पॉकेट में फिट, बजट में हिट! Amazon पर ₹400 से शुरू हैं ये ब्रांडेड ईयरफोन्स, लूट सको तो लूट लो
400 रुपये के शुरुआती बजट में दमदार बेस और लंबी ड्यूरेबिलिटी वाले बेहतरीन हेडफोन्स की चुनिंदा लिस्ट यहाँ दी गई है। 2026 के इन टॉप पिक्स के साथ आप कम कीमत में भी शानदार साउंड क्वालिटी और बेहतरीन कॉलिंग अनुभव पा सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के समय में तकनीक इतनी सस्ती और सुलभ हो गई है कि आपको बेहतरीन साउंड क्वालिटी के लिए हज़ारों रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका बजट सीमित है और आप ₹400 की शुरुआती रेंज में अच्छे हेडफोन्स या ईयरफोन्स तलाश रहे हैं, तो 2026 के भारतीय बाजार में आपके लिए कई शानदार विकल्प मौजूद हैं। इस बजट सेगमेंट में मुख्य रूप से Wired Earphones और Basic Neckbands का दबदबा है, जो न केवल किफायती हैं बल्कि टिकाऊ भी हैं।
इस बजट रेंज में boAt Bassheads, Realme Buds Neo और JBL जैसे विश्वसनीय ब्रांड्स के विकल्प मिल जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनका Deep Bass और Clear Audio है, जो म्यूजिक लवर्स और मूवी देखने वालों के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा, इनमें इन-बिल्ट माइक्रोफोन की सुविधा भी मिलती है, जिससे आप बिना किसी परेशानी के ऑफिस कॉल्स या ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर सकते हैं।
ज्यादातर बजट ईयरफोन्स Tangle-free cables (बिना उलझने वाली तार) के साथ आते हैं, जो इन्हें लॉन्ग-लास्टिंग और डेली इस्तेमाल के लिए मजबूत बनाते हैं। यदि आप गेमिंग के शुरुआती शौकीन हैं, तो इस रेंज के ईयरफोन्स आपको कम लैटेंसी और साफ़ साउंड इफेक्ट्स प्रदान करते हैं। संक्षेप में, 400 रुपये का यह बजट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम निवेश में स्टाइल, परफॉरमेंस और मजबूती का सही तालमेल चाहते हैं। अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से सही चुनाव करें और म्यूजिक का आनंद लें।
1. P47 Wireless Gaming Bluetooth Headphones Over Ear Enjoy 6 Hrs Playback (Black)
अगर आप बेहद कम बजट में स्टाइलिश और वायरलेस हेडफोन्स की तलाश में हैं, तो P47 Wireless Bluetooth Headphones एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। मात्र 392 रुपये) की किफायती कीमत पर मिलने वाले ये हेडफोन्स न केवल ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी देते हैं, बल्कि इसमें आपको SD कार्ड स्लॉट और FM रेडियो जैसे मल्टीपल फीचर्स भी मिलते हैं। यह उन लोगों के लिए शानदार है जो म्यूजिक, वर्क-फ्रॉम-होम या कैजुअल गेमिंग के लिए एक सस्ता और 'ओवर-ईयर' डिजाइन वाला हेडफोन चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टी-मोड कनेक्टिविटी
किफायती कीमत
फोल्डेबल डिजाइन
हैंड्स-फ्री कॉलिंग के लिए HD माइक्रोफोन
क्यों खोजें विकल्प
साउंड लीकेज
प्लास्टिक बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं
2. GM G+ Headphones, Over The Ear Headphones with Mic, BT 5.3, Pure Bass, 45ms Low Latency, Dual Pairing, 4 Play Modes (FM, Radio, SD Aux) 70H Playtime - White
अगर आप एक ऐसे हेडफोन की तलाश में हैं जो एक बार चार्ज करने पर हफ़्तों तक चले, तो GM G+ Over-Ear Headphones आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। 1,849 रुपये की कीमत में आने वाले ये हेडफोन्स न केवल प्रीमियम सफ़ेद रंग और स्टाइलिश लुक में आते हैं, बल्कि इनमें लेटेस्ट Bluetooth 5.3 और 45ms की लो लेटेंसी दी गई है, जो इसे गेमर्स और म्यूजिक प्रेमियों के लिए एक ऑल-राउंडर डिवाइस बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय बैटरी लाइफ
