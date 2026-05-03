पॉकेट में फिट, बजट में हिट! Amazon पर ₹400 से शुरू हैं ये ब्रांडेड ईयरफोन्स, लूट सको तो लूट लो

May 03, 2026 10:48 am IST

400 रुपये के शुरुआती बजट में दमदार बेस और लंबी ड्यूरेबिलिटी वाले बेहतरीन हेडफोन्स की चुनिंदा लिस्ट यहाँ दी गई है। 2026 के इन टॉप पिक्स के साथ आप कम कीमत में भी शानदार साउंड क्वालिटी और बेहतरीन कॉलिंग अनुभव पा सकते हैं।

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आज के समय में तकनीक इतनी सस्ती और सुलभ हो गई है कि आपको बेहतरीन साउंड क्वालिटी के लिए हज़ारों रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका बजट सीमित है और आप ₹400 की शुरुआती रेंज में अच्छे हेडफोन्स या ईयरफोन्स तलाश रहे हैं, तो 2026 के भारतीय बाजार में आपके लिए कई शानदार विकल्प मौजूद हैं। इस बजट सेगमेंट में मुख्य रूप से Wired Earphones और Basic Neckbands का दबदबा है, जो न केवल किफायती हैं बल्कि टिकाऊ भी हैं।

इस बजट रेंज में boAt Bassheads, Realme Buds Neo और JBL जैसे विश्वसनीय ब्रांड्स के विकल्प मिल जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनका Deep Bass और Clear Audio है, जो म्यूजिक लवर्स और मूवी देखने वालों के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा, इनमें इन-बिल्ट माइक्रोफोन की सुविधा भी मिलती है, जिससे आप बिना किसी परेशानी के ऑफिस कॉल्स या ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर सकते हैं।

ज्यादातर बजट ईयरफोन्स Tangle-free cables (बिना उलझने वाली तार) के साथ आते हैं, जो इन्हें लॉन्ग-लास्टिंग और डेली इस्तेमाल के लिए मजबूत बनाते हैं। यदि आप गेमिंग के शुरुआती शौकीन हैं, तो इस रेंज के ईयरफोन्स आपको कम लैटेंसी और साफ़ साउंड इफेक्ट्स प्रदान करते हैं। संक्षेप में, 400 रुपये का यह बजट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम निवेश में स्टाइल, परफॉरमेंस और मजबूती का सही तालमेल चाहते हैं। अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से सही चुनाव करें और म्यूजिक का आनंद लें।

अगर आप बेहद कम बजट में स्टाइलिश और वायरलेस हेडफोन्स की तलाश में हैं, तो P47 Wireless Bluetooth Headphones एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। मात्र 392 रुपये) की किफायती कीमत पर मिलने वाले ये हेडफोन्स न केवल ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी देते हैं, बल्कि इसमें आपको SD कार्ड स्लॉट और FM रेडियो जैसे मल्टीपल फीचर्स भी मिलते हैं। यह उन लोगों के लिए शानदार है जो म्यूजिक, वर्क-फ्रॉम-होम या कैजुअल गेमिंग के लिए एक सस्ता और 'ओवर-ईयर' डिजाइन वाला हेडफोन चाहते हैं।

Specifications प्लेबैक टाइम 6 घंटे तक चार्जिंग समय लगभग 1.5 - 2 घंटे कनेक्टिविटी Bluetooth, AUX, SD Card, FM Radio डिज़ाइन ओवर-ईयर इम्पीडेंस 150 Ohms क्यों खरीदें मल्टी-मोड कनेक्टिविटी किफायती कीमत फोल्डेबल डिजाइन हैंड्स-फ्री कॉलिंग के लिए HD माइक्रोफोन क्यों खोजें विकल्प साउंड लीकेज प्लास्टिक बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं

अगर आप एक ऐसे हेडफोन की तलाश में हैं जो एक बार चार्ज करने पर हफ़्तों तक चले, तो GM G+ Over-Ear Headphones आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। 1,849 रुपये की कीमत में आने वाले ये हेडफोन्स न केवल प्रीमियम सफ़ेद रंग और स्टाइलिश लुक में आते हैं, बल्कि इनमें लेटेस्ट Bluetooth 5.3 और 45ms की लो लेटेंसी दी गई है, जो इसे गेमर्स और म्यूजिक प्रेमियों के लिए एक ऑल-राउंडर डिवाइस बनाता है।

