Amazon Sale: भारी डिस्काउंट पर खरीदें Juicer Mixer Grinder, अब गर्मी में ताज़ा जूस बनाना होगा आसान

Apr 30, 2026 06:05 pm IST

समर 2026 के लिए ये बजट-फ्रेंडली जूसर मिक्सर ग्राइंडर शक्तिशाली मोटर और उन्नत तकनीक के साथ आते हैं, जो किचन के भारी काम को आसान बनाते हैं। इनकी मदद से आप घर पर ही बाजार जैसा गाढ़ा शेक, ताज़ा जूस और स्मूदी मिनटों में तैयार कर अपनी गर्मियों को रिफ्रेशिंग बना सकते हैं।

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गर्मियों का मौसम अपने साथ ताज़गी और ठंडक की तलाश लेकर आता है, और एक बेहतरीन जूसर मिक्सर ग्राइंडर इसमें आपकी सबसे बड़ी मदद कर सकता है। आज के समय में बजट और क्वालिटी के बीच सही संतुलन बनाना आसान हो गया है। बाज़ार में रिको , सुजाता और न्यूट्रीप्रो जैसे ब्रांड्स 500W से लेकर 1000W तक के दमदार विकल्प पेश कर रहे हैं, जो कम कीमत में भी जापानी तकनीक और भारी मोटर के साथ आते हैं।

इन उपकरणों की सबसे बड़ी खूबी इनकी बहुमुखी प्रतिभा है। जहाँ 1000 वॉट के मॉडल हल्दी जैसे सख्त मसालों को पीसने और 30-90 मिनट तक लगातार चलने की क्षमता रखते हैं, वहीं 500 वॉट के कॉम्पैक्ट मॉडल्स खासतौर पर स्मूदी और ताज़ा जूस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इनमें मिलने वाले विशेष 'व्हिप मोड' और 'हाई-स्पीड ब्लेड्स' की मदद से आप घर पर ही बिल्कुल बाज़ार जैसा गाढ़ा शेक, कोल्ड कॉफी और फ्रूट जूस मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

पोर्टेबल सिपर जार और एयर वेंटिलेशन जैसी आधुनिक सुविधाएँ इन्हें और भी खास बनाती हैं। यदि आप समर 2026 में अपनी सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल रखना चाहते हैं, तो एक अच्छे जूसर मिक्सर ग्राइंडर में निवेश करना एक स्मार्ट निर्णय है। यह न केवल आपके किचन के काम को आसान बनाता है, बल्कि बाहर के मिलावटी ड्रिंक्स के बजाय घर पर शुद्ध और ताज़ा पेय का आनंद लेने की सुविधा भी देता है।

YFL HOME BlendLab Pro 2.0 एक हाई-परफॉर्मेंस ब्लेंडर है जिसे विशेष रूप से स्मूथ शेक्स, स्मूदी और कठिन ग्राइंडिंग कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 1200W की शक्तिशाली मोटर और 100% शुद्ध तांबे की वाइंडिंग के साथ आता है, जो लंबे समय तक चलने वाली कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है। इसमें दिए गए स्मार्ट प्रीसेट मोड्स इसे साधारण मिक्सर से अलग बनाते हैं, जिससे आप बिना किसी परेशानी के बेहतरीन टेक्सचर पा सकते हैं।

Specifications विशेषता ओवरहीटिंग रोकने के लिए कुशल वेंटिलेशन सिस्टम कंट्रोल पुश बटन जार 2 अटूट जार - 700ml और 1000ml ब्लेड्स 6-लीफ लेज़र-कट स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स क्यों खरीदें पावरफुल परफॉरमेंस स्मार्ट कंट्रोल्स सुरक्षा और रखरखाव मजबूत जार 6-लीफ लेज़र-कट ब्लेड्स क्यों खोजें विकल्प डिशवॉशर सेफ नहीं शोर का स्तर थोड़ा अधिक

Panasonic MX-AE387 Monster Series एक अत्यधिक शक्तिशाली और टिकाऊ मिक्सर ग्राइंडर है, जिसे भारी रसोई कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी 2000W की मोटर और 23,000 RPM की गति इसे हल्दी और दाल जैसे सख्त सामान को आसानी से पीसने में सक्षम बनाती है। इसमें सुरक्षा के लिए डबल लॉक सिस्टम दिया गया है, जो तब तक काम नहीं करता जब तक जार और ढक्कन ठीक से बंद न हों।

