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महीने भर चलाएं कूलर, फिर भी नहीं बढ़ेगा बिजली बिल! Amazon की ये शानदार डील्स हाथ से न जाने दें

Apr 19, 2026 07:53 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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5,000 रूपये से कम कीमत में मिलने वाले ये स्प्लिट एयर कूलर न केवल दिखने में प्रीमियम एसी जैसे स्टाइलिश हैं, बल्कि इन्हें दीवार पर माउंट करके आप फर्श की जगह भी बचा सकते हैं। मात्र 60-100 वॉट बिजली की खपत करने वाले ये कूलर छोटे कमरों के लिए बेहतरीन हैं

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गर्मियों के मौसम में यदि आप कम बजट में एयर कंडीशनर जैसा लुक और बेहतरीन ठंडक चाहते हैं, तो स्प्लिट एयर कूलर एक शानदार विकल्प बनकर उभरे हैं। मात्र 5,000 रूपये से भी कम की शुरुआती कीमत में आने वाले ये कूलर हुबहू स्प्लिट एसी जैसे दिखाई देते हैं और इन्हें आसानी से दीवार पर माउंट किया जा सकता है। यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छा समाधान है जिनके पास कमरे में फर्श पर जगह कम है या जो किराए के मकान में रहते हैं और बिना किसी तोड़-फोड़ के एक स्टाइलिश कूलिंग डिवाइस चाहते हैं।

महीने भर चलाएं कूलर, फिर भी नहीं बढ़ेगा बिजली बिल! Amazon की ये शानदार डील्स हाथ से न जाने दें

इन स्प्लिट कूलर्स की सबसे बड़ी विशेषता इनकी ऊर्जा दक्षता है। जहाँ एक सामान्य एसी घंटों चलने पर भारी बिजली बिल देता है, वहीं ये कूलर मात्र 60 से 100 वॉट बिजली की खपत करते हैं, जो एक साधारण पंखे के बराबर है। इनमें आमतौर पर हनीकॉम्ब पैड तकनीक और शक्तिशाली ब्लोअर फैन का इस्तेमाल किया जाता है, जो छोटे और मध्यम आकार के कमरों को तेजी से ठंडा करने में सक्षम हैं। अमेज़न और अन्य ई-कॉमर्स साइटों पर उपलब्ध इन मॉडल्स में रिमोट कंट्रोल, स्पीड सेटिंग्स और डस्ट फिल्टर्स जैसे आधुनिक फीचर्स भी मिलते हैं। संक्षेप में, यदि आपका बजट कम है और आप बिजली बिल की चिंता किए बिना अपने घर को प्रीमियम लुक देना चाहते हैं, तो यह स्प्लिट डिजाइन कूलर एक पैसा वसूल निवेश है।

Symphony का यह Diet 12T'मॉडल अमेज़न पर टावर कूलर श्रेणी में #1 बेस्ट सेलर है। यह कूलर विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके पास जगह की कमी है। इसका स्लिम और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे किसी भी कोने में आसानी से फिट होने में मदद करता है। 5,491 रूपये की किफायती कीमत पर यह छोटे कमरों, पर्सनल केबिन या पढ़ाई की मेज के लिए एक आदर्श विकल्प है। यह बिजली की बहुत कम खपत करता है, जिससे आप भारी बिल की चिंता किए बिना गर्मियों में राहत पा सकते हैं।

Specifications

वजन
मात्र 7 किलोग्राम
कंट्रोल टाइप
नॉब कंट्रोल
विशेष तकनीक
कूल फ्लो डिस्पेंसर और ऑटो लूवर मूवमेंट
कवर एरिया
12 वर्ग मीटर तक

क्यों खरीदें

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स्लिम और स्टाइलिश

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बिजली की भारी बचत

...

हनीकॉम्ब कूलिंग

...

पोर्टेबिलिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

छोटे कमरों तक सीमित

...

रिमोट कंट्रोल का अभाव

Livpure का यह विंडो एयर कूलर बजट रेंज में शक्तिशाली कूलिंग का एक शानदार उदाहरण है। 52 लीटर की विशाल टैंक क्षमता और 188 वर्ग फुट तक के एरिया कवरेज के साथ, यह मध्यम से बड़े आकार के कमरों के लिए बेहतरीन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 53% की भारी बचत और इन्वर्टर कम्पैटिबिलिटी है, जिससे बिजली कटने पर भी आपकी कूलिंग रुकती नहीं है। मात्र 5,399 रूपये में यह एक टिकाऊ और वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट है।

Specifications

वजन
12.45 किलोग्राम
वारंटी
मोटर पर 2 साल और प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी
कवर एरिया
188 वर्ग फुट
एयर थ्रो
16 फीट की दूरी तक
कूलिंग पैड्स
वुडवुल कूलिंग पैड्स

क्यों खरीदें

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बड़ी टैंक क्षमता

...

शक्तिशाली मोटर

...

इन्वर्टर पर भी चालू

...

हवा का शानदार बहाव

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मोटर पर 2 साल की लंबी वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

वुडवुल पैड्स

...

शोर स्तर थोड़ा अधिक

टाटा के भरोसेमंद ब्रांड Voltas का यह Joy 40 मॉडल मध्यम आकार के कमरों के लिए एक बेहतरीन कूलिंग समाधान है। 40 लीटर की टैंक क्षमता के साथ, यह कूलर न केवल शक्तिशाली है बल्कि दिखने में भी काफी आधुनिक है। अमेजन पर 5,890 रूपये की आकर्षक कीमत (50% डिस्काउंट) पर मिलने वाला यह कूलर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम बजट में एक टिकाऊ और ब्रांडेड कूलिंग डिवाइस चाहते हैं। यह इन्वर्टर पर भी काम करने में सक्षम है, जिससे बिजली जाने पर भी आपको गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता।

Specifications

वजन
12 किलोग्राम
कंट्रोल टाइप
मैकेनिकल नॉब कंट्रोल
एयर डिलीवरी
1400 CMH
कवर एरिया
16 वर्ग मीटर तक के कमरों के लिए उपयुक्त
एयर थ्रो
7 मीटर की दूरी तक

क्यों खरीदें

...

ब्रांड की मजबूती

...

हनीकॉम्ब कूलिंग

...

इन्वर्टर कम्पैटिबल

...

स्विंग कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

शोर थोड़ा महसूस

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मैन्युअल रिफिल

HAVAI Arizona 12 एक शक्तिशाली पर्सनल एयर कूलर है, जिसे विशेष रूप से बेडरूम, ऑफिस केबिन और छोटी दुकानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 60 लीटर का विशाल वॉटर टैंक है, जो इस साइज के पर्सनल कूलर्स में कम ही देखने को मिलता है। इसमें इस्तेमाल की गई बॉल बेयरिंग एल्युमिनियम मोटर इसे अन्य सामान्य कूलर्स से अधिक टिकाऊ और शांत बनाती है। 6,889 रूपये की कीमत पर यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बार-बार पानी भरने की झंझट से आजादी और तेज हवा चाहते हैं।

Specifications

कवर एरिया
150 वर्ग फुट तक के कमरों के लिए
बिजली की खपत
120 वॉट
एयर थ्रो
8 फीट तक
कूलिंग पैड्स
3-साइड हनीकॉम्ब पैड्स
एयर डिलीवरी
2000 m³/hr

क्यों खरीदें

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विशाल वॉटर टैंक

...

बेहतर मोटर तकनीक

...

3-तरफा कूलिंग

...

ऑटो-स्विंग लूवर्स

क्यों खोजें विकल्प

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बड़े हॉल के लिए यह पर्याप्त नहीं

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सर्विस नेटवर्क कुछ क्षेत्रों में सीमित

Crompton का यह Ozone Neo मॉडल बड़े कमरों और हॉल के लिए बनाया गया एक शक्तिशाली डेजर्ट कूलर है। 65 लीटर की बड़ी टैंक क्षमता और हाई-डेनसिटी हनीकॉम्ब पैड्स के साथ, यह भीषण गर्मी में भी लंबे समय तक प्रभावी कूलिंग सुनिश्चित करता है। 9,299 रूपये की कीमत पर मिलने वाला यह कूलर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बिजली खर्च में पूरे कमरे को ठंडा रखना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Everlast Pump है, जो खारे पानी में भी जल्दी खराब नहीं होता।

Specifications

वजन
12.4 किलोग्राम
एयर डिफ्लेक्शन
4-वे एयर डिफ्लेक्शन और ऑटो स्विंग
पंप तकनीक
एवरलास्ट पंप
एयर डिलीवरी
1648 CFM
कूलिंग पैड्स
हाई-डेनसिटी हनीकॉम्ब पैड्स

क्यों खरीदें

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लंबे समय तक कूलिंग

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शक्तिशाली एयर थ्रो

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हनीकॉम्ब पैड्स

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खारे पानी के लिए सुरक्षित

क्यों खोजें विकल्प

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थोड़ा बड़ा

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हाई-स्पीड पर शोर थोड़ा ज्यादा

V-Guard का यह एयर कूलर एक बेहतरीन पर्सनल कूलर है जो अपने आकर्षक 'व्हाइट और पर्पल' कलर और दमदार परफॉरमेंस के लिए जाना जाता है। 22 लीटर की टैंक क्षमता के साथ यह छोटे और मध्यम आकार के कमरों (लगभग 96 वर्ग फुट) के लिए डिज़ाइन किया गया है। 6,123 रूपये की कीमत पर आने वाला यह कूलर न केवल हवा को ठंडा करता है, बल्कि इसमें मौजूद विशेष फिल्टर्स हवा की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाते हैं।

Specifications

वजन
8 किलोग्राम
वारंटी
मोटर और पंप पर 2 साल, प्रोडक्ट पर 1 साल
सुरक्षा
थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन और इन्वर्टर कम्पैटिबिलिटी

क्यों खरीदें

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स्वच्छ और स्वस्थ हवा

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अतिरिक्त ठंडक

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4D एयर सर्कुलेशन

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शानदार वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

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बड़े हॉल या लिविंग रूम के लिए पर्याप्त नहीं

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मैन्युअल कंट्रोल

Hindware का यह Vectra Plus मॉडल विशाल कमरों और बड़े हॉल के लिए तैयार किया गया एक पावरफुल डेजर्ट कूलर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 100 लीटर की विशाल टैंक क्षमता है, जो इसे बिना रुके घंटों तक चलने की शक्ति देती है। अमेजन पर 9,599 रूपये की डील प्राइस (58% डिस्काउंट) पर मिलने वाला यह कूलर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें बहुत बड़े एरिया (जैसे लिविंग रूम या बड़ी दुकान) के लिए भारी-भरकम कूलिंग की जरूरत है।

Specifications

वजन
16.7 किलोग्राम
विशेष फीचर्स
मोटराइज्ड एयर फ्लो, इन्वर्टर कम्पैटिबल, वॉटर लेवल इंडिकेटर
मटेरियल
हाई-क्वालिटी ABS और प्लास्टिक बॉडी
कूलिंग पैड्स
वुडवुल पैड्स

क्यों खरीदें

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विशाल टैंक क्षमता

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अतुलनीय एयर डिलीवरी

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मजबूत बनावट

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इन्वऱ्टर पर भी कूलिंग

क्यों खोजें विकल्प

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वुडवुल पैड्स

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काफी बड़ा और भारी कूलर

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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