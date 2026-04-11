प्रिंट, स्कैन और फोटोकॉपी वाला प्रिंटर अब आपके बजट में! सेल में मिल रही है भारी छूट

Apr 11, 2026 09:36 am IST

अमेजन पर अप्रैल 2026 की टॉप इंकजेट प्रिंटर डील्स में HP, Canon और Epson जैसे ब्रांड्स पर भारी छूट मिल रही है। कम लागत वाली इंक टैंक तकनीक और वाई-फाई कनेक्टिविटी वाले ये प्रिंटर्स घर और ऑफिस के काम के लिए सबसे किफायती विकल्प हैं।

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अप्रैल 2026 में यदि आप अपने घर या छोटे ऑफिस के लिए एक नया प्रिंटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अमेज़न पर उपलब्ध इंकजेट प्रिंटर्स (Inkjet Printers) के विकल्प आपके लिए सबसे बेहतरीन साबित हो सकते हैं। इस महीने अमेज़न इंडिया पर HP, Canon और Epson जैसे दिग्गज ब्रांड्स पर आकर्षक डील्स और डिस्काउंट मिल रहे हैं। इंकजेट प्रिंटर्स की सबसे बड़ी खूबी उनकी बहुमुखी प्रतिभा है; ये न केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को स्पष्टता से प्रिंट करते हैं, बल्कि हाई-क्वालिटी फोटो प्रिंटिंग के लिए भी जाने जाते हैं।

आधुनिक इंकजेट प्रिंटर्स अब 'इंक टैंक' (Ink Tank) तकनीक के साथ आ रहे हैं, जो प्रिंटिंग की लागत को काफी कम कर देती है। जहां पुराने प्रिंटर्स में महंगे कार्ट्रिज का खर्च होता था, वहीं इन नए मॉडल्स में आप आसानी से इंक रिफिल कर सकते हैं, जिससे प्रति पेज खर्च मात्र कुछ पैसे रह जाता है। अमेज़न पर उपलब्ध अधिकांश टॉप-रेटेड मॉडल्स वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, जिसका अर्थ है कि आप अपने स्मार्टफोन या टैबलेट से सीधे कमांड देकर प्रिंट निकाल सकते हैं।

इसके अलावा, 'ऑल-इन-वन' प्रिंटर्स की मांग काफी अधिक है क्योंकि ये एक ही मशीन में प्रिंट, स्कैन और फोटोकॉपी की सुविधा देते हैं। अप्रैल 2026 की सेल में छात्रों के लिए बजट फ्रेंडली विकल्प और प्रोफेशनल्स के लिए हाई-स्पीड इंकजेट मॉडल्स पर बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी दी जा रही है। खरीदारी से पहले अमेज़न पर यूजर रेटिंग्स और इंक की लागत की तुलना जरूर करें ताकि आप अपने बजट और जरूरत के हिसाब से सबसे किफायती और टिकाऊ प्रिंटर चुन सकें।

Canon PIXMA MG3070S एक किफायती और कॉम्पैक्ट ऑल-इन-वन इंकजेट प्रिंटर है, जिसे विशेष रूप से घरेलू उपयोग और छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह प्रिंटर न केवल प्रिंट करता है, बल्कि इसमें स्कैनिंग और फोटोकॉपी की सुविधा भी दी गई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी WiFi कनेक्टिविटी है, जो आपको बिना किसी तार के अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से सीधे प्रिंट करने की आजादी देती है।

Specifications फंक्शन ऑल-इन-वन कनेक्टिविटी Wi-Fi, USB, और Canon Selphy App सपोर्ट प्रिंट स्पीड 8.0 ipm (ब्लैक) और 4.0 ipm प्रिंट रेजोल्यूशन 4800 x 600 dpi सपोर्टेड पेज साइज A4, A5, B5, Letter, Legal, और फोटो साइज क्यों खरीदें किफायती कीमत वायरलेस प्रिंटिंग कॉम्पैक्ट डिज़ाइन ऑटो पावर ऑन फोटो प्रिंटिंग क्यों खोजें विकल्प प्रिंटिंग की अधिक लागत कम क्षमता वाले कार्ट्रिज केवल कम उपयोग के लिए

HP DeskJet Ink Advantage 2338 एक किफायती और भरोसेमंद ऑल-इन-वन प्रिंटर है, जो घरेलू उपयोग और स्कूली बच्चों के प्रोजेक्ट्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह एक ही डिवाइस में प्रिंट, कॉपी और स्कैन की सुविधा प्रदान करता है। इसका कॉम्पैक्ट ग्रे डिज़ाइन इसे डेस्क पर रखने के लिए आदर्श बनाता है। यह प्रिंटर उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिन्हें एक सरल, प्लग-एंड-प्ले प्रिंटिंग अनुभव की तलाश है।

