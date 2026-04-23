पुराने लैपटॉप को कहें अलविदा! Amazon लाया लेटेस्ट AI-Powered टचस्क्रीन, OLED डिस्प्ले के साथ अब काम होगा और भी आसान
2026 में भारतीय बाजार के टॉप टच स्क्रीन लैपटॉप एडवांस्ड AI फीचर्स, 120Hz OLED डिस्प्ले और बेहतरीन 2-इन-1 डिजाइन के साथ आ रहे हैं। अपनी जरूरत और बजट के अनुसार आप Samsung Galaxy Book6 Ultra जैसे प्रीमियम या Asus Vivobook जैसे किफायती विकल्पों में से बेस्ट चुन सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारत में अप्रैल 2026 तक लैपटॉप तकनीक एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है, जहाँ टच स्क्रीन लैपटॉप अब केवल एक लग्जरी नहीं बल्कि प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स की जरूरत बन गए हैं। इस साल के मॉडल्स में Intel Core Ultra Series 3 और AMD Ryzen 9000 सीरीज के प्रोसेसर्स का दबदबा है, जो न केवल बेहतरीन परफॉरमेंस देते हैं बल्कि एडवांस्ड AI फीचर्स के साथ आते हैं।
सैमसंग, एचपी और लेनोवो जैसे ब्रांड्स ने अपने नए 2-इन-1 कन्वर्टिबल मॉडल्स में 3K OLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट को स्टैंडर्ड बना दिया है। ये लैपटॉप न केवल ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग के लिए बेहतरीन हैं, बल्कि स्टायलस सपोर्ट के साथ डिजिटल आर्टिस्ट्स के लिए भी पहली पसंद बने हुए हैं। 2026 में बैटरी लाइफ में भी बड़ा सुधार देखा गया है; अब एक बार चार्ज करने पर टच स्क्रीन लैपटॉप आसानी से 15-20 घंटे तक चलते हैं।
यदि आप एक प्रीमियम अनुभव चाहते हैं, तो Samsung Galaxy Book6 Ultra और HP OmniBook X जैसे विकल्प सबसे ऊपर हैं। वहीं, स्टूडेंट्स और बजट यूजर्स के लिए Asus Vivobook और Acer Swift सीरीज में किफायती टच ऑप्शंस उपलब्ध हैं। सही चुनाव आपकी जरूरत पर निर्भर करता है—चाहे वह भारी कोडिंग हो, क्रिएटिव डिजाइनिंग या साधारण ऑफिस वर्क। यह लेख आपको आपकी बजट सीमा और काम की प्रकृति के आधार पर भारत में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ विकल्पों को समझने में मदद करेगा।
1. Lenovo Smartchoice Ideapad 5 2-in-1 13th Gen Intel Core i5-13420H (16GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office Home 2024/WUXGA IPS/14 (35.5cm)/Touchscreen 2-in-1/3Mon.Game Pass/Grey/1.6kg), 83KX0059IN Laptop
लेनोवो आइडियापैड 5 (IdeaPad 5) एक बहुमुखी और शक्तिशाली 2-इन-1 लैपटॉप है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें काम और मनोरंजन के लिए एक लचीले डिवाइस की आवश्यकता है। 13वीं पीढ़ी के Intel Core i5 प्रोसेसर और 14-इंच की शानदार टचस्क्रीन के साथ, यह लैपटॉप टैबलेट और कंप्यूटर दोनों का अनुभव देता है। इसका 360-डिग्री हिंज इसे छात्रों, ऑफिस प्रोफेशनल्स और क्रिएटिव लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार परफॉरमेंस
शानदार डिस्प्ले
पोर्टेबिलिटी
फ्री एक्सेसरीज
15 मिनट की चार्जिंग में 2 घंटे का बैकअप
क्यों खोजें विकल्प
सीमित ग्राफिक्स
60Hz का रिफ्रेश रेट
2. LEXiBOOK LAPTAB 10, Laptop with Touch Screen, Designed for The Whole Family, Educational and Fun Content, Powered by Android™, Parental Control, Ultra Thin and Light, LT10EN
