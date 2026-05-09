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अब रिमोट और फोन से कंट्रोल होगा पंखा! Amazon पर सस्ते में मिल रहे Wi-Fi वाला धांसू BLDC Fans, कीमत हो गई आधी

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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यह BLDC सीलिंग फैन्स बिजली बिल में 65% तक की बचत करते हैं और रिमोट कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ आते हैं। Amazon पर उपलब्ध ये पंखे इन्वर्टर पर लंबे समय तक चलते हैं और स्टाइलिश लुक प्रदान करते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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BLDC सीलिंग फैन्स आज के समय में भारतीय घरों के लिए सबसे स्मार्ट और किफायती विकल्प बन चुके हैं। साधारण पंखों के मुकाबले इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी ऊर्जा दक्षता है। जहाँ एक सामान्य पंखा 75-80 वॉट बिजली की खपत करता है, वहीं एक BLDC पंखा मात्र 28-35 वॉट में उतनी ही हवा देता है। इससे आप अपने सालाना बिजली बिल में लगभग 60% से 65% तक की बड़ी बचत कर सकते हैं।

अब रिमोट और फोन से कंट्रोल होगा पंखा! Amazon पर सस्ते में मिल रहे Wi-Fi वाला धांसू BLDC Fans, कीमत हो गई आधी

Amazon पर इन फैन्स की भारी मांग होने का एक और कारण इनका स्मार्ट फीचर्स से लैस होना है। ये पंखे रिमोट कंट्रोल के साथ आते हैं, जिसमें स्पीड कंट्रोल, टाइमर सेटिंग और 'स्लीप मोड' जैसे विकल्प मिलते हैं। इन्वर्टर पर चलने के मामले में भी ये काफी बेहतर हैं; कम बिजली खपत के कारण ये साधारण पंखों की तुलना में 3 गुना ज्यादा बैकअप देते हैं।

डिज़ाइन के मामले में, Atomberg, Havells और Orient जैसे ब्रांड्स ने प्रीमियम और एंटी-डस्ट विकल्प पेश किए हैं, जो घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। साथ ही, ये पंखे चलते समय बहुत कम शोर करते हैं, जिससे आपको सुकून भरी नींद मिलती है। यदि आप कम वोल्टेज या वोल्टेज के उतार-चढ़ाव वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो भी BLDC तकनीक बिना अपनी गति खोए स्थिर हवा प्रदान करती है। कुल मिलाकर, यह निवेश न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि आपकी जेब के लिए भी लंबे समय में फायदेमंद साबित होता है।

Atomberg Renesa Enzel एक अत्याधुनिक बीएलडीसी सीलिंग फैन है, जो अपनी बेहतरीन परफॉरमेंस और स्टाइलिश लुक के लिए जाना जाता है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाला यह पंखा न केवल आपके घर की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि बिजली बिल में भी भारी बचत करता है। इसमें Advance Air+ Technology का इस्तेमाल किया गया है, जो कमरे के हर कोने तक तेज हवा पहुँचाने में सक्षम है।

Specifications

स्विप साइज
1200 mm
एयर डिलीवरी
235 CMM
बिजली खपत
35 वॉट
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
कंट्रोल
स्मार्ट IR रिमोट कंट्रोल
विशेष फीचर्स
Advance Air+ Tech, LED स्पीड इंडिकेटर

क्यों खरीदें

...

बिजली की भारी बचत

...

शानदार एयर डिलीवरी

...

स्मार्ट रिमोट कंट्रोल

...

शांत संचालन

क्यों खोजें विकल्प

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शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक

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सेंसर की सीमा

Crompton Energion Hyperjet एक शक्तिशाली और ऊर्जा-कुशल बीएलडीसी (BLDC) पंखा है, जो कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स प्रदान करता है। BEE 5-स्टार रेटिंग के साथ आने वाला यह पंखा ActivBLDC टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जो बिजली की खपत को 50% तक कम कर देता है। इसका Point Anywhere RF Remote इसे अन्य रिमोट वाले पंखों से अलग बनाता है क्योंकि इसे पंखे की तरफ मोड़ने की जरूरत नहीं होती।

Specifications

एयर डिलीवरी
220 CMM
एनर्जी रेटिंग
BEE 5 स्टार
रिमोट टाइप
RF
ब्लेड मटेरियल
एंटी-रस्ट एल्युमिनियम

क्यों खरीदें

...

बजट-फ्रेंडली

...