Specifications ड्यूटी साइकिल प्रति माह 1000 पेज तक प्रिंट स्पीड 7.5 ppm (ब्लैक) और 5.5 ppm (कलर) कनेक्टिविटी Hi-Speed USB 2.0 इंक कार्ट्रिज HP 682 सेटअप ब्लैक और ट्राई-कलर कार्ट्रिज क्यों खरीदें किफायती शुरुआती कीमत उपयोग में आसान बेहतरीन प्रिंट क्वालिटी कॉम्पैक्ट और हल्का क्यों खोजें विकल्प केवल वायर्ड कनेक्टिविटी मोबाइल प्रिंटिंग की कमी

HP Ultra Ink Advantage 4929 एक प्रीमियम ऑल-इन-वन प्रिंटर है जिसे घर और छोटे ऑफिस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके साथ मिलने वाले इंक के 2 अतिरिक्त सेट हैं, जो इसे लंबे समय तक चलने वाला और किफायती बनाते हैं। यह प्रिंटर न केवल प्रिंट, स्कैन और कॉपी करता है, बल्कि वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आधुनिक सुविधाएँ भी प्रदान करता है। इसका रोज़वुड कलर इसे एक बहुत ही आकर्षक और स्टाइलिश लुक देता है।

Specifications वजन मात्र 3.42 किलोग्राम पेपर ट्रे 60-शीट इनपुट ट्रे और 25-शीट आउटपुट ट्रे डिस्प्ले आइकन LCD डिस्प्ले और 7 कंट्रोल बटन्स पेज यील्ड ब्लैक कार्ट्रिज से 1300 पेज और कलर कार्ट्रिज से 700 पेज तक क्यों खरीदें अतिरिक्त इंक सेट वायरलेस फ्रीडम बेहतरीन इंक क्षमता स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट क्यों खोजें विकल्प शुरुआती कीमत स्पीड कम मैनुअल डुप्लेक्स

Brother DCP-T730DW एक शक्तिशाली और आधुनिक ऑल-इन-वन इंक टैंक प्रिंटर है, जिसे भारी प्रिंटिंग कार्य और ऑफिस की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह प्रिंटर Auto Duplex (दोनों तरफ अपने आप प्रिंटिंग) और ADF (Automatic Document Feeder) जैसी सुविधाओं से लैस है, जो इसे बिजनेस और प्रोफेशनल उपयोग के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

Specifications पेपर हैंडलिंग 150 शीट्स की इनपुट ट्रे और 220 GSM तक के पेपर का सपोर्ट पेज यील्ड ब्लैक इंक से 15,000 पेज (2 बोतल के साथ) और कलर से 5,000 पेज तक विशेष फीचर्स ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग, ADF (20 शीट्स तक), बॉर्डरलेस प्रिंटिंग प्रिंट स्पीड 27 ppm (ब्लैक) और 23 ppm (कलर) तक कनेक्टिविटी USB, Wi-Fi Direct और Dual Band Wi-Fi क्यों खरीदें अत्यधिक कम लागत समय की बचत ऑटोमैटिक डॉक्यूमेंट फीडर तेज़ वायरलेस कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प कीमत ज्यादा रंगीन डिस्प्ले की कमी

Brother DCP-T535DW एक मिड-रेंज 'ऑल-इन-वन' इंक टैंक प्रिंटर है, जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें कम कीमत में Auto Duplex (दोनों तरफ प्रिंटिंग) की सुविधा चाहिए। यह प्रिंटर घर और छोटे ऑफिस के लिए एक बहुत ही किफायती विकल्प है, क्योंकि इसमें इंक टैंक सिस्टम दिया गया है जिससे प्रिंटिंग की लागत बहुत कम आती है। 128MB की मेमोरी और हाई-पेज यील्ड के साथ यह भारी लोड को भी आसानी से संभाल सकता है।

Specifications वजन 5.9 किलोग्राम पेज यील्ड ब्लैक इंक से 15,000 पेज (2 बोतल के साथ) और कलर से 5,000 पेज तक विशेष फीचर्स ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग, बॉर्डरलेस प्रिंटिंग मेमोरी 128 MB क्यों खरीदें पैसा वसूल प्रिंटिंग ऑटो डुप्लेक्स बेहतरीन कनेक्टिविटी मजबूत बिल्ड और मेमोरी क्यों खोजें विकल्प ADF की कमी LCD डिस्प्ले काफी छोटा और बेसिक

