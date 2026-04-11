प्रिंट, स्कैन और फोटोकॉपी वाला प्रिंटर अब आपके बजट में! सेल में मिल रही है भारी छूट
अमेजन पर अप्रैल 2026 की टॉप इंकजेट प्रिंटर डील्स में HP, Canon और Epson जैसे ब्रांड्स पर भारी छूट मिल रही है। कम लागत वाली इंक टैंक तकनीक और वाई-फाई कनेक्टिविटी वाले ये प्रिंटर्स घर और ऑफिस के काम के लिए सबसे किफायती विकल्प हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अप्रैल 2026 में यदि आप अपने घर या छोटे ऑफिस के लिए एक नया प्रिंटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अमेज़न पर उपलब्ध इंकजेट प्रिंटर्स (Inkjet Printers) के विकल्प आपके लिए सबसे बेहतरीन साबित हो सकते हैं। इस महीने अमेज़न इंडिया पर HP, Canon और Epson जैसे दिग्गज ब्रांड्स पर आकर्षक डील्स और डिस्काउंट मिल रहे हैं। इंकजेट प्रिंटर्स की सबसे बड़ी खूबी उनकी बहुमुखी प्रतिभा है; ये न केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को स्पष्टता से प्रिंट करते हैं, बल्कि हाई-क्वालिटी फोटो प्रिंटिंग के लिए भी जाने जाते हैं।
आधुनिक इंकजेट प्रिंटर्स अब 'इंक टैंक' (Ink Tank) तकनीक के साथ आ रहे हैं, जो प्रिंटिंग की लागत को काफी कम कर देती है। जहां पुराने प्रिंटर्स में महंगे कार्ट्रिज का खर्च होता था, वहीं इन नए मॉडल्स में आप आसानी से इंक रिफिल कर सकते हैं, जिससे प्रति पेज खर्च मात्र कुछ पैसे रह जाता है। अमेज़न पर उपलब्ध अधिकांश टॉप-रेटेड मॉडल्स वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, जिसका अर्थ है कि आप अपने स्मार्टफोन या टैबलेट से सीधे कमांड देकर प्रिंट निकाल सकते हैं।
इसके अलावा, 'ऑल-इन-वन' प्रिंटर्स की मांग काफी अधिक है क्योंकि ये एक ही मशीन में प्रिंट, स्कैन और फोटोकॉपी की सुविधा देते हैं। अप्रैल 2026 की सेल में छात्रों के लिए बजट फ्रेंडली विकल्प और प्रोफेशनल्स के लिए हाई-स्पीड इंकजेट मॉडल्स पर बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी दी जा रही है। खरीदारी से पहले अमेज़न पर यूजर रेटिंग्स और इंक की लागत की तुलना जरूर करें ताकि आप अपने बजट और जरूरत के हिसाब से सबसे किफायती और टिकाऊ प्रिंटर चुन सकें।
1. Canon PIXMA MG3070S All in One (Print, Scan, Copy) WiFi Inkjet Colour Printer for Home
Canon PIXMA MG3070S एक किफायती और कॉम्पैक्ट ऑल-इन-वन इंकजेट प्रिंटर है, जिसे विशेष रूप से घरेलू उपयोग और छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह प्रिंटर न केवल प्रिंट करता है, बल्कि इसमें स्कैनिंग और फोटोकॉपी की सुविधा भी दी गई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी WiFi कनेक्टिविटी है, जो आपको बिना किसी तार के अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से सीधे प्रिंट करने की आजादी देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
वायरलेस प्रिंटिंग
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
ऑटो पावर ऑन
फोटो प्रिंटिंग
क्यों खोजें विकल्प
प्रिंटिंग की अधिक लागत
कम क्षमता वाले कार्ट्रिज
केवल कम उपयोग के लिए
