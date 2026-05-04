घर से काम और रात में गेमिंग? Amazon के ये टॉप रेटेड मॉनिटर्स हैं ऑल-राउंडर, आज ही उठाएं फायदा
प्रोफेशनल काम को आसान बनाने के लिए ये बजट-फ्रेंडली एक्सटेंडेड मॉनिटर बेहतरीन डिस्प्ले और मल्टीटास्किंग की सुविधा प्रदान करते हैं। कम कीमत में शानदार फीचर्स के साथ, ये आपकी वर्क-एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के डिजिटल युग में वर्क-एफिशिएंसी और मल्टीटास्किंग के लिए एक्सटेंडेड मॉनिटर एक अनिवार्य ज़रूरत बन गया है। यदि आप एक प्रोफेशनल हैं जो कोडिंग, एडिटिंग, या डेटा एनालिसिस जैसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो एक बजट-फ्रेंडली एक्सटेंडेड मॉनिटर आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। यह न केवल आपकी स्क्रीन स्पेस को दोगुना करता है, बल्कि बार-बार टैब बदलने की झुंझलाहट को भी खत्म करता है।
प्रोफेशनल काम के लिए सबसे अच्छा विकल्प वे मॉनिटर होते हैं जो बेहतरीन कलर एक्यूरेसी, आई-केयर टेक्नोलॉजी और एर्गोनोमिक डिजाइन के साथ आते हैं। बजट श्रेणी में भी अब ऐसे मॉनिटर उपलब्ध हैं जो बेज़ेल-लेस डिस्प्ले और USB-C कनेक्टिविटी जैसे आधुनिक फीचर्स प्रदान करते हैं। सही मॉनिटर का चुनाव करते समय IPS पैनल और कम से कम 75Hz से 120Hz तक का रिफ्रेश रेट देखना फायदेमंद होता है, जिससे आंखों पर तनाव कम पड़ता है और विजुअल्स स्मूथ दिखते हैं।
निष्कर्षतः, एक अच्छा बजट एक्सटेंडेड मॉनिटर केवल एक अतिरिक्त स्क्रीन नहीं है, बल्कि यह आपकी उत्पादकता में निवेश है। यह वर्क-फ्रॉम-होम सेटअप को प्रोफेशनल बनाता है और कम निवेश में आपको एक प्रीमियम कार्य अनुभव प्रदान करता है। सही चुनाव करके आप अपने जटिल प्रोजेक्ट्स को अधिक सटीकता और तेज़ी से पूरा कर सकते हैं।
1. XAVION 15.6" Tri-Screen Portable Foldable Dual Monitor | 15.6 Inch Triple Monitor Compatible with Windows & MAC OS | Laptop Screen Extender
क्या आप एक ही लैपटॉप स्क्रीन पर कई टैब्स के बीच स्विच करते-करते थक गए हैं? XAVION 15.6" Tri-Screen Portable Monitor आपकी इस समस्या का आधुनिक समाधान है। यह एक फोल्डेबल और पोर्टेबल डिवाइस है जो आपके लैपटॉप को 'ट्रिपल स्क्रीन' सेटअप में बदल देता है। चाहे आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हों, कोडिंग करते हों या डेटा एनालिसिस, यह मॉनिटर आपको एक साथ तीन स्क्रीन पर काम करने की आजादी देता है। यह Windows और macOS (M1, M2, M3, M4 चिप्स सहित) दोनों के साथ पूरी तरह अनुकूल है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन मल्टीटास्किंग
यूनिवर्सल कम्पैटिबिलिटी
शानदार पिक्चर क्वालिटी
पोर्टेबल और फोल्डेबल
क्यों खोजें विकल्प
कनेक्टिविटी की जरूरत
थोड़ी अधिक
लैपटॉप की बैटरी जल्दी खत्म
2. Pornitor Laptop Screen Extender, 14’’ FHD 1080P Triple Portable Monitor for Laptop with Ultra-Slim IPS Display, USB-C Plug and Play Multi Screen Attachment for Windows/Mac/Android
अगर आप उन प्रोफेशनल्स में से हैं जिन्हें एक साथ कई ऐप्स पर काम करना पड़ता है, तो Pornitor 14 Triple Monitor Extender आपके लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है। यह अल्ट्रा-स्लिम पोर्टेबल स्क्रीन सेटअप आपके लैपटॉप को एक पावरफुल वर्कस्टेशन में बदल देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 1-केबल प्लग एंड प्ले सिस्टम है, जो आपको बिना किसी झंझट के तुरंत एक्स्ट्रा स्क्रीन स्पेस देता है। चाहे कोडिंग हो, शेयर मार्केट ट्रेडिंग या वीडियो एडिटिंग, यह डिवाइस आपके काम करने के तरीके को बदल देगा।
Specifications
क्यों खरीदें
300% कार्यक्षमता
सिंगल केबल सेटअप
