कीमत टीवी से कम और मजा दोगुना, आज ही लाएं ये प्रोजेक्टर, सिनेमाहॉल जैसे 300 इंच स्क्रीन पर देखें फिल्म और शो Budget Friendly Projectors Available At Cheapest Price On Amazon Deals and offers are live now, Gadgets Hindi News - Hindustan
कीमत टीवी से कम और मजा दोगुना, आज ही लाएं ये प्रोजेक्टर, सिनेमाहॉल जैसे 300 इंच स्क्रीन पर देखें फिल्म और शो

Budget Friendly Projectors: जरा सोचिए, महज एक प्रोजेक्टर के साथ आप आसानी से अपने घर पर ही सिनेमाहॉल बना पाएं तो? जी हां, ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्टर आपको घर पर बड़ी स्क्रीन पर मूवी देखने का मजा देता है। यहां हम आपको इसके कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 02:16 PM
Budget Friendly Projectors: आज के समय में बच्चों को बड़ी स्क्रीन पर मूवी दिखाने के लिए सिनेमाहॉल ले जाना पड़ता है। लेकिन ये हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। हर बार अगर आप मूवी का टिकट खरीदते हैं तो 1000-1500 रुपये कहां खर्च हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। ऐसे में आपकी इस परेशानी का हल है एक छोटू प्रोजेक्टर। घबराइए नहीं, प्रोजेक्टर जरूर छोटा है, लेकिन इसका स्क्रीन साइज सिनेमाहॉल के बराबर ही है, जिसकी मदद से आप घर पर ही अपने बच्चों को बड़ी स्क्रीन पर मूवी दिखा पाएंगे। इनकी कीमत भी आपके ही बजट में आ जाती है।

कीमत टीवी से कम और मजा दोगुना, आज ही लाएं ये प्रोजेक्टर, सिनेमाहॉल जैसे 300 इंच स्क्रीन पर देखें फिल्म और शो
यह एक स्मार्ट LED प्रोजेक्टर है, जो घर और ऑफिस दोनों के लिए सही रहेगा। इसका कॉम्पैक्ट और रोटेटेबल डिजाइन इसे आसानी से कहीं भी सेटअप करने में मदद करेगा। यह 720p HD रेजोल्यूशन और 2000 ल्यूमेंस ब्राइटनेस के साथ आता है। इससे वीडियो और मूवी देखने का एक्सपीरियंस कमाल का हो जाएगा। इसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार जैसे इन-बिल्ट स्ट्रीमिंग ऐप्स का सपोर्ट दिया गया है। फोन की स्क्रीन भी इश पर मिरर की जा सकती है।

Specifications

रेजोल्यूशन
720p HD
ब्राइटनेस
2000 ल्यूमेंस
इन-बिल्ट ऐप्स
Netflix, Prime Video, Hotstar
स्पीकर
3W इन-बिल्ट
फीचर्स
स्क्रीन मिररिंग, स्मार्ट कनेक्टिविटी

क्यों खरीदें

...

कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन

...

इन-बिल्ट स्ट्रीमिंग ऐप्स से सीधे कंटेंट देख सकते हैं

...

स्क्रीन मिररिंग फीचर से मोबाइल या लैपटॉप कनेक्ट करना आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 720p रेजोल्यूशन

...

3W स्पीकर छोटे रूम के लिए ठीक

यह एक स्मार्ट मिनी प्रोजेक्टर है, जो घर में मूवी देखने, गेमिंग करने या प्रेजेंटेशन के लिए सही रहेगा। यह प्रोजेक्टर 1080p नेटिव फुल HD रेजोल्यूशन और 4K सपोर्ट के साथ आता है। इसमें एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और इन-बिल्ट स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जिससे आप आसानी से OTT प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स चला सकते हैं। इसमें 5G WiFi 6 और ब्लूटूथ 5.0 की सुविधा है, जिससे इसे कनेक्ट करना आसान हो जाता है।

Specifications

रेजोल्यूशन
नेटिव 1080p (Full HD), 4K सपोर्ट
ऑपरेटिंग सिस्टम
Android 11
कनेक्टिविटी
5G, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.0
फीचर्स
इलेक्ट्रिक फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन
कम्पेटिबिलिटी
PC, लैपटॉप, PS5, स्मार्टफोन

क्यों खरीदें

...

