Amazon Sale: भारी डिस्काउंट पर खरीदें Juicer Mixer Grinder, अब गर्मी में ताज़ा जूस बनाना होगा आसान
समर 2026 के लिए ये बजट-फ्रेंडली जूसर मिक्सर ग्राइंडर शक्तिशाली मोटर और उन्नत तकनीक के साथ आते हैं, जो किचन के भारी काम को आसान बनाते हैं। इनकी मदद से आप घर पर ही बाजार जैसा गाढ़ा शेक, ताज़ा जूस और स्मूदी मिनटों में तैयार कर अपनी गर्मियों को रिफ्रेशिंग बना सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों का मौसम अपने साथ ताज़गी और ठंडक की तलाश लेकर आता है, और एक बेहतरीन जूसर मिक्सर ग्राइंडर इसमें आपकी सबसे बड़ी मदद कर सकता है। आज के समय में बजट और क्वालिटी के बीच सही संतुलन बनाना आसान हो गया है। बाज़ार में रिको , सुजाता और न्यूट्रीप्रो जैसे ब्रांड्स 500W से लेकर 1000W तक के दमदार विकल्प पेश कर रहे हैं, जो कम कीमत में भी जापानी तकनीक और भारी मोटर के साथ आते हैं।
इन उपकरणों की सबसे बड़ी खूबी इनकी बहुमुखी प्रतिभा है। जहाँ 1000 वॉट के मॉडल हल्दी जैसे सख्त मसालों को पीसने और 30-90 मिनट तक लगातार चलने की क्षमता रखते हैं, वहीं 500 वॉट के कॉम्पैक्ट मॉडल्स खासतौर पर स्मूदी और ताज़ा जूस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इनमें मिलने वाले विशेष 'व्हिप मोड' और 'हाई-स्पीड ब्लेड्स' की मदद से आप घर पर ही बिल्कुल बाज़ार जैसा गाढ़ा शेक, कोल्ड कॉफी और फ्रूट जूस मिनटों में तैयार कर सकते हैं।
पोर्टेबल सिपर जार और एयर वेंटिलेशन जैसी आधुनिक सुविधाएँ इन्हें और भी खास बनाती हैं। यदि आप समर 2026 में अपनी सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल रखना चाहते हैं, तो एक अच्छे जूसर मिक्सर ग्राइंडर में निवेश करना एक स्मार्ट निर्णय है। यह न केवल आपके किचन के काम को आसान बनाता है, बल्कि बाहर के मिलावटी ड्रिंक्स के बजाय घर पर शुद्ध और ताज़ा पेय का आनंद लेने की सुविधा भी देता है।
1. YFL HOME BlendLab Pro 2.0 Mixer Grinder for Kitchen, 1200W Blender with 2 Unbreakable Jars, 100% Copper Motor, Smoothie Maker with Preset Blend Modes, Laser Cut SS Blades | Blender for Smoothies (Red)
YFL HOME BlendLab Pro 2.0 एक हाई-परफॉर्मेंस ब्लेंडर है जिसे विशेष रूप से स्मूथ शेक्स, स्मूदी और कठिन ग्राइंडिंग कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 1200W की शक्तिशाली मोटर और 100% शुद्ध तांबे की वाइंडिंग के साथ आता है, जो लंबे समय तक चलने वाली कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है। इसमें दिए गए स्मार्ट प्रीसेट मोड्स इसे साधारण मिक्सर से अलग बनाते हैं, जिससे आप बिना किसी परेशानी के बेहतरीन टेक्सचर पा सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल परफॉरमेंस
स्मार्ट कंट्रोल्स
सुरक्षा और रखरखाव
मजबूत जार
6-लीफ लेज़र-कट ब्लेड्स
क्यों खोजें विकल्प
डिशवॉशर सेफ नहीं
शोर का स्तर थोड़ा अधिक
2. Panasonic Heavy Duty Mixer Grinder For Kitchen MX-AE387 (Lavender) Monster Series Powerful 2000W Motor | 2 Stainless Steel Multipurpose + 1 Juicer Jar | Warranty 2 Years on Product & 5 Years on Motor