बेहतरीन डिस्प्ले
मल्टी-मोड उपयोग
क्यों खोजें विकल्प
Mac Users के लिए सीमा
USB-C पोर्ट की आवश्यकता
3. XEEAOFE 15.6" Laptop Tri-Fold Monitor, 1920 x 1080 FHD Portable Laptop Screen Extender, Extended Screen with 360° Rotation Acjustable Viewing Angles
XEEAOFE 15.6" Tri-Fold Monitor बाजार में उपलब्ध सबसे एडवांस लैपटॉप स्क्रीन एक्सटेंडर्स में से एक है। यह न केवल आपकी वर्कस्पेस को बढ़ाता है, बल्कि अपने 360° रोटेशन और एडजस्टेबल एंगल्स के साथ आपको काम करने की पूरी आजादी देता है। यदि आप एक डिजिटल नोमैड हैं या ऑफिस के बाहर भी डेस्कटॉप जैसा बड़ा सेटअप चाहते हैं, तो यह प्रीमियम डिवाइस आपके लिए है। यह Windows और Mac (M1, M2, M3 चिप्स सहित) के साथ बेहतरीन तरीके से काम करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
360° रोटेशन
इमर्सिव विजुअल्स
स्लीक और मॉडर्न डिजाइन
व्यापक कम्पैटिबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
अत्यधिक कीमत
पावर सप्लाई की आवश्यकता
4. RIITEK 14" Portable Tri Screen Monitor, Dual 1080P Display Extender for 14–17" Laptops, USB-C & Mini HDMI, HDR, Kickstand, Compatible with Windows, Mac (Except M1/M2) & Switch, 1 Year Warranty
क्या आप चलते-फिरते डेस्कटॉप जैसा अनुभव चाहते हैं? RIITEK 14" Portable Tri-Screen Monitor एक क्रांतिकारी डिवाइस है जो आपके 14 से 17 इंच के लैपटॉप को एक साथ तीन स्क्रीन्स में बदल देता है। यह उन प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें मल्टीटास्किंग की सख्त जरूरत होती है, जैसे स्टॉक ट्रेडर्स, कोडर्स और वीडियो एडिटर्स। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी पोर्टेबिलिटी और HDR सपोर्ट है, जो आपके काम की गुणवत्ता और गति दोनों को बढ़ा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
300% प्रोडक्टिविटी बूस्ट
शानदार विजुअल अनुभव
फ्लेक्सिबल डिजाइन
यूनिवर्सल कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
सेटअप के लिए पोर्ट्स की जरूरत
Apple M1/M2 चिपसेट के साथ समस्या
5. Millennium TECHNOLOGY 14.0" Tri-Screen Portable Foldable Ultra Thin 1.0Kg Dual Monitor with Single Wire | Triple Monitor Compatible with Windows & MAC OS | Laptop Screen Extender (14.0, Inches)
क्या आप भारी-भरकम मॉनिटर्स से परेशान हैं? Millennium TECHNOLOGY लेकर आया है एक बेहद हल्का (मात्र 1.0Kg) और अल्ट्रा-थिन 14.0" Tri-Screen Portable Monitor। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका "सिंगल वायर" कनेक्शन है, जो आपके वर्कस्पेस को तारों के जंजाल से मुक्त रखता है। यह डिवाइस आपके लैपटॉप को पलक झपकते ही ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप में बदल देता है, जिससे आपकी काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यह Windows और Apple के सभी लेटेस्ट चिप्स (M1 से M5 तक) के साथ पूरी तरह अनुकूल है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक हल्का और स्लिम
सिंगल वायर कनेक्शन
लेटेस्ट Mac सपोर्ट
71% की भारी छूट
क्यों खोजें विकल्प
केवल 12 रेटिंग्स
थोड़ा छोटा
6. MagicRaven Laptop Screen Extender, 14" FHD 1080P Portable Monitor, 250° Rotation Travel Display for 14-17'' Laptop with USB-C HDMI Port, Plug and Play for Windows/Mac
अगर आप भारी-भरकम और महंगे मॉनिटर्स के बिना अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो MagicRaven 14 Laptop Screen Extender एक बेहतरीन विकल्प है। मात्र 889 ग्राम वजन के साथ, यह आपके लैपटॉप पर आसानी से फिट हो जाता है और आपको एक सेकंडरी स्क्रीन देता है। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ऑफिस, कैफे या ट्रेवल के दौरान काम करते हैं और जिन्हें अपनी स्क्रीन शेयर करने या मल्टीटास्किंग करने की जरूरत होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
