बजट वाटर प्यूरीफायर, घर की आधी बीमारियां करे देंगे दूर, मोबाइल से कर पाएंगे कंट्रोल

Budget water purifier: वाटर प्यूरीफायर पर शानदार डील ऑफर की जा रही है, जहां से सस्ते में वाटर प्यूरीफायर खरीद सकते हैं...

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 11:21 AM
आज के वक्त में बीमारियों मुख्य वजह खराब पानी को माना जाता है। दरअसल बड़े पीने का स्वच्छ पानी लगातार दूषित हो रहा है। साथ ही पानी में मिनरल्स की कमी हो रही है, जिसकी वजह से नई-नई बीमारियां हो रही हैं। ऐसे में डॉक्टर खूब सारा स्वच्छ पीने के पानी की सलाह देते हैं। इसके लिए घर पर एक अच्छी क्वॉलिटी का वाटर प्यूरीफायर होना चाहिए। वैसे तो मार्केट में कई तरह के वाटर प्यूरीफायर मौजूद हैं, लेकिन हम आपकी सुविधा के लिए कुछ वाटर प्यूरीफायर के कुछ शानदार ऑप्शन लेकर आये हैं..

बजट वाटर प्यूरीफायर, घर की आधी बीमारियां करे देंगे दूर, मोबाइल से कर पाएंगे कंट्रोल
यह एक प्रीमियम घरेलू वॉटर प्यूरीफायर है, जो RO + UF + TDS कंट्रोल और UV LED टैंक जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें 8 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी है और यह हर प्रकार के जल स्रोत जैसे टैंकर, बोरवेल या म्युनिसिपल पानी को साफ कर सकता है। इसकी UV इन-टैंक टेक्नोलॉजी पानी को लंबे समय तक बैक्टीरिया मुक्त बनाए रखती है।

Specifications

स्टोरेज क्षमता
8 लीटर
स्टोरेज क्षमता
8 लीटर
प्योरीफिकेशन तकनीक
RO + UF + TDS कंट्रोल + UV LED
टैंक टाइप
फूड ग्रेड प्लास्टिक, इन-बिल्ट UV
प्यूरीफिकेशन कैपेसिटी
20 लीटर प्रति घंटा

क्यों खरीदें

RO + UF + UV + TDS कंट्रोल

बैक्टीरिया फ्री पानी

गंध और ऑर्गेनिक इम्प्युरिटी

पानी में जरूरी मिनरल्स बनाए रखता है

क्यों खोजें विकल्प

बिना बिजली प्योरीफिकेशन बंद

पानी की बर्बादी

फ़िल्टर रिप्लेसमेंट का खर्च अतिरिक्त

स्मार्ट फीचर्स की कमी

यह वाटर प्यूरीफायर RO, UV और UF जैसी प्यूरीफिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। Livpure GLO PRO++ में 7 स्टेज की प्योरीफिकेशन प्रॉसेस मिलती है, जो पानी को बैक्टीरिया, वायरस और हानिकारक धातुओं से पूरी तरह शुद्ध कर देती है। इसमें 7 लीटर का टैंक है। इसका स्लिम डिजाइन और ब्लैक फिनिश इसे स्टाइलिश भी बनाता है।

Specifications

स्टोरेज क्षमता
7 लीटर
इंस्टॉलेशन
वॉल माउंट
टैंक मटेरियल
फूड ग्रेड प्लास्टिक
अतिरिक्त फीचर्स
LED इंडिकेशन, Taste Enhancer

क्यों खरीदें

7 स्टेज प्योरीफिकेशन

RO, UV और UF टेक्नोलॉजी

सिल्वर इम्प्रेगनेटेड पोस्ट कार्बन

UV डिसइंफेक्शन

अल्ट्रा फिल्ट्रेशन

क्यों खोजें विकल्प

केवल 7 लीटर स्टोरेज

TDS कंट्रोलर नहीं

पानी की बर्बादी

स्मार्ट फीचर्स की कमी

LED इंडिकेशन

यह एक प्रीमियम वॉटर प्यूरीफायर है, जो RO, UV और एक्टिव कॉपर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें 10-स्टेज प्योरीफिकेशन, नैनोपोर फिल्टर टेक्नोलॉजी और 2 साल की फिल्टर लाइफ जैसी एडवांस सुविधाएं दी गई हैं। इसमें 3-इन-1 एक्टिव कॉपर टेक्नोलॉजी से लैस है। यह पानी न सिर्फ शुद्ध करता है, बल्कि हेल्दी भी बनता है।

Specifications

स्टोरेज क्षमता
6 लीटर
प्योरीफिकेशन तकनीक
RO + UV + Active Copper
स्टेज
10 स्टेज प्योरीफिकेशन
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

10 स्टेज एडवांस प्योरीफिकेशन

RO Maxx 2X तकनीक

3 इन 1 एक्टिव कॉपर टेक्नोलॉजी

2 साल की फिल्टर लाइफ

मेंटेनेंस खर्च में बचत

क्यों खोजें विकल्प

सिर्फ 6 लीटर का स्टोरेज

थोड़ी महंगी कीमत

स्मार्ट फीचर्स जैसे WiFi या ऐप कंट्रोल की कमी

वॉटर वेस्टेज

यह वाटर प्यूरीफायर में RO, UV, कॉपर, मिनरल और अल्कलाइन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो 10-स्टेज प्योरीफिकेशन प्रोसेस के जरिए पानी को पूरी तरह से शुद्ध बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है 2 साल तक बिना किसी सर्विस के काम कर सकता है। इसमें 8 लीटर का स्टोरेज टैंक है। यह टैंक UV और US FDA सर्टिफाइड प्योरिटी मिलती है।

