स्मार्ट फीचर्स, बजट फ्रेंडली प्राइस, अमेजन के बेस्ट इन Frost Free बॉटम माउंट फ्रिज पर मिल रही है सबसे बड़ी छूट

अमेजन पर बेहतरीन स्मार्ट फीचर्स वाले Frost Free बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर्स पर इस समय सबसे बड़ी छूट और आकर्षक बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। यह सेल बार-बार झुकने के झंझट से मुक्ति देने वाले इन प्रीमियम ब्रांडेड फ्रिज को बेहद बजट-फ्रेंडली कीमत पर खरीदने का सबसे सही मौका है।

अगर आप अपने किचन के लिए एक मॉडर्न और आरामदायक रेफ्रिजरेटर तलाश रहे हैं, तो अमेजन पर मिल रहे Frost Free बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर्स इस समय सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। इन फ्रिज का सबसे बड़ा फायदा इनका फ्रीजर-नीचे, फ्रिज-ऊपर वाला डिजाइन है, जो आपको सब्जियों और डेयरी प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए बार-बार झुकने के झंझट से पूरी तरह मुक्ति देता है।

इस समय अमेजन पर Whirlpool, Panasonic और Electrolux जैसे टॉप ब्रांड्स के प्रीमियम मॉडल्स पर 32% से लेकर 39% तक की भारी छूट मिल रही है। ये फ्रिज न केवल दिखने में बेहद स्टाइलिश और लग्जरी लुक वाले हैं, बल्कि इनमें Intellisense Inverter, AI Econavi Sensors और TasteLockAuto जैसी अत्याधुनिक स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये फीचर्स भोजन को हफ़्तों तक फ्रेश और बैक्टीरिया-मुक्त रखते हैं।

कम बजट वाले खरीदारों के लिए भी ये प्रीमियम फ्रिज अब काफी बजट-फ्रेंडली हो गए हैं। डिस्काउंट के साथ-साथ अमेजन पर No Cost EMI, चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर 4,000 रुपये तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और 1,500 रुपये से अधिक का अतिरिक्त कैशबैक ऑफर मिल रहा है। अपने किचन को स्मार्ट बनाने और शानदार डील्स का फायदा उठाने का यह बिल्कुल सही मौका है।

क्या आप बार-बार फ्रिज से सब्जियां निकालने के लिए झुककर थक चुके हैं? Whirlpool 285 L 2 Star Frost Free Inverter Double Door Refrigerator आपकी इस समस्या का सबसे बेहतरीन समाधान है। ओमेगा स्टील फिनिश वाले इस प्रीमियम रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर नीचे और फ्रिज का मुख्य हिस्सा ऊपर दिया गया है, जो इसे बेहद यूजर-फ्रेंडली बनाता है। यह फ्रिज Intellisense Inverter Technology और एक्सटर्नल टच कंट्रोल पैनल जैसे स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है, जो मध्यम आकार के परिवारों के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। सबसे अच्छी बात यह है कि अमेजन पर यह इस समय भारी डिस्काउंट (34% की बचत) के साथ उपलब्ध है।

Specifications कन्फ़िगरेशन Double Door Bottom Mount डाइमेंशन्स 63.2D x 71.7W x 169.1H Centimeters वारंटी 1 Year Product + 9 Years on Compressor कंप्रेसर टाइप ( Intellisense Inverter Technology क्यों खरीदें बॉटम माउंट डिज़ाइन इंटेलीसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लंबे समय तक ताज़गी स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन पोर्टेबल आइस ट्रे क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग कम रेटिंग

यदि आप अपने बड़े परिवार के लिए एक प्रीमियम, मॉडर्न और एडवांस फीचर्स वाला फ्रिज तलाश रहे हैं, तो Electrolux 496L UltimateTaste 500 आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह एक प्रीमियम बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर है, जिसमें अक्सर इस्तेमाल होने वाला फ्रिज सेक्शन ऊपर और फ्रीजर नीचे की तरफ दिया गया है। स्टेनलेस स्टील फिनिश और स्लीक लुक के साथ आने वाला यह फ्रिज TasteLockAuto, TasteGuard और EvenTemp जैसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी से लैस है, जो आपके भोजन को हफ़्तों तक ताजा और हाइजीनिक रखते हैं। अमेजन पर इस समय यह मॉडल 32% के शानदार डिस्काउंट और बेहतरीन बैंक ऑफर्स के साथ उपलब्ध है।

