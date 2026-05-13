AC को कहें बाय-बाय! Amazon पर कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं ये Tower Coolers, चिलचिलाती गर्मी में भी मिलेगी शिमला जैसी ठंडक

Symphony और Bajaj के टॉवर कूलर्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट, जो कम बिजली खपत के साथ भीषण गर्मी में भी देंगे तूफानी ठंडक। कम जगह घेरने वाले इन स्टाइलिश और पोर्टेबल कूलर्स को आप बजट-फ्रेंडली कीमतों और बेहतरीन ऑफर्स के साथ अभी अपना बना सकते हैं।

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भीषण गर्मी के इस मौसम में अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए एक पोर्टेबल और शक्तिशाली कूलिंग सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो Symphony और Bajaj के टॉवर एयर कूलर्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। वर्तमान में इन दोनों ही दिग्गज ब्रांड्स के चुनिंदा मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट और आकर्षक ऑफर्स उपलब्ध हैं, जिससे इन्हें खरीदना अब पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गया है।

इन टॉवर कूलर्स की सबसे बड़ी विशेषता इनका स्लिम और कॉम्पैक्ट डिजाइन है, जो कम जगह घेरते हुए कमरे के किसी भी कोने में आसानी से फिट हो जाते हैं। तकनीकी रूप से इन्हें आधुनिक 'हनीकॉम्ब पैड्स' और हाई-स्पीड फैन के साथ तैयार किया गया है, जो न केवल बेहतर कूलिंग प्रदान करते हैं, बल्कि क्रॉस-वेंटिलेशन के जरिए ताजी हवा का अहसास भी कराते हैं।

उपभोक्ताओं के लिए सबसे राहत की बात इन कूलर्स की ऊर्जा दक्षता है। ये कूलर्स इन्वर्टर तकनीक पर भी कुशलता से काम करते हैं, जिससे बिजली का बिल नाममात्र आता है। इनमें मिलने वाले फीचर्स जैसे कि रिमोट कंट्रोल, टाइमर सेटिंग, और डस्ट फिल्टर इसे उपयोग में बेहद आसान और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित बनाते हैं। चाहे बेडरूम हो या छोटा लिविंग रूम, ये टॉवर कूलर अपनी 'एयर थ्रो' क्षमता से चंद मिनटों में तापमान को कम कर देते हैं। यदि आप कम बजट में प्रीमियम कूलिंग अनुभव और स्टाइलिश लुक चाहते हैं, तो इन डील्स का लाभ उठाना एक स्मार्ट निर्णय होगा।

BHABURLY Amaze 50L एक शक्तिशाली और प्रीमियम दिखने वाला टॉवर एयर कूलर है, जिसे विशेष रूप से आधुनिक घरों और छोटे ऑफिस स्पेस के लिए डिज़ाइन किया गया है। 50 लीटर की बड़ी टैंक क्षमता और हाई-स्पीड ब्लोअर तकनीक के साथ आने वाला यह कूलर कम जगह में भी बेहतरीन कूलिंग देने का दावा करता है। इसका एलिगेंट सफ़ेद डिज़ाइन किसी भी कमरे के इंटीरियर के साथ आसानी से मेल खा जाता है। Amazon पर फिलहाल यह भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है, जो इसे बजट श्रेणी में एक मजबूत विकल्प बनाता है।

Specifications एयर डिलीवरी 1400 CMH ( टैंक क्षमता 50 लीटर मोटर स्पीड 1350 RPM ब्लोअर साइज 6-इंच हाई-स्पीड ब्लोअर कवरेज एरिया 165 स्क्वायर फीट तक क्यों खरीदें दमदार एयर डिलीवरी हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स बड़ी पानी की टंकी किफायती कीमत क्यों खोजें विकल्प थोड़ा शोर सीमित रेटिंग

SUMMERCOOL Solitaire 75L एक शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाला टॉवर एयर कूलर है, जिसे विशेष रूप से बड़े कमरों और लिविंग रूम के लिए डिज़ाइन किया गया है। 75 लीटर की विशाल पानी की टंकी और 30 फीट के दमदार एयर थ्रो के साथ, यह भीषण गर्मी में भी लंबे समय तक ठंडक प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 'इनवर्टर कंपैटिबल' होना है, जिसका मतलब है कि बिजली कटने पर भी आप इसे अपने घर के इनवर्टर पर चला सकते हैं।