Specifications

स्टोरेज क्षमता
8 लीटर
प्योरीफिकेशन टेक्नोलॉजी
RO + UV + Copper + Alkaline
हेल्थ बूस्टर
मिनरल्स, कॉपर और अल्कलाइन के साथ
कंपैटिबिलिटी
सभी पानी स्रोतों के साथ

क्यों खरीदें

10 स्टेज प्योरीफिकेशन

2 साल तक कोई मेंटेनेंस नहीं

हेल्थ बूस्टर टेक्नोलॉजी

इन-टैंक UV

प्रीमियम डिजाइन और 8 लीटर स्टोरेज

क्यों खोजें विकल्प

प्रेशर कंट्रोल किट अलग से चार्जेबल

स्मार्ट फीचर्स जैसे WiFi या मोबाइल ऐप कंट्रोल नहीं

पानी की बर्बादी

कीमत थोड़ी ज्यादा

यह वाटर प्यूरीफायर 6-स्टेज प्योरीफिकेशन के साथ आता है, जिसमें मिनरल एनहांसर, iSF टेक्नोलॉजी, और स्मार्टसेंस इंडिकेटर जैसी लेटेस्ट सुविधाएं शामिल हैं। यह 7 लीटर की स्टोरेज क्षमता के साथ आता है। यह वाटर प्यूरीफायर सभी प्रकार के जल स्रोतों जैसे बोरवेल, टैंकर और म्युनिसिपल पानी को स्वच्छ करने का काम करता है। इसके अलावा यह RO वॉटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी मिनरल्स भी जोड़ता है।

Specifications

स्टोरेज क्षमता
7 लीटर
प्योरीफिकेशन तकनीक
RO + MF + मिनरल एनहांसर
फिल्टर लाइफ
6000 लीटर
मिनरल टेक्नोलॉजी
कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक मिनरल्स जोड़ता है

क्यों खरीदें

SmartSense इंडिकेटर

iSF टेक्नोलॉजी

7 लीटर स्टोरेज क्षमता

हाई स्पीड प्योरीफिकेशन

क्यों खोजें विकल्प

स्मार्ट फीचर्स नहीं

वॉटर लेवल इंडिकेटर नहीं

बॉडी प्लास्टिक मटेरियल

यह वॉटर प्यूरीफायर एक प्रीमियम और स्मार्ट वाटर प्यूरीफिकेशन सॉल्यूशन है। इसका स्मार्ट IoT फीचर्स दिया गया है। इसमें 10-स्टेज प्योरीफिकेशन टेक्नोलॉजी, RO+UV+Copper+Alkaline जैसी हेल्थ-बूस्टिंग तकनीकें, और यूजर फ्रेंडली स्मार्ट मॉनिटरिंग के लिए IoT सपोर्ट दिया गया है। यह प्यूरीफायर हर तरह के पानी स्रोत बोरवेल, टैंकर या म्युनिसिपल सभी के लिए शानदार ऑप्शन है।

Specifications

स्टोरेज क्षमता
8 लीटर
प्योरीफिकेशन तकनीक
10 स्टेज
स्मार्ट फीचर्स
IoT सपोर्ट, ऐप से मॉनिटरिंग, 1-क्लिक सर्विस
हेल्थ बूस्टर
मिनरल्स, कॉपर इन्फ्यूजन, एल्कलाइन फिल्टर

क्यों खरीदें

2 साल तक सर्विस-फ्री यूसेज

10 स्टेज प्योरीफिकेशन

स्मार्ट IoT फीचर्स

पानी के लिए 4-इन-1 हेल्थ बूस्टर

क्यों खोजें विकल्प

कीमत थोड़ी ज्यादा

ऐप बेस्ड फीचर्स तकनीकी

स्मार्ट फीचर्स इंटरनेट पर निर्भर

यह एक किफायती वॉटर प्यूरीफायर है, जिसमें RO और UF तकनीक के साथ कॉपर, जिंक और मिनरल्स जैसे हेल्थ बूस्टर्स शामिल हैं। यह वाटर प्यूरीफायर 7-स्टेज प्यूरीफिकेशन प्रोसेस के जरिए पानी को पूरी तरह से साफ करता है और उसे स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। इसकी 7 लीटर की टैंक क्षमता, स्मार्ट अलर्ट्स और 3-वे माउंटिंग जैसे फीचर्स इसे एक स्मार्ट ऑप्शन्स बनाते हैं।

Specifications

प्यूरीफिकेशन टेक्नोलॉजी
RO + UF + Copper + Zinc + Minerals
स्टोरेज क्षमता
7 लीटर
टैंक मटेरियल
रिमूवेबल फूड ग्रेड प्लास्टिक टैंक

क्यों खरीदें

7 स्टेज प्यूरीफिकेशन प्रोसेस

स्मार्ट अलर्ट फीचर

रिमूवेबल टैंक

3-वे माउंटिंग डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

UV स्टरलाइजेशन की कमी

IoT या स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फीचर्स नहीं

स्टेनलेस स्टील टैंक का ऑप्शन नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