सबसे हल्का और पोर्टेबल
शानदार विजुअल क्वालिटी
प्लग एंड प्ले
किफायती कीमत
क्यों खोजें विकल्प
कुछ अन्य महंगे विकल्प ट्रिपल-स्क्रीन
स्क्रीन थोड़ी कम ब्राइट
7. Geonix 14" Tri-Screen Portable Dual Monitor – Foldable 1080p Display Extender for 14–17" Laptops, USB-C & Mini HDMI, HDR, Kickstand, Compatible with Windows & Mac
भारत के उभरते हुए टेक ब्रांड्स में से एक, Geonix आपके लिए लाया है एक शानदार 14" Tri-Screen Portable Dual Monitor। यह डिवाइस उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपने 14 से 17 इंच के लैपटॉप पर एक साथ कई काम करना चाहते हैं। चाहे आप ऑफिस की रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हों, वीडियो एडिटिंग कर रहे हों या स्टॉक मार्केट पर नजर रख रहे हों, यह ट्रिपल स्क्रीन सेटअप आपकी वर्क-एफिशिएंसी को काफी बढ़ा देता है। इसका पोर्टेबल डिजाइन और किकस्टैंड इसे घर और बाहर, दोनों जगह इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इंस्टेंट ट्रिपल स्क्रीन
HDR और IPS तकनीक
इंटीग्रेटेड किकस्टैंड
प्लग-एंड-प्ले
क्यों खोजें विकल्प
14:9 एस्पेक्ट रेशियो सामान्य 16:9 से थोड़ा अलग
ग्लॉसी स्क्रीन
1. विस्तारित मॉनिटर क्या हैं?
विस्तारित मॉनिटर का अर्थ है अपने मुख्य कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ एक अतिरिक्त स्क्रीन जोड़ना। यह आपकी मौजूदा स्क्रीन की नकल नहीं करता, बल्कि स्क्रीन के हिस्से को बढ़ा देता है।
उदाहरण के लिए: आप एक स्क्रीन पर ज़ूम मीटिंग कर सकते हैं और दूसरी स्क्रीन पर अपना एक्सेल या कोडिंग का काम जारी रख सकते हैं।
2. दो विस्तारित मॉनिटर कैसे होते हैं?
जब आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ दो अतिरिक्त मॉनिटर जोड़ते हैं, तो यह ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप बन जाता है।
कार्यप्रणाली: इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तीनों स्क्रीन्स को एक बड़ी निरंतर स्क्रीन की तरह मानता है। आप अपने माउस कर्सर को पहली स्क्रीन से दूसरी और दूसरी से तीसरी पर आसानी से ले जा सकते हैं।
फायदा: यह स्टॉक ट्रेडर्स, वीडियो एडिटर्स और डेटा एनालिस्ट्स के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि वे एक साथ बहुत सारा डेटा देख सकते हैं।
3. 1 मॉनिटर और लैपटॉप स्क्रीन का उपयोग कैसे करें?
यह सबसे सामान्य सेटअप है। इसका उपयोग करने के लिए,
- अपने लैपटॉप को मॉनिटर से जोड़ें।
- Windows के लिए: कीबोर्ड पर Win + P दबाएं और Extend विकल्प चुनें।
- अब आपका लैपटॉप मुख्य स्क्रीन की तरह काम करेगा और मॉनिटर एक अतिरिक्त जगह की तरह। आप किसी भी विंडो को पकड़कर (Drag करके) मॉनिटर की स्क्रीन पर सरका सकते हैं।
4. एक्सटेंडेड मॉनिटर को कैसे कनेक्ट करें?
कनेक्ट करने की प्रक्रिया बहुत सरल है,
केबल की पहचान करें: देखें कि आपके लैपटॉप और मॉनिटर में कौन सा पोर्ट है (HDMI, DisplayPort, या USB-C/Thunderbolt)।
केबल जोड़ें: केबल के एक सिरे को लैपटॉप में और दूसरे को मॉनिटर में लगाएं।
सेटिंग्स बदलें:
Windows: डेस्कटॉप पर राइट-क्लिक करें > Display Settings में जाएं। वहां आपको 'Multiple Displays' के अंदर Extend these display चुनना होगा।
Mac: Apple Menu > System Settings > Displays में जाएं और Extended Desktop चुनें।
पोजीशन सेट करें: सेटिंग्स में स्क्रीन्स को ड्रैग करके सही क्रम में रखें (बाएं या दाएं) ताकि माउस सही दिशा में मूव करे।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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