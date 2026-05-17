Amazon पर मिल रहे हैं AC को टक्कर देने वाले ये धाकड़ Air Coolers, फिर नहीं मिलेगा मौका, देखें सबसे सस्ते और बेस्ट मॉडल्स
अमेज़न पर भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे ये बेस्ट-सेलिंग एयर कूलर्स कम बिजली खपत में बेहतरीन कूलिंग देते हैं। बजट अनुकूल और दमदार परफॉर्मेंस वाले इन कूलर्स को आप अपने घर या ऑफिस के लिए आसानी से ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों के मौसम में चिलचिलाती धूप और भयंकर उमस से राहत पाने के लिए एक दमदार एयर कूलर सबसे बेहतरीन और बजट-अनुकूल विकल्प होता है। अगर आप भी अपने घर या ऑफिस के लिए एक नया कूलर खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेज़न (Amazon) पर आपको बेस्ट-सेलिंग एयर कूलर्स की एक विस्तृत रेंज मिल जाएगी।
यहाँ क्रॉम्पटन, बजाज, सिम्फनी और हैवेल्स जैसे टॉप ब्रांड्स के कूलर्स पर भारी डिस्काउंट और आकर्षक डील्स उपलब्ध हैं। इन कूलर्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी 'इनवर्टर कंपैटिबिलिटी' और 'एनर्जी एफिशिएंसी' है। यानी ये कूलर्स बिजली की बेहद कम खपत करते हैं, जिससे आपके घर का बिजली बिल बजट में रहता है।
कमरे के साइज के हिसाब से आप पर्सनल कूलर, टावर कूलर या बड़े कमरों के लिए हाई-एयर थ्रो वाले डेजर्ट कूलर चुन सकते हैं। इनमें हनीकॉम्ब पैड्स, आइस चैंबर और डस्ट फिल्टर जैसी आधुनिक तकनीक दी गई है, जो न सिर्फ हवा को शिमला जैसी ठंडी बनाती है बल्कि उसे शुद्ध भी रखती है। अमेज़न पर यूजर्स की रेटिंग और रिव्यूज देखकर आप अपने लिए सबसे सही मॉडल चुन सकते हैं। फास्ट डिलीवरी और आसान रिटर्न पॉलिसी के साथ यहाँ से शॉपिंग करना बेहद सुरक्षित और सुविधाजनक है।
1. Kenstar COOL GRANDE HC 60 Desert Air Cooler for Home - Honeycomb Cooling Pads, Large Wheels (60L, 200 Watts)
Kenstar Cool Grande 60L एक शक्तिशाली और दमदार डेजर्ट एयर कूलर है, जो बड़े कमरों और हॉल को मिनटों में ठंडा करने के लिए डिजाइन किया गया है। 60 लीटर की बड़ी पानी की टंकी और 4300 m³/hr की हाई एयर डिलीवरी के साथ आने वाला यह कूलर भयंकर गर्मियों में भी लंबे समय तक ठंडी हवा देता है। आधुनिक लुक और मजबूत प्लास्टिक बॉडी वाला यह कूलर घरों और बड़े स्पेस के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली एयर थ्रो
लंबे समय तक कूलिंग
टिकाऊ हनीकॉम्ब पैड्स
इन्वर्टर कंपैटिबल
क्यों खोजें विकल्प
कोई रिमोट कंट्रोल नहीं
आइस चैंबर की कमी
2. RR Signature Zello HC 90 LTR | Desert Air Cooler with High Air Delivery | Honeycomb Pads | 4-Way Air Deflection | Vertical Auto Swing | Castor Wheels | Inverter Compatibility | 1 Year Warranty by RR
RR Signature Zello HC 90L एक बेहद शक्तिशाली और बड़े साइज का डेजर्ट एयर कूलर है। यह कूलर 90 लीटर की विशाल वॉटर टैंक क्षमता के साथ आता है, जो इसे बिना बार-बार पानी भरे पूरी रात या लंबे समय तक चलाने के लिए परफेक्ट बनाता है। इसमें हाई एयर डिलीवरी, आइस चैंबर और वर्टीकल ऑटो स्विंग जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं, जो भयंकर गर्मी और उमस में भी तुरंत राहत देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल पानी की टंकी
बिल्ट-इन आइस चैंबर
धूल और कीड़ों से सुरक्षा
बेहतरीन हवा का फैलाव
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा और भारी आकार
थोड़ा ज्यादा आवाज
3. Bajaj PX 97 Torque New 36L Personal Air Cooler For Room|Honeycomb Cooling Pads|High-Speed |30Ft Powerful Air Throw|3-Speed Control|Portable Cooler-Home|3 Year Comprehensive Product Warranty|White
Bajaj PX97 Torque 36L एक बेहतरीन और बेहद लोकप्रिय पर्सनल एयर कूलर है, जिसे मध्यम आकार के कमरों और बेडरूम के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। 36 लीटर वॉटर टैंक क्षमता और एंटी-बैक्टीरियल हेक्साकूल पैड्स के साथ आने वाला यह कूलर न सिर्फ हवा को ठंडा करता है, बल्कि उसे स्वच्छ और रोगाणुमुक्त भी रखता है। इसका कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन इसे घरों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी वारंटी का भरोसा
एंटी-बैक्टीरियल हेक्साकूल तकनीक
ड्यूरामरीन पंप
दमदार एयर थ्रो
लाइटवेट और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
सीमित टैंक क्षमता
बड़े हॉल के लिए अनुपयुक्त
4. Cadlec CoolForce 100L Commercial Air Cooler For Home, High Speed Fan with Powerful Air Throw, Inverter Compatible, Anti-Bacteria Honeycomb Pad, 3 Year Warranty | Grey
Cadlec CoolForce 100L एक बड़े साइज का सेमी-कमर्शियल और डेजर्ट एयर कूलर है। यह कूलर 100 लीटर की विशाल वॉटर टैंक क्षमता और 16-इंच के शक्तिशाली ब्लेड्स के साथ आता है, जिसे बड़े घरों, हॉल, दुकानों या कमर्शियल स्पेस को तुरंत ठंडा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 3-साइड एयर इनटेक और एंटी-बैक्टीरियल तकनीक दी गई है जो तेज कूलिंग के साथ साफ हवा सुनिश्चित करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
मैसिव 100L वॉटर टैंक
लंबी वारंटी अवधि
ड्यूरामरीन पंप
4-वे ऑटो स्विंग
क्यों खोजें विकल्प
अत्यधिक वजन
ज्यादा जगह घेरना
5. Symphony Diet 12T Tower Air Cooler | Honeycomb Cooling Pad | Powerful Blower | Auto Louver Movement | Cool Flow Dispenser | 12L | 1-Year Warranty
Symphony Diet 12T अमेज़न पर टावर एयर कूलर्स की कैटेगरी में नंबर 1 बेस्ट सेलर है। यह एक बेहद स्लिम, कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश पर्सनल टावर कूलर है जिसे खास तौर पर छोटे कमरों, स्टडी रूम, छोटे ऑफिस या पर्सनल स्पेस के लिए डिजाइन किया गया है। 12 लीटर की टैंक क्षमता वाला यह कूलर बहुत ही कम जगह घेरता है और आधुनिक लुक के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्लिम और स्पेस-सेविंग डिजाइन
कम बिजली की खपत
कूल फ्लो डिस्पेंसर
मच्छर और धूल से सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
बहुत छोटा वॉटर टैंक
केवल छोटे कमरों के लिए
6. Livpure KoolBliss Neo Desert Cooler 70L |471 Sq. Ft. Area Coverage| 43Ft. Poweful Air Throw|Inverter Compatible|3 Speed Control|Axial Fan Technology| 2 Yrs Motor Warranty & 1 Yr Comprehensive (White)
Livpure KoolBliss Neo 70L एक उच्च प्रदर्शन वाला डेजर्ट एयर कूलर है, जिसे बड़े लिविंग रूम, हॉल और ऑफिस को ठंडा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कूलर 70 लीटर की बड़ी टैंक क्षमता, 43 फीट के दमदार एयर थ्रो और आधुनिक एक्सियल फैन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह भयंकर गर्मी में बड़े एरिया को तेजी से ठंडा करने के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली और दूर तक एयर थ्रो
बेहतरीन वारंटी पैकेज
लॉक होने वाले सुरक्षित पहिए
सुरक्षित मोटर
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल नियंत्रण
थोड़ा भारी
7. RR SIGNATURE MINI DESERT AIR COOLER ZELLO HC 45LTR | ICE CHAMBER | HONEY COMB PADS | VERTICAL AUTO SWING | HIGH AIR DELIVERY | 1 Year Warranty By RR
RR Signature Mini Desert Cooler Zello 45L पारंपरिक भारी-भरकम डेजर्ट कूलर्स का एक कॉम्पैक्ट और स्मार्ट विकल्प है। यह कूलर 45 लीटर की वॉटर टैंक क्षमता और डेजर्ट कूलर जैसी शक्तिशाली परफॉर्मेंस के साथ आता है, लेकिन इसका आकार छोटा रखा गया है। यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एक पर्सनल कूलर के कॉम्पैक्ट साइज में डेजर्ट कूलर जैसी दमदार और ठंडी हवा का आनंद लेना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
फैन मोटर पर 2 साल की वारंटी
बिल्ट-इन आइस चैंबर
धूल और कीड़ों से बचाव
हाई-स्पीड परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
केवल छोटे से मध्यम आकार के कमरों के लिए बेस्ट
मैन्युअल वॉटर रिफिल
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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