2. HP DeskJet Ink Advantage 2338 All-in-One Printer, Print, Copy, Scan, Hi-Speed USB 2.0, Up to 7.5/5.5 ppm (Black/Color), 60-Sheet Input Tray, 25-Sheet Output Tray, 1000-page Duty Cycle, Color, 7WQ06B
HP DeskJet Ink Advantage 2338 एक किफायती और भरोसेमंद ऑल-इन-वन प्रिंटर है, जो घरेलू उपयोग और स्कूली बच्चों के प्रोजेक्ट्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह एक ही डिवाइस में प्रिंट, कॉपी और स्कैन की सुविधा प्रदान करता है। इसका कॉम्पैक्ट ग्रे डिज़ाइन इसे डेस्क पर रखने के लिए आदर्श बनाता है। यह प्रिंटर उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिन्हें एक सरल, प्लग-एंड-प्ले प्रिंटिंग अनुभव की तलाश है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती शुरुआती कीमत
उपयोग में आसान
बेहतरीन प्रिंट क्वालिटी
कॉम्पैक्ट और हल्का
क्यों खोजें विकल्प
केवल वायर्ड कनेक्टिविटी
मोबाइल प्रिंटिंग की कमी
3. HP Ultra Ink Advantage 4929 WiFi Aill-in-One Colour Printer | Additional 2 Sets of Ink | 1 Year Warranty
HP Ultra Ink Advantage 4929 एक प्रीमियम ऑल-इन-वन प्रिंटर है जिसे घर और छोटे ऑफिस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके साथ मिलने वाले इंक के 2 अतिरिक्त सेट हैं, जो इसे लंबे समय तक चलने वाला और किफायती बनाते हैं। यह प्रिंटर न केवल प्रिंट, स्कैन और कॉपी करता है, बल्कि वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आधुनिक सुविधाएँ भी प्रदान करता है। इसका रोज़वुड कलर इसे एक बहुत ही आकर्षक और स्टाइलिश लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अतिरिक्त इंक सेट
वायरलेस फ्रीडम
बेहतरीन इंक क्षमता
स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत
स्पीड कम
मैनुअल डुप्लेक्स
4. Brother Ink Tank DCP-T730DW (New Launch) WIFI Auto Duplex Color Multifunction Printer (Print Scan Copy), ADF, Print Upto 15K Pages Black & 5K in Color Each for(CMY), Extra Black Ink, Free Installation
Brother DCP-T730DW एक शक्तिशाली और आधुनिक ऑल-इन-वन इंक टैंक प्रिंटर है, जिसे भारी प्रिंटिंग कार्य और ऑफिस की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह प्रिंटर Auto Duplex (दोनों तरफ अपने आप प्रिंटिंग) और ADF (Automatic Document Feeder) जैसी सुविधाओं से लैस है, जो इसे बिजनेस और प्रोफेशनल उपयोग के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक कम लागत
समय की बचत
ऑटोमैटिक डॉक्यूमेंट फीडर
तेज़ वायरलेस कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत ज्यादा
रंगीन डिस्प्ले की कमी
5. Brother Ink Tank DCP-T535DW New Launch (Print Scan Copy) WiFi Auto Duplex Printer, 128MB Memory, Print Pages Upto 15K in Black & 5K in Color Each (CMY) Get an Extra Black Ink Bottle, Free Installation
Brother DCP-T535DW एक मिड-रेंज 'ऑल-इन-वन' इंक टैंक प्रिंटर है, जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें कम कीमत में Auto Duplex (दोनों तरफ प्रिंटिंग) की सुविधा चाहिए। यह प्रिंटर घर और छोटे ऑफिस के लिए एक बहुत ही किफायती विकल्प है, क्योंकि इसमें इंक टैंक सिस्टम दिया गया है जिससे प्रिंटिंग की लागत बहुत कम आती है। 128MB की मेमोरी और हाई-पेज यील्ड के साथ यह भारी लोड को भी आसानी से संभाल सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पैसा वसूल प्रिंटिंग
