नर तक सफाई

क्यों खोजें विकल्प

...

बजट-फ्रेंडली ऑप्शन्स से महंगा

...

बार-बार फुल चार्ज करना पड़ेगा

...

4.5kg वजन

यह एक ऑल-इन-वन प्रीमियम वैक्यूम क्लीनर है, जो घर, कार, मैट्रेस, सोफा और पर्दों तक आसानी से साफ कर सकता है। यह सिर्फ वैक्यूम नहीं बल्कि एक फुल क्लीनिंग सॉल्यूशन है – जो मॉपिंग, वैक्यूमिंग, सेल्फ-क्लीनिंग और HEPA फिल्टर प्रोटेक्शन सब एक साथ देता है।

Specifications

टाइप
5-in-1 Cordless Wet & Dry Vacuum
वजन
3.75 किग्रा
कैपेसिटी
520ml
सक्शन पावर
7–11 kPa

क्यों खरीदें

...

5-in-1 क्लीनिंग सिस्टम

...

कहीं भी ले जाने और इस्तेमाल करने में आसान

...

ब्रश और ट्यूब खुद-ब-खुद साफ, बिना गंदे हाथों के

...

बैलेंस्ड और कॉम्पैक्ट डिजाइन

...

बैलेंस्ड और कॉम्पैक्ट डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

520ml टैंक

...

3 घंटे चार्जिंग टाइम

...

कीमत थोड़ी ज्यादा है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