LEXiBOOK LAPTAB 10 एक अनोखा Android-आधारित लैपटॉप है जिसे पूरे परिवार, विशेषकर बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह 10.1-इंच की HD टचस्क्रीन के साथ आता है और टैबलेट की पोर्टेबिलिटी और लैपटॉप की कार्यक्षमता का एक शानदार मिश्रण पेश करता है। इसमें पहले से लोड किए गए शैक्षिक ऐप्स और गेमिंग सामग्री मिलती है, जो इसे सीखने और मनोरंजन के लिए एक सुरक्षित डिवाइस बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शिक्षा और मनोरंजन का मेल
मजबूत पेरेंटल कंट्रोल
किफायती स्टोरेज
अल्ट्रा-पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
सीमित परफॉरमेंस
2MP का फ्रंट कैमरा वीडियो कॉल के लिए औसत
हाई-एंड ग्राफिक्स वाले गेम्स के लिए उपयुक्त नहीं
3. HP Pavilion x360, 13th Gen Intel Core i5-1335U (16GB DDR4, 512GB SSD) Touchscreen, 14"/35.6cm, FHD, Win 11, Office 21, Silver, 1.51kg, ek1074tu/1148tu, Iris Xe, FPR, 5MP Camera, Backlit KB Laptop
एक प्रीमियम 2-इन-1 लैपटॉप है जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें एक ही डिवाइस में टैबलेट और लैपटॉप दोनों की सुविधा चाहिए। 13वीं पीढ़ी के Intel Core i5 प्रोसेसर और 5MP वेबकैम के साथ, यह विशेष रूप से ऑनलाइन मीटिंग्स और क्रिएटिव काम के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका स्लीक सिल्वर फिनिश और 360-डिग्री रोटेटिंग डिस्प्ले इसे देखने में आधुनिक और उपयोग में आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन वीडियो कॉलिंग
वर्सेटाइल डिज़ाइन
फास्ट परफॉरमेंस
प्रीमियम टच अनुभव
क्यों खोजें विकल्प
43Wh बैटरी भारी इस्तेमाल पर 6-7 घंटे ही चल
रैम ऑनबोर्ड
4. ASUS Vivobook 15, Intel Core i3 13th Gen 1315U, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6", Touchscreen, Win11, Office Home 2024, M365 Basic (1Year)*, Quiet Blue, 1.7Kg, X1504VA-E83959WS, Intel UHD iGPU, Laptop
ASUS Vivobook 15 एक स्टाइलिश और हल्का लैपटॉप है जो रोजमर्रा के कार्यों जैसे ऑफिस वर्क, ऑनलाइन पढ़ाई और ब्राउजिंग के लिए बेहतरीन है। इसमें 13वीं पीढ़ी का Intel i3 प्रोसेसर और 16GB रैम दी गई है, जो इसे बजट श्रेणी में एक स्मूथ परफॉरमर बनाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 15.6-इंच की FHD टचस्क्रीन है, जो काम करने के अनुभव को और भी आसान बना देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन मल्टीटास्किंग
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
प्राइवेसी और सुरक्षा
वजन मात्र 1.7 किलोग्राम
क्यों खोजें विकल्प
सीमित प्रोसेसर
42WHrs की बैटरी सामान्य उपयोग पर 5-6 घंटे ही चल पाती
5. HP Envy x360 AI Laptop, Intel Core Ultra 5 125U, 12 TOPS, 16GB LPDDR5, 512GB SSD, (Win11, Office24, Blue, 1.44 kg) Touchscreen, 3K, OLED, 14-inch (35.6cm), Integrated graphics, 5MP IR camera, fc0178TU
HP Envy x360 AI Laptop एक आधुनिक 2-इन-1 डिवाइस है जो विशेष रूप से उन प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है जो एआई (AI) फीचर्स और हाई-क्वालिटी डिस्प्ले चाहते हैं। इसमें नया Intel Core Ultra 5 प्रोसेसर दिया गया है, जिसमें 12 TOPS की क्षमता वाला समर्पित AI इंजन है। इसका 3K OLED IMAX-enhanced डिस्प्ले कंटेंट क्रिएशन और फिल्म देखने के अनुभव को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 3K OLED डिस्प्ले
AI-पावर्ड फीचर्स
एडवांस्ड वेबकैम
हल्का और स्टाइलिश
क्यों खोजें विकल्प
बजट यूजर्स की पहुंच से थोड़ा दूर
इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स
6. Dell Inspiron 7440 2in1 Laptop,14 inch Touch FHD+ 250nits(35.56cm)Display, Intel Core i5-1334U Windows 11 Home, 16 GB DDR5 RAM, 512 GB SSD, Active Pen, Intel Graphics, Ice Blue, Backlit KB+FPR, 1.71Kg
