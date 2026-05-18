बजट कम है? तो Amazon से खरीदें ये टॉप रेटिंग वाले Single Door Fridge, कम दाम में देंगे लंबी लाइफ
अमेजन पर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स पर अब तक का सबसे बड़ा और शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। ग्राहक इन रेफ्रिजरेटर्स को बेहद किफायती और कम दामों में सिर्फ अमेजन से खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन पर इस समय सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स पर अब तक का सबसे बड़ा और धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। यदि आप अपने घर के लिए एक नया, स्टाइलिश और टिकाऊ फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए बिल्कुल सही और सुनहरा मौका है। इस सेल के दौरान गोदरेज, एलजी, सैमसंग, और व्हर्लपूल जैसे देश के टॉप और भरोसेमंद ब्रांड्स के रेफ्रिजरेटर्स बेहद किफायती दामों पर उपलब्ध हैं।
सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स छोटे परिवारों, बैचलर्स या सीमित जगह वाले किचन के लिए एक बेहतरीन विकल्प होते हैं। ये न सिर्फ बिजली की भारी बचत करते हैं, बल्कि अपनी आधुनिक कूलिंग टेक्नोलॉजी के कारण भोजन और सब्जियों को लंबे समय तक ताजा भी रखते हैं।
इस विशेष ऑफर की सबसे खास बात यह है कि इतनी कम कीमत और भारी छूट का लाभ सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पर ही उठाया जा सकता है। इसके अलावा, ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट ईएमआई (No-Cost EMI) और पुराने फ्रिज को बदलने के लिए शानदार एक्सचेंज डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं। सीमित समय के लिए चल रही इस सेल का फायदा उठाएं और अपने बजट में बेस्ट रेफ्रिजरेटर घर लाएं।
1. Haier 253L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator|Inverter Compressor|Toughened Glass Shelves|Large Veg Box|Fast Freezing with Longer Cooling Retention|Easy Clean Back (HRD-2743CRK-N, Red Karen)
हायर का यह 253 लीटर क्षमता वाला सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर छोटे और मध्यम आकार के परिवारों (2 से 3 सदस्यों) या बैचलर्स के लिए एक शानदार और स्टाइलिश विकल्प है। यह आकर्षक रेड कार्वेन पैटर्न और आधुनिक डिज़ाइन के साथ आता है जो आपके किचन की खूबसूरती को बढ़ा देता है। इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर और डायमंड एज फ्रीजिंग जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो बिजली की कम खपत में बेहतरीन और लंबे समय तक कूलिंग प्रदान करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की बचत
फास्ट फ्रीजिंग
होम इनवर्टर कनेक्शन
बड़ी क्षमता और मजबूत शेल्फ
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
सीमित फ्रीजर स्पेस
2. Whirlpool 184 L 3 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator (205 WDE CLS 3S SAPPHIRE BLUE-Y, Blue, 2026 Model)
व्हर्लपूल का यह 184 लीटर क्षमता वाला सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर छोटे परिवारों (2 से 3 सदस्यों), कपल्स या अकेले रहने वाले लोगों के लिए एक किफायती और बेहतरीन विकल्प है। यह आकर्षक सैफायर ब्लू रंग और आधुनिक डिजाइन के साथ आता है। इस रेफ्रिजरेटर में इंसुलेटेड कैपिलरी टेक्नोलॉजी और हनीकॉम्ब मॉइस्चर लॉक-इन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो सब्जियों और फलों को लंबे समय तक ताजा बनाए रखती है और पावर कट के दौरान भी 12 घंटे तक कूलिंग बरकरार रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
सब्जियों के लिए बेहतर ताजगी
बोतलों के लिए जंबो स्टोरेज
होम इनवर्टर से ऑटो-कनेक्ट
एंटी-बैक्टीरियल गैस्केट
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
बड़े परिवारों के लिए सीमित स्पेस
3. Samsung 183 L, 3 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20H2723CU/NL, Camellia Blue, Single Touch Defrost, 2026 Model)
सैमसंग का यह 183 लीटर क्षमता वाला सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आधुनिक डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और खूबसूरत कैमेलिया ब्लू फ्लोरल पैटर्न के साथ आता है। यह फ्रिज 2 से 3 सदस्यों वाले छोटे परिवारों या बैचलर्स के लिए एक परफेक्ट और प्रीमियम विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी कम बिजली खपत (सालाना सिर्फ 148 यूनिट) और स्मार्ट कनेक्ट इन्वर्टर फीचर है, जो बिजली कटने पर भी आपके घर के इन्वर्टर की मदद से भोजन को 15 दिनों तक फ्रेश बनाए रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बिजली की बचत
डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर
सिंगल टच डिफ्रॉस्ट
फ्रेश रूम
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2 शेल्फ
कीमत थोड़ी अधिक
4. Bosch 207 L, 3 star, Direct-Cool Single Door Refrigerator | 18 Hrs Cooling Retention | 2.5X Faster Cooling | Spacious Multi Box | XL Dry Storage | SuperFreeze (2026 model, CST20S23VI, Fine Steel)
बॉश का यह 207 लीटर क्षमता वाला सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर जर्मन इंजीनियरिंग और आधुनिक तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह रेफ्रिजरेटर अपने फाइन स्टील फिनिश के साथ बेहद आकर्षक और प्रीमियम लुक देता है। 2 से 3 सदस्यों वाले परिवारों के लिए यह एक बहुत ही व्यावहारिक और दमदार फ्रिज है, जो 2.5 गुना तेजी से कूलिंग करने और बिजली कटने पर भी 18 घंटे तक कूलिंग को बरकरार रखने की बेजोड़ क्षमता के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर-फास्ट कूलिंग
वेरियो इन्वर्टर कंप्रेसर
बड़ा और सुविधाजनक स्टोरेज
स्मार्ट इवेपोरेशन
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
कीमत थोड़ी सी अधिक
5. acer 215L 3 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator (AiSense, AR215AD3FSHD, Silver Hairline)
तकनीकी क्षेत्र के जाने-माने ब्रांड एसर का यह 215 लीटर क्षमता वाला सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आधुनिक AiSense तकनीक और आकर्षक 'सिल्वर हेयरलाइन' फिनिश के साथ आता है। 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए यह एक बेहद किफायती और बड़ा विकल्प है। इस रेफ्रिजरेटर को खास तौर पर भारतीय घरों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिसमें 20% मोटी दीवारें (बेहतर इंसुलेशन के लिए) और नमी को लंबे समय तक रोकने वाली एडवांस तकनीक दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार वैल्यू फॉर मनी
बेहतर इंसुलेशन
3 एडजस्टेबल टफन ग्लास शेल्फ
नमी नियंत्रण
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
नया रेफ्रिजरेटर ब्रांड
6. IFB 197L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (IFBDC-2235DBSE, Brush Grey, Advanced Inverter Compressor, Extraordinary Storage with Humidity Controller)
घरेलू उपकरणों के प्रीमियम ब्रांड IFB का यह 197 लीटर क्षमता वाला सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आधुनिक तकनीक और जबर्दस्त बचत का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। यह फ्रिज आकर्षक ब्रश ग्रे फिनिश के साथ आता है, जो आपके किचन को एक मॉडर्न और एलिगेंट लुक देता है। 2 से 3 सदस्यों वाले परिवारों के लिए यह रेफ्रिजरेटर सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है क्योंकि यह 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जो मार्केट में सबसे कम बिजली की खपत सुनिश्चित करता है। साथ ही, इस पर मिलने वाली 4 साल की सुपर वारंटी इसे बेहद भरोसेमंद बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली के बिल की भारी बचत
सुपरफास्ट आइस मेकिंग
बड़ा और एडवांस वेजिटेबल बॉक्स
10 घंटे का कूलिंग बैकअप
स्मार्ट डोर स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
शुरुआती कीमत
शुरुआती कीमत
7. Lloyd 195 L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator with Auto Defrost, Rapid Freeze, Bactshield, Viruzsafe Handle & Honeycomb Crisper | (GLDC213SDBB2GC, Daisy Blue)
हैवेल्स ब्रांड के अंतर्गत आने वाले लॉयड का यह 195 लीटर क्षमता वाला सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर सिंगल डोर सेगमेंट में एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है। खूबसूरत ‘डेज़ी ब्लू’ फ्लोरल पैटर्न के साथ आने वाला यह फ्रिज 2 से 3 सदस्यों के छोटे व मध्यम परिवारों के लिए एकदम सही है। इस रेफ्रिजरेटर की सबसे बड़ी खासियत इसका ऑटो डिफ्रॉस्ट फीचर है, जो आमतौर पर सिर्फ महंगे डबल डोर फ्रिज में मिलता है। इसके साथ ही इसमें स्वच्छता और सुरक्षा के लिए वायरस और बैक्टीरिया से बचाने वाली एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो डिफ्रॉस्ट का आराम
सुपरफास्ट आइस मेकिंग
वायरस और बैक्टीरिया से सुरक्षा
सब्जियों के लिए हनीकॉम्ब क्रिस्पर
क्यों खोजें विकल्प
कोई बेस स्टैंड ड्रावर नहीं
कीमत थोड़ी सी अधिक
1. सिंगल डोर और डबल डोर रेफ्रिजरेटर में क्या अंतर है?
