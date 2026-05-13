AC को कहें बाय-बाय! Amazon पर कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं ये Tower Coolers, चिलचिलाती गर्मी में भी मिलेगी शिमला जैसी ठंडक

AC को कहें बाय-बाय! Amazon पर कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं ये Tower Coolers, चिलचिलाती गर्मी में भी मिलेगी शिमला जैसी ठंडक
Symphony और Bajaj के टॉवर कूलर्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट, जो कम बिजली खपत के साथ भीषण गर्मी में भी देंगे तूफानी ठंडक। कम जगह घेरने वाले इन स्टाइलिश और पोर्टेबल कूलर्स को आप बजट-फ्रेंडली कीमतों और बेहतरीन ऑफर्स के साथ अभी अपना बना सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भीषण गर्मी के इस मौसम में अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए एक पोर्टेबल और शक्तिशाली कूलिंग सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो Symphony और Bajaj के टॉवर एयर कूलर्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। वर्तमान में इन दोनों ही दिग्गज ब्रांड्स के चुनिंदा मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट और आकर्षक ऑफर्स उपलब्ध हैं, जिससे इन्हें खरीदना अब पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गया है।
इन टॉवर कूलर्स की सबसे बड़ी विशेषता इनका स्लिम और कॉम्पैक्ट डिजाइन है, जो कम जगह घेरते हुए कमरे के किसी भी कोने में आसानी से फिट हो जाते हैं। तकनीकी रूप से इन्हें आधुनिक 'हनीकॉम्ब पैड्स' और हाई-स्पीड फैन के साथ तैयार किया गया है, जो न केवल बेहतर कूलिंग प्रदान करते हैं, बल्कि क्रॉस-वेंटिलेशन के जरिए ताजी हवा का अहसास भी कराते हैं।
उपभोक्ताओं के लिए सबसे राहत की बात इन कूलर्स की ऊर्जा दक्षता है। ये कूलर्स इन्वर्टर तकनीक पर भी कुशलता से काम करते हैं, जिससे बिजली का बिल नाममात्र आता है। इनमें मिलने वाले फीचर्स जैसे कि रिमोट कंट्रोल, टाइमर सेटिंग, और डस्ट फिल्टर इसे उपयोग में बेहद आसान और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित बनाते हैं। चाहे बेडरूम हो या छोटा लिविंग रूम, ये टॉवर कूलर अपनी 'एयर थ्रो' क्षमता से चंद मिनटों में तापमान को कम कर देते हैं। यदि आप कम बजट में प्रीमियम कूलिंग अनुभव और स्टाइलिश लुक चाहते हैं, तो इन डील्स का लाभ उठाना एक स्मार्ट निर्णय होगा।
1. BHABURLY Amaze 50L Tower Air Cooler for Home | 6-Inch High-Speed Blower | 1400 CMH Air Delivery | Honeycomb Cooling Pads | 1350 RPM Motor | 1-Year Warranty | Elegant Design
BHABURLY Amaze 50L एक शक्तिशाली और प्रीमियम दिखने वाला टॉवर एयर कूलर है, जिसे विशेष रूप से आधुनिक घरों और छोटे ऑफिस स्पेस के लिए डिज़ाइन किया गया है। 50 लीटर की बड़ी टैंक क्षमता और हाई-स्पीड ब्लोअर तकनीक के साथ आने वाला यह कूलर कम जगह में भी बेहतरीन कूलिंग देने का दावा करता है। इसका एलिगेंट सफ़ेद डिज़ाइन किसी भी कमरे के इंटीरियर के साथ आसानी से मेल खा जाता है। Amazon पर फिलहाल यह भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है, जो इसे बजट श्रेणी में एक मजबूत विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार एयर डिलीवरी
हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स
बड़ी पानी की टंकी
किफायती कीमत
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा शोर
सीमित रेटिंग
2. SUMMERCOOL Solitaire Tower Air Cooler with Wheel | Automatic Water inlet | Auto Swing | 30ft Air Throw | Inverter Compatible | Honey Comb | 12 inch Fan | Ideal for Living Room | 75Ltr tank