Specifications स्पीड 23,000 RPM जार 3 जार (2 स्टेनलेस स्टील + 1 पॉलीकार्बोनेट जूसर जार) ब्लेड समुराई एज स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स कंट्रोल पियानो स्विच (3 स्पीड + पल्स) वारंटी 2 साल उत्पाद पर और 5 साल मोटर पर क्यों खरीदें डबल सेफ्टी लॉक फ्रो ब्रेकर टेक्नोलॉजी ऑयल सील प्रोटेक्शन क्यों खोजें विकल्प शोर का स्तर अधिक बहुत कम मात्रा पीसना कभी-कभी चुनौतीपूर्ण थोड़ा अधिक गूदा

Longway Super Pro Juicer Mixer Grinder एक बजट-फ्रेंडली और प्रभावशाली विकल्प है, जो अपनी 750W की पावरफुल मोटर और आकर्षक ब्लू व ब्लैक डिज़ाइन के साथ आता है। यह दैनिक रसोई कार्यों जैसे कि पीसने, मिलाने और जूस निकालने के लिए एक संपूर्ण समाधान प्रदान करता है।

Specifications जार की संख्या 4 जार बॉडी मटेरियल जंग-रोधी ABS प्लास्टिक बॉडी स्पीड कंट्रोल 3-स्पीड सेटिंग्स और आसान नॉब कंट्रोल अतिरिक्त फीचर्स सुरक्षा के लिए ऑटो शट-ऑफ और सेफ्टी लॉक क्यों खरीदें किफायती कीमत मल्टीपर्पस एनर्जी एफिशिएंट क्यों खोजें विकल्प थोड़ा कम टिकाऊ आवाज अधिक

Maharaja Whiteline Odacio Pro एक विश्वसनीय और बजट-अनुकूल जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, जो रोजमर्रा की रसोई जरूरतों के लिए बेहतरीन है। यह 500W की मोटर के साथ आता है, जो फलों का रस निकालने और मसालों को पीसने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 30 मिनट तक लगातार काम करने की क्षमता है, जो इसे भारी उपयोग के लिए भी उपयुक्त बनाती है।

Specifications जार 3 स्टेनलेस स्टील जार मटेरियल फूड ग्रेड सुरक्षित मटेरियल और ड्यूरेबल स्टेनलेस स्टील मेश ब्लेड्स मल्टीपर्पस स्टेनलेस स्टील मिक्स एंड ग्राइंड ब्लेड्स ऑपरेशन टाइम 30 मिनट तक लगातार संचालन की सुविधा क्यों खरीदें वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प फूड ग्रेड सेफ्टी स्टेनलेस स्टील मेश क्यों खोजें विकल्प बहुत सख्त मसालों के लिए धीमी ब्लैक एंड व्हाइट डिज़ाइन काफी पारंपरिक

Rico का यह प्रीमियम 1000-वाट मिक्सर ग्राइंडर किचन के भारी कामों को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें उन्नत जापानी तकनीक का उपयोग किया गया है जो इसे टिकाऊ और शक्तिशाली बनाती है। यह मशीन 18,000+ RPM की उच्च गति के साथ आती है, जो हल्दी और मसालों जैसे सख्त सामान को भी आसानी से पीस सकती है। इसके साथ 3 स्टेनलेस स्टील जार और एक विशेष स्मूदी सिपर मिलता है, जो इसे जूस, स्मूदी और पारंपरिक भारतीय मसालों के लिए एक संपूर्ण पैकेज बनाता है।

Specifications मॉडल Rico Premium 1000W JMG मोटर पावर 1000 वाट तकनीक जापानी टेक्नोलॉजी स्पीड 18,000+ RPM क्यों खरीदें शक्तिशाली मोटर लगातार कार्यक्षमता बहुमुखी जार मजबूत ब्लेड क्यों खोजें विकल्प साधारण मिक्सर की तुलना में अधिक शोर अधिक बिजली का उपयोग

