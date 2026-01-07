बजट में बेस्ट, फीचर में जबरदस्त लैपटॉप, Amazon का बंपर ऑफर
पअगर आपका बजट कम है, और आप एक बढ़िया लैपटॉप की तलाश में हैं, तो अमेजन एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है…
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन की तरफ से बजट लैपटॉप खरीदने पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जहां से आप सस्ते में लैपटॉप खरीद सकते हैं। वैसे तो अमेजन पर कई तरह के लैपटॉप मौजूद है, लेकिन आज के आर्टिकल में हम आपके लिए अमेजन सेल में मौजूद ऐसे कुछ लैपटॉप मॉडल लेकर आए हैं, जो न सिर्फ कीमत में कम है, बल्कि फीचर्स के मामले में भी वो हमंगे लैपटॉप को टक्कर देते हैं, साथ ही इन लैपटॉप में आपको लंबी बैटरी लाइफ और वारंटी की सुविधा मिलती है, जो इन्हें लॉन्ग लास्टिंग लैपटॉप ऑप्शन बना देते हैं।
1. Dell 15, 13th Generation Intel Core i5-1334U Processor, 16GB RAM, 1TB SSD, FHD 15.6"/39.62 cm Display, Windows 11, MSO'24, Silver, 1.62kg, Backlit Keyboard, 15 Month McAfee, Thin & Light Laptop
यह के इस 13वीं जेनरेशन Intel Core i5 प्रोसेसर पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें 16GB RAM, 1TB SSD और 120Hz FHD डिस्प्ले मिलता है। हल्का वज़न, बैकलिट कीबोर्ड और लेटेस्ट सॉफ़्टवेयर इसे डेली के यूज के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज़ और स्मूद परफॉर्मेंस
हैवी मल्टीटास्किंग और प्रोफेशनल यूज़ के लिए बढ़िया
बहुत तेज़ बूट टाइम और भरपूर स्टोरेज
स्टडी और ऑफिस वर्क के लिए रेडी
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेमिंग या हेवी वीडियो एडिटिंग के लिए सीमित
कीमत थोड़ी ज़्यादा
2. Lenovo LOQ 12th Gen Intel Core i5-12450HX 15.6" (39.6cm) 144Hz 300Nits FHD IPS Gaming Laptop (16GB RAM/512GB SSD/NVIDIA RTX 3050 6GB/Win 11/Office 2024/3 Mon. Game Pass/Grey/2.4Kg), 83GS00PJIN
यह एक पावरफुल मिड-रेंज गेमिंग लैपटॉप है, जो हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग और हैवी टास्क्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें Intel Core i5-12450HX प्रोसेसर, RTX 3050 6GB GPU, 144Hz IPS डिस्प्ले और एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई परफॉर्मेंस CPU, गेमिंग और एडिटिंग के लिए शानदार
AAA गेम्स, 3D वर्क और वीडियो एडिटिंग के लिए दमदार GPU
बहुत तेज़ स्टोरेज और गेम लोडिंग
फास्ट मल्टीटास्किंग, आगे 32GB तक अपग्रेड सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम मेटल फील नहीं
ट्रैवल के लिए थोड़ा भारी
3. HP 15, Ci7-13620H 13th Gen Laptop (16GB DDR4, 512GB SSD) Anti-Glare, Micro-Edge, 15.6''/39.6cm, FHD, Win11, M365 Basic(1yr), Office Home24, Silver,1.65kg, FHD Camera W P. Shutter, Backlit,15-Fr0025TU
यह एक हाई-परफॉर्मेंस पावरफुल बिजनेस और मल्टीटास्किंग लैपटॉप है, जो दमदार प्रोसेसर के साथ आता है। यह लैपटॉप स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और हैवी ऑफिस और क्रिएटिव वर्क के लिए बढ़िया ऑप्शन है। यह लगभग 71,800 की कीमत पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
10 कोर / 16 थ्रेड्स, हेवी मल्टीटास्किंग और फास्ट परफॉर्मेंस
स्मूद मल्टीटास्किंग, आगे RAM अपग्रेड का ऑप्शन
तेज़ बूटिंग और फाइल एक्सेस
माइक्रो-एज डिज़ाइन के साथ क्लियर व्यू
क्यों खोजें विकल्प
डिस्प्ले ब्राइटनेस 200 nits – आउटडोर यूज़ में एवरेज
बैटरी बैकअप औसत (लगभग 6 घंटे)
4. Primebook 2 Neo 2025 (New Launch) | 6GB RAM, 128GB Storage (Upgradable Upto 512GB) | MediaTek Helio G99 | Android 15 (PrimeOS3.0) | in-Built AI | 11.6” Thin & Light Laptop | Type-C, USB, MicroSD Ports
