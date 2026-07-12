अमेजन पर मची लूट! 5000Pa दमदार सक्शन और लेजर मैपिंग वाला 2 in 1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर हुआ बेहद सस्ता
अमेजन पर 5000Pa की दमदार सक्शन पावर और लेजर मैपिंग वाला 2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर भारी छूट के साथ बेहद सस्ता मिल रहा है। यह स्मार्ट डिवाइस झाड़ू-पोछा दोनों काम खुद कर लेता है, जिससे आपको घर की जिद्दी धूल और पेट हेयर्स से मिनटों में मुक्ति मिल जाएगी।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप भी रोज-रोज के झाड़ू-पोछे के झंझट और कामवाली बाई की छुट्टियों से परेशान हो चुके हैं, तो अमेजन आपके लिए एक धमाकेदार मौका लेकर आया है। Amazon पर घर को मिनटों में चकाचक करने वाले कई प्रीमियम 2-in-1 Robotic Vacuum Cleaners अब तक की सबसे कम कीमत और भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। ECOVACS और ILIFE (जैसे V20 और A30 Pro) जैसी बड़ी कंपनियों के इन मॉडल्स पर मिल रही छूट स्मार्ट होम गैजेट्स का शौक रखने वालों के लिए एक बड़ी लूट डील साबित हो रही है।इन रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी 5000Pa की सुपर दमदार सक्शन पावर है, जो फर्श पर जमा जिद्दी से जिद्दी धूल, बारीक कचरा और पालतू जानवरों के झड़ते बालों को एक झटके में खींच लेती है। इसके अलावा, इनमें अत्याधुनिक SoF लेजर नेविगेशन और LiDAR लेजर मैपिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। इसकी मदद से ये रोबोट अंधेरे में भी आपके पूरे घर का एक सटीक 3D मैप तैयार कर लेते हैं और बिना किसी सामान या दीवार से टकराए, सोफे और बेड के नीचे जाकर भी कोने-कोने की डीप क्लीनिंग करते हैं। ये सभी डिवाइसेज एक साथ झाड़ू लगाने और पोछा करने दोनों में सक्षम हैं, जिससे आपके समय और मेहनत दोनों की भारी बचत होती है। इन्हें स्मार्टफोन ऐप, अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट के जरिए आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। बजट सेगमेंट में इतने शानदार फीचर्स के साथ ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स बार-बार नहीं मिलते। अगर आप भी अपने घर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो अमेजन की इस लिमिटेड टाइम डील का फायदा उठाकर आज ही अपना पसंदीदा मॉडल चुन लें!
1. Eureka Forbes SmartClean, 5000Pa HyperSuction Robotic Vacuum Cleaner with Auto Bin (65 Days Hands-Free Cleaning) | LiDAR 3.0 & Home Mapping | Wet Mopping | 5-Hour Run Time | Smart App Control
रोज-रोज के झाड़ू-पोछे और धूल-मिट्टी से परेशान लोगों के लिए Eureka Forbes SmartClean एक बेहतरीन ऑटोमैटिक क्लीनिंग सॉल्यूशन है। यह एक प्रीमियम 2-इन-1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, जो झाड़ू लगाने के साथ-साथ फर्श पर पोछा भी कर सकता है। भारतीय घरों को ध्यान में रखकर बनाए गए इस रोबोट में 5000Pa की बेहद शक्तिशाली सक्शन पावर और ऑटो-डस्ट डिस्पोजल की सुविधा मिलती है, जो आपको 65 दिनों तक हाथों से कचरा साफ करने की झंझट से पूरी आजादी देता है। अमेजन पर यह मॉडल आकर्षक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI ऑफर्स के साथ उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
65 दिनों तक हैंड्स-फ्री क्लीनिंग
5000Pa की दमदार सक्शन पावर
LiDAR 3.0 नेविगेशन
3S मोपिंग टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
कस्टमर सपोर्ट और ऐप कनेक्टिविटी
2. ILIFE V20 Robot Vacuum Cleaner with SoF Laser Navigation, 5000Pa Suction, 2-in-1 Vacuum & Mop, Customized Cleaning, Ideal for Pet Hair and All Floor Types, App, Alexa, Google Home & Remote Control
