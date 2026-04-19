महीने भर चलाएं कूलर, फिर भी नहीं बढ़ेगा बिजली बिल! Amazon की ये शानदार डील्स हाथ से न जाने दें

महीने भर चलाएं कूलर, फिर भी नहीं बढ़ेगा बिजली बिल! Amazon की ये शानदार डील्स हाथ से न जाने दें
5,000 रूपये से कम कीमत में मिलने वाले ये स्प्लिट एयर कूलर न केवल दिखने में प्रीमियम एसी जैसे स्टाइलिश हैं, बल्कि इन्हें दीवार पर माउंट करके आप फर्श की जगह भी बचा सकते हैं। मात्र 60-100 वॉट बिजली की खपत करने वाले ये कूलर छोटे कमरों के लिए बेहतरीन हैं
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों के मौसम में यदि आप कम बजट में एयर कंडीशनर जैसा लुक और बेहतरीन ठंडक चाहते हैं, तो स्प्लिट एयर कूलर एक शानदार विकल्प बनकर उभरे हैं। मात्र 5,000 रूपये से भी कम की शुरुआती कीमत में आने वाले ये कूलर हुबहू स्प्लिट एसी जैसे दिखाई देते हैं और इन्हें आसानी से दीवार पर माउंट किया जा सकता है। यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छा समाधान है जिनके पास कमरे में फर्श पर जगह कम है या जो किराए के मकान में रहते हैं और बिना किसी तोड़-फोड़ के एक स्टाइलिश कूलिंग डिवाइस चाहते हैं।
इन स्प्लिट कूलर्स की सबसे बड़ी विशेषता इनकी ऊर्जा दक्षता है। जहाँ एक सामान्य एसी घंटों चलने पर भारी बिजली बिल देता है, वहीं ये कूलर मात्र 60 से 100 वॉट बिजली की खपत करते हैं, जो एक साधारण पंखे के बराबर है। इनमें आमतौर पर हनीकॉम्ब पैड तकनीक और शक्तिशाली ब्लोअर फैन का इस्तेमाल किया जाता है, जो छोटे और मध्यम आकार के कमरों को तेजी से ठंडा करने में सक्षम हैं। अमेज़न और अन्य ई-कॉमर्स साइटों पर उपलब्ध इन मॉडल्स में रिमोट कंट्रोल, स्पीड सेटिंग्स और डस्ट फिल्टर्स जैसे आधुनिक फीचर्स भी मिलते हैं। संक्षेप में, यदि आपका बजट कम है और आप बिजली बिल की चिंता किए बिना अपने घर को प्रीमियम लुक देना चाहते हैं, तो यह स्प्लिट डिजाइन कूलर एक पैसा वसूल निवेश है।
1. Symphony Diet 12T Tower Air Cooler | Honeycomb Cooling Pad | Powerful Blower | Auto Louver Movement | Cool Flow Dispenser | 12L | 1-Year Warranty
Symphony का यह Diet 12T'मॉडल अमेज़न पर टावर कूलर श्रेणी में #1 बेस्ट सेलर है। यह कूलर विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके पास जगह की कमी है। इसका स्लिम और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे किसी भी कोने में आसानी से फिट होने में मदद करता है। 5,491 रूपये की किफायती कीमत पर यह छोटे कमरों, पर्सनल केबिन या पढ़ाई की मेज के लिए एक आदर्श विकल्प है। यह बिजली की बहुत कम खपत करता है, जिससे आप भारी बिल की चिंता किए बिना गर्मियों में राहत पा सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्लिम और स्टाइलिश
बिजली की भारी बचत
हनीकॉम्ब कूलिंग
पोर्टेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
छोटे कमरों तक सीमित
रिमोट कंट्रोल का अभाव
2. Livpure GoodAir Window 52L Air Cooler | 188 Sq. Ft. Area Coverage| 190 Watt Motor with Overload Protection |Inverter Compatible|Woodwool Cooling Pads |2 Yrs Motor Warranty & 1 Yr Comprehensive (White)
Livpure का यह विंडो एयर कूलर बजट रेंज में शक्तिशाली कूलिंग का एक शानदार उदाहरण है। 52 लीटर की विशाल टैंक क्षमता और 188 वर्ग फुट तक के एरिया कवरेज के साथ, यह मध्यम से बड़े आकार के कमरों के लिए बेहतरीन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 53% की भारी बचत और इन्वर्टर कम्पैटिबिलिटी है, जिससे बिजली कटने पर भी आपकी कूलिंग रुकती नहीं है। मात्र 5,399 रूपये में यह एक टिकाऊ और वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी टैंक क्षमता
शक्तिशाली मोटर
इन्वर्टर पर भी चालू
हवा का शानदार बहाव
मोटर पर 2 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
वुडवुल पैड्स
शोर स्तर थोड़ा अधिक
3. Voltas Joy 40 Room Air Cooler for Home, with Swing Control (40 Litre Tank Capacity, Water Level Indicator, Honeycomb Cooling Media, White)
टाटा के भरोसेमंद ब्रांड Voltas का यह Joy 40 मॉडल मध्यम आकार के कमरों के लिए एक बेहतरीन कूलिंग समाधान है। 40 लीटर की टैंक क्षमता के साथ, यह कूलर न केवल शक्तिशाली है बल्कि दिखने में भी काफी आधुनिक है। अमेजन पर 5,890 रूपये की आकर्षक कीमत (50% डिस्काउंट) पर मिलने वाला यह कूलर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम बजट में एक टिकाऊ और ब्रांडेड कूलिंग डिवाइस चाहते हैं। यह इन्वर्टर पर भी काम करने में सक्षम है, जिससे बिजली जाने पर भी आपको गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता।