Specifications टैंक क्षमता 75 लीटर एयर थ्रो 30 फीट तक फैन साइज 12 इंच एयर फ्लो क्षमता 4000 CFM क्यों खरीदें बड़ी पानी की टंकी इनवर्टर फ्रेंडली ऑटो स्विंग और एयर थ्रो मजबूत मोटर क्यों खोजें विकल्प मैन्युअल कंट्रोल बड़ा और भारी

Bajaj TMH50 एक प्रीमियम टॉवर एयर कूलर है जो भरोसेमंद ब्रांड Bajaj की ओर से आता है। 50 लीटर की टैंक क्षमता वाला यह कूलर बड़े कमरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 3 साल की लंबी वारंटी और Typhoon Blower Technology है, जो इसे बाजार में मौजूद अन्य कूलर्स से अलग बनाती है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स और खास DuraMarine Pump का इस्तेमाल किया गया है, जो लंबी उम्र और शुद्ध हवा सुनिश्चित करते हैं।

Specifications एयर थ्रो 30 फीट तक वारंटी 3 साल मटेरियल ABS प्लास्टिक कवरेज एरिया 200 स्क्वायर फीट तक विशेष फीचर्स ड्यूरामरीन पंप, आइस चैंबर, इनवर्टर कंपैटिबल क्यों खरीदें लंबी वारंटी DuraMarine पंप एंटी-बैक्टीरियल हेक्साकूल टाइफून ब्लोअर तकनीक क्यों खोजें विकल्प परफॉरमेंस या सर्विस से जुड़ी शिकायतें कीमत थोड़ी अधिक

Havells Zurii-M एक प्रीमियम और स्टाइलिश टॉवर एयर कूलर है जो तकनीक और डिजाइन का शानदार मिश्रण पेश करता है। 35 लीटर की क्षमता वाला यह कूलर मध्यम आकार के कमरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Bacteria Shield तकनीक और Fully Collapsible Louvers (पूरी तरह बंद होने वाली खिड़कियां) हैं, जो इस्तेमाल न होने पर कूलर के अंदर धूल और कीड़ों को जाने से रोकती हैं। Havells का भरोसा और Everlast Pump इसे एक टिकाऊ विकल्प बनाते हैं।

Specifications कूलिंग पैड्स 50mm हाई-डेंसिटी हनीकॉम्ब एयर डिलीवरी 1500 m³/hr मटेरियल ABS और पॉलीप्रोपाइलीन (PP) वारंटी 1 साल की व्यापक वारंटी क्यों खरीदें बैक्टीरिया शील्ड एवरलास्ट पंप पूरी तरह बंद होने वाले लूवर्स मजबूत बिल्ड क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प कीमत अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांड्स की तुलना में थोड़ी ज्यादा बहुत बड़े कमरों के लिए पर्याप्त नहीं

Elista COZY COOL 30 एक कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली 'पर्सनल टॉवर एयर कूलर' है, जिसे छोटे और मध्यम आकार के कमरों (300 स्क्वायर फीट तक) के लिए डिज़ाइन किया गया है। 30 लीटर की टैंक क्षमता और 28 फीट के दमदार एयर थ्रो के साथ, यह कूलर कम बिजली खपत (मात्र 155 वॉट) में शानदार परफॉरमेंस देता है। इसमें आइस चैंबर और डस्ट नेट जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे पर्सनल कूलिंग के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प बनाते हैं।

Specifications बिजली खपत लगभग 155 वॉट कवरेज एरिया 300 स्क्वायर फीट तक एयर डिलीवरी 1600 m³/hr मटेरियल हाई-ग्रेड ABS विशेष फीचर्स मोटराइज्ड लूवर्स, आइस चैंबर, कैस्टर व्हील्स क्यों खरीदें शक्तिशाली एयर थ्रो आइस चैंबर मच्छर और धूल से सुरक्षा कम बिजली खपत क्यों खोजें विकल्प सीमित टैंक क्षमता सीमित फीडबैक