Specifications गेमिंग मोड 45ms Low Latency ड्राइवर्स 40mm कनेक्टिविटी BT 5.3, AUX, SD Card, FM वॉटर रेजिस्टेंस IPX4 (Sweat Proof) वारंटी 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें अविश्वसनीय बैटरी लाइफ लो लेटेंसी डुअल पेयरिंग 4 प्ले मोड्स क्यों खोजें विकल्प थोड़े बड़े फुल चार्ज होने में थोड़ा समय

अगर आप 1,000 रुपये) के अंदर एक ब्रांडेड और भरोसेमंद हेडफोन तलाश रहे हैं, तो Portronics Muffs M2 एक शानदार विकल्प है। यह हेडफोन अपने स्लीक वाइट डिजाइन और आरामदायक ईयरकप्स के साथ आता है। इसमें ब्लूटूथ 5.3 की लेटेस्ट कनेक्टिविटी और टाइप-सी फास्ट चार्जिंग जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे इस बजट में 'Amazon's Choice' बनाते हैं।

Specifications ब्लूटूथ वर्जन 5.3 प्लेबैक टाइम 40 घंटे तक चार्जिंग पोर्ट Type-C कनेक्टिविटी Bluetooth, 3.5mm AUX क्यों खरीदें लंबा प्लेबैक और फास्ट चार्जिंग प्रीमियम कम्फर्ट दमदार साउंड दोहरा मोड क्यों खोजें विकल्प पैसिव नॉइज़ कैंसलेशन बटन्स थोड़े छोटे

अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं और बाहरी शोर-शराबे से दूर अपनी दुनिया में खोना चाहते हैं, तो JBL Tune 770NC आपके लिए एक बेहतरीन प्रीमियम चुनाव है। 5,499 रुपये की कीमत में आने वाले ये हेडफोन्स Adaptive Noise Cancelling तकनीक के साथ आते हैं, जो आसपास की आवाज़ों को ब्लॉक कर देते हैं। इसमें सिग्नेचर JBL Pure Bass साउंड मिलता है, जो आपके म्यूजिक सुनने के अनुभव को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है।

Specifications ब्लूटूथ वर्जन 5.3 बैटरी लाइफ 70 घंटे तक (ANC Off) / 44 घंटे (ANC On) फास्ट चार्जिंग 5 मिनट चार्ज = 3 घंटे प्लेबैक नॉइज़ कैंसलेशन Adaptive Noise Cancelling (ANC) क्यों खरीदें अडैप्टिव नॉइज़ कैंसलेशन मैराथन बैटरी लाइफ सुपर फास्ट चार्जिंग मल्टी-पॉइंट कनेक्शन क्यों खोजें विकल्प बजट सेगमेंट से थोड़ा ऊपर साइज थोड़ा बल्की

अगर आप एक ऐसे हेडफोन की तलाश में हैं जो कम कीमत में फीचर्स का 'पावरहाउस' हो, तो pTron Studio Evo एक बेहतरीन विकल्प है। मात्र 799 रुपये की किफायती कीमत पर यह हेडफोन 70 घंटे की विशाल बैटरी लाइफ और लो-लेटेंसी गेमिंग मोड प्रदान करता है। इसका एर्गोनोमिक डिजाइन और सॉफ्ट ईयरकप्स इसे दिन भर के इस्तेमाल के लिए आरामदायक बनाते हैं।

Specifications ड्राइवर्स 40mm Dynamic Drivers मोड्स Gaming, Movie, Music प्लेबैक टाइम 70 घंटे तक कनेक्टिविटी Bluetooth & AUX-in क्यों खरीदें मल्टीपल EQ मोड्स डुअल डिवाइस पेयरिंग IPX5 वॉटर रेजिस्टेंट टाइप-सी फास्ट चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प माइक थोड़ा कमजोर प्लास्टिक बॉडी को सावधानी से हैंडल करने की जरूरत

मात्र 499 रुपये की कीमत में आने वाला यह हेडफोन खास तौर पर उन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो कॉल्स के लिए एक हल्का और आरामदायक हेडसेट चाहते हैं। इसका क्लासिक ब्लैक डिज़ाइन और फोल्डेबल कप इसे डेली इस्तेमाल के लिए आसान बनाते हैं।