दरवाजे : सिंगल डोर में पूरा फ्रिज और फ्रीजर एक ही दरवाजे के अंदर होते हैं। डबल डोर में फ्रीजर के लिए ऊपर और मुख्य फ्रिज के लिए नीचे, दो अलग-अलग दरवाजे होते हैं।
कूलिंग टेक्नोलॉजी: सिंगल डोर फ्रिज आमतौर पर डायरेक्ट कूल होते हैं, जिनमें बर्फ जमने पर मैनुअली साफ करना पड़ता है। डबल डोर फ्रिज फ्रॉस्ट-फ्री होते हैं, जिनमें बर्फ अपने आप साफ हो जाती है।
बिजली की खपत: सिंगल डोर फ्रिज आकार में छोटे होने के कारण बिजली की कम खपत करते हैं। डबल डोर फ्रिज में बड़ा कंप्रेसर और ऑटो-डिफ्रॉस्ट फैन होने की वजह से बिजली थोड़ी ज्यादा लगती है।
क्षमता : सिंगल डोर छोटे परिवारों (1-3 सदस्य) के लिए होता है, जबकि डबल डोर बड़े परिवारों (3-5 या अधिक सदस्य) के लिए उपयुक्त है।
2. एलजी (LG) सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या है?
भारतीय बाजार में एलजी के सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स की शुरुआती कीमत लगभग 14,000 रुपये से 23,000 रुपये के बीच होती है।
14,000 रुपये - 16,000 रुपये : इस रेंज में आपको 180 से 190 लीटर क्षमता वाले सामान्य 2-स्टार या 3-स्टार मॉडल मिलते हैं।
17,000 रुपये - 23,000 रुपये : इस प्रीमियम रेंज में आपको 200 से 240 लीटर तक की बड़ी क्षमता, स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, बेस स्टैंड दराज और आकर्षक फ्लोरल डिज़ाइन्स वाले 4-स्टार या 5-स्टार मॉडल मिलते हैं।
3. रेफ्रिजरेटर कितने प्रकार के होते हैं?
मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं,
सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर : सबसे बजट-फ्रेंडली और छोटे परिवारों के लिए उपयुक्त।
डबल डोर रेफ्रिजरेटर : इसमें फ्रीजर ऊपर या नीचे होता है। यह मध्यम से बड़े परिवारों के लिए बेस्ट है।
ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर : इसमें तीन अलग-अलग डोर होते हैं (ऊपर फ्रीजर, बीच में मुख्य फ्रिज, और नीचे सब्जियों के लिए अलग दराज)।
साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर : ये अलमारी की तरह बीच से दो हिस्सों में खुलते हैं। इनमें बहुत ज्यादा स्टोरेज और प्रीमियम फीचर्स होते हैं।
फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर : इनमें ऊपर दो दरवाजे साइड-बाय-साइड खुलते हैं और नीचे फ्रीजर के लिए बड़ा दराज होता है।
4. सिंगल डोर फ्रिज कितने लीटर का होता है?
सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स की क्षमता आमतौर पर 160 लीटर से लेकर 250 लीटर तक होती है।
160L से 190L: बैचलर्स, कपल्स या 2 सदस्यों वाले छोटे घरों के लिए आदर्श है।
200L से 250L: 3 से 4 सदस्यों वाले मध्यम परिवारों के लिए पर्याप्त स्पेस प्रदान करता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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