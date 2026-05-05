सिंगिंग के हैं शौकीन? Amazon से आज ही ऑर्डर करें ये धांसू Karaoke Speakers, साथ में मिलेगा वायरलेस माइक फ्री
यह article बजट में आने वाले बेहतरीन कराओके स्पीकर्स की जानकारी देता है, जो शानदार साउंड और वायरलेस माइक के साथ आपकी हर पार्टी को यादगार बना देंगे। इसमें 2026 के टॉप मॉडल्स और उनकी खासियतों का पूरा विवरण दिया गया है ताकि आप अपने लिए सही विकल्प चुन सकें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आजकल घर पर पार्टी हो या दोस्तों के साथ गेट-टुगेदर, कराओके स्पीकर्स के बिना मनोरंजन अधूरा लगता है। यह article विशेष रूप से उन संगीत प्रेमियों के लिए तैयार किया गया है जो कम बजट में शानदार साउंड क्वालिटी और वायरलेस माइक वाले स्पीकर्स की तलाश में हैं। हमने 2026 के टॉप-रेटेड कराओके स्पीकर्स की एक सूची तैयार की है, जो न केवल किफायती हैं बल्कि दमदार बेस और क्रिस्टल क्लियर आवाज का बेहतरीन अनुभव भी प्रदान करते हैं।
इस लेख में हमने पोर्टेबिलिटी, बैटरी बैकअप और कनेक्टिविटी विकल्पों जैसे ब्लूटूथ, USB और AUX पर विस्तार से चर्चा की है। अक्सर लोग महंगे स्पीकर्स की ओर भागते हैं, लेकिन यहाँ बताए गए विकल्प यह साबित करते हैं कि कम कीमत में भी प्रोफेशनल सिंगिंग का आनंद लिया जा सकता है। इसमें दिए गए इको कंट्रोल और RGB लाइट्स जैसे फीचर्स आपकी महफिल में चार चाँद लगा देंगे। चाहे आप अपनी गायकी का अभ्यास करना चाहते हों या परिवार के साथ अंताक्षरी खेलना चाहते हों, यह गाइड आपको सही चुनाव करने में मदद करेगी। अंत में, हमने खरीदारी के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी साझा किए हैं ताकि आपको अपने पैसों की पूरी वैल्यू मिल सके।
1. Portronics 30W Dash Wireless Bluetooth Portable Speaker with Dual Wireless Karaoke Mic, Echo Control, 5 Hour Playtime, RGB LED Light, Bluetooth V5.4, Easy Grab Handle, USB in, Type C Charging(Black)
यदि आप अपनी होम पार्टी या फैमिली गेट-टुगेदर के लिए एक बजट-फ्रेंडली और दमदार कराओके स्पीकर ढूंढ रहे हैं, तो Portronics Dash 30W एक बेहतरीन विकल्प है। यह पोर्टेबल स्पीकर 30 वॉट के दमदार साउंड आउटपुट और दो वायरलेस माइक्रोफोन के साथ आता है, जो इसे युगल गीतों के लिए परफेक्ट बनाता है। इसकी आकर्षक RGB लाइट्स और ईज़ी-हैंडल डिज़ाइन इसे न केवल स्टाइलिश बनाते हैं, बल्कि कहीं भी ले जाने में आसान भी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
दो वायरलेस माइक
इको कंट्रोल
पोर्टेबिलिटी
किफायती कीमत
क्यों खोजें विकल्प
प्लेबैक टाइम लंबी पार्टियों के लिए थोड़ा कम
साउंड में हल्का खिंचाव
2. JYX Portable Bluetooth Karaoke Speaker with 2 Wireless Mics, 10Hrs Playtime, RGB Lights, PA System for Adults & Kids, Supports USB/TF/FM/Type-C/AUX, for Home Party, Outdoor & DJ Use (Black)
JYX एक प्रीमियम पोर्टेबल कराओके मशीन है जो न केवल अपनी दमदार आवाज़ बल्कि अपने बेहतरीन क्लासिक लुक (लकड़ी और लेदर फिनिश) के लिए भी जानी जाती है। यह एक शक्तिशाली PA सिस्टम है जो घर की पार्टियों, आउटडोर इवेंट्स और यहाँ तक कि छोटे DJ सेटअप के लिए भी उपयुक्त है। इसमें 5.25-इंच का सबवूफर और 2-इंच का ट्वीटर दिया गया है, जो हाई-डेफिनिशन स्टीरियो साउंड अनुभव प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रोफेशनल साउंड