Specifications कंप्रेसर टाइप NutriFresh Inverter Compressor एनर्जी रेटिंग 1 Star कन्फ़िगरेशन Freezer-on-Bottom डाइमेंशन्स 72.3D x 79.6W x 172.5H Centimeters वारंटी 1 Year Product + 10 Years on Compressor क्यों खरीदें TasteLockAuto टेक्नोलॉजी TasteGuard डियोडोराइज़र EvenTemp कूलिंग शानदार यूजर रेटिंग क्यों खोजें विकल्प 1-स्टार एनर्जी रेटिंग बजट बायर्स के लिए थोड़ी महंगी

अगर आप अपने घर के लिए एक अत्यधिक एडवांस, स्मार्ट और समय बचाने वाले फीचर्स से लैस फ्रिज की तलाश में हैं, तो Panasonic 357L Prime Convertible AI Econavi Refrigerator आपके लिए एक शानदार विकल्प है। डायमंड ब्लैक फिनिश वाले इस प्रीमियम बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर में फ्रिज सेक्शन ऊपर और फ्रीजर नीचे दिया गया है, जो आपके दैनिक उपयोग को बेहद आरामदायक बनाता है। यह रेफ्रिजरेटर AI Econavi और 6-स्टेज स्मार्ट इन्वर्टर जैसी अत्याधुनिक जापानी तकनीकों के साथ आता है, जो आपके यूसेज पैटर्न को समझकर कूलिंग को खुद-ब-खुद एडजस्ट करती हैं। अमेजन पर इस समय यह प्रीमियम मॉडल 38% के बंपर डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है।

Specifications कंप्रेसर टाइप 6-Stage Intelligent Inverter कन्फ़िगरेशन Bottom Mount Double Door डाइमेंशन्स 70D x 68.5W x 162.4H Centimeters वारंटी 3 Years Warranty क्यों खरीदें प्राइम कनवर्टिबल मोड्स AI Econavi टेक्नोलॉजी 6-स्टेज इंटेलिजेंट इन्वर्टर कंप्रेसर अल्ट्रा स्पेशियस डोर पॉकेट्स क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग शुरुआती कस्टमर रिव्यू

यदि आप अपने बड़े परिवार के लिए एक ऐसा फ्रिज ढूंढ रहे हैं जो न केवल दिखने में बेहद खूबसूरत और मॉडर्न हो, बल्कि कुकिंग को भी आसान बना दे, तो Panasonic 400L Prime Convertible Refrigerator एक परफेक्ट चॉइस है। इसके मिरर ग्लास फिनिश वाले प्रीमियम लुक के साथ यह आपके किचन की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। यह एक बॉटम माउंट फ्रिज है, जिसमें फ्रीजर नीचे की तरफ दिया गया है ताकि आपको बार-बार झुकना न पड़े। यह मॉडल पैनासोनिक की अनूठी Prime Fresh टेक्नोलॉजी और 6-स्टेज स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है, जो भोजन को लंबे समय तक ताजा रखने और स्मार्ट कुकिंग के लिए बेहतरीन है। अमेजन पर इस समय इस प्रीमियम फ्रिज पर 39% की भारी छूट मिल रही है।

Specifications कंप्रेसर टाइप Intelligent 6-Stage Inverter Compressor कन्फ़िगरेशन Bottom Mount Double Door डाइमेंशन्स 70D x 68.5W x 162.4H Centimeters वारंटी 3 Years on Product + 10 Years on Compressor क्यों खरीदें प्रीमियम मिरर ग्लास डिजाइन प्राइम फ्रेश के 4 शानदार सब-मोड्स 6-स्टेज इंटेलिजेंट इन्वर्टर कंप्रेसर बॉटम माउंट डिजाइन क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग मिरर ग्लास की देखरेख

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।