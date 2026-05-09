सस्ते और टिकाऊ! क्या आपका बजट कम है? Amazon पर इन Single Door Fridges पर मिल रही है साल की सबसे बड़ी डील।
2026 के ये टॉप बजट सिंगल डोर फ्रिज कम बिजली खपत के साथ दमदार कूलिंग और आधुनिक फीचर्स प्रदान करते हैं। छोटे परिवारों के लिए ये किफायती विकल्प स्टाइल, मजबूती और बेहतरीन परफॉरमेंस का सही मिश्रण हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के समय में तकनीक इतनी उन्नत हो गई है कि कम बजट में भी आपको बेहतरीन फीचर्स वाले रेफ्रिजरेटर आसानी से मिल जाते हैं। साल 2026 में लॉन्च हुए नए Single Door Refrigerators न केवल बिजली की बचत करते हैं, बल्कि आपकी रसोई को एक मॉडर्न लुक भी देते हैं।
इन फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इनकी Digital Inverter Technology है, जो बिजली की खपत को न्यूनतम स्तर पर ले आती है और बिना स्टेबलाइजर के भी वोल्टेज के उतार-चढ़ाव को झेल सकती है। छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये फ्रिज सबसे आदर्श विकल्प हैं। इनमें आपको 2-star से लेकर 5-star तक की रेटिंग मिलती है, जिससे साल भर के बिजली बिल पर भारी बचत होती है।
आधुनिक डिजाइन की बात करें तो इनमें अब Floral Patterns और Metallic Finish जैसे आकर्षक विकल्प उपलब्ध हैं। साथ ही, इनके अंदर का स्पेस मैनेजमेंट बहुत ही स्मार्ट तरीके से किया गया है, ताकि आप कम जगह में भी अधिक सामान और बड़ी बोतलें रख सकें। कुछ मॉडल्स में तो Connect Home Inverter की सुविधा भी दी गई है, जिससे बिजली कटने पर भी आपकी सब्जियाँ घंटों ताजी रहती हैं। यदि आप 15,000 रुपये के अंदर एक टिकाऊ, स्टाइलिश और पावरफुल कूलिंग वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो ये 2026 के लेटेस्ट मॉडल्स आपकी पहली पसंद होने चाहिए।
1. Samsung 183 L, 4 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20H28249U/NL, Paradise Bloom Blue, Base Stand Drawer, Single Touch Defrost, 2026 Model)
सैमसंग का यह 183 लीटर क्षमता वाला सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर छोटे परिवारों (2-3 सदस्य) के लिए एक प्रीमियम और स्टाइलिश विकल्प है। 2026 मॉडल का यह फ्रिज 'पैराडाइज ब्लूम ब्लू' रंग और सुंदर फ्लोरल पैटर्न के साथ आता है, जो आपकी रसोई की शोभा बढ़ाता है। इसमें 4-स्टार एनर्जी रेटिंग और डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो न केवल बिजली की भारी बचत करती है बल्कि शोर भी कम करती है। इसके अलावा, इसमें नीचे एक बेस स्टैंड ड्रायर दिया गया है, जिसमें आप आलू और प्याज जैसी सब्जियां रख सकते हैं जिन्हें ठंडक की जरूरत नहीं होती।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की बचत
टिकाऊपन
स्मार्ट कनेक्ट
एंटी-बैक्टीरियल गैस्केट
क्यों खोजें विकल्प
क्षमता कम
कीमत थोड़ी अधिक
2. LG 185 L, 5 Star, Smart Inverter, Direct Cool Single Door Refrigerator (GLD1956ZAPZ, Shiny Steel, Base stand with Drawer)
LG का यह 185 लीटर क्षमता वाला सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर ऊर्जा दक्षता और स्टाइल का एक बेहतरीन संयोजन है। यह फ्रिज शाइनी स्टील फिनिश के साथ आता है, जो किसी भी आधुनिक रसोई को एक प्रीमियम लुक देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 5-स्टार एनर्जी रेटिंग है, जो बाजार में उपलब्ध सबसे अधिक बिजली बचाने वाले मॉडल्स में से एक है। स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आने वाला यह फ्रिज छोटे परिवारों और कपल्स के लिए एक आदर्श विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक बिजली बचत
स्मार्ट इन्वर्टर तकनीक
फास्ट आइस मेकिंग
बेस स्टैंड दराज
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत 3-स्टार या 4-स्टार मॉडल्स
मैनुअल क्लीनिंग
3. Whirlpool 184 L 2 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator (205 WDE PRM 2S SAPPHIRE SERENA-Y, Blue, 2026 Model)