एंटी-रस्ट एल्युमिनियम ब्लेड्स

...

RF रिमोट कंट्रोल

...

स्लीप और टाइमर मोड

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 2 साल की वारंटी

...

डिजाइन काफी सिंपल

LONGWAY Aero BLDC Fan उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो सबसे कम कीमत में आधुनिक बीएलडीसी तकनीक चाहते हैं। यह BEE 5-स्टार रेटेड पंखा है जो बिजली की भारी बचत सुनिश्चित करता है। इसकी एंटी-डस्ट (Anti-Dust) कोटिंग इसे साफ रखने में मदद करती है और इसका आइवरी फिनिश इसे एक क्लासिक लुक देता है।

Specifications

एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
ब्लेड फिनिश
एंटी-डस्ट, ग्लॉसी आइवरी
वॉरंटी
3 साल की ब्रांड वारंटी
कंट्रोल
रिमोट कंट्रोल के साथ

क्यों खरीदें

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अत्यधिक किफायती

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हाई स्पीड

...

एंटी-डस्ट कोटिंग

...

लंबी वारंटी

...

मजबूत बिल्ड

क्यों खोजें विकल्प

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मॉडल अक्सर स्टॉक से बाहर

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सर्विस नेटवर्क थोड़ा सीमित

Colorbot Stella एक फीचर-पैक बीएलडीसी पंखा है जो स्टाइल और तकनीक का एक अनूठा संगम है। यह पंखा BEE 5-स्टार रेटिंग के साथ आता है और मात्र 26W (स्पीड 5 पर) बिजली की खपत करता है, जिससे आप अपने बिजली बिल में 65% तक की बचत कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका रिवर्स मोड है, जो इसे हर मौसम के लिए उपयुक्त बनाता है।

Specifications

एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
एयर डिलीवरी
220 CMM
रिमोट फीचर्स
बूस्ट, टाइमर, LED लाइट, रिवर्स मोड
वारंटी
4 साल (2+2 साल)

क्यों खरीदें

...

रिवर्स मोड

...

शानदार वारंटी

...

शुद्ध कॉपर वाइंडिंग वाली मोटर

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स्मार्ट रिमोट में 6 अलग-अलग स्पीड सेटिंग्स

क्यों खोजें विकल्प

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नया ब्रांड

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एयर डिलीवरी थोड़ी कम

DIGISMART Autum Hexa एक अनोखा और शक्तिशाली पंखा है जो अपने 6-ब्लेड डिजाइन के कारण अलग दिखता है। यह पंखा आधुनिक बीएलडीसी (BLDC) तकनीक पर आधारित है, जो मात्र 28W बिजली की खपत करता है। इसका स्मोक ब्राउन फिनिश और मेटालिक लुक इसे बड़े कमरों और लिविंग रूम के लिए एक प्रीमियम और आकर्षक विकल्प बनाता है।

Specifications

ब्लेड्स की संख्या
6 ब्लेड
बिजली खपत
मात्र 28 वॉट
एनर्जी रेटिंग
BEE 5 स्टार
विशेष फीचर्स
LED लाइट, रिमोट कंट्रोल, एंटी-डस्ट
रंग
स्मोक ब्राउन

क्यों खरीदें

...

6-ब्लेड डिजाइन

...

बिजली की भारी बचत

...

5 साल की लंबी वारंटी

...

स्मार्ट फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त शुल्क

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साधारण पंखों से थोड़ा भारी

LUKER Nano XL एक बजट-फ्रेंडली और एडवांस फीचर्स वाला बीएलडीसी पंखा है। यह BEE 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जो मात्र 28-35 वॉट बिजली की खपत करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसमें दिया गया रिवर्स मोड है, जो इसे गर्मियों के साथ-साथ सर्दियों के लिए भी उपयोगी बनाता है। इसका आइवरी रंग और कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे बेडरूम और मध्यम आकार के कमरों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है।

Specifications

बिजली खपत
28W - 35W
एनर्जी रेटिंग
BEE 5 स्टार
विशेष फीचर्स
रिवर्स मोड, RF रिमोट, स्मार्ट टाइमर
ब्लेड मटेरियल
रस्ट प्रूफ

क्यों खरीदें

...

रिवर्स मोड

...

वोल्टेज उतार-चढ़ाव में सक्षम

...

RF रिमोट कंट्रोल

...

जंग-रोधी ब्लेड्स

...