Dell Inspiron 7440 2-in-1 एक प्रीमियम कनवर्टिबल लैपटॉप है जो स्टाइल और परफॉरमेंस का बेहतरीन संतुलन पेश करता है। 13वीं पीढ़ी के Intel i5 प्रोसेसर और तेज़ DDR5 रैम के साथ, यह लैपटॉप ऑफिस के काम, पढ़ाई और रचनात्मक कार्यों के लिए बहुत ही स्मूथ अनुभव प्रदान करता है। इसका Ice Blue रंग और मेटल फिनिश इसे एक बहुत ही आकर्षक और प्रोफेशनल लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एक्टिव पेन शामिल
कनेक्टिविटी के भरपूर विकल्प
बेहतरीन डिस्प्ले डिजाइन
फिंगरप्रिंट रीडर और बैकलीट कीबोर्ड
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी
7. ASUS Zenbook 14, Intel Core Ultra 5 Series 2, 16GB RAM, 1TB SSD, 3K OLED 14", Touchscreen, Win 11, Office Home 2024, Ponder Blue, 1.28kg, UX3405CA-PZ162WS, Intel Arc iGPU, M365 Basic (1Year)* Laptop
ASUS Zenbook 14 OLED एक अल्ट्रा-प्रीमियम लैपटॉप है जो लेटेस्ट Intel Core Ultra 5 (Series 2) प्रोसेसर से लैस है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो पोर्टेबिलिटी के साथ-साथ हाई-एंड परफॉरमेंस चाहते हैं। इसका 3K OLED टचस्क्रीन और मात्र 1.28 किलो वजन इसे यात्रा करने वाले प्रोफेशनल्स और क्रिएटिव यूजर्स के लिए एक बेजोड़ विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-स्मूथ डिस्प्ले
लेटेस्ट AI प्रोसेसर
बेहतरीन कनेक्टिविटी
मजबूत बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
महंगा प्रीमियम विकल्प
सीमित ग्राफिक्स
1. 2026 में लैपटॉप खरीदते समय क्या देखें?
AI प्रोसेसर (NPU): अब केवल CPU और GPU काफी नहीं हैं। सुनिश्चित करें कि लैपटॉप में Intel Core Ultra (Series 2 या 3) या Snapdragon X Elite जैसा प्रोसेसर हो जिसमें समर्पित NPU (Neural Processing Unit) हो। यह AI टास्क और बैटरी लाइफ को बेहतर बनाता है।
OLED डिस्प्ले: 2026 में OLED या मिनी-एलईडी पैनल स्टैंडर्ड बन गए हैं। बेहतर कलर और आंखों की सुरक्षा के लिए इन्हें ही चुनें।
Wi-Fi 7: भविष्य की हाई-स्पीड कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 7 सपोर्ट जरूरी है।
बैटरी: कम से कम 12-15 घंटे का वास्तविक बैटरी बैकअप देने वाला लैपटॉप ही लें।
2. कितने GB रैम अच्छी है?
16GB RAM (न्यूनतम): 2026 में 8GB रैम वाले लैपटॉप पुराने हो चुके हैं। बेसिक काम और ब्राउजिंग के लिए भी अब 16GB जरूरी है।
32GB RAM (अनुशंसित): यदि आप वीडियो एडिटिंग, कोडिंग या भारी AI टूल्स का उपयोग करते हैं, तो 32GB एक सुरक्षित निवेश है।
3. क्या टच स्क्रीन लैपटॉप खरीदना अच्छा है?
किसे खरीदना चाहिए? यदि आप एक स्टूडेंट हैं (नोट्स लेने के लिए), ग्राफिक डिजाइनर हैं, या अक्सर प्रेजेंटेशन देते हैं, तो टचस्क्रीन बहुत मददगार है।
2-इन-1 लैपटॉप: अगर आप इसे टैबलेट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यह एक बेहतरीन विकल्प है।
4. टच स्क्रीन लैपटॉप की सामान्य समस्याएँ
बैटरी की खपत: टच सेंसर के कारण ये लैपटॉप सामान्य लैपटॉप की तुलना में 15-20% ज्यादा बैटरी खर्च करते हैं।
चमक और फिंगरप्रिंट: इनकी स्क्रीन अक्सर Glossy (चमकदार) होती है, जिस पर उंगलियों के निशान जल्दी पड़ते हैं और रोशनी का परावर्तन ज्यादा होता है।
वजन और कीमत: टचस्क्रीन पैनल लैपटॉप को थोड़ा भारी और महंगा बना देता है।
मरम्मत का खर्च: अगर टच स्क्रीन टूट जाए, तो इसे ठीक कराने का खर्च सामान्य स्क्रीन से कहीं ज्यादा होता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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