वर्लपूल का यह 184 लीटर क्षमता वाला रेफ्रिजरेटर बजट और परफॉरमेंस का एक शानदार संतुलन है। सैफायर सेरेना नीले रंग के आकर्षक डिजाइन में आने वाला यह फ्रिज उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम कीमत में एक भरोसेमंद ब्रांड चाहते हैं। इसमें वर्लपूल की प्रसिद्ध Insulated Capillary Technology और Intellisense Inverter तकनीक दी गई है, जो बिजली कटने के बाद भी घंटों तक कूलिंग बनाए रखने में मदद करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
पावर कट बैकअप
भरोसेमंद कंप्रेसर
ऑटो कनेक्ट इन्वर्टर
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार रेटिंग
बेस स्टैंड का अभाव
मैनुअल डिफ्रॉस्ट
4. ROCKWELL Mini Fridge with Freezer, 5 Year Warranty, Direct Cool Technology, Single Door Refrigerator Ideal for Bedroom, Small Spaces, Hostels, and Offices, Grey (MB 100)
रॉकवेल का यह मिनी फ्रिज उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट समाधान है जिन्हें कम जगह में प्रभावी कूलिंग की आवश्यकता है। यह 92 लीटर की क्षमता वाला फ्रिज बेडरूम, हॉस्टल, पीजी, ऑफिस और छोटे केबिनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसका स्लीक ग्रे डिज़ाइन और कॉम्पैक्ट साइज इसे आधुनिक और सुविधाजनक बनाता है। यदि आप अपनी पर्सनल ड्रिंक्स, दवाइयाँ या स्नैक्स रखने के लिए एक छोटा और टिकाऊ फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो यह एक शानदार विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
जगह की बचत
5 साल की वारंटी
बहु-उपयोग
फ्रीजर सेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
सीमित क्षमता
इन-बिल्ट लाइट का अभाव
5. Godrej 185 L 4 Star 5 Years Comprehensive New Launch | Toughened Glass Shelves | 24 Day Farm Freshness | Jumbo Vegetable Tray | Single Door Refrigerator (RD 195DN TDI MY WN, Mystic Wine)
गोदरेज का यह नया लॉन्च 185 लीटर क्षमता वाला रेफ्रिजरेटर भारतीय रसोई की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मिस्टिक वाइन कलर के शानदार फिनिश के साथ आने वाला यह फ्रिज न केवल दिखने में आकर्षक है, बल्कि 24 दिनों तक सब्जियों की ताजगी बनाए रखने का वादा भी करता है। इसकी 4-स्टार रेटिंग इसे एक ऊर्जा-कुशल विकल्प बनाती है, और गोदरेज द्वारा दी जाने वाली 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी इसे एक सुरक्षित निवेश बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अभूतपूर्व वारंटी
लंबे समय तक ताजगी
हाइजीन सुरक्षा
मजबूत बनावट
बड़ा स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
कीमत 2-स्टार या 3-स्टार बजट फ्रिज से थोड़ी ज्यादा
ब्रांड वैल्यू बनाम प्रतिस्पर्धा
6. IFB Smart Choice 197L 4 Star Direct Cool Advanced Inverter Single Door Refrigerator (IFBDC-2234DBNED, Divine Bliss-Blue, Humidity Controller, Extraordinary Space with Base Drawer)
IFB का यह 'डिवाइन ब्लिस-ब्लू' पैटर्न वाला रेफ्रिजरेटर आधुनिक तकनीक और विशाल स्टोरेज का एक बेहतरीन मेल है। 197 लीटर की क्षमता के साथ, यह अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा जगह देने वाले फ्रिज में से एक है। इसमें आपको 4-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ एडवांस्ड इन्वर्टर तकनीक मिलती है, जो बिजली की कम खपत सुनिश्चित करती है। IFB की सुपर वारंटी इसे बाजार में मौजूद अन्य ब्रांड्स से अलग और अधिक भरोसेमंद बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
सबसे लंबी वारंटी
ज्यादा जगह
नमी नियंत्रण
पॉवर कट बैकअप
क्यों खोजें विकल्प
बहुत छोटे किचन में थोड़ी ज्यादा
सीमित सर्विस नेटवर्क
7. Blue Star CF3-130NEYW 130 Liter Single Door Deep Freezer (108 Liter, White, 3-star)
ब्लू स्टार का यह 108 लीटर का डीप फ्रीजर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें बड़ी मात्रा में फ्रोजन फूड, आइसक्रीम या अन्य खराब होने वाली वस्तुओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखना होता है। यह एक कन्वर्टिबल मॉडल है, जिसका अर्थ है कि आप इसे जरूरत के अनुसार फ्रीजर या कूलर दोनों मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद रंग के मजबूत मेटल बॉडी और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ यह छोटी दुकानों, कैफे या घरों के लिए एक आदर्श विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत और टिकाऊ
