Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Budget Laptop Accer HP Dell Amazon discount offer

बजट में बेस्ट, फीचर में जबरदस्त लैपटॉप, Amazon का बंपर ऑफर

संक्षेप:

पअगर आपका बजट कम है, और आप एक बढ़िया लैपटॉप की तलाश में हैं, तो अमेजन एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है… 

Jan 07, 2026 11:43 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

अमेजन की तरफ से बजट लैपटॉप खरीदने पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जहां से आप सस्ते में लैपटॉप खरीद सकते हैं। वैसे तो अमेजन पर कई तरह के लैपटॉप मौजूद है, लेकिन आज के आर्टिकल में हम आपके लिए अमेजन सेल में मौजूद ऐसे कुछ लैपटॉप मॉडल लेकर आए हैं, जो न सिर्फ कीमत में कम है, बल्कि फीचर्स के मामले में भी वो हमंगे लैपटॉप को टक्कर देते हैं, साथ ही इन लैपटॉप में आपको लंबी बैटरी लाइफ और वारंटी की सुविधा मिलती है, जो इन्हें लॉन्ग लास्टिंग लैपटॉप ऑप्शन बना देते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
बजट में बेस्ट, फीचर में जबरदस्त लैपटॉप, Amazon का बंपर ऑफर

यह के इस 13वीं जेनरेशन Intel Core i5 प्रोसेसर पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें 16GB RAM, 1TB SSD और 120Hz FHD डिस्प्ले मिलता है। हल्का वज़न, बैकलिट कीबोर्ड और लेटेस्ट सॉफ़्टवेयर इसे डेली के यूज के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन बनाते हैं।

Specifications

ब्रांड
Dell
प्रोसेसर
Intel Core i5-1334U
स्टोरेज
1TB M.2 PCIe NVMe SSD
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

तेज़ और स्मूद परफॉर्मेंस

...

हैवी मल्टीटास्किंग और प्रोफेशनल यूज़ के लिए बढ़िया

...

बहुत तेज़ बूट टाइम और भरपूर स्टोरेज

...

स्टडी और ऑफिस वर्क के लिए रेडी

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड गेमिंग या हेवी वीडियो एडिटिंग के लिए सीमित

...

कीमत थोड़ी ज़्यादा

यह एक पावरफुल मिड-रेंज गेमिंग लैपटॉप है, जो हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग और हैवी टास्क्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें Intel Core i5-12450HX प्रोसेसर, RTX 3050 6GB GPU, 144Hz IPS डिस्प्ले और एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलती है।

Specifications

मॉडल
LOQ (83GS00PJIN)
स्टोरेज
512GB
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home
रंग
Luna Grey
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

हाई परफॉर्मेंस CPU, गेमिंग और एडिटिंग के लिए शानदार

...

AAA गेम्स, 3D वर्क और वीडियो एडिटिंग के लिए दमदार GPU

...

बहुत तेज़ स्टोरेज और गेम लोडिंग

...

फास्ट मल्टीटास्किंग, आगे 32GB तक अपग्रेड सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

प्रीमियम मेटल फील नहीं

...

ट्रैवल के लिए थोड़ा भारी

यह एक हाई-परफॉर्मेंस पावरफुल बिजनेस और मल्टीटास्किंग लैपटॉप है, जो दमदार प्रोसेसर के साथ आता है। यह लैपटॉप स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और हैवी ऑफिस और क्रिएटिव वर्क के लिए बढ़िया ऑप्शन है। यह लगभग 71,800 की कीमत पर उपलब्ध है।

Specifications

ग्राफिक्स
Intel UHD Graphics
कैमरा
1080p FHD Camera with Privacy Shutter
वज़न
लगभग 1.65 किलोग्राम
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

10 कोर / 16 थ्रेड्स, हेवी मल्टीटास्किंग और फास्ट परफॉर्मेंस

...

स्मूद मल्टीटास्किंग, आगे RAM अपग्रेड का ऑप्शन

...

तेज़ बूटिंग और फाइल एक्सेस

...

माइक्रो-एज डिज़ाइन के साथ क्लियर व्यू

क्यों खोजें विकल्प

...

डिस्प्ले ब्राइटनेस 200 nits – आउटडोर यूज़ में एवरेज

...

