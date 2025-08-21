Fastrack और boAt की स्मार्टवॉच पर 35% की छूट, लिमिटेड पीरियड है ऑफर budget friendly smartwatch under 10k 35 percent off Fastrack boAt, Gadgets Hindi News - Hindustan
Fastrack और boAt की स्मार्टवॉच पर 35% की छूट, लिमिटेड पीरियड है ऑफर

Budget friendly smartwatch: स्मार्टवॉच खरीदने वालों के लिए बढ़िया मौका है, क्योंकि Noise, Fastrack और boAt की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। इन स्मार्टवॉच को 35 फीसद डिस्काउंट ऑफर पर खरीदा जा सकेगा।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 06:02 PM
अगर आप वॉच खरीदने की सोच रहे हैं, तो जरा रुकिए, क्योंकि इन दिनों स्मार्टवॉच की खरीद पर भारी डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जिससे आप स्मार्टवॉच को उनकी वास्तविक कीमत से 35 फीसद कम दाम में खरीद पाएंगे। अमेजन सेल में Noise, Fastrack, boAt स्मार्टवॉच को सस्ते में खरीदा जा सकेगा। वॉच में जरूरत के सभी स्मार्ट फीचर्स जैसे स्लीप ट्रैकिंग, हर्ट रेट मॉनिटरिंग और ब्लड प्रेशर को चेक किया जा सकता है। हालांकि इन वॉच पर डिस्काउंट ऑफर को लिमिटेड पीरियड के लिए उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में आपको स्मार्टवॉच खरीदने के लिए आपको जल्दी ही प्लान बनाया होगा।

यह स्मार्ट वॉच भारत की पहली ऐसी स्मार्टवॉच है जिसमें अनलिमिटेड वॉचफेस और एआई क्रिएटर्स जैसी सुविधाएँ हैं। इसमें 1.96 इंच एमोलेड डिस्प्ले और एआई सर्च जैसी सुविधाएँ भी दी गई हैं, जो आपके स्मार्टवॉच एक्सपीरिएंस को और भी स्मार्ट और सुविधाजनक बनाती हैं। इसके अलावा, इसमें TruSync BT कॉलिंग और हेल्थ सूट जैसी सुविधाएँ हैं।

Specifications

डिस्प्ले
1.96 इंच AMOLED डिस्प्ले
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ
स्मार्ट फीचर्स
AI Create, AI Search, Always On Display
बिल्ड क्वॉलिटी
हल्का और स्टाइलिश डिजाइन

क्यों खरीदें

...

कस्टमाइज स्मार्टवॉच वॉच

...

बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस

...

AI Search

...

कॉलिंग की सुविधा

...

ऐप के साथ हेल्थ ट्रैकिंग की सुविधा

क्यों खोजें विकल्प

...

GPS की सुविधा नहीं

...

केवल Android के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट

यह स्मार्टवॉच शानदार डिजाइन और स्मार्ट फीचर्स के साथ आती है, जिसमें 1.32 इच डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, और 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। इसकी स्टाइलिश मेटल केस और मजबूत स्ट्रैप इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए परफेक्ट स्मार्टवॉच है।

Specifications

डिस्प्ले
1.32 इंच डिस्प्ले
बैटरी
5 दिन
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ 5.2
स्पोर्ट्स मोड्स
100+ स्पोर्ट्स मोड्स
वॉटर रेजिस्टेंस
IP67 रेटिंग

क्यों खरीदें

...

बड़ी डिस्प्ले और शानदार स्क्रीन क्लैरिटी

...

100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स

...

हेल्थ ट्रैकिंग की सुविधा

...

ब्लूटूथ कॉलिंग और स्मार्ट नोटिफिकेशन्स

...

5 दिन की बैटरी लाइफ

...

IP67 रेजिस्टेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

GPS की सुविधा नहीं है

...

कम बैटरी बैकअप

यह स्मार्टवॉच एक स्टाइलिश और फीचर-रिच डिवाइस है, जिसमें 1.85 इंच एचडी डिस्प्ले दी गई है, जो कि ब्लूटूथ कॉलिंग और 120 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स जैसी सुविधाओं के साथ आती है। इसके साथ ही, इसमें AI वॉयस असिस्टेंट, SpO2 और हार्ट रेट ट्रैकिंग जैसी हेल्थ मॉनिटरिंग सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं।

Specifications

डिस्प्ले
1.85 इंच एचडी टचस्क्रीन
स्पोर्ट्स मोड्स
120+ स्पोर्ट्स मोड्स
हेल्थ मॉनिटरिंग
SpO2,हार्ट रेट ट्रैकिंग, और स्लीप एनालिसिस
स्मार्ट फीचर्स
AI वॉयस असिस्टेंट, पेडोमीटर, सिडेंटरी रिमाइंडर, म्यूजिक प्लेयर

क्यों खरीदें

...