SUMMERCOOL Solitaire 75L एक शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाला टॉवर एयर कूलर है, जिसे विशेष रूप से बड़े कमरों और लिविंग रूम के लिए डिज़ाइन किया गया है। 75 लीटर की विशाल पानी की टंकी और 30 फीट के दमदार एयर थ्रो के साथ, यह भीषण गर्मी में भी लंबे समय तक ठंडक प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 'इनवर्टर कंपैटिबल' होना है, जिसका मतलब है कि बिजली कटने पर भी आप इसे अपने घर के इनवर्टर पर चला सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी पानी की टंकी
इनवर्टर फ्रेंडली
ऑटो स्विंग और एयर थ्रो
मजबूत मोटर
क्यों खोजें विकल्प
मैन्युअल कंट्रोल
बड़ा और भारी
3. Bajaj TMH50 Tower Air Cooler for Room 50L|For Larger Room|Inverter Compatibility|Honeycomb Cooling Pads|Typhoon Blower Tech|Portable AC|30-Ft Air Throw|3 Yrs Comprehensive Product Warranty|White
Bajaj TMH50 एक प्रीमियम टॉवर एयर कूलर है जो भरोसेमंद ब्रांड Bajaj की ओर से आता है। 50 लीटर की टैंक क्षमता वाला यह कूलर बड़े कमरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 3 साल की लंबी वारंटी और Typhoon Blower Technology है, जो इसे बाजार में मौजूद अन्य कूलर्स से अलग बनाती है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स और खास DuraMarine Pump का इस्तेमाल किया गया है, जो लंबी उम्र और शुद्ध हवा सुनिश्चित करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी वारंटी
DuraMarine पंप
एंटी-बैक्टीरियल हेक्साकूल
टाइफून ब्लोअर तकनीक
क्यों खोजें विकल्प
परफॉरमेंस या सर्विस से जुड़ी शिकायतें
कीमत थोड़ी अधिक
4. Havells Zurii-M 35L Tower Air Cooler | Powerful Air Delivery | Everlast Pump | Fully Collapsible Louvers | Bacteria Shield, High Density Honeycomb Pads | Heavy Duty (Light Grey/Grey)
Havells Zurii-M एक प्रीमियम और स्टाइलिश टॉवर एयर कूलर है जो तकनीक और डिजाइन का शानदार मिश्रण पेश करता है। 35 लीटर की क्षमता वाला यह कूलर मध्यम आकार के कमरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Bacteria Shield तकनीक और Fully Collapsible Louvers (पूरी तरह बंद होने वाली खिड़कियां) हैं, जो इस्तेमाल न होने पर कूलर के अंदर धूल और कीड़ों को जाने से रोकती हैं। Havells का भरोसा और Everlast Pump इसे एक टिकाऊ विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बैक्टीरिया शील्ड
एवरलास्ट पंप
पूरी तरह बंद होने वाले लूवर्स
मजबूत बिल्ड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांड्स की तुलना में थोड़ी ज्यादा
बहुत बड़े कमरों के लिए पर्याप्त नहीं
5. Elista COZY COOL 30,30 L Personal Tower Air Cooler with Honeycomb Pads, Powerful Air Throw of 28 Ft
Elista COZY COOL 30 एक कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली 'पर्सनल टॉवर एयर कूलर' है, जिसे छोटे और मध्यम आकार के कमरों (300 स्क्वायर फीट तक) के लिए डिज़ाइन किया गया है। 30 लीटर की टैंक क्षमता और 28 फीट के दमदार एयर थ्रो के साथ, यह कूलर कम बिजली खपत (मात्र 155 वॉट) में शानदार परफॉरमेंस देता है। इसमें आइस चैंबर और डस्ट नेट जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे पर्सनल कूलिंग के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली एयर थ्रो
आइस चैंबर
मच्छर और धूल से सुरक्षा
कम बिजली खपत
क्यों खोजें विकल्प
सीमित टैंक क्षमता
सीमित फीडबैक
6. CG 35L Tower Air Cooler for Home | Inverter Compatible | Honeycomb Pads | Adjustable Louvers | Water Level Indicator | up to 18Ft Air Throw | 1 Yr Manufacturer Warranty