1080p नेटिव रेजोल्यूशन और 4K सपोर्ट के साथ बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी

...

Android 11 और स्मार्ट फीचर्स से ऐप्स का आसान एक्सेस

...

5G, वाई-फाई और ब्लूटूथ 5.0 से तेज और स्थिर कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

आउटडोर और बहुत रोशनी वाले कमरे में ब्राइटनेस कम लग सकती है

...

प्राइस थोड़ा ज्यादा

यह 4K Ultra HD सपोर्ट और नेटिव 1080p रेजोल्यूशन के साथ आता है, जिससे पिक्चर क्वालिटी बेहद क्लियर और शार्प मिलती है। इसमें 14000 ल्यूमेंस की ब्राइटनेस है, जो अंधेरे या रोशनी वाले कमरे दोनों में शानदार विजुअल्स की सुविधा देती है। इसका एंड्रॉइड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम और इन-बिल्ट ऐप्स कंटेंट को स्ट्रीम करने में मदद करेंगी। यह 300 इंच वाइड डिस्प्ले और इन-बिल्ट स्पीकर के साथ आता है, जिससे आप मूवी, गेमिंग या प्रेजेंटेशन का मजा आसानी से ले सकते हैं।

Specifications

रेजोल्यूशन
नेटिव 1080p, 4K Ultra HD सपोर्ट
डिस्प्ले साइज
300 इंच तक
ऑपरेटिंग सिस्टम
Android 13
इन-बिल्ट ऐप्
Prime Video, Netflix, YouTube आदि
कनेक्टिविटी
WiFi सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

4K Ultra HD और 1080p नेटिव रेजोल्यूशन

...

Android 13 और इन-बिल्ट ऐप्स से डायरेक्ट कंटेंट स्ट्रीमिंग

...

300 इंच वाइड स्क्रीन से होम थिएटर जैसा एक्सपीरियंस

क्यों खोजें विकल्प

...

इन-बिल्ट स्पीकर बड़े कमरे के लिए सही नहीं

...

लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर हीटिंग

यह 4K सपोर्ट और 1080P फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ आता है, जिससे पिक्चर क्वालिटी शार्प और क्लियर मिलती है। इसमें वाई-फाई 5जी और ब्लटूथू 5.0 सपोर्ट है, जिससे आप मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्टिक आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका 180° रोटेटेबल डिजाइन इसे और भी फ्लेक्सिबल बनाता है। इसके साथ ही एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीपल डिवाइस कम्पेटिबिलिटी इसे एक परफेक्ट होम एंटरटेनमेंट गैजेट बना देता है।

Specifications

रेजोल्यूशन
4K सपोर्ट, Native 1080P Full HD
डिस्प्ले
180° रोटेटेबल प्रोजेक्शन
कनेक्टिविटी
वाई-फाई 5G, ब्लूटूथ 5.0
ऑपरेटिंग सिस्टम
Android 11
कम्पेटिबिलिटी
TV Stick, Windows, iOS, Android

क्यों खरीदें

...

4K सपोर्ट और 1080P Full HD क्वालिटी से क्लियर पिक्चर

...

WiFi 5G और BT 5.0 से फास्ट और स्मूथ कनेक्टिविटी

...

180° रोटेटेबल डिजाइन से फ्लेक्सिबल उपयोग

क्यों खोजें विकल्प

...

इन-बिल्ट स्पीकर बड़े कमरे के लिए पर्याप्त नहीं

...