1.85 इंच HD डिस्प्ले

...

ब्लूटूथ कॉलिंग

...

120+ स्पोर्ट्स मोड्स

...

AI वॉयस असिस्टेंट

...

IP67 रेजिस्टेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

GPS की सुविधा नहीं है

...

बैटरी बैकअप की कमी

यह स्मार्टवॉच एक शानदार और किफायती डिवाइस है, जिसमें टर्न बाय टर्न नेगिवेशन, डवीआई वॉच फेस स्टूडियो, और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसी सुविधाएँ दी गई हैं। इसकी 1.39 इंच HD डिस्प्ले और IP67 रेजिस्टेंस इसे शानदार बना देती है।

Specifications

डिस्प्ले
1.39 इंच HD TFT डिस्प्ले
वॉटर रेजिस्टेंस
IP67 रेटिंग
बैटरी
260mAh बैटरी,
स्मार्ट फीचर्स
एक्टिविटी ट्रैकर, अलार्म क्लॉक, मौसम पूर्वानुमान, नोटिफिकेशन, फोन कॉल्स

क्यों खरीदें

...

टर्न बाय टर्न नेगिवेशन

...

डवीआई वॉच फेस स्टूडियो

...

ब्लूटूथ कॉलिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

GPS की क्षमता नहीं

यह एक ऐसी स्मार्टवॉच है, जो अपनी बेहतरीन डिजाइन और अत्याधुनिक फीचर्स के साथ आई है। इसमें 1.38 इंच HD डिस्प्ले मिलती है, जो कि ब्लूटूथ कॉलिंग, और 120+ स्पोर्ट्स मोड्स के साथ आती है। यह फिटनेस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी चाहने वालों के लिए शानदार ऑप्शन है।

Specifications

डिस्प्ले
1.38 इंच HD डिस्प्ले (
डिस्प्ले
1.38 इंच HD डिस्प्ले
ब्लूटूथ कॉलिंग
ब्लूटूथ 5.3
स्पोर्ट्स मोड्स
120+
कस्टम वॉच फेस
250+
वॉटर रेजिस्टेंस
IP67

क्यों खरीदें

...

क्रिस्टल-क्लियर कॉलिंग

...

120+ स्पोर्ट्स एक्टिविटी ट्रैकिंग

...

250+ कस्टम क्लाउड वॉच फेस

क्यों खोजें विकल्प

...

GPS की कमी

...

कम बैटरी लाइफ

यह एक फीचर-रिच और स्टाइलिश स्मार्टवॉच है जो आपको दमदार परफॉर्मेंस और लेटेस्ट डिजाइन ऑफर करती है। इस स्मार्टवॉच में 2.0 इंच एचडी डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, और 200+ कस्टम वॉच फेस जैसी सुविधाएँ हैं, जो इसे एक स्मार्ट फिटनेस और स्टाइल वियर बनाती हैं।

Specifications

डिस्प्ले
2.0 इंच HD डिस्प्ले
कस्टम वॉच फेस
200+ कस्टम वॉच फेस
बैटरी
7 दिन की बैटरी

क्यों खरीदें

...

बेहतरीन विजुअल एक्सपीरिएंस

...

200+ वॉच फेस कस्टमाइजेशन ऑप्शंस

...

7 दिन की बैटरी लाइफ

...

SpO2 मॉनिटरिंग से हेल्थ ट्रैकिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

GPS की कमी

...

सीमित स्पोर्ट्स मोड्स

यह एक स्टाइलिश और लेटेस्ट फीचर्स वाली स्मार्टवॉच है, जिसमें प्रीमियम मेटल बिल्ड और बेहतरीन फीचर्स का शानदार कॉम्बिनेशन है। इसमें 1.43 इंच एमोलेड डिस्प्ले है, जो वाइब्रेंट और क्लियर विज़ुअल्स प्रदान करता है। इस स्मार्टवॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग, 100+ स्पोर्ट्स मोड्स, और जेस्चर कंट्रोल जैसी सुविधाएँ हैं, जो आपके हेल्थ ट्रैकिंग और यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाती हैं।

Specifications

डिस्प्ले
1.43 इंच AMOLED
स्पोर्ट्स मोड्स
100+
वाटर रेजिस्टेंस
IP68
बैटरी लाइफ
7 दिन

क्यों खरीदें

...

बड़ी और वाइब्रेंट AMOLED स्क्रीन

...

Bluetooth कॉलिंग के साथ हैंड्स-फ्री कनेक्टिविटी

...

दमदार बैटरी लाइफ

...

प्रीमियम मेटल बिल्ड

...

जेस्चर कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

कॉलिंग मोड

...

GPS की कमी

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