कम बजट में प्रीमियम फीचर्स की तलाश कर रहे लोगों के लिए ILIFE V20 एक गेम-चेंजर रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है। यह स्मार्ट डिवाइस 5000Pa की जबर्दस्त सक्शन पावर और इनोवेटिव सोलिड-फिक्स्ड लेजर नेविगेशन तकनीक के साथ आता है। अमेजन पर इस समय इस पर 69% की भारी छूट मिल रही है, जिससे 49,999 रुपये वाला यह प्रीमियम वैक्यूम क्लीनर मात्र 15,299 रुपये में आपका हो सकता है। यह भारतीय घरों के हर तरह के फर्श को चमकाने और पालतू जानवरों के झड़ते बालों को साफ करने के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
इन्नोवेटिव SoF लेजर नेविगेशन
कंट्रोल करने के 4 तरीके
कस्टमाइज्ड क्लीनिंग
ऑटो कारपेट बूस्ट
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डस्ट एम्प्टी
व्हाइट कलर बॉडी
3. TIRON TRV 10P Max Robotic 2-in-1 Vacuum Cleaner, Self-Empty, 5000 Pa Suction
यदि आप बजट में एक ऐसा रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ढूंढ रहे हैं जो खुद कचरा साफ करने के साथ-साथ खुद ही उसे डस्टबिन में खाली भी कर ले, तो TIRON TRV 10P Max आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अमेजन पर यह मॉडल 37% के डिस्काउंट के साथ मात्र 22,990 रुपये में मिल रहा है। यह 2-इन-1 डिवाइस एक साथ झाड़ू और पोछा दोनों करता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें एक 'Auto-Empty Station' मिलता है, जो रोबोट के कचरे को खुद कलेक्ट कर लेता है, जिससे आपको बार-बार डस्टबिन साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती।
Specifications
क्यों खरीदें
90 दिनों तक हैंड्स-फ्री क्लीनिंग
किफायती कीमत में ऑटो-बिन
5000 Pa की जबरदस्त सक्शन पावर
स्मार्ट लेजर और जिग-जैग नेविगेशन
क्यों खोजें विकल्प
नॉन-रिटर्नेबल
कम रेटिंग्स और नया ब्रांड
4. ROBOLTA R2 PRO Automatic Robot Vacuum and Mopping Cleaner, 5000Pa Suction, LiDAR Laser Navigation, Simultaneous Cleaning, Voice Controlled, 4000mAh Battery, Overcomes 15mm Obstacles
यदि आप अपने घर के लिए एक इंटेलिजेंट, मजबूत और स्टाइलिश रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की तलाश में हैं, तो ROBOLTA R2 PRO एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। अमेजन पर इस समय इस प्रीमियम मॉडल पर 49% की भारी छूट मिल रही है, जिससे 53,000 रुपये की एमआरपी वाला यह रोबोट मात्र 27,000 रुपये में उपलब्ध है। ब्लैक कलर के क्लासी लुक में आने वाला यह रोबोट न सिर्फ आपके घर की धूल खींचेगा बल्कि एक ही चक्कर में फर्श पर पोछा भी लगा देगा।
Specifications
क्यों खरीदें
15mm की बाधाएं पार करने में सक्षम
स्मार्ट कंट्रोल और ऑटो-चार्जिंग
एज क्लीनिंग
सटीक LiDAR मैपिंग
क्यों खोजें विकल्प
मीडियम बैटरी बैकअप
मैनुअल डस्ट एम्प्टी
5. HM Robots Robot Vacuum Cleaner with 5000Pa Suction, 2-in-1 Vacuum & Mop, AI Camera Navigation, 600ml Dustbin, 350ml Tank, No App - Remote Control, for Indian Homes, Marble & Tiles
यदि आप अपने घर के लिए एक बेहद शक्तिशाली लेकिन इस्तेमाल करने में सबसे आसान रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की तलाश में हैं, तो HM Robots HM800 एक अनोखा और बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न पर इस समय इस मॉडल पर 65% की भारी छूट मिल रही है, जिससे 39,999 रुपये की एमआरपी वाला यह रोबोट मात्र 13,998 रुपये में उपलब्ध है। इस रोबोट की सबसे अनोखी बात यह है कि इसे चलाने के लिए किसी मोबाइल ऐप या वाई-फाई की जरूरत नहीं है, यह एक साधारण रिमोट कंट्रोल से चलता है। भारतीय घरों के संगमरमर और टाइल्स को ध्यान में रखकर बनाया गया यह रोबोट बजट रेंज में सबसे अनोखा प्रोडक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऐप और वाई-फाई का कोई झंझट नहीं
क्लास में सबसे बड़े टैंक
AI कैमरा ऑबस्टेकल डिटेक्शन
3-पॉइंट प्रिसिजन मोपिंग
क्यों खोजें विकल्प
कोई नो-गो ज़ोन फीचर नहीं
नो एडवांस्ड लेजर मैपिंग
सीमित ब्रांड पहचान
1. रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर क्या है?
रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर (या रोबोट वैक्यूम) एक छोटी, गोल और डिस्क के आकार की ऑटोमैटिक मशीन है, जो बिना इंसानी मदद के घर के फर्श को साफ करती है। इसमें लगे स्मार्ट सेंसर्स, कैमरा या लेजर की मदद से यह पूरे घर का रास्ता खुद ढूंढता है और बिना दीवारों या फर्नीचर से टकराए झाड़ू और पोछा दोनों कर लेता है। इसे आप अपने स्मार्टफोन ऐप या रिमोट से कंट्रोल और शेड्यूल कर सकते हैं।
2. रोबोट वैक्यूम क्लीनर के क्या नुकसान हैं?
सुविधाजनक होने के बावजूद, रोबोट वैक्यूम के कुछ मुख्य नुकसान ये हैं:
- सीढ़ियां और ऊंचाई साफ न कर पाना : ये रोबोट केवल समतल फर्श साफ कर सकते हैं। ये सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते और न ही सोफे, जाले या खिड़कियों की सफाई कर सकते हैं।
- फर्श पर बिखरे सामान से रुकावट: अगर फर्श पर तार, मोजे, कपड़े या बच्चों के खिलौने बिखरे हों, तो रोबोट उनमें फंसकर बंद हो जाता है। इसके चलने से पहले फर्श का साफ होना जरूरी है।
- धीमी सफाई : एक इंसान जितनी जल्दी झाड़ू-पोछा कर सकता है, रोबोट उससे कहीं ज्यादा समय (लगभग 2 से 3 गुना) लेता है।
- कोनों की सीमित सफाई : गोल आकार होने के कारण ये दीवारों के बिल्कुल नुकीले कोनों को 100% साफ नहीं कर पाते।
- रखरखाव की जरूरत : भले ही यह खुद सफाई करता है, लेकिन इसके डस्टबिन को खाली करना, इसके ब्रश में फंसे बालों को काटना और इसके मॉप पैड को बार-बार धोना आपको खुद ही पड़ता है।
3. वैक्यूम क्लीनर की सक्शन पावर कितनी होनी चाहिए?
वैक्यूम क्लीनर की कचरा खींचने की क्षमता को Pa या Air Watts में मापा जाता है। आपके घर के लिए कितनी पावर सही है, यह इस बात पर निर्भर करता है:
- नॉर्मल घरों के लिए (बिना कारपेट/बिना पेट्स) : फर्श और टाइल्स की रोजमर्रा की धूल के लिए 2000Pa से 3000Pa की सक्शन पावर काफी होती है।
- डीप क्लीनिंग और कारपेट के लिए : अगर आपके घर में मोटे कालीन हैं, पालतू जानवर हैं जिनके बाल गिरते हैं, या भारी धूल आती है, तो आपको कम से कम 4000Pa से 5000Pa या उससे अधिक सक्शन पावर वाला वैक्यूम क्लीनर ही चुनना चाहिए।
4. वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कैसे करें?
वैक्यूम क्लीनर (चाहे हाथ वाला हो या रोबोट) का इस्तेमाल करते समय इन आसान स्टेप्स का पालन करें:
- फर्श को रीसेट करें: सफाई शुरू करने से पहले फर्श पर गिरे बड़े कागज, प्लास्टिक, धारदार चीजें (जैसे कांच, सिक्के) या कपड़े/तार हटा दें ताकि मशीन का पाइप या ब्रश न फंसे।
सही अटैचमेंट चुनें:
- फर्श और टाइल्स के लिए फ्लोर ब्रश लगाएं।
- सोफे, गद्दे या पर्दों के लिए अपहोल्स्ट्री टूल का उपयोग करें।
- कोनों और पतली दरारों के लिए क्रेविस टूल (Crevice tool - पतला पाइप) लगाएं।
- सही मोड सेट करें : धूल के हिसाब से सक्शन पावर (लो, मीडियम, हाई) चुनें। कारपेट पर हमेशा हाई मोड का इस्तेमाल करें।
- सफाई का तरीका : वैक्यूम को धीरे-धीरे आगे और पीछे की तरफ चलाएं। जल्दबाजी करने से बारीक धूल खिंचने से रह जाती है।
- नियमित सफाई : काम खत्म होने के बाद वैक्यूम के डस्ट बैग/टैंक को खाली करें और उसके फिल्टर को हफ्ते-दो हफ्ते में एक बार झाड़कर साफ जरूर करें ताकि सक्शन पावर कम न हो।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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