यह एक बजट-फ्रेंडली, अल्ट्रा-लाइट और स्टूडेंट-फोकस्ड लैपटॉप है, जो Android 15 (PrimeOS 3.0) पर चलता है। यह ऑनलाइन क्लासेस, बेसिक वर्क, ब्राउज़िंग और एंड्राइड ऐप्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यह लगभग 15,990 की कीमत पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
डेली यूज़, ऑनलाइन क्लास और मल्टीटास्किंग के लिए स्मूद परफॉर्मेंस
Android ऐप्स के लिए पर्याप्त और लैग-फ्री एक्सपीरियंस
AI से सवाल पूछना, ऐप्स, फाइल्स और वेब सर्च एक ही जगह
स्टेबल और फास्ट इंटरनेट
ट्रैवल और स्टूडेंट्स के लिए बेहद आसान
क्यों खोजें विकल्प
स्क्रीन क्वालिटी एवरेज
Gaming और Heavy Software के लिए नहीं
5. Dell Dell 14 Plus 2-in-1, Ryzen AI R7-350 Processor / 16 GB LPDDR5X/ 1 TB SSD / 14" (35.56 cm) FHD Plus, 300 Nits, Touch, Backlit + FPS Keyboard, 15 Month McAfee/Ice Blue/Win 11 + MSO'24,1.59 Kg
यह एक प्रीमियम कन्वर्टिबल लैपटॉप है, जो AMD Ryzen AI R7-350 प्रोसेसर के साथ आता है। यह लैपटॉप पावरफुल परफॉर्मेंस, AI फीचर्स, टच डिस्प्ले और 360° फ्लिप डिजाइन के कारण प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स और स्टूडेंट्सवतीनों के लिए उपयुक्त है। इसकी कीमत लगभग 94,990 रुपये है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई-परफॉर्मेंस मल्टीटास्किंग और AI-based काम के लिए शानदार
बेहद फास्ट और फ्यूचर-रेडी मेमोरी
नोट-टेकिंग, डिजाइन और क्रिएटिव वर्क के लिए
हल्का वज़न (लगभग 1.59 kg)
सिक्योर और आरामदायक टाइपिंग
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेमिंग और हैवी 3D रेंडरिंग के लिए सीमित
कीमत थोड़ी ज्यादा
6. HP Victus, 14th Gen Intel Core i5-14450HX, 6GB RTX 3050, 24GB DDR5, 512GB SSD, FHD, 144Hz, IPS, 300 nits, 15.6''/39.6cm, Win11, M365* Office24, Mica Silver, 2.3kg, fa2303tx, RGB Gaming Laptop
यह एक एक हाई-परफॉर्मेंस RGB गेमिंग लैपटॉप है, जो 14th जनरेशन इंटेल कोर i5-14450HX और NVIDIA RTX 3050 6GB GPU और 24GB DDR5 रैम के साथ आता है। यह गेमिंग, क्रिएटिव वर्क और मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसकी कीमत 79,990 रुपये है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई-परफॉर्मेंस प्रोसेसिंग, गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए
स्मूद मल्टीटास्किंग, हैवी एप्लिकेशन और गेमिंग
तेज बूट और ऐप लोडिंग, पर्याप्त स्टोरेज
गेमिंग लैपटॉप के लिए अच्छा वजन
क्यों खोजें विकल्प
गेम्स और मीडिया के लिए जल्दी भर सकता है
हल्का है लेकिन टैबलेट/2-in-1 फ्लिप लैपटॉप जितना पोर्टेबल नहीं
7. acer Aspire Lite, Intel Core i5 13th Gen - 1334U, 16GB RAM, 512GB SSD, Full HD 15.6"/39.62 cm, Windows 11 Home, MS Office, Steel Gray, 1.59 KG, AL15-53, Metal Body, Thin and Light Premium Laptop
यह एक थिन और लाइट लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्क और डेली यूज के लिए बनाया गया है। इसमें 13th Gen Intel Core i5 प्रोसेसर दिया गया है। इस लैपटॉप में फुल एचडी डिस्प्ले दी गई है, जो कि 15.6 इंच डिस्प्ले साइज में आता है। लैपटॉप MS Office Home & Student 2021 पर चलता है। यह लैपटॉप 41% छूट के साथ 46,390 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
डेली टास्क, ऑफिस वर्क और स्टडी के लिए स्मूथ परफॉर्मेंस
क्लियर विज़ुअल्स, बड़े स्क्रीन पर पढ़ाई और काम के लिए उपयुक्त
हल्का ग्राफिक्स वर्क और रोज़मर्रा के उपयोग के लिए ठीक
पोर्टेबल और ट्रैवल-फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
हाई क्वालिटी वीडियो कॉल के लिए बेसिक
IPS की तुलना में व्यूइंग एंगल और कलर कम
