Projector खरीदना है तो ये हैं धांसू वीडियो और ऑडियो क्वालिटी वाले टॉप ऑप्शन, कीमत देखते ही कर देंगे ऑर्डर
Budget Friendly Projectors: अगर आप अपने घर के लिए एक नया प्रोजेक्टर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, जिससे आप थिएटर जैसी क्वालिटी घर पर पा सकते हैं, तो यहां दिए गए सभी ऑप्शन्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Budget Friendly Projectors: बजट फ्रेंडली प्रोजेक्टर ऐसे प्रोजेक्टर होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के साथ आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ते। ये प्रोजेक्टर कम कीमत में बड़ी स्क्रीन पर फिल्में, वीडियो या प्रेजेंटेशन दिखाने में मदद करते हैं। इनकी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी कमाल की होती है। यह कई स्मार्ट फीचर्स के साथ आते हैं। साथ ही कई ओटीटी ऐप्स का एक्सेस भी दिया जाता है। अगर आप कम खर्च में अच्छा और भरोसेमंद प्रोजेक्टर चाहते हैं तो बजट फ्रेंडली प्रोजेक्टर एक बढ़िया चॉइस साबित हो सकता है।
इसकी कीमत 70% डिस्काउंट के साथ 6,590 रुपये हो गई है। इसकी एमआरपी 21,990 रुपये है। इसे हर महीने 320 रुपये की EMI के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। यह एंड्रॉइड 13.0 पर चलता है और इसके साथ नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब जैसी ऐप्स प्री-इंस्टॉल्ड हैं। इसमें वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ की सुविधा है, जिससे आप अपने फोन या लैपटॉप से आसानी से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Android 13.0
4D कीस्टोन और ऑटो-एडजस्टमेंट
WiFi 6 और Bluetooth कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
नेटिव रेजोल्यूशन केवल 720P
ऑडियो क्वालिटी एवरेज
इसकी कीमत 67% डिस्काउंट के साथ 7,990 रुपये है। यह एक मॉर्डन, पोर्टेबल स्मार्ट होम प्रोजेक्टर है, जो फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसमें एंड्रॉइड 13.0 ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जिससे आप सीधे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यू्ट्यूब जैसी ऐप्स का मजा ले सकते हैं। यह प्रोजेक्टर वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ 5.0 से लैस है, जिससे वायरलेस कनेक्टिविटी फास्ट हो जाएगी। इसके साथ ऑटो और 4D कीस्टोन करेक्शन भी है।
Specifications
क्यों खरीदें
फुल एचडी (1080p) रेजोल्यूशन
Android 13.0
वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ 5.0
180 डिग्री रोटेबल स्टैंड
क्यों खोजें विकल्प
स्पीकर की आवाज कमजोर
ब्राइट रूम में विजिबिलिटी कम
यह काफी किफायती ऑप्शन है। इसकी कीमत 36% डिस्काउंट के साथ 1,599 रुपये हो गई है। यह किफायती और पोर्टेबल प्रोजेक्टर है, जो फोन, लैपटॉप और पेनड्राइव के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है। यह लगभग 60 इंच तक की स्क्रीन पर वीडियो दिखाने की क्षमता रखता है। इसके साथ 1080p फुल एचडी रेजोल्यूशन का सपोर्ट दिा गया है। ऑइसमें रिमोट और HDMI पोर्ट शामिल हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सस्ता और बजट फ्रेंडली
पोर्टेबल
मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
नेटिव रेजोल्यूशन नहीं
कम्फर्ड रूम के लिए बेहतर
इस प्रोजेक्टर की कीमत पर 80% डिस्काउंट दिया गया है, जिसके बाद इसकी कीमत 3,999 रुपये हो गई है। इसमें आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब जैसी ऐप्स सीधे चला सकते हैं। यह प्रोजेक्टर 1080p फुल एचडी नेटिव रेजोल्यूशन और 4K वीडियो सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ 5.0 जैसी नई तकनीकें दी गई हैं, जिससे आप वायरलेस तरीके से अपने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Android 11 से इनबिल्ट ऐप्स का सपोर्ट
1080p नेटिव क्वालिटी और 4K सपोर्ट
WiFi 6 और Bluetooth 5.0
क्यों खोजें विकल्प
बहुत रोशनी वाले कमरे में पिक्चर धुंधली
इनबिल्ट स्पीकर की क्वालिटी एवरेज
इस प्रोजेक्टर की कीमत 21,990 रुपये है, लेकिन इसे 64% डिस्काउंट के साथ 7,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसे हर महीने 387 रुपये की EMI के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। यह एक स्मार्ट और स्टाइलिश होम प्रोजेक्टर है, जो रियल फुल एचडी 1080p नेटिव रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसमें एंड्रॉइड 13.0 का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जिससे आप ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट ले सकते हैं। यह प्रोजेक्टर वाई-फाई 6, ब्लूटूथ, एचडीएमआई आर्क जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Android 13.0
रियल 1080p फुल एचडी
4K HDR सपोर्ट
WiFi 6 और Bluetooth
क्यों खोजें विकल्प
300 ISO ब्राइटनेस सिर्फ डार्क रूम के लिए सही
स्पीकर क्वालिटी एवरेज
इस प्रोजेक्टर की कीमत 24,999 रुपये है। इसे 64% डिस्काउंट के साथ 8,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह घर को मिनी थिएटर में बदल सकता है। इसमें 1080p फुल एचडी रेजोल्यूशन, 4500 ल्यूमन्स ब्राइटनेस और रोटेटेबल डिजाइन दिया गया है, जिससे आप इसे किसी भी दिशा में घुमा कर स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यह प्रोजेक्टर ओटीटी ऐप्स का एक्सेस देता है। इसमें स्क्रीन मिररिंग, 5 वॉट का इनबिल्ट स्पीकर, और अन्य कनेक्टिविटी फीचर्स भी मौजूद हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Full HD 1080p रेजोल्यूशन
इनबिल्ट OTT ऐप्स
4500 ल्यूमेन्स
क्यों खोजें विकल्प
ब्राइटनेस आउटडोर या तेज रोशनी में कम
स्पीकर बेस ज्यादा नहीं देता
इसकी कीमत 68% डिस्काउंट के साथ 6,990 रुपये हो जाती है। यह एंड्रॉइड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। यह प्रोजेक्टर खासतौर पर बेहतर ब्राइटनेस और आवाज के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आप घर पर थिएटर जैसा एक्सपीरियंस पा सकते हैं। इसमें 1080p फुल एचडी और 4K सपोर्ट भी है। इसका डिजाइन रोटेटेबल है। यह WiFi 6 और ब्लूटूथ से लैस है।
Specifications
क्यों खरीदें
Android 13
3X ब्राइटर स्क्रीन
4X साउंड
क्यों खोजें विकल्प
720p नेटिव रेजोल्यूशन
ज्यादा बड़े या आउटडोर रूम के लिए सीमित ब्राइटनेस
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।