बजट वाटर प्यूरीफायर, घर की आधी बीमारियां करे देंगे दूर, मोबाइल से कर पाएंगे कंट्रोल

Budget water purifier: वाटर प्यूरीफायर पर शानदार डील ऑफर की जा रही है, जहां से सस्ते में वाटर प्यूरीफायर खरीद सकते हैं...

Sat, 30 Aug 2025 11:21 AM

आज के वक्त में बीमारियों मुख्य वजह खराब पानी को माना जाता है। दरअसल बड़े पीने का स्वच्छ पानी लगातार दूषित हो रहा है। साथ ही पानी में मिनरल्स की कमी हो रही है, जिसकी वजह से नई-नई बीमारियां हो रही हैं। ऐसे में डॉक्टर खूब सारा स्वच्छ पीने के पानी की सलाह देते हैं। इसके लिए घर पर एक अच्छी क्वॉलिटी का वाटर प्यूरीफायर होना चाहिए। वैसे तो मार्केट में कई तरह के वाटर प्यूरीफायर मौजूद हैं, लेकिन हम आपकी सुविधा के लिए कुछ वाटर प्यूरीफायर के कुछ शानदार ऑप्शन लेकर आये हैं..

यह एक प्रीमियम घरेलू वॉटर प्यूरीफायर है, जो RO + UF + TDS कंट्रोल और UV LED टैंक जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें 8 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी है और यह हर प्रकार के जल स्रोत जैसे टैंकर, बोरवेल या म्युनिसिपल पानी को साफ कर सकता है। इसकी UV इन-टैंक टेक्नोलॉजी पानी को लंबे समय तक बैक्टीरिया मुक्त बनाए रखती है।

यह वाटर प्यूरीफायर RO, UV और UF जैसी प्यूरीफिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। Livpure GLO PRO++ में 7 स्टेज की प्योरीफिकेशन प्रॉसेस मिलती है, जो पानी को बैक्टीरिया, वायरस और हानिकारक धातुओं से पूरी तरह शुद्ध कर देती है। इसमें 7 लीटर का टैंक है। इसका स्लिम डिजाइन और ब्लैक फिनिश इसे स्टाइलिश भी बनाता है।

यह एक प्रीमियम वॉटर प्यूरीफायर है, जो RO, UV और एक्टिव कॉपर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें 10-स्टेज प्योरीफिकेशन, नैनोपोर फिल्टर टेक्नोलॉजी और 2 साल की फिल्टर लाइफ जैसी एडवांस सुविधाएं दी गई हैं। इसमें 3-इन-1 एक्टिव कॉपर टेक्नोलॉजी से लैस है। यह पानी न सिर्फ शुद्ध करता है, बल्कि हेल्दी भी बनता है।

यह वाटर प्यूरीफायर में RO, UV, कॉपर, मिनरल और अल्कलाइन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो 10-स्टेज प्योरीफिकेशन प्रोसेस के जरिए पानी को पूरी तरह से शुद्ध बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है 2 साल तक बिना किसी सर्विस के काम कर सकता है। इसमें 8 लीटर का स्टोरेज टैंक है। यह टैंक UV और US FDA सर्टिफाइड प्योरिटी मिलती है।

यह वाटर प्यूरीफायर 6-स्टेज प्योरीफिकेशन के साथ आता है, जिसमें मिनरल एनहांसर, iSF टेक्नोलॉजी, और स्मार्टसेंस इंडिकेटर जैसी लेटेस्ट सुविधाएं शामिल हैं। यह 7 लीटर की स्टोरेज क्षमता के साथ आता है। यह वाटर प्यूरीफायर सभी प्रकार के जल स्रोतों जैसे बोरवेल, टैंकर और म्युनिसिपल पानी को स्वच्छ करने का काम करता है। इसके अलावा यह RO वॉटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी मिनरल्स भी जोड़ता है।

यह वॉटर प्यूरीफायर एक प्रीमियम और स्मार्ट वाटर प्यूरीफिकेशन सॉल्यूशन है। इसका स्मार्ट IoT फीचर्स दिया गया है। इसमें 10-स्टेज प्योरीफिकेशन टेक्नोलॉजी, RO+UV+Copper+Alkaline जैसी हेल्थ-बूस्टिंग तकनीकें, और यूजर फ्रेंडली स्मार्ट मॉनिटरिंग के लिए IoT सपोर्ट दिया गया है। यह प्यूरीफायर हर तरह के पानी स्रोत बोरवेल, टैंकर या म्युनिसिपल सभी के लिए शानदार ऑप्शन है।

यह एक किफायती वॉटर प्यूरीफायर है, जिसमें RO और UF तकनीक के साथ कॉपर, जिंक और मिनरल्स जैसे हेल्थ बूस्टर्स शामिल हैं। यह वाटर प्यूरीफायर 7-स्टेज प्यूरीफिकेशन प्रोसेस के जरिए पानी को पूरी तरह से साफ करता है और उसे स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। इसकी 7 लीटर की टैंक क्षमता, स्मार्ट अलर्ट्स और 3-वे माउंटिंग जैसे फीचर्स इसे एक स्मार्ट ऑप्शन्स बनाते हैं।