लंबा बैटरी बैकअप
मल्टी-परपज
प्रीमियम बिल्ड
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी अधिक
थोड़ा भारी
3. Wembley Rechargeable Karaoke Mic with Speaker for Singing | Wireless Mini Portable Bluetooth Speaker with Microphone & LED Lights | Cute Birthday Gift for Kids Musical Toys for Boys, Girls and Adults
Wembley Mini Karaoke Speaker छोटे बच्चों और मनोरंजन के शौकीन लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा और कॉम्पैक्ट गैजेट है। यह "Amazon's Choice" प्रोडक्ट है, जो अपनी कम कीमत और बेहतरीन फीचर्स के कारण काफी लोकप्रिय है। यह न केवल एक स्पीकर है, बल्कि एक पोर्टेबल पार्टी मशीन है जो रंगीन LED लाइट्स और मैजिक वॉयस चेंजिंग फीचर्स के साथ आती है। बच्चों के जन्मदिन या त्योहारों पर गिफ्ट देने के लिए यह एक शानदार विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
मैजिक वॉयस चेंजर
अत्यधिक पोर्टेबल
बजट-फ्रेंडली
मल्टी-कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
बैकअप बड़ी पार्टियों के लिए कम
4. Goyal’s Portable Karaoke Bluetooth Speaker with Wireless Microphone | RGB LED Lights | Voice Change Effects | USB TF AUX FM | Mini Party Speaker for Kids & Adults
Goyal’s Portable Karaoke Speaker बाजार में उपलब्ध सबसे किफायती और मजेदार कराओके सिस्टम में से एक है। यह एक "ऑल-इन-वन" एंटरटेनमेंट गैजेट है जो छोटे साइज के बावजूद शक्तिशाली आवाज और रंगीन RGB लाइट्स के साथ आता है। इसे खास तौर पर बच्चों और उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो कम बजट में पार्टी का आनंद लेना चाहते हैं। इसका हल्का वजन और बेल्ट वाला डिजाइन इसे सफर और पिकनिक के लिए बेहद आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
वॉयस चेंज इफेक्ट्स
ट्रैवल फ्रेंडली
उपहार के लिए बेस्ट
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बॉडी को सावधानी से इस्तेमाल करने की जरूरत
लंबे समय तक चलने वाली पार्टियों के लिए नहीं
5. Rechargeable Karaoke Mic with Speaker for Singing | Wireless Mini Portable Bluetooth Speaker with Microphone & LED Lights | Cute Birthday Gift for Kids Musical Toys for Boys, Girls and Adults (Blue)
BEMXZAR Mini Karaoke Speaker एक बेहद किफायती और आकर्षक म्यूजिक सिस्टम है, जो खास तौर पर बच्चों के लिए एक म्यूजिकल टॉय और एडल्ट्स के लिए एक पोर्टेबल मनोरंजन डिवाइस के रूप में डिजाइन किया गया है। 300 रुपये से भी कम की अविश्वसनीय कीमत पर, यह डिवाइस वायरलेस सिंगिंग का अनुभव और शानदार LED लाइटिंग प्रदान करता है। इसका कॉम्पैक्ट साइज और प्यारा नीला रंग इसे बच्चों के जन्मदिन के लिए एक आदर्श तोहफा बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक बजट-फ्रेंडली
मैजिक वॉयस मोड
पोर्टेबिलिटी
इको एडजस्टमेंट
क्यों खोजें विकल्प
वापसी योग्य नहीं
फुल चार्ज होने में थोड़ा समय