हल्का और शांत

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 2 साल की वारंटी

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सर्विस नेटवर्क अन्य बड़े ब्रांड्स जितना व्यापक नहीं

RR Signature Brooklyn एक प्रीमियम और हाई-परफॉरमेंस बीएलडीसी पंखा है जो अपने Champagne Gold फिनिश के साथ घर को एक लग्जरी लुक देता है। यह BEE 5-स्टार रेटिंग के साथ आता है और बिजली की खपत में 60% तक की कमी लाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी मुफ्त इंस्टॉलेशन सेवा है, जो इसे ग्राहकों के लिए बहुत सुविधाजनक बनाती है।

Specifications

एयर डिलीवरी
235 CMM
वारंटी
3 + 2 (कुल 5 साल)
रिमोट
स्मार्ट रिमोट
विशेष सेवा
मुफ्त इंस्टॉलेशन
रंग
Champagne Gold

क्यों खरीदें

...

बेहतरीन एयर डिलीवरी

...

लंबी वारंटी

...

प्रीमियम डिजाइन

...

एनर्जी सेविंग

क्यों खोजें विकल्प

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कीमत बजट सेगमेंट के अन्य BLDC फैन्स से थोड़ी ज्यादा

...

सर्विस या क्वालिटी में उतार-चढ़ाव का संकेत

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1. पंखा धीमा क्यों चल रहा है?

इसका मुख्य कारण आमतौर पर कमजोर या खराब कैपेसिटर होता है। इसे बदलने से गति सामान्य हो सकती है।

2. पंखे से अजीब आवाज क्यों आती है?

बियरिंग खराब होने, ढीले बोल्ट, या मोटर में खराबी के कारण आवाज आ सकती है।

3. पंखा चलते समय डगमगा क्यों रहा है?

ब्लेड झुक जाने, धूल जमने, या ढीले माउंटिंग स्क्रू के कारण संतुलन बिगड़ता है। ब्लेड को सीधा करें या स्क्रू कसें।

4. पंखे में करंट क्यों आता है?

मोटर की वाइंडिंग में खराबी या अर्थिंग की समस्या के कारण ऐसा हो सकता है। ऐसे में तुरंत इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं।

5. रखरखाव और उम्र

  • एक सीलिंग फैन कितने साल चलता है?

एक सीलिंग फैन की औसत उम्र लगभग 6 से 10 साल (औसतन 8 वर्ष) होती है।

  • पंखे की लाइफ कैसे बढ़ाएं?

नियमित रूप से पंखे के ब्लेड साफ करें और बियरिंग में ग्रीस/तेल डालते रहें।

  • पंखे को कब बदलना चाहिए?

अगर बार-बार खराब हो रहा हो, मोटर जल गई हो, या रिपेयरिंग का खर्च नए पंखे की कीमत के बराबर आ रहा हो, तो उसे बदल देना चाहिए।

6. खरीद गाइड

नया पंखा खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?

स्टार रेटिंग: बिजली बचाने के लिए 5-स्टार रेटिंग वाला पंखा चुनें।

RPM : हाई-स्पीड पंखे के लिए 350-400 RPM सही है।

ब्लेड की संख्या: 3-ब्लेड वाले पंखे आमतौर पर 4-ब्लेड की तुलना में बेहतर हवा देते हैं।

मोटर की गुणवत्ता: कॉपर वाइंडिंग वाले पंखे ज्यादा टिकाऊ होते हैं।

7. बीएलडीसी पंखे का कार्य सिद्धांत

BLDC पंखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सिद्धांत पर काम करता है:

मोटर के भाग: इसमें मुख्य रूप से दो भाग होते हैं - स्टेटर (स्थिर भाग जिसमें कॉपर वाइंडिंग होती है) और रोटर (घूमने वाला भाग जिसमें स्थायी चुंबक यानी Permanent Magnets लगे होते हैं)।

इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल: जब आप पंखा चालू करते हैं, तो पंखे के अंदर लगा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर बिजली की सप्लाई को मैनेज करता है।

चुंबकीय क्षेत्र: स्टेटर में बिजली पहुँचते ही वह एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। यह क्षेत्र रोटर के स्थायी चुंबकों को धक्का देता और खींचता है।

निरंतर गति: कंट्रोलर लगातार बिजली की दिशा बदलता रहता है, जिससे रोटर बिना किसी शारीरिक संपर्क (ब्रश के बिना) के गोल-गोल घूमने लगता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

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एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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