Fastrack और boAt की स्मार्टवॉच पर 35% की छूट, लिमिटेड पीरियड है ऑफर

Budget friendly smartwatch:

Thu, 21 Aug 2025 06:02 PM

अगर आप वॉच खरीदने की सोच रहे हैं, तो जरा रुकिए, क्योंकि इन दिनों स्मार्टवॉच की खरीद पर भारी डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जिससे आप स्मार्टवॉच को उनकी वास्तविक कीमत से 35 फीसद कम दाम में खरीद पाएंगे। अमेजन सेल में Noise, Fastrack, boAt स्मार्टवॉच को सस्ते में खरीदा जा सकेगा। वॉच में जरूरत के सभी स्मार्ट फीचर्स जैसे स्लीप ट्रैकिंग, हर्ट रेट मॉनिटरिंग और ब्लड प्रेशर को चेक किया जा सकता है। हालांकि इन वॉच पर डिस्काउंट ऑफर को लिमिटेड पीरियड के लिए उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में आपको स्मार्टवॉच खरीदने के लिए आपको जल्दी ही प्लान बनाया होगा।

यह स्मार्ट वॉच भारत की पहली ऐसी स्मार्टवॉच है जिसमें अनलिमिटेड वॉचफेस और एआई क्रिएटर्स जैसी सुविधाएँ हैं। इसमें 1.96 इंच एमोलेड डिस्प्ले और एआई सर्च जैसी सुविधाएँ भी दी गई हैं, जो आपके स्मार्टवॉच एक्सपीरिएंस को और भी स्मार्ट और सुविधाजनक बनाती हैं। इसके अलावा, इसमें TruSync BT कॉलिंग और हेल्थ सूट जैसी सुविधाएँ हैं।

यह स्मार्टवॉच शानदार डिजाइन और स्मार्ट फीचर्स के साथ आती है, जिसमें 1.32 इच डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, और 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। इसकी स्टाइलिश मेटल केस और मजबूत स्ट्रैप इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए परफेक्ट स्मार्टवॉच है।

यह स्मार्टवॉच एक स्टाइलिश और फीचर-रिच डिवाइस है, जिसमें 1.85 इंच एचडी डिस्प्ले दी गई है, जो कि ब्लूटूथ कॉलिंग और 120 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स जैसी सुविधाओं के साथ आती है। इसके साथ ही, इसमें AI वॉयस असिस्टेंट, SpO2 और हार्ट रेट ट्रैकिंग जैसी हेल्थ मॉनिटरिंग सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं।

यह स्मार्टवॉच एक शानदार और किफायती डिवाइस है, जिसमें टर्न बाय टर्न नेगिवेशन, डवीआई वॉच फेस स्टूडियो, और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसी सुविधाएँ दी गई हैं। इसकी 1.39 इंच HD डिस्प्ले और IP67 रेजिस्टेंस इसे शानदार बना देती है।

यह एक ऐसी स्मार्टवॉच है, जो अपनी बेहतरीन डिजाइन और अत्याधुनिक फीचर्स के साथ आई है। इसमें 1.38 इंच HD डिस्प्ले मिलती है, जो कि ब्लूटूथ कॉलिंग, और 120+ स्पोर्ट्स मोड्स के साथ आती है। यह फिटनेस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी चाहने वालों के लिए शानदार ऑप्शन है।

यह एक फीचर-रिच और स्टाइलिश स्मार्टवॉच है जो आपको दमदार परफॉर्मेंस और लेटेस्ट डिजाइन ऑफर करती है। इस स्मार्टवॉच में 2.0 इंच एचडी डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, और 200+ कस्टम वॉच फेस जैसी सुविधाएँ हैं, जो इसे एक स्मार्ट फिटनेस और स्टाइल वियर बनाती हैं।

यह एक स्टाइलिश और लेटेस्ट फीचर्स वाली स्मार्टवॉच है, जिसमें प्रीमियम मेटल बिल्ड और बेहतरीन फीचर्स का शानदार कॉम्बिनेशन है। इसमें 1.43 इंच एमोलेड डिस्प्ले है, जो वाइब्रेंट और क्लियर विज़ुअल्स प्रदान करता है। इस स्मार्टवॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग, 100+ स्पोर्ट्स मोड्स, और जेस्चर कंट्रोल जैसी सुविधाएँ हैं, जो आपके हेल्थ ट्रैकिंग और यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाती हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।