CG 35L (मॉडल: CG TX 35) एक भरोसेमंद और बजट-फ्रेंडली टॉवर एयर कूलर है, जिसे विशेष रूप से बेडरूम, ऑफिस और लिविंग रूम जैसे स्थानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। 35 लीटर की क्षमता वाला यह कूलर अपनी लंबी मोटर और पंप वारंटी के लिए जाना जाता है। 5,999 रुपये की किफायती कीमत और 52% डिस्काउंट के साथ यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम कीमत में टिकाऊ और प्रभावी कूलिंग चाहते हैं।

Specifications टैंक क्षमता 35 लीटर स्पीड कंट्रोल 3-स्पीड वारंटी 3 साल, 1 साल अनुशंसित उपयोग बेडरूम, ऑफिस, छोटा लिविंग रूम क्यों खरीदें शानदार वारंटी हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स इनवर्टर फ्रेंडली समायोज्य लूवर्स क्यों खोजें विकल्प केवल छोटे और मध्यम आकार के कमरों के लिए ही पर्याप्त फुल स्पीड पर ब्लोअर का शोर थोड़ा अधिक

HAVAI Bullet एक अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल पर्सनल टॉवर कूलर है, जिसे विशेष रूप से बहुत कम जगह वाले क्षेत्रों और व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया गया है। 20 लीटर की टैंक क्षमता वाला यह कूलर छोटे केबिन, स्टडी टेबल के पास या छोटे बेडरूम (100 Sq. Ft.) के लिए एकदम सही है। इसकी सबसे अनूठी बात यह है कि इसके साथ 549 रुपये मूल्य का प्रोटेक्शन कवर और कूलर वॉटर पाइप बिल्कुल मुफ्त मिलता है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें 'थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर' जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

Specifications टैंक क्षमता 20 लीटर मटेरियल हाई-ग्रेड ABS प्लास्टिक बिजली का तार 2 मीटर विशेष फीचर्स थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर, 3-स्पीड कंट्रोल, मुफ्त कवर वजन 9 किलोग्राम क्यों खरीदें सुरक्षा फीचर्स प्रीमियम बिल्ड डुअल-साइड कूलिंग हल्का और स्थिर क्यों खोजें विकल्प सीमित एयर थ्रो छोटा कवरेज एरिया

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1. कौन सा कूलर सबसे अच्छा है: टावर कूलर या सामान्य कूलर? इसका फैसला इन 3 बिंदुओं के आधार पर करें,

जगह : अगर आपके पास जगह की कमी है या आप कूलर को कमरे के कोने में रखना चाहते हैं, तो टावर कूलर सबसे अच्छा है। अगर आपके पास बड़ी खिड़की है या बाहर रखने की जगह है, तो सामान्य (डेजर्ट) कूलर बेहतर है।

कूलिंग पावर: बड़े हॉल या बहुत ज्यादा गर्मी वाले इलाकों के लिए सामान्य कूलर ज्यादा प्रभावी होता है। बेडरूम या पर्सनल केबिन के लिए टावर कूलर बेस्ट है।

दिखावट : आधुनिक इंटीरियर वाले घरों के लिए टावर कूलर ज्यादा स्टाइलिश लगता है।

2. क्या टावर एयर कूलर अच्छा है? जी हाँ, टावर कूलर कुछ खास स्थितियों में बहुत अच्छा होता है,

फायदे: यह बहुत कम जगह घेरता है, पोर्टेबल (हल्का) होता है, और दिखने में आकर्षक होता है। इसमें अक्सर ब्लोअर का इस्तेमाल होता है जो हवा को काफी दूर तक फेंकता है।

किसे लेना चाहिए? छोटे या मीडियम साइज के कमरों के लिए, या अगर आप कूलर को सीधे अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं।

निष्कर्ष: आपके लिए कौन सा बेस्ट है? टावर कूलर चुनें: यदि आप शहर के अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ जगह कम है, आप कूलर को आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना चाहते हैं और आपको 'पॉइंटेड' (सीधी) ठंडी हवा पसंद है।

सामान्य (डेजर्ट) कूलर चुनें: यदि आप किसी बड़े घर में रहते हैं, तापमान 40-45°C से ऊपर जाता है, और आपको पूरे कमरे को काफी देर तक ठंडा रखना है।

प्रो टिप: कूलर चाहे कोई भी हो, बेहतर कूलिंग के लिए कमरे में क्रॉस-वेंटिलेशन (खिड़की-दरवाजा थोड़ा खुला रखना) बहुत जरूरी है, वरना कमरा उमस से भर जाएगा।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।