ऑटो डुप्लेक्स
बेहतरीन कनेक्टिविटी
मजबूत बिल्ड और मेमोरी
क्यों खोजें विकल्प
ADF की कमी
LCD डिस्प्ले काफी छोटा और बेसिक
6. Epson Ecotank L130 Single Function Inktank Colour Printer, Black
Epson Ecotank L130 एक समर्पित सिंगल-फंक्शन इंक टैंक प्रिंटर है, जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें केवल हाई-क्वालिटी प्रिंटिंग की जरूरत है। यह प्रिंटर अपने इको-टैंक सिस्टम के लिए जाना जाता है, जो कार्ट्रिज के झंझट को खत्म करता है और बहुत ही कम लागत में हजारों पेज प्रिंट करने की सुविधा देता है। यदि आपको स्कैनिंग या कॉपी की जरूरत नहीं है और आप केवल एक टिकाऊ और किफायती प्रिंटिंग मशीन चाहते हैं, तो यह एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद कम प्रिंटिंग लागत
शानदार प्रिंट क्वालिटी
कॉम्पैक्ट और हल्का
मजबूत और टिकाऊ
बिजली की बचत
क्यों खोजें विकल्प
वायरलेस की कमी
केवल प्रिंट सुविधा
धीमी कलर प्रिंटिंग
7. Epson Ecotank L6460 A4 Wireless Color Home Inkjet Printers, Black
Epson Ecotank L6460 एक उच्च श्रेणी का बिजनेस क्लास इंक टैंक प्रिंटर है, जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें बहुत अधिक और तेज़ प्रिंटिंग की आवश्यकता होती है। यह ऑल-इन-वन प्रिंटर (प्रिंट, स्कैन, कॉपी) न केवल वाई-फाई और वायरलेस सुविधाओं से लैस है, बल्कि इसकी PrecisionCore तकनीक इसे लेज़र प्रिंटर जैसी फिनिश और गति प्रदान करती है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और कम प्रिंटिंग लागत इसे आधुनिक होम ऑफिस और छोटे व्यवसायों के लिए एक प्रीमियम विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक तेज़ प्रिंटिंग
किफायती संचालन
ऑटो-डुप्लेक्स
बेहतरीन इंक तकनीक
वायरलेस कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
काफी भारी
1. इंकजेट प्रिंटर क्या है?
इंकजेट प्रिंटर एक ऐसी मशीन है जो डिजिटल इमेज या टेक्स्ट को कागज पर छापने के लिए तरल स्याही का उपयोग करती है। यह घरों, छात्रों और छोटे कार्यालयों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर है क्योंकि यह रंगीन फोटो और डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छी क्वालिटी में प्रिंट कर सकता है।
2. इंकजेट कैसे काम करता है?
इंकजेट प्रिंटर की कार्यप्रणाली बहुत दिलचस्प है:
नोजल तकनीक: प्रिंटर के प्रिंट हेड में हजारों छोटे-छोटे छेद होते हैं।
स्याही का छिड़काव: जब आप प्रिंट कमांड देते हैं, तो प्रिंटर इन नोजल के जरिए स्याही की बहुत महीन बूंदों को कागज पर छिड़कता है।
सटीकता: यह छिड़काव इतनी सटीकता और तेजी से होता है कि बूंदें मिलकर साफ अक्षर या चित्र बना देती हैं।
3. इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है?
प्रिंट हेड: यह मुख्य हिस्सा है जो कागज पर स्याही छिड़कता है।
इंक कार्ट्रिज/टैंक: यहाँ स्याही भरी होती है (आमतौर पर चार रंग: Cyan, Magenta, Yellow, और Black)।
पेपर फीडर: यह ट्रे होती है जहाँ से प्रिंटर कागज उठाता है।
बेल्ट और स्टेपर मोटर: यह प्रिंट हेड को कागज पर दाएं-बाएं घुमाने का काम करती है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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