Specifications ड्राइवर्स 40mm केबल की लंबाई 1.5 Meter Durable Cable कनेक्टिविटी 3.5mm Audio Jack (Wired) उपयोग Mobile, Laptop, Tablet, PC वारंटी 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें प्लग एंड प्ले लंबा केबल हल्का और आरामदायक इन-लाइन माइक्रोफोन क्यों खोजें विकल्प केबल की सुरक्षा

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1. क्या बच्चे एडल्ट हेडफोन पहन सकते हैं? तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन यह सुरक्षित नहीं माना जाता। इसके दो मुख्य कारण हैं:

आवाज़ का स्तर: बच्चों के कान बहुत संवेदनशील होते हैं। बच्चों के स्पेशल हेडफोन्स में आवाज़ 85dB तक सीमित होती है, जबकि एडल्ट हेडफोन्स बहुत तेज़ हो सकते हैं, जो बच्चों की सुनने की क्षमता को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

बच्चों के कान बहुत संवेदनशील होते हैं। बच्चों के स्पेशल हेडफोन्स में आवाज़ 85dB तक सीमित होती है, जबकि एडल्ट हेडफोन्स बहुत तेज़ हो सकते हैं, जो बच्चों की सुनने की क्षमता को नुकसान पहुँचा सकते हैं। फिटिंग: एडल्ट हेडफोन्स बच्चों के सिर के हिसाब से बड़े और भारी होते हैं, जिससे उनके गर्दन और कानों पर दबाव पड़ सकता है। 2. क्या 20,000 हर्ट्ज (Hz) हेडफोन के लिए अच्छा है? हाँ, यह बहुत अच्छा और मानक है।

इंसानी कान 20Hz से 20,000Hz (20kHz) तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं।

अगर किसी हेडफोन की रेंज 20Hz - 20,000Hz है, तो इसका मतलब है कि वह आपको गहरी बेस से लेकर बारीक ट्रेबल तक सब कुछ साफ़ सुना सकता है। 3. हेडफोन के लिए 7 दिन की सीमा क्या है? आमतौर पर, यह ई-कॉमर्स साइट्स (जैसे Amazon या Flipkart) की रिप्लेसमेंट/रिटर्न पॉलिसी होती है।

इसका मतलब है कि हेडफोन खरीदने के 7 दिनों के भीतर अगर उसमें कोई तकनीकी खराबी आती है, तो आप उसे बदल सकते हैं या वापस कर सकते हैं।

7 दिन बीत जाने के बाद, आपको किसी भी खराबी के लिए सीधे ब्रांड के सर्विस सेंटर (वारंटी के तहत) जाना होगा। 4. Portronics हेडफोन्स को फोन से कैसे कनेक्ट करें? यह प्रक्रिया बहुत सरल है,

पेयरिंग मोड: हेडफोन के पावर बटन को तब तक दबाकर रखें जब तक कि लाइट (नीली/लाल) ब्लिंक न करने लगे।

ब्लूटूथ ऑन करें: अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर 'Bluetooth' चालू करें।

डिवाइस ढूंढें: 'Scan' या 'Pair New Device' पर क्लिक करें।

कनेक्ट करें: लिस्ट में 'Portronics Muffs...' या उपलब्ध मॉडल का नाम दिखेगा, उस पर टैप करें। कनेक्ट होने पर लाइट ब्लिंक करना बंद कर देगी।

5. हेडफोन्स के प्रकार मुख्य रूप से हेडफोन्स चार प्रकार के होते हैं,

ओवहर-ईयर : ये कानों को पूरी तरह ढंक लेते हैं। बेस्ट साउंड क्वालिटी और कंफर्ट के लिए जाने जाते हैं (जैसे: JBL Tune 770NC)।

ऑन-ईयर : ये कानों के ऊपर बैठते हैं, साइज में थोड़े छोटे और हल्के होते हैं (जैसे: Zebronics Zeb-Storm)।

इन-ईयर: जिन्हें हम ईयरफोन्स कहते हैं, ये कान के छेद के अंदर फिट होते हैं (जैसे: Wired Earphones या TWS earbuds)।

नेकबैंड्स: ये गले में टिके रहते हैं और तारों के जरिए कानों से जुड़े होते हैं, जिम या स्पोर्ट्स के लिए बढ़िया हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।