Specifications
क्यों खरीदें
ब्रांड की मजबूती
हनीकॉम्ब कूलिंग
इन्वर्टर कम्पैटिबल
स्विंग कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
शोर थोड़ा महसूस
मैन्युअल रिफिल
4. HAVAI Arizona 12 Personal Air Cooler | 60L Water Tank | 12-Inch High-Speed Fan | Air Throw up to 8 Feet | 2000 m³/hr Air Delivery | 3-Side Honeycomb Pads | Motorised Louvers | 120W | White
HAVAI Arizona 12 एक शक्तिशाली पर्सनल एयर कूलर है, जिसे विशेष रूप से बेडरूम, ऑफिस केबिन और छोटी दुकानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 60 लीटर का विशाल वॉटर टैंक है, जो इस साइज के पर्सनल कूलर्स में कम ही देखने को मिलता है। इसमें इस्तेमाल की गई बॉल बेयरिंग एल्युमिनियम मोटर इसे अन्य सामान्य कूलर्स से अधिक टिकाऊ और शांत बनाती है। 6,889 रूपये की कीमत पर यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बार-बार पानी भरने की झंझट से आजादी और तेज हवा चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल वॉटर टैंक
बेहतर मोटर तकनीक
3-तरफा कूलिंग
ऑटो-स्विंग लूवर्स
क्यों खोजें विकल्प
बड़े हॉल के लिए यह पर्याप्त नहीं
सर्विस नेटवर्क कुछ क्षेत्रों में सीमित
5. Crompton Ozone Neo Desert Air Cooler 65L| High density honeycomb Pad for Cooling Retention| Water Level indicator| 4 way Air deflection & Auto Swing | Everlast Pump
Crompton का यह Ozone Neo मॉडल बड़े कमरों और हॉल के लिए बनाया गया एक शक्तिशाली डेजर्ट कूलर है। 65 लीटर की बड़ी टैंक क्षमता और हाई-डेनसिटी हनीकॉम्ब पैड्स के साथ, यह भीषण गर्मी में भी लंबे समय तक प्रभावी कूलिंग सुनिश्चित करता है। 9,299 रूपये की कीमत पर मिलने वाला यह कूलर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बिजली खर्च में पूरे कमरे को ठंडा रखना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Everlast Pump है, जो खारे पानी में भी जल्दी खराब नहीं होता।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबे समय तक कूलिंग
शक्तिशाली एयर थ्रो
हनीकॉम्ब पैड्स
खारे पानी के लिए सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा बड़ा
हाई-स्पीड पर शोर थोड़ा ज्यादा
6. V-Guard Arido P22 H-N Air Cooler For Home | 22 Litre | Air Delivery - 1415 m3/h | 2 Year Warranty on Motor & Pump | (White & Purple burry)
V-Guard का यह एयर कूलर एक बेहतरीन पर्सनल कूलर है जो अपने आकर्षक 'व्हाइट और पर्पल' कलर और दमदार परफॉरमेंस के लिए जाना जाता है। 22 लीटर की टैंक क्षमता के साथ यह छोटे और मध्यम आकार के कमरों (लगभग 96 वर्ग फुट) के लिए डिज़ाइन किया गया है। 6,123 रूपये की कीमत पर आने वाला यह कूलर न केवल हवा को ठंडा करता है, बल्कि इसमें मौजूद विशेष फिल्टर्स हवा की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्वच्छ और स्वस्थ हवा
अतिरिक्त ठंडक
4D एयर सर्कुलेशन
शानदार वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़े हॉल या लिविंग रूम के लिए पर्याप्त नहीं
मैन्युअल कंट्रोल
7. Hindware Smart Appliances Vectra Plus 100L | Desert Air Cooler with Woodwool Pads, Inverter Compatible, Castor wheels and motorized air flow control & High Air Delivery (White & Grey)
Hindware का यह Vectra Plus मॉडल विशाल कमरों और बड़े हॉल के लिए तैयार किया गया एक पावरफुल डेजर्ट कूलर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 100 लीटर की विशाल टैंक क्षमता है, जो इसे बिना रुके घंटों तक चलने की शक्ति देती है। अमेजन पर 9,599 रूपये की डील प्राइस (58% डिस्काउंट) पर मिलने वाला यह कूलर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें बहुत बड़े एरिया (जैसे लिविंग रूम या बड़ी दुकान) के लिए भारी-भरकम कूलिंग की जरूरत है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल टैंक क्षमता
अतुलनीय एयर डिलीवरी
मजबूत बनावट
इन्वऱ्टर पर भी कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
वुडवुल पैड्स
काफी बड़ा और भारी कूलर
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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