आसान आवाजाही
पर्यावरण अनुकूल
कन्वर्टिबल मोड
क्यों खोजें विकल्प
कोई इंस्टॉलेशन नहीं
मैनुअल डिफ्रॉस्ट
8. CANDY 190 L 4 Star Direct Cool Single Door Mettalic Finish with Toughened glass shelves & large Refrogerator (Brushline Silver, CSD2004SS)
कैंडी का यह 190 लीटर क्षमता वाला रेफ्रिजरेटर बजट और आधुनिक फीचर्स का एक बेहतरीन संगम है। ब्रशलाइन सिल्वर मेटैलिक फिनिश में आने वाला यह फ्रिज न केवल दिखने में प्रीमियम है, बल्कि इसकी 4-स्टार एनर्जी रेटिंग बिजली की भारी बचत भी सुनिश्चित करती है। यह फ्रिज विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कम कीमत में तेज कूलिंग और स्टाइलिश लुक चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर फास्ट कूलिंग
किफायती और कुशल
अधिक शेल्फ स्पेस
अधिक शेल्फ स्पेस
इन्वर्टर कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
नया ब्रांड
मैनुअल डिफ्रॉस्ट
9. Bosch 187 L, 3 star, Smart Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator, Sevian Blue (CST18B23NI)|18 Hrs Cooling Retention |Super Freeze |Largest Vegetable Box|Beverage Space |2.5x Faster Cooling
बॉश का यह 187 लीटर क्षमता वाला रेफ्रिजरेटर अपनी जर्मन इंजीनियरिंग और बेहतरीन कूलिंग तकनीक के लिए जाना जाता है। सेवियन ब्लू रंग में आने वाला यह फ्रिज उन लोगों के लिए एक प्रीमियम विकल्प है जो मजबूती और आधुनिक डिजाइन पसंद करते हैं। इसमें दी गई 2.5 गुना तेज कूलिंग तकनीक और 18 घंटे का कूलिंग रिटेंशन इसे बिजली कटौती वाले इलाकों के लिए बेहद खास बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अद्भुत कूलिंग बैकअप
सुपर फास्ट कूलिंग
जर्मन क्वालिटी
पानी का रिसाव नहीं
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी ज्यादा बिजली खर्च
सीमित कलर विकल्प
1. क्या सिंगल डोर फ्रिज अच्छा है?
हाँ, सिंगल डोर फ्रिज बैचलर्स, कपल्स और 2-3 सदस्यों वाले छोटे परिवारों के लिए एक बहुत ही अच्छा और किफायती विकल्प है।
किफायती: ये खरीदने में सस्ते होते हैं और कम बिजली की खपत करते हैं।
कॉम्पैक्ट: ये कम जगह घेरते हैं, इसलिए छोटे किचन या कमरों के लिए आदर्श हैं।
डायरेक्ट कूल: इनमें कूलिंग बहुत तेज होती है और बिजली कटने पर भी ये लंबे समय तक ठंडक बनाए रखते हैं।
2. रेफ्रिजरेटर का तथ्यात्मक वर्णन क्या है?
रेफ्रिजरेटर एक घरेलू उपकरण है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को कम तापमान पर रखकर उन्हें लंबे समय तक ताजा रखने और खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है।
सिद्धांत: यह वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अंदर एक रेफ्रिजरेंट गैस प्रवाहित होती है जो अंदर की गर्मी को सोखकर बाहर निकाल देती है।
मुख्य भाग: इसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, और इवेपोरेटर जैसे मुख्य हिस्से होते हैं।
कार्य: यह मुख्य रूप से बैक्टीरिया के विकास को धीमा करता है, जिससे फल, सब्जियाँ और पका हुआ खाना सुरक्षित रहता है।
4. सिंगल डोर फ्रिज का उपयोग कैसे करें?
डिफ्रॉस्टिंग: सिंगल डोर फ्रिज में समय-समय पर फ्रीजर में बर्फ जम जाती है। सप्ताह में कम से कम एक बार Defrost बटन दबाएं ताकि अतिरिक्त बर्फ पिघल जाए।
ओवरलोडिंग: फ्रिज को ऊपर तक न भरें। ठंडी हवा के घूमने के लिए जगह छोड़ें।
सफाई: महीने में एक बार फ्रिज को खाली करके गुनगुने पानी और सिरके/साबुन से साफ करें।
तापमान: मौसम के अनुसार तापमान सेट करें (गर्मियों में ज्यादा कूलिंग और सर्दियों में मध्यम)।
खोलने-बंद करने की आदत: फ्रिज का दरवाजा बार-बार या ज्यादा देर तक खुला न रखें, इससे कूलिंग कम होती है और बिजली बिल बढ़ता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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