NutriPro का यह कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश जूसर मिक्सर ग्राइंडर विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो झटपट स्मूदी, जूस और चटनी बनाना पसंद करते हैं। 500 वाट की कॉपर मोटर के साथ आने वाला यह उपकरण दिखने में आकर्षक है और किचन में कम जगह घेरता है। इसके साथ आने वाले पोर्टेबल जार इसे जिम जाने वालों और कामकाजी लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।

Specifications मोटर पावर 500 वाट रंग गोल्ड जार की संख्या 3 जार क्षमता 0.5 लीटर क्यों खरीदें कॉम्पैक्ट और हल्का मल्टीपर्पज उपयोग पोर्टेबल सिपर जार कॉपर मोटर बेहतर प्रदर्शन और लंबी उम्र सुनिश्चित क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवारों की जरूरतों के लिए कम बहुत सख्त मसालों की भारी ग्राइंडिंग के लिए आदर्श नहीं

Sujata Multimix भारत के सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय मिक्सर ग्राइंडर्स में से एक है, जिसे इसकी मजबूती और बेहतरीन परफॉरमेंस के लिए जाना जाता है। इसमें 900 वाट की शक्तिशाली मोटर और 'डबल बॉल बेयरिंग' तकनीक का उपयोग किया गया है, जो इसे बिना रुके 90 मिनट तक चलने की क्षमता देती है। यह मशीन न केवल भारी ग्राइंडिंग के लिए बेहतरीन है, बल्कि इसमें मौजूद 'कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्टर' इसे अन्य मॉडलों से अलग बनाता है।

Specifications स्पीड 22,000 RPM रनिंग टाइम 90 मिनट जार की संख्या 3 जार विशेष फीचर्स कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्टर, शॉकप्रूफ बॉडी क्यों खरीदें अत्यधिक शक्तिशाली मोटर लंबा रनिंग टाइम कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्टर बड़े जार क्यों खोजें विकल्प लुक काफी साधारण और पारंपरिक कीमत थोड़ी अधिक

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1. जूसर मिक्सर ग्राइंडर क्या है? जूसर मिक्सर ग्राइंडर एक बहुउद्देशीय किचन उपकरण है जो जूस निकालने, मसालों को पीसने और घोल बनाने का काम एक साथ कर सकता है।

इसमें पारंपरिक मिक्सर ग्राइंडर के जार के साथ एक विशेष जूसर जार भी होता है, जिसमें जालीदार फिल्टर लगा होता है। यह फिल्टर फलों के गूदे को जूस से अलग कर देता है। 2. क्या 400 वाट का मिक्सर ग्राइंडर अच्छा है? हाँ, लेकिन केवल हल्के कामों के लिए।

उपयोग: यह स्मूदी बनाने, शेक बनाने, चटनी पीसने और कम मात्रा में अदरक-लहसुन का पेस्ट तैयार करने के लिए बेहतरीन है।

यह स्मूदी बनाने, शेक बनाने, चटनी पीसने और कम मात्रा में अदरक-लहसुन का पेस्ट तैयार करने के लिए बेहतरीन है। फायदे: यह आकार में छोटा होता है, कम बिजली खाता है और कम जगह घेरता है।

यह आकार में छोटा होता है, कम बिजली खाता है और कम जगह घेरता है। सीमाएं: यह हल्दी जैसे सख्त मसालों या इडली/डोसा के भारी घोल को पीसने के लिए उपयुक्त नहीं है। 3. क्या 750W का मिक्सर ग्राइंडर अच्छा है? हाँ, भारतीय रसोई के लिए यह सबसे आदर्श विकल्प माना जाता है।

शक्ति: इसकी मोटर काफी शक्तिशाली होती है जो हल्दी, सूखे मसाले और भारी दालों को आसानी से पीस सकती है।

स्थायित्व: 750W के मिक्सर ग्राइंडर आमतौर पर 'ओवरलोड प्रोटेक्शन' के साथ आते हैं, जिससे मोटर जलने का खतरा कम होता है।

निष्कर्ष: यदि आपका परिवार बड़ा है या आप घर पर ही गरम मसाला और भारी ग्राइंडिंग करते हैं, तो 750W सबसे अच्छा है।

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