हाई ब्राइटनेस प्रोजेक्टर की तुलना में रोशनी वाले कमरे में थोड़ा कम

यह नेटिव 720P रेजोल्यूशन के साथ आता है, लेकिन 1080P और 4K सपोर्ट भी देता है जिससे पिक्चर क्वालिटी और बेहतर बनती है। इसमें Rotatable Design और Auto व 4D Keystone Correction है, जो किसी भी एंगल से सही और क्लियर स्क्रीन प्रदान करता है। Android 13.0 और इन-बिल्ट ऐप्स (Netflix, Prime, YouTube आदि) के साथ यह बिना किसी अतिरिक्त डिवाइस के एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज है। इसके अलावा, WiFi 6, Bluetooth और Screen Mirroring जैसी सुविधाएं इसे और भी स्मार्ट बनाती हैं।

Specifications

रेजोल्यूशन
Native 720P
कीस्टोन
ऑटो और 4डी कीस्टोन करेक्शन
ऑपरेटिंग सिस्टम
एंड्रॉइड 13.0
कनेक्टिविटी
वाई-फाई 6, ब्लूटूथ, ARC सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

4K सपोर्ट और 1080P सपोर्ट से शार्प पिक्चर क्वालिटी

...

ऑटो और 4D कीस्टोन से किसी भी एंगल से क्लियर स्क्रीन

...

एंड्रॉइड 13.0 और इन-बिल्ट OTT ऐप्स का सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

नेटिव रेजोल्यूशन केवल 720P

...

इन-बिल्ट स्पीकर बड़े कमरे के लिए पर्याप्त नहीं

...

हाई ब्राइटनेस वाले प्रोजेक्टर की तुलना में रोशनी कम

यह नेटिव फुल एचडी 1080p रेजोल्यूशन के साथ आता है। यह 4K HDR सपोर्ट करता है। इससे पिक्चर क्वालिटी और ज्यादा शार्प मिलती है। इसमें रोटेटेबल डिजाइ और ऑटो एंड्रॉइड 13 सिस्टम दिया गया है। इसमें इनबिल्ट नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसी ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट भी मौजूद हैं। इसके साथ ही वाई-फाई 6, ब्लूटूथ, आर्क एचडीएमआई, यूएसबी और स्क्रीन मिररिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

Specifications

रेजोल्यूशन
Native Full HD 1080p | सपोर्ट: 4K HDR
ब्राइटनेस
300 ISO
ऑपरेटिंग सिस्टम
एंड्रॉइड 13.0 (ऑटोमैटिक)
कनेक्टिविटी
आर्क-एचडीएमआई, यूएसबी, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ

क्यों खरीदें

...

नेटिव फुल एचडी 1080p रेजोल्यूशन

...

4K HDR सपोर्ट

...

इनबिल्ट नेटफ्लिक्स, प्राइम आदि

क्यों खोजें विकल्प

...

300 ISO ब्राइटनेस बहुत ज्यादा रोशनी वाले कमरों के लिए लिमिटेड

...

बिल्ट-इन स्पीकर बड़े हॉल के लिए सही नहीं

यह नेटिव 1080p रेजोल्यूशन और 5200 ल्यूमेन्स ब्राइटनेस के साथ आता है, जिससे पिक्चर क्वालिटी शार्प और क्लियर रहती है। इसमें 200 इंच तक की स्क्रीन सपोर्ट है, जो मूवी, गेमिंग और प्रेजेंटेशन के लिए सही रहेगी। इसका 200° टिल्ट डिजाइन, ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन फीचर सेटअप को बेहद आसान बनाते हैं। साथ ही, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसे ऐप सपोर्ट के साथ आता है। इसमें मीराकास्ट, ब्लूटूथ और वाई-फाई की मदद से आप बिना किसी परेशानी के कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं।

Specifications

रेजोल्यूशन
नेटिव 1080p
ब्राइटनेस
5200 Lumens
स्क्रीन साइज़
200 इंच तक
डिजाइन
200° टिल्ट डिजाइन

क्यों खरीदें

...

1080p रेजोल्यूशन और 5200 Lumens से क्लियर और ब्राइट पिक्चर

...

200 इंच बड़ी स्क्रीन का सपोर्ट, थिएटर जैसा एक्सपीरियंस

...

ऑटो फोक्स और कीस्टोन से आसान सेटअप

क्यों खोजें विकल्प

...

बहुत रोशनी वाले कमरों में पिक्चर क्वालिटी थोड़ी कम

...

साउंड आउटपुट बड़े हॉल के लिए सही नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