Panasonic MX-AE387 Monster Series एक अत्यधिक शक्तिशाली और टिकाऊ मिक्सर ग्राइंडर है, जिसे भारी रसोई कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी 2000W की मोटर और 23,000 RPM की गति इसे हल्दी और दाल जैसे सख्त सामान को आसानी से पीसने में सक्षम बनाती है। इसमें सुरक्षा के लिए डबल लॉक सिस्टम दिया गया है, जो तब तक काम नहीं करता जब तक जार और ढक्कन ठीक से बंद न हों।
Specifications
क्यों खरीदें
डबल सेफ्टी लॉक
फ्रो ब्रेकर टेक्नोलॉजी
ऑयल सील प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
शोर का स्तर अधिक
बहुत कम मात्रा पीसना कभी-कभी चुनौतीपूर्ण
थोड़ा अधिक गूदा
3. Longway Super Pro Juicer Mixer Grinder | Up to 750 Watt Powerful Motor | 4 Jars for Grinding, Mixing, Juicing | 2 Years Warranty (Blue & Black)
Longway Super Pro Juicer Mixer Grinder एक बजट-फ्रेंडली और प्रभावशाली विकल्प है, जो अपनी 750W की पावरफुल मोटर और आकर्षक ब्लू व ब्लैक डिज़ाइन के साथ आता है। यह दैनिक रसोई कार्यों जैसे कि पीसने, मिलाने और जूस निकालने के लिए एक संपूर्ण समाधान प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
मल्टीपर्पस
एनर्जी एफिशिएंट
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा कम टिकाऊ
आवाज अधिक
4. Maharaja Whiteline Odacio Pro Juicer Mixer Grinder With 3 Versatile Jars || 500 Watt || Food Grade Safe || 2 Year Warranty || Black and White
Maharaja Whiteline Odacio Pro एक विश्वसनीय और बजट-अनुकूल जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, जो रोजमर्रा की रसोई जरूरतों के लिए बेहतरीन है। यह 500W की मोटर के साथ आता है, जो फलों का रस निकालने और मसालों को पीसने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 30 मिनट तक लगातार काम करने की क्षमता है, जो इसे भारी उपयोग के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प
फूड ग्रेड सेफ्टी
स्टेनलेस स्टील मेश
क्यों खोजें विकल्प
बहुत सख्त मसालों के लिए धीमी
ब्लैक एंड व्हाइट डिज़ाइन काफी पारंपरिक
5. Rico Premium 1000W Juicer Mixer Grinder with Japanese Technology & Whip Mode for thick Grinding in Kitchen|3 Stainless Steel Jars & 1 Sipper for Smoothies|Warranty 5 Years on Motor & 2 Years on Mixer
Rico का यह प्रीमियम 1000-वाट मिक्सर ग्राइंडर किचन के भारी कामों को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें उन्नत जापानी तकनीक का उपयोग किया गया है जो इसे टिकाऊ और शक्तिशाली बनाती है। यह मशीन 18,000+ RPM की उच्च गति के साथ आती है, जो हल्दी और मसालों जैसे सख्त सामान को भी आसानी से पीस सकती है। इसके साथ 3 स्टेनलेस स्टील जार और एक विशेष स्मूदी सिपर मिलता है, जो इसे जूस, स्मूदी और पारंपरिक भारतीय मसालों के लिए एक संपूर्ण पैकेज बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली मोटर
लगातार कार्यक्षमता
बहुमुखी जार
मजबूत ब्लेड
क्यों खोजें विकल्प
साधारण मिक्सर की तुलना में अधिक शोर
अधिक बिजली का उपयोग
6. NutriPro Juicer Mixer Grinder - Smoothie Maker - 500 Watts (3 Jars & 2 Blades, Gold) - 2 Year Warranty