CG 35L (मॉडल: CG TX 35) एक भरोसेमंद और बजट-फ्रेंडली टॉवर एयर कूलर है, जिसे विशेष रूप से बेडरूम, ऑफिस और लिविंग रूम जैसे स्थानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। 35 लीटर की क्षमता वाला यह कूलर अपनी लंबी मोटर और पंप वारंटी के लिए जाना जाता है। 5,999 रुपये की किफायती कीमत और 52% डिस्काउंट के साथ यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम कीमत में टिकाऊ और प्रभावी कूलिंग चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार वारंटी
हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स
इनवर्टर फ्रेंडली
समायोज्य लूवर्स
क्यों खोजें विकल्प
केवल छोटे और मध्यम आकार के कमरों के लिए ही पर्याप्त
फुल स्पीड पर ब्लोअर का शोर थोड़ा अधिक
7. HAVAI Bullet Tower Cooler | 6-Inch Vertical Blower | 100 Sq. Ft. Area Coverage | 20-Litre Tank Capacity | Dual-Side Honeycomb Pads | 10-Foot Air Throw | 1-Year Warranty | 3-Speed Control | White
HAVAI Bullet एक अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल पर्सनल टॉवर कूलर है, जिसे विशेष रूप से बहुत कम जगह वाले क्षेत्रों और व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया गया है। 20 लीटर की टैंक क्षमता वाला यह कूलर छोटे केबिन, स्टडी टेबल के पास या छोटे बेडरूम (100 Sq. Ft.) के लिए एकदम सही है। इसकी सबसे अनूठी बात यह है कि इसके साथ 549 रुपये मूल्य का प्रोटेक्शन कवर और कूलर वॉटर पाइप बिल्कुल मुफ्त मिलता है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें 'थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर' जैसी सुविधाएं दी गई हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सुरक्षा फीचर्स
प्रीमियम बिल्ड
डुअल-साइड कूलिंग
हल्का और स्थिर
क्यों खोजें विकल्प
सीमित एयर थ्रो
छोटा कवरेज एरिया
1. कौन सा कूलर सबसे अच्छा है: टावर कूलर या सामान्य कूलर?
इसका फैसला इन 3 बिंदुओं के आधार पर करें,
जगह : अगर आपके पास जगह की कमी है या आप कूलर को कमरे के कोने में रखना चाहते हैं, तो टावर कूलर सबसे अच्छा है। अगर आपके पास बड़ी खिड़की है या बाहर रखने की जगह है, तो सामान्य (डेजर्ट) कूलर बेहतर है।
कूलिंग पावर: बड़े हॉल या बहुत ज्यादा गर्मी वाले इलाकों के लिए सामान्य कूलर ज्यादा प्रभावी होता है। बेडरूम या पर्सनल केबिन के लिए टावर कूलर बेस्ट है।
दिखावट : आधुनिक इंटीरियर वाले घरों के लिए टावर कूलर ज्यादा स्टाइलिश लगता है।
2. क्या टावर एयर कूलर अच्छा है?
जी हाँ, टावर कूलर कुछ खास स्थितियों में बहुत अच्छा होता है,
फायदे: यह बहुत कम जगह घेरता है, पोर्टेबल (हल्का) होता है, और दिखने में आकर्षक होता है। इसमें अक्सर ब्लोअर का इस्तेमाल होता है जो हवा को काफी दूर तक फेंकता है।
किसे लेना चाहिए? छोटे या मीडियम साइज के कमरों के लिए, या अगर आप कूलर को सीधे अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं।
निष्कर्ष: आपके लिए कौन सा बेस्ट है?
टावर कूलर चुनें: यदि आप शहर के अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ जगह कम है, आप कूलर को आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना चाहते हैं और आपको 'पॉइंटेड' (सीधी) ठंडी हवा पसंद है।
सामान्य (डेजर्ट) कूलर चुनें: यदि आप किसी बड़े घर में रहते हैं, तापमान 40-45°C से ऊपर जाता है, और आपको पूरे कमरे को काफी देर तक ठंडा रखना है।
प्रो टिप: कूलर चाहे कोई भी हो, बेहतर कूलिंग के लिए कमरे में क्रॉस-वेंटिलेशन (खिड़की-दरवाजा थोड़ा खुला रखना) बहुत जरूरी है, वरना कमरा उमस से भर जाएगा।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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