6. pTron Newly Launched Fusion Bliss 16W Bluetooth Speaker with Wireless Karaoke Mic, 6Hrs Playtime, Vibrant RGB Lights, Voice Effects, Multi-Play Modes BT5.3/TF Card & Type-C Charging Port (Black)
pTron Fusion Bliss एक आधुनिक और स्टाइलिश पोर्टेबल कराओके स्पीकर है, जो बेहतरीन साउंड और प्रीमियम लुक का मेल है। 16 वॉट के दमदार आउटपुट और वीगन लेदर स्ट्रैप के साथ, यह स्पीकर न केवल सुनने में अच्छा है, बल्कि दिखने में भी काफी क्लासी लगता है। "Amazon's Choice" होने के नाते, यह अपनी क्वालिटी और परफॉरमेंस के लिए भरोसेमंद माना जाता है। यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एक कॉम्पैक्ट साइज में अच्छी आवाज और कराओके की मस्ती चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम डिजाइन
शानदार बैटरी बैकअप
मजेदार वॉइस इफेक्ट्स
1 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
मीडियम वॉल्यूम
एक ही माइक
7. Krisons Cylender 4" Double Woofer 30W Multi-Media Bluetooth Party Speaker with Wired Mic for Karaoke,2400 MAH Battery, Digital Display,RGB Lights, USB, SD Card, FM Radio,Auto TWS Function & Remote
Krisons Cylinder एक पावरफुल और पोर्टेबल मल्टी-मीडिया स्पीकर है जिसे खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें तेज आवाज और भारी बेस पसंद है। इसमें ड्यूल 4-इंच के वूफर्स दिए गए हैं जो 30W (40W Peak Power) का साउंड आउटपुट देते हैं। इसका सिलिंडर जैसा 'टावर' डिजाइन और RGB लाइट्स इसे पार्टी के लिए एक शानदार विकल्प बनाते हैं। यह स्पीकर रिमोट कंट्रोल और डिजिटल डिस्प्ले जैसी सुविधाओं के साथ आता है, जो इसे चलाने में बहुत आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार आवाज
मल्टीपल मोड्स
रिमोट कंट्रोल
TWS फंक्शन
क्यों खोजें विकल्प
मूवमेंट थोड़ी सीमित
साइज मिनी स्पीकर्स के मुकाबले बड़ा
1. कराओके के लिए मुझे किस तरह के स्पीकर चाहिए?
कराओके के लिए आपको ऐसे स्पीकर्स की जरूरत होती है जिनमें Mic Input (माइक जोड़ने की जगह) हो। सामान्य तौर पर कराओके के लिए Public Address सिस्टम या पार्टी स्पीकर्स सबसे
- इनमें माइक के लिए अलग से पोर्ट और वॉल्यूम कंट्रोल होता है।
- इनमें Echo (गूँज) और Reverb जैसे इफेक्ट्स होते हैं जो आवाज को प्रोफेशनल बनाते हैं।
- ये हाई-वॉल्यूम पर म्यूजिक और आपकी आवाज को बिना फटे साफ़ सुना सकते हैं।
2. क्या जेबीएल (JBL) स्पीकर कराओके कर सकता है?
- हाँ, बिल्कुल, लेकिन सभी मॉडल्स में यह सुविधा नहीं होती।
- JBL की 'PartyBox' सीरीज (जैसे PartyBox 110, 310, या Encore) खास तौर पर कराओके के लिए ही बनाई गई है। इनमें माइक पोर्ट और कराओके सेटिंग्स पहले से दी जाती हैं।
- हालांकि, छोटे स्पीकर्स (जैसे JBL Flip या Charge) में माइक इनपुट नहीं होता, इसलिए उन पर सीधे कराओके नहीं किया जा सकता।
3. क्या कराओके माइक स्पीकर से कनेक्ट हो सकता है?
- जी हाँ, कराओके माइक को स्पीकर से दो तरीकों से कनेक्ट किया जा सकता है,
Wired Connect: माइक के केबल को स्पीकर के 6.35mm या 3.5mm जैक में लगाकर।
Wireless Connect: ब्लूटूथ या UHF रिसीवर के जरिए। अगर आपके स्पीकर में माइक पोर्ट नहीं है, तो आपको एक Karaoke Mixer की जरूरत पड़ सकती है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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