लो लेटेंसी
डुअल पेयरिंग
4 प्ले मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
थोड़े बड़े
फुल चार्ज होने में थोड़ा समय
3. Portronics Muffs M2 Bluetooth Headphones Over Ear with Upto 40 Hrs Playtime, 40mm Dynamic Drivers, AUX 3.5mm, Powerful Bass, Laptop & PC Support,Type C Charging Port, Foldable Design(White)
अगर आप 1,000 रुपये) के अंदर एक ब्रांडेड और भरोसेमंद हेडफोन तलाश रहे हैं, तो Portronics Muffs M2 एक शानदार विकल्प है। यह हेडफोन अपने स्लीक वाइट डिजाइन और आरामदायक ईयरकप्स के साथ आता है। इसमें ब्लूटूथ 5.3 की लेटेस्ट कनेक्टिविटी और टाइप-सी फास्ट चार्जिंग जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे इस बजट में 'Amazon's Choice' बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबा प्लेबैक और फास्ट चार्जिंग
प्रीमियम कम्फर्ट
दमदार साउंड
दोहरा मोड
क्यों खोजें विकल्प
पैसिव नॉइज़ कैंसलेशन
बटन्स थोड़े छोटे
4. JBL Tune 770NC Wireless Over Ear ANC Headphones with Mic, Upto 70 Hrs Battery, Speed Charge : 5 min Charge Gives up to 3H of Playback, Customized EQ, Google Fast Pair, Dual Pairing, BT 5.3 (Black)
अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं और बाहरी शोर-शराबे से दूर अपनी दुनिया में खोना चाहते हैं, तो JBL Tune 770NC आपके लिए एक बेहतरीन प्रीमियम चुनाव है। 5,499 रुपये की कीमत में आने वाले ये हेडफोन्स Adaptive Noise Cancelling तकनीक के साथ आते हैं, जो आसपास की आवाज़ों को ब्लॉक कर देते हैं। इसमें सिग्नेचर JBL Pure Bass साउंड मिलता है, जो आपके म्यूजिक सुनने के अनुभव को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अडैप्टिव नॉइज़ कैंसलेशन
मैराथन बैटरी लाइफ
सुपर फास्ट चार्जिंग
मल्टी-पॉइंट कनेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
बजट सेगमेंट से थोड़ा ऊपर
साइज थोड़ा बल्की
5. pTron Studio Evo 70hrs Playtime Wireless Over Ear Headphones with HD Mic, Low-Latency Game/Movie/Music Modes, Punchy Bass, BT5.3, Dual Device Pairing, Voice Assistant & Type-C Fast Charging (Black)
अगर आप एक ऐसे हेडफोन की तलाश में हैं जो कम कीमत में फीचर्स का 'पावरहाउस' हो, तो pTron Studio Evo एक बेहतरीन विकल्प है। मात्र 799 रुपये की किफायती कीमत पर यह हेडफोन 70 घंटे की विशाल बैटरी लाइफ और लो-लेटेंसी गेमिंग मोड प्रदान करता है। इसका एर्गोनोमिक डिजाइन और सॉफ्ट ईयरकप्स इसे दिन भर के इस्तेमाल के लिए आरामदायक बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टीपल EQ मोड्स
डुअल डिवाइस पेयरिंग
IPX5 वॉटर रेजिस्टेंट
टाइप-सी फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
माइक थोड़ा कमजोर
प्लास्टिक बॉडी को सावधानी से हैंडल करने की जरूरत
6. Zebronics Zeb-Storm On Ear Wired Headphone with 3.5mm Jack, Built in Microphone for Calling, 1.5 Meter Cable, Soft Ear Cushion, Adjustable Headband, Foldable Ear Cups and Lightweight Design (Black)
मात्र 499 रुपये की कीमत में आने वाला यह हेडफोन खास तौर पर उन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो कॉल्स के लिए एक हल्का और आरामदायक हेडसेट चाहते हैं। इसका क्लासिक ब्लैक डिज़ाइन और फोल्डेबल कप इसे डेली इस्तेमाल के लिए आसान बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
प्लग एंड प्ले
लंबा केबल
हल्का और आरामदायक
इन-लाइन माइक्रोफोन
क्यों खोजें विकल्प
केबल की सुरक्षा
1. क्या बच्चे एडल्ट हेडफोन पहन सकते हैं?
तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन यह सुरक्षित नहीं माना जाता। इसके दो मुख्य कारण हैं:
- आवाज़ का स्तर: बच्चों के कान बहुत संवेदनशील होते हैं। बच्चों के स्पेशल हेडफोन्स में आवाज़ 85dB तक सीमित होती है, जबकि एडल्ट हेडफोन्स बहुत तेज़ हो सकते हैं, जो बच्चों की सुनने की क्षमता को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- फिटिंग: एडल्ट हेडफोन्स बच्चों के सिर के हिसाब से बड़े और भारी होते हैं, जिससे उनके गर्दन और कानों पर दबाव पड़ सकता है।
2. क्या 20,000 हर्ट्ज (Hz) हेडफोन के लिए अच्छा है?
हाँ, यह बहुत अच्छा और मानक है।
- इंसानी कान 20Hz से 20,000Hz (20kHz) तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं।
- अगर किसी हेडफोन की रेंज 20Hz - 20,000Hz है, तो इसका मतलब है कि वह आपको गहरी बेस से लेकर बारीक ट्रेबल तक सब कुछ साफ़ सुना सकता है।
3. हेडफोन के लिए 7 दिन की सीमा क्या है?
- आमतौर पर, यह ई-कॉमर्स साइट्स (जैसे Amazon या Flipkart) की रिप्लेसमेंट/रिटर्न पॉलिसी होती है।
- इसका मतलब है कि हेडफोन खरीदने के 7 दिनों के भीतर अगर उसमें कोई तकनीकी खराबी आती है, तो आप उसे बदल सकते हैं या वापस कर सकते हैं।
- 7 दिन बीत जाने के बाद, आपको किसी भी खराबी के लिए सीधे ब्रांड के सर्विस सेंटर (वारंटी के तहत) जाना होगा।
4. Portronics हेडफोन्स को फोन से कैसे कनेक्ट करें?
यह प्रक्रिया बहुत सरल है,
पेयरिंग मोड: हेडफोन के पावर बटन को तब तक दबाकर रखें जब तक कि लाइट (नीली/लाल) ब्लिंक न करने लगे।
ब्लूटूथ ऑन करें: अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर 'Bluetooth' चालू करें।
डिवाइस ढूंढें: 'Scan' या 'Pair New Device' पर क्लिक करें।
कनेक्ट करें: लिस्ट में 'Portronics Muffs...' या उपलब्ध मॉडल का नाम दिखेगा, उस पर टैप करें। कनेक्ट होने पर लाइट ब्लिंक करना बंद कर देगी।
5. हेडफोन्स के प्रकार
मुख्य रूप से हेडफोन्स चार प्रकार के होते हैं,
ओवहर-ईयर : ये कानों को पूरी तरह ढंक लेते हैं। बेस्ट साउंड क्वालिटी और कंफर्ट के लिए जाने जाते हैं (जैसे: JBL Tune 770NC)।
ऑन-ईयर : ये कानों के ऊपर बैठते हैं, साइज में थोड़े छोटे और हल्के होते हैं (जैसे: Zebronics Zeb-Storm)।
इन-ईयर: जिन्हें हम ईयरफोन्स कहते हैं, ये कान के छेद के अंदर फिट होते हैं (जैसे: Wired Earphones या TWS earbuds)।
नेकबैंड्स: ये गले में टिके रहते हैं और तारों के जरिए कानों से जुड़े होते हैं, जिम या स्पोर्ट्स के लिए बढ़िया हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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