बैटरी बैकअप औसत (लगभग 6 घंटे)

यह एक बजट-फ्रेंडली, अल्ट्रा-लाइट और स्टूडेंट-फोकस्ड लैपटॉप है, जो Android 15 (PrimeOS 3.0) पर चलता है। यह ऑनलाइन क्लासेस, बेसिक वर्क, ब्राउज़िंग और एंड्राइड ऐप्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यह लगभग 15,990 की कीमत पर उपलब्ध है।

Specifications

मॉडल
Primebook 2 Neo 2025
RAM
6GB LPDDR4
स्टोरेज
128GB Internal
वज़न
लगभग 1.1 किलोग्राम

क्यों खरीदें

...

डेली यूज़, ऑनलाइन क्लास और मल्टीटास्किंग के लिए स्मूद परफॉर्मेंस

...

Android ऐप्स के लिए पर्याप्त और लैग-फ्री एक्सपीरियंस

...

AI से सवाल पूछना, ऐप्स, फाइल्स और वेब सर्च एक ही जगह

...

स्टेबल और फास्ट इंटरनेट

...

ट्रैवल और स्टूडेंट्स के लिए बेहद आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

स्क्रीन क्वालिटी एवरेज

...

Gaming और Heavy Software के लिए नहीं

यह एक प्रीमियम कन्वर्टिबल लैपटॉप है, जो AMD Ryzen AI R7-350 प्रोसेसर के साथ आता है। यह लैपटॉप पावरफुल परफॉर्मेंस, AI फीचर्स, टच डिस्प्ले और 360° फ्लिप डिजाइन के कारण प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स और स्टूडेंट्सवतीनों के लिए उपयुक्त है। इसकी कीमत लगभग 94,990 रुपये है।

Specifications

RAM
16GB LPDDR5X
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home
सिक्योरिटी
Fingerprint Reader
वज़न
लगभग 1.59 किलोग्राम
वारंटी
1 Year

क्यों खरीदें

...

हाई-परफॉर्मेंस मल्टीटास्किंग और AI-based काम के लिए शानदार

...

बेहद फास्ट और फ्यूचर-रेडी मेमोरी

...

नोट-टेकिंग, डिजाइन और क्रिएटिव वर्क के लिए

...

हल्का वज़न (लगभग 1.59 kg)

...

सिक्योर और आरामदायक टाइपिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड गेमिंग और हैवी 3D रेंडरिंग के लिए सीमित

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

यह एक एक हाई-परफॉर्मेंस RGB गेमिंग लैपटॉप है, जो 14th जनरेशन इंटेल कोर i5-14450HX और NVIDIA RTX 3050 6GB GPU और 24GB DDR5 रैम के साथ आता है। यह गेमिंग, क्रिएटिव वर्क और मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसकी कीमत 79,990 रुपये है।

Specifications

मॉडल
HP Victus fa2303tx
RAM
24GB DDR5-5600
स्टोरेज
512GB PCIe NVMe M.2 SSD
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home
वज़न
2.3 किलोग्राम
वारंटी
1 Year

क्यों खरीदें

...

हाई-परफॉर्मेंस प्रोसेसिंग, गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए

...

स्मूद मल्टीटास्किंग, हैवी एप्लिकेशन और गेमिंग

...

तेज बूट और ऐप लोडिंग, पर्याप्त स्टोरेज

...

गेमिंग लैपटॉप के लिए अच्छा वजन

क्यों खोजें विकल्प

...

गेम्स और मीडिया के लिए जल्दी भर सकता है

...

हल्का है लेकिन टैबलेट/2-in-1 फ्लिप लैपटॉप जितना पोर्टेबल नहीं

यह एक थिन और लाइट लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्क और डेली यूज के लिए बनाया गया है। इसमें 13th Gen Intel Core i5 प्रोसेसर दिया गया है। इस लैपटॉप में फुल एचडी डिस्प्ले दी गई है, जो कि 15.6 इंच डिस्प्ले साइज में आता है। लैपटॉप MS Office Home & Student 2021 पर चलता है। यह लैपटॉप 41% छूट के साथ 46,390 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

RAM
16GB DDR4
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6, Bluetooth
कैमरा
HD Webcam 720p
सॉफ्टवेयर
MS Office Home

क्यों खरीदें

...

डेली टास्क, ऑफिस वर्क और स्टडी के लिए स्मूथ परफॉर्मेंस

...

क्लियर विज़ुअल्स, बड़े स्क्रीन पर पढ़ाई और काम के लिए उपयुक्त

...

हल्का ग्राफिक्स वर्क और रोज़मर्रा के उपयोग के लिए ठीक

...

पोर्टेबल और ट्रैवल-फ्रेंडली

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई क्वालिटी वीडियो कॉल के लिए बेसिक

...

IPS की तुलना में व्यूइंग एंगल और कलर कम

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।