NutriPro का यह कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश जूसर मिक्सर ग्राइंडर विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो झटपट स्मूदी, जूस और चटनी बनाना पसंद करते हैं। 500 वाट की कॉपर मोटर के साथ आने वाला यह उपकरण दिखने में आकर्षक है और किचन में कम जगह घेरता है। इसके साथ आने वाले पोर्टेबल जार इसे जिम जाने वालों और कामकाजी लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट और हल्का
मल्टीपर्पज उपयोग
पोर्टेबल सिपर जार
कॉपर मोटर बेहतर प्रदर्शन और लंबी उम्र सुनिश्चित
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवारों की जरूरतों के लिए कम
बहुत सख्त मसालों की भारी ग्राइंडिंग के लिए आदर्श नहीं
7. Sujata Multimix Juicer Mixer Grinder|900 Watts Double Ball Bearing Motor|22000 RPM|Non-Stop 90 Mins Running|3 Jars including 1750ml Blender with Coconut Milk Extractor,1000ml, 500ml Jar| (White)
Sujata Multimix भारत के सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय मिक्सर ग्राइंडर्स में से एक है, जिसे इसकी मजबूती और बेहतरीन परफॉरमेंस के लिए जाना जाता है। इसमें 900 वाट की शक्तिशाली मोटर और 'डबल बॉल बेयरिंग' तकनीक का उपयोग किया गया है, जो इसे बिना रुके 90 मिनट तक चलने की क्षमता देती है। यह मशीन न केवल भारी ग्राइंडिंग के लिए बेहतरीन है, बल्कि इसमें मौजूद 'कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्टर' इसे अन्य मॉडलों से अलग बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक शक्तिशाली मोटर
लंबा रनिंग टाइम
कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्टर
बड़े जार
क्यों खोजें विकल्प
लुक काफी साधारण और पारंपरिक
कीमत थोड़ी अधिक
1. जूसर मिक्सर ग्राइंडर क्या है?
- जूसर मिक्सर ग्राइंडर एक बहुउद्देशीय किचन उपकरण है जो जूस निकालने, मसालों को पीसने और घोल बनाने का काम एक साथ कर सकता है।
- इसमें पारंपरिक मिक्सर ग्राइंडर के जार के साथ एक विशेष जूसर जार भी होता है, जिसमें जालीदार फिल्टर लगा होता है। यह फिल्टर फलों के गूदे को जूस से अलग कर देता है।
2. क्या 400 वाट का मिक्सर ग्राइंडर अच्छा है?
- हाँ, लेकिन केवल हल्के कामों के लिए।
- उपयोग: यह स्मूदी बनाने, शेक बनाने, चटनी पीसने और कम मात्रा में अदरक-लहसुन का पेस्ट तैयार करने के लिए बेहतरीन है।
- फायदे: यह आकार में छोटा होता है, कम बिजली खाता है और कम जगह घेरता है।
- सीमाएं: यह हल्दी जैसे सख्त मसालों या इडली/डोसा के भारी घोल को पीसने के लिए उपयुक्त नहीं है।
3. क्या 750W का मिक्सर ग्राइंडर अच्छा है?
हाँ, भारतीय रसोई के लिए यह सबसे आदर्श विकल्प माना जाता है।
शक्ति: इसकी मोटर काफी शक्तिशाली होती है जो हल्दी, सूखे मसाले और भारी दालों को आसानी से पीस सकती है।
स्थायित्व: 750W के मिक्सर ग्राइंडर आमतौर पर 'ओवरलोड प्रोटेक्शन' के साथ आते हैं, जिससे मोटर जलने का खतरा कम होता है।
निष्कर्ष: यदि आपका परिवार बड़ा है या आप घर पर ही गरम मसाला और भारी ग्राइंडिंग करते हैं, तो 750W सबसे अच्छा है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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