Epson Ecotank L130 एक समर्पित सिंगल-फंक्शन इंक टैंक प्रिंटर है, जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें केवल हाई-क्वालिटी प्रिंटिंग की जरूरत है। यह प्रिंटर अपने इको-टैंक सिस्टम के लिए जाना जाता है, जो कार्ट्रिज के झंझट को खत्म करता है और बहुत ही कम लागत में हजारों पेज प्रिंट करने की सुविधा देता है। यदि आपको स्कैनिंग या कॉपी की जरूरत नहीं है और आप केवल एक टिकाऊ और किफायती प्रिंटिंग मशीन चाहते हैं, तो यह एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications वजन मात्र 2.69 किलोग्राम इनपुट ट्रे क्षमता 50 शीट्स पेपर सपोर्ट A4, Legal, Letter; 256 GSM तक के मोटे कागज का समर्थन प्रिंट रेजोल्यूशन 5760 x 1440 dpi प्रिंट स्पीड 27 ppm (ब्लैक) और 15 ppm (कलर) क्यों खरीदें बेहद कम प्रिंटिंग लागत शानदार प्रिंट क्वालिटी कॉम्पैक्ट और हल्का मजबूत और टिकाऊ बिजली की बचत क्यों खोजें विकल्प वायरलेस की कमी केवल प्रिंट सुविधा धीमी कलर प्रिंटिंग

Epson Ecotank L6460 एक उच्च श्रेणी का बिजनेस क्लास इंक टैंक प्रिंटर है, जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें बहुत अधिक और तेज़ प्रिंटिंग की आवश्यकता होती है। यह ऑल-इन-वन प्रिंटर (प्रिंट, स्कैन, कॉपी) न केवल वाई-फाई और वायरलेस सुविधाओं से लैस है, बल्कि इसकी PrecisionCore तकनीक इसे लेज़र प्रिंटर जैसी फिनिश और गति प्रदान करती है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और कम प्रिंटिंग लागत इसे आधुनिक होम ऑफिस और छोटे व्यवसायों के लिए एक प्रीमियम विकल्प बनाती है।

Specifications उपयोग नियमित और भारी उपयोग (प्रति माह 300+ पेज) के लिए आदर्श प्रिंट रेजोल्यूशन 4800 x 1200 dpi विशेष फीचर्स ऑटो-डुप्लेक्स (दोनों तरफ प्रिंटिंग), कॉम्पैक्ट रिफिलेबल इंक टैंक प्रिंट लागत मात्र 12 पैसे (ब्लैक) प्रति पेज प्रिंट स्पीड 37 ppm (ब्लैक) और 17 ppm (कलर) तक क्यों खरीदें अत्यधिक तेज़ प्रिंटिंग किफायती संचालन ऑटो-डुप्लेक्स बेहतरीन इंक तकनीक वायरलेस कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प थोड़ा महंगा काफी भारी

1. इंकजेट प्रिंटर क्या है? इंकजेट प्रिंटर एक ऐसी मशीन है जो डिजिटल इमेज या टेक्स्ट को कागज पर छापने के लिए तरल स्याही का उपयोग करती है। यह घरों, छात्रों और छोटे कार्यालयों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर है क्योंकि यह रंगीन फोटो और डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छी क्वालिटी में प्रिंट कर सकता है।

2. इंकजेट कैसे काम करता है? इंकजेट प्रिंटर की कार्यप्रणाली बहुत दिलचस्प है:

नोजल तकनीक: प्रिंटर के प्रिंट हेड में हजारों छोटे-छोटे छेद होते हैं।

स्याही का छिड़काव: जब आप प्रिंट कमांड देते हैं, तो प्रिंटर इन नोजल के जरिए स्याही की बहुत महीन बूंदों को कागज पर छिड़कता है।

सटीकता: यह छिड़काव इतनी सटीकता और तेजी से होता है कि बूंदें मिलकर साफ अक्षर या चित्र बना देती हैं।

3. इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है? प्रिंट हेड: यह मुख्य हिस्सा है जो कागज पर स्याही छिड़कता है।

इंक कार्ट्रिज/टैंक: यहाँ स्याही भरी होती है (आमतौर पर चार रंग: Cyan, Magenta, Yellow, और Black)।

पेपर फीडर: यह ट्रे होती है जहाँ से प्रिंटर कागज उठाता है।

बेल्ट और स्टेपर मोटर: यह प्रिंट हेड को कागज पर दाएं-बाएं घुमाने का काम करती है।

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