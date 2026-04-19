महीने भर चलाएं कूलर, फिर भी नहीं बढ़ेगा बिजली बिल! Amazon की ये शानदार डील्स हाथ से न जाने दें

Apr 19, 2026 07:53 pm IST

5,000 रूपये से कम कीमत में मिलने वाले ये स्प्लिट एयर कूलर न केवल दिखने में प्रीमियम एसी जैसे स्टाइलिश हैं, बल्कि इन्हें दीवार पर माउंट करके आप फर्श की जगह भी बचा सकते हैं। मात्र 60-100 वॉट बिजली की खपत करने वाले ये कूलर छोटे कमरों के लिए बेहतरीन हैं

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गर्मियों के मौसम में यदि आप कम बजट में एयर कंडीशनर जैसा लुक और बेहतरीन ठंडक चाहते हैं, तो स्प्लिट एयर कूलर एक शानदार विकल्प बनकर उभरे हैं। मात्र 5,000 रूपये से भी कम की शुरुआती कीमत में आने वाले ये कूलर हुबहू स्प्लिट एसी जैसे दिखाई देते हैं और इन्हें आसानी से दीवार पर माउंट किया जा सकता है। यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छा समाधान है जिनके पास कमरे में फर्श पर जगह कम है या जो किराए के मकान में रहते हैं और बिना किसी तोड़-फोड़ के एक स्टाइलिश कूलिंग डिवाइस चाहते हैं।

इन स्प्लिट कूलर्स की सबसे बड़ी विशेषता इनकी ऊर्जा दक्षता है। जहाँ एक सामान्य एसी घंटों चलने पर भारी बिजली बिल देता है, वहीं ये कूलर मात्र 60 से 100 वॉट बिजली की खपत करते हैं, जो एक साधारण पंखे के बराबर है। इनमें आमतौर पर हनीकॉम्ब पैड तकनीक और शक्तिशाली ब्लोअर फैन का इस्तेमाल किया जाता है, जो छोटे और मध्यम आकार के कमरों को तेजी से ठंडा करने में सक्षम हैं। अमेज़न और अन्य ई-कॉमर्स साइटों पर उपलब्ध इन मॉडल्स में रिमोट कंट्रोल, स्पीड सेटिंग्स और डस्ट फिल्टर्स जैसे आधुनिक फीचर्स भी मिलते हैं। संक्षेप में, यदि आपका बजट कम है और आप बिजली बिल की चिंता किए बिना अपने घर को प्रीमियम लुक देना चाहते हैं, तो यह स्प्लिट डिजाइन कूलर एक पैसा वसूल निवेश है।

Symphony का यह Diet 12T'मॉडल अमेज़न पर टावर कूलर श्रेणी में #1 बेस्ट सेलर है। यह कूलर विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके पास जगह की कमी है। इसका स्लिम और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे किसी भी कोने में आसानी से फिट होने में मदद करता है। 5,491 रूपये की किफायती कीमत पर यह छोटे कमरों, पर्सनल केबिन या पढ़ाई की मेज के लिए एक आदर्श विकल्प है। यह बिजली की बहुत कम खपत करता है, जिससे आप भारी बिल की चिंता किए बिना गर्मियों में राहत पा सकते हैं।

Specifications वजन मात्र 7 किलोग्राम कंट्रोल टाइप नॉब कंट्रोल विशेष तकनीक कूल फ्लो डिस्पेंसर और ऑटो लूवर मूवमेंट कवर एरिया 12 वर्ग मीटर तक क्यों खरीदें स्लिम और स्टाइलिश बिजली की भारी बचत हनीकॉम्ब कूलिंग पोर्टेबिलिटी क्यों खोजें विकल्प छोटे कमरों तक सीमित रिमोट कंट्रोल का अभाव

Livpure का यह विंडो एयर कूलर बजट रेंज में शक्तिशाली कूलिंग का एक शानदार उदाहरण है। 52 लीटर की विशाल टैंक क्षमता और 188 वर्ग फुट तक के एरिया कवरेज के साथ, यह मध्यम से बड़े आकार के कमरों के लिए बेहतरीन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 53% की भारी बचत और इन्वर्टर कम्पैटिबिलिटी है, जिससे बिजली कटने पर भी आपकी कूलिंग रुकती नहीं है। मात्र 5,399 रूपये में यह एक टिकाऊ और वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट है।

Specifications वजन 12.45 किलोग्राम वारंटी मोटर पर 2 साल और प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी कवर एरिया 188 वर्ग फुट एयर थ्रो 16 फीट की दूरी तक कूलिंग पैड्स वुडवुल कूलिंग पैड्स क्यों खरीदें बड़ी टैंक क्षमता शक्तिशाली मोटर इन्वर्टर पर भी चालू हवा का शानदार बहाव मोटर पर 2 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प वुडवुल पैड्स शोर स्तर थोड़ा अधिक

टाटा के भरोसेमंद ब्रांड Voltas का यह Joy 40 मॉडल मध्यम आकार के कमरों के लिए एक बेहतरीन कूलिंग समाधान है। 40 लीटर की टैंक क्षमता के साथ, यह कूलर न केवल शक्तिशाली है बल्कि दिखने में भी काफी आधुनिक है। अमेजन पर 5,890 रूपये की आकर्षक कीमत (50% डिस्काउंट) पर मिलने वाला यह कूलर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम बजट में एक टिकाऊ और ब्रांडेड कूलिंग डिवाइस चाहते हैं। यह इन्वर्टर पर भी काम करने में सक्षम है, जिससे बिजली जाने पर भी आपको गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता।

Specifications वजन 12 किलोग्राम कंट्रोल टाइप मैकेनिकल नॉब कंट्रोल एयर डिलीवरी 1400 CMH कवर एरिया 16 वर्ग मीटर तक के कमरों के लिए उपयुक्त एयर थ्रो 7 मीटर की दूरी तक क्यों खरीदें ब्रांड की मजबूती हनीकॉम्ब कूलिंग इन्वर्टर कम्पैटिबल स्विंग कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प शोर थोड़ा महसूस मैन्युअल रिफिल

HAVAI Arizona 12 एक शक्तिशाली पर्सनल एयर कूलर है, जिसे विशेष रूप से बेडरूम, ऑफिस केबिन और छोटी दुकानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 60 लीटर का विशाल वॉटर टैंक है, जो इस साइज के पर्सनल कूलर्स में कम ही देखने को मिलता है। इसमें इस्तेमाल की गई बॉल बेयरिंग एल्युमिनियम मोटर इसे अन्य सामान्य कूलर्स से अधिक टिकाऊ और शांत बनाती है। 6,889 रूपये की कीमत पर यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बार-बार पानी भरने की झंझट से आजादी और तेज हवा चाहते हैं।

Specifications कवर एरिया 150 वर्ग फुट तक के कमरों के लिए बिजली की खपत 120 वॉट एयर थ्रो 8 फीट तक कूलिंग पैड्स 3-साइड हनीकॉम्ब पैड्स एयर डिलीवरी 2000 m³/hr क्यों खरीदें विशाल वॉटर टैंक बेहतर मोटर तकनीक 3-तरफा कूलिंग ऑटो-स्विंग लूवर्स क्यों खोजें विकल्प बड़े हॉल के लिए यह पर्याप्त नहीं सर्विस नेटवर्क कुछ क्षेत्रों में सीमित

Crompton का यह Ozone Neo मॉडल बड़े कमरों और हॉल के लिए बनाया गया एक शक्तिशाली डेजर्ट कूलर है। 65 लीटर की बड़ी टैंक क्षमता और हाई-डेनसिटी हनीकॉम्ब पैड्स के साथ, यह भीषण गर्मी में भी लंबे समय तक प्रभावी कूलिंग सुनिश्चित करता है। 9,299 रूपये की कीमत पर मिलने वाला यह कूलर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बिजली खर्च में पूरे कमरे को ठंडा रखना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Everlast Pump है, जो खारे पानी में भी जल्दी खराब नहीं होता।

Specifications वजन 12.4 किलोग्राम एयर डिफ्लेक्शन 4-वे एयर डिफ्लेक्शन और ऑटो स्विंग पंप तकनीक एवरलास्ट पंप एयर डिलीवरी 1648 CFM कूलिंग पैड्स हाई-डेनसिटी हनीकॉम्ब पैड्स क्यों खरीदें लंबे समय तक कूलिंग शक्तिशाली एयर थ्रो हनीकॉम्ब पैड्स खारे पानी के लिए सुरक्षित क्यों खोजें विकल्प थोड़ा बड़ा हाई-स्पीड पर शोर थोड़ा ज्यादा

V-Guard का यह एयर कूलर एक बेहतरीन पर्सनल कूलर है जो अपने आकर्षक 'व्हाइट और पर्पल' कलर और दमदार परफॉरमेंस के लिए जाना जाता है। 22 लीटर की टैंक क्षमता के साथ यह छोटे और मध्यम आकार के कमरों (लगभग 96 वर्ग फुट) के लिए डिज़ाइन किया गया है। 6,123 रूपये की कीमत पर आने वाला यह कूलर न केवल हवा को ठंडा करता है, बल्कि इसमें मौजूद विशेष फिल्टर्स हवा की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाते हैं।

Specifications वजन 8 किलोग्राम वारंटी मोटर और पंप पर 2 साल, प्रोडक्ट पर 1 साल सुरक्षा थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन और इन्वर्टर कम्पैटिबिलिटी क्यों खरीदें स्वच्छ और स्वस्थ हवा अतिरिक्त ठंडक 4D एयर सर्कुलेशन शानदार वारंटी क्यों खोजें विकल्प बड़े हॉल या लिविंग रूम के लिए पर्याप्त नहीं मैन्युअल कंट्रोल

Hindware का यह Vectra Plus मॉडल विशाल कमरों और बड़े हॉल के लिए तैयार किया गया एक पावरफुल डेजर्ट कूलर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 100 लीटर की विशाल टैंक क्षमता है, जो इसे बिना रुके घंटों तक चलने की शक्ति देती है। अमेजन पर 9,599 रूपये की डील प्राइस (58% डिस्काउंट) पर मिलने वाला यह कूलर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें बहुत बड़े एरिया (जैसे लिविंग रूम या बड़ी दुकान) के लिए भारी-भरकम कूलिंग की जरूरत है।

Specifications वजन 16.7 किलोग्राम विशेष फीचर्स मोटराइज्ड एयर फ्लो, इन्वर्टर कम्पैटिबल, वॉटर लेवल इंडिकेटर मटेरियल हाई-क्वालिटी ABS और प्लास्टिक बॉडी कूलिंग पैड्स वुडवुल पैड्स क्यों खरीदें विशाल टैंक क्षमता अतुलनीय एयर डिलीवरी मजबूत बनावट इन्वऱ्टर पर भी कूलिंग क्यों खोजें विकल्प वुडवुल पैड्स काफी